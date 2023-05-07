Тур: 34. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Буке Рюдди
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
23
Рами
Адиль
39
Ларуси
Яссер
9
Угбо
Ике
17
Витинья
II
14
Бернат
Хуан
44
Экитике
Уго
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
22 Зукру ТангиЗащитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мазу ДерекПолузащитник
-
11 Лопеш РониНападающий
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
-
44 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Нхага СерифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
-
37 Хусни ИлиесНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Труа
ПСЖ
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
3.2
3.5
Среднее время на гол
28
25
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.89
2.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
40
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|12 (2)
|0.35
|Лопеш Рони
|5
|0.15
|Одоберт Уилсон
|4
|0.12
|Рипар Рено
|4
|0.12
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.09
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.06
|Угбо Ике
|2
|0.06
|Поросо Джексон
|2
|0.06
|Конте Абду
|1
|0.03
|Куаме Роминигуе
|1
|0.03
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Ларуси Яссер
|1
|0.03
|Бруус Андреас
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|23 (2)
|0.68
|Месси Лионель
|15
|0.44
|Неймар
|13 (2)
|0.38
|Хакими Ашраф
|4
|0.12
|Экитике Уго
|3
|0.09
|Солер Карлос
|3
|0.09
|Маркиньос Маркос
|2
|0.06
|Данилу Перейра
|2
|0.06
|Саншеш Ренату
|2
|0.06
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.06
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Витинья II
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Мама
|4
|2
|Куаме Роминигуе
|7
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|1
|Агум Люсьен
|5
|0
|Рипар Рено
|4
|0
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Рами Адиль
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|9
|1
|Хакими Ашраф
|6
|1
|Неймар
|5
|1
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Кристоф Гальтье
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Труа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
ПСЖ
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
13
2
Труа
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
ПСЖ
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
39
6
Волевые поражения
12
36
Труа
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
ПСЖ
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
40
11
Волевые поражения
25
38
Голы по времени матча
Забито
16
38
7 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
2
13%
6
16%
1-15
1
6%
8
21%
16-30
4
25%
6
16%
31-45
2
13%
5
13%
46-60
3
19%
3
8%
61-75
4
25%
10
26%
76-90
Пропущено
25
12
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
3
12%
2
17%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
36%
2
17%
76-90
Забито
24
37
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
13%
5
14%
1-15
6
25%
5
14%
16-30
2
8%
6
16%
31-45
3
13%
8
22%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
8
33%
9
24%
76-90
Пропущено
46
23
20 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
9
20%
2
9%
1-15
4
9%
4
17%
16-30
7
15%
5
22%
31-45
10
22%
7
30%
46-60
8
17%
1
4%
61-75
8
17%
4
17%
76-90
Забито
40
75
18 В 1-м тайме 36
22 Во 2-м тайме 39
11 Забивали первыми 22
10 Не забивали 4
5
13%
11
15%
1-15
7
18%
13
17%
16-30
6
15%
12
16%
31-45
5
13%
13
17%
46-60
5
13%
7
9%
61-75
12
30%
19
25%
76-90
Пропущено
71
35
28 В 1-м тайме 17
43 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 10
32 Не пропускали 20
12
17%
4
11%
1-15
7
10%
6
17%
16-30
9
13%
7
20%
31-45
16
23%
10
29%
46-60
10
14%
2
6%
61-75
17
24%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Труа - Ницца 0:1 Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2
Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2
ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0
Результаты матчей
Труа
ПСЖ
Точный счет
2:2
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:3
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:3
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Труа
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
152
511
107
115
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
710
115
413
79
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
294
1221
2112
528
1320
132
726
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|34
|25
|3
|6
|77 - 34
|78
|2.
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|57 - 26
|72
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|57 - 41
|56
|7.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|8.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 32
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 46
|51
|10.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|41 - 35
|50
|11.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|37 - 44
|50
|12.
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|56 - 57
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 50
|35
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|46 - 55
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|32 - 56
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|34
|6
|5
|23
|22 - 61
|23
|19.
|0:1 Заявка
|34
|4
|10
|20
|41 - 71
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|36 - 12
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|1:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|15.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|0:1 Заявка
|17
|1
|9
|7
|16 - 26
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|13
|1
|3
|39 - 12
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|16 - 17
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|0:1 Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|Лион
|Ляказетт Александр
|24 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|23 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|18 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Труа 0:1 ПСЖ
Исход игры
Труа
0.8% (1)
Ничья
1.5% (2)
ПСЖ
97.7% (128)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
38.14% (45)
Нет
61.86% (73)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
35.1% (46)
1:2 ПСЖ
18.3% (24)
1:3 ПСЖ
13.7% (18)
0:3 ПСЖ
13% (17)
0:1 ПСЖ
5.3% (7)
0:4 ПСЖ
2.3% (3)
1:4 ПСЖ
1.5% (2)
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