  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Труа
0:1
Первый тайм: 16'
ПСЖ
0'
0:1
8' Гол
Мбаппе Килиан

Ход матча

8'
0:1
Мбаппе Килиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 130
Труа 1.5% (2)
X 1.5% (2)
ПСЖ 96.9% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
ПСЖ
9.80
7.20
1.33
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
19
Бруус
Андреас
39
Ларуси
Яссер
8
Агум
Люсьен
24
Шавалерин
Ксавье
29
Одоберт
Уилсон
7
Бальде
Мама
9
Угбо
Ике
99
Доннарумма
Джанлуиджи
5
Маркиньос
Маркос
4
Рамос
Серхио
15
Данилу
Перейра
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
6
Верратти
Марко
8
Фабиан
Руис
14
Бернат
Хуан
44
Экитике
Уго
7
Мбаппе
Килиан
Труа
3-4-2-1
ПСЖ
3-5-2

История личных встреч

Труа
ПСЖ

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

Л1
4:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:9
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
4:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

3.2
3.5

Среднее время на гол

28
25

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.89
2.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
40

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 12 (2) 0.35
Лопеш Рони 5 0.15
Одоберт Уилсон 4 0.12
Рипар Рено 4 0.12
Тардьё Флориан 3 (3) 0.09
Шавалерин Ксавье 2 0.06
Угбо Ике 2 0.06
Поросо Джексон 2 0.06
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 23 (2) 0.68
Месси Лионель 15 0.44
Неймар 13 (2) 0.38
Хакими Ашраф 4 0.12
Экитике Уго 3 0.09
Солер Карлос 3 0.09
Маркиньос Маркос 2 0.06
Данилу Перейра 2 0.06
Саншеш Ренату 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Витинья II 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Фабиан Руис 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пембеле Тимоте 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Куаме Роминигуе 7 0
Сальмье Йоанн 5 1
Агум Люсьен 5 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 9 1
Хакими Ашраф 6 1
Неймар 5 1
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Маркиньос Маркос 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Кристоф Гальтье 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Труа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
ПСЖ
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

13
2
Труа
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
ПСЖ
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

39
6

Волевые поражения

12
36
Труа
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
ПСЖ
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

40
11

Волевые поражения

25
38

Голы по времени матча

Забито

16
38
7 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
2
13%
6
16%
1-15
1
6%
8
21%
16-30
4
25%
6
16%
31-45
2
13%
5
13%
46-60
3
19%
3
8%
61-75
4
25%
10
26%
76-90

Пропущено

25
12
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
3
12%
2
17%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
36%
2
17%
76-90

Забито

24
37
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
13%
5
14%
1-15
6
25%
5
14%
16-30
2
8%
6
16%
31-45
3
13%
8
22%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
8
33%
9
24%
76-90

Пропущено

46
23
20 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
9
20%
2
9%
1-15
4
9%
4
17%
16-30
7
15%
5
22%
31-45
10
22%
7
30%
46-60
8
17%
1
4%
61-75
8
17%
4
17%
76-90

Забито

40
75
18 В 1-м тайме 36
22 Во 2-м тайме 39
11 Забивали первыми 22
10 Не забивали 4
5
13%
11
15%
1-15
7
18%
13
17%
16-30
6
15%
12
16%
31-45
5
13%
13
17%
46-60
5
13%
7
9%
61-75
12
30%
19
25%
76-90

Пропущено

71
35
28 В 1-м тайме 17
43 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 10
32 Не пропускали 20
12
17%
4
11%
1-15
7
10%
6
17%
16-30
9
13%
7
20%
31-45
16
23%
10
29%
46-60
10
14%
2
6%
61-75
17
24%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Труа - Ницца 0:1 Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2
Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2
ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0

Результаты матчей

Труа
ПСЖ

Точный счет

2:2
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:3
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:3
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Труа
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
10
7
1
15
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
10
1.5
11
5
4
13
2.5
7
9
1
16
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
29
4
12
21
1.5
21
12
5
28
2.5
13
20
1
32
3.5
7
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 34 25 3 6 77 - 34 78
2.
Ланс
 Заявка 34 21 9 4 57 - 26 72
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Лион
 Заявка 34 16 8 10 57 - 41 56
7.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Лорьян
 Заявка 34 14 9 11 48 - 46 51
10.
Реймс
 Заявка 34 12 14 8 41 - 35 50
11.
Клермон
 Заявка 34 14 8 12 37 - 44 50
12.
Монпелье
 Заявка 34 13 4 17 56 - 57 43
13.
Тулуза
 Заявка 34 12 6 16 48 - 55 42
14.
Брест
 Заявка 34 8 11 15 38 - 50 35
15.
Страсбург
 Заявка 34 8 11 15 46 - 55 35
16.
Осер
 Заявка 34 8 10 16 32 - 56 34
17.
Нант
 Заявка 34 6 14 14 35 - 50 32
18.
Аяччо
 Заявка 34 6 5 23 22 - 61 23
19.
Труа
 0:1 Заявка 34 4 10 20 41 - 71 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 17 15 1 1 36 - 12 46
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 1:0 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
7.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
8.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
15.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 0:1 Заявка 17 1 9 7 16 - 26 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 17 13 1 3 39 - 12 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 24 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Пока в игре пауза, отметим, что Мбаппе забил 24-й гол в этом чемпионате, но Золотая бутса под угрозой, так как сегодня чуть раньше Ляказетт оформил покер и позволил "Лиону" совершить суперкамбэк в игре с "Монпелье". У Александра также 24 мяча.
  • Судья
    15'
    Прерывается игра на некоторое время, недовольные фанаты "Труа" бросают файеры в штрафную площадь Доннаруммы.
  • 14'
    Мбаппе после навеса с фланга пробивает головой с отклонением, но проблем у Галлона в этом моменте не возникает.
  • 13'
    В 2016 году "ПСЖ" вдоволь повеселился на поле "Труа", отгрузив в ворота хозяев 9 (!) безответных мячей. Сегодня при должной настрое мы вполне можем увидеть что-то подобное.
  • 12'
    Фабиан Руис получает мяч на левом краю штрафной от Берната и от лицевой простреливает в центр, но попадает под подкат соперника.
  • 11'
    Фабиан Руис получает мяч в штрафной и вторым касанием пытается пробить с 15 метров, но попадает в соперника. Ответная атака "Труа" завершается неудачной передачей Агума.
  • 10'
    Еще одна подача с правого фланга в исполнении гостей не получается такой острой, Бруус отбивает мяч за боковую.
  • 9'
    Несколько курьезный гол забивают парижане в дебюте игры, хотя из логики игры он вытекал полностью. Слишком слаб "Труа", уже вот-вот будет официально оформлен вылет в Лигу 2.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! КИЛИАН МБАППЕ!
    Витинья входит в штрафную с правого края и подает в центр, мяч рикошетит от головы защитника, попадает в перекладину и отскакивает на дальнюю штангу, а Мбаппе с метра переправляет снаряд в сетку головой!
  • 7'
    На первых минутах мяч постоянно в атакующей трети поля у "ПСЖ", даже несмотря на отсутствие Месси из-за скандала на этой неделе. Парижане, напомним, на прошлой неделе проиграли "Лорьяну", однако Лео всё равно полетел на выходные в Саудовскую Аравию.
  • 6'
    Мбаппе после быстрого розыгрыша спорного мяча ворвался в штрафную с левого края, однако попасть в створ с острого угла Килиану не удалось.
  • 5'
    В матче первого круга "ПСЖ" добился не самой простой победы - дважды команда Кристофа Галтье отыгрывалась, в итоге выиграв со счётом 4:3.
  • 4'
    А вот "Труа" серьезно увяз в зоне вылета, на протяжении 16 игр не может победить команда, которой сейчас руководит Патрик Киснорбо - 4 ничьи и 12 поражений.
  • 3'
    Напомним, что вчера сменился главный преследователь "ПСЖ" - "Ланс" обыграл дома "Марсель" и вышел на второе место в таблице с отставанием от парижан в 3 очка.
  • 2'
    Сразу же острый момент создают гости, Бернат после передачи Мбаппе с левого фланга катит на ближнюю штангу, но Экитике в створ не попадает.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 17'
      Труа контролирует мяч.
    • 17'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 15'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 15'
      Мбаппе Килиан нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • 15'
      Верратти Марко из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 29%, ПСЖ: 71%.
    • 15'
      Данилу Перейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 14'
      Маркиньос Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Труа пытается что-то создать.
    • 13'
      Труа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      12'
      Экитике Уго задерживает мяч рукой
    • 12'
      Зукру Танги ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 11'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Труа начинает контратаку
    • 11'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 11'
      Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Рами Адиль успешно блокирует удар.
    • 11'
      Экитике Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Warren Zaire-Emery из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Бруус Андреас из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      ПСЖ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
    • 10'
      Труа контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 22%, ПСЖ: 78%.
    • 9'
      Труа контролирует мяч.
    • 9'
      Команда ПСЖ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О О О Л - Мбаппе Килиан из команды ПСЖ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 8'
      Палмер-Браун Эрик ошибается в защите.
    • 8'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 8'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 7'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 5'
      Мбаппе Килиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 5'
      Верратти Марко из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 5'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 5'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 32%, ПСЖ: 68%.
    • 4'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 4'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Данилу Перейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 2'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 2'
      Экитике Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Бернат Хуан из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Труа 0:1 ПСЖ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Труа 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Труа
    0.8% (1)
    Ничья
    1.5% (2)
    ПСЖ
    97.7% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.08% (65)
    Меньше
    44.92% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    38.14% (45)
    Нет
    61.86% (73)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    35.1% (46)
    1:2 ПСЖ
    18.3% (24)
    1:3 ПСЖ
    13.7% (18)
    0:3 ПСЖ
    13% (17)
    0:1 ПСЖ
    5.3% (7)
    0:4 ПСЖ
    2.3% (3)
    1:4 ПСЖ
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Труа
    ПСЖ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     