Еще одна подача с правого фланга в исполнении гостей не получается такой острой, Бруус отбивает мяч за боковую.

Фабиан Руис получает мяч в штрафной и вторым касанием пытается пробить с 15 метров, но попадает в соперника. Ответная атака "Труа" завершается неудачной передачей Агума.

Фабиан Руис получает мяч на левом краю штрафной от Берната и от лицевой простреливает в центр, но попадает под подкат соперника.

В 2016 году "ПСЖ" вдоволь повеселился на поле "Труа", отгрузив в ворота хозяев 9 (!) безответных мячей. Сегодня при должной настрое мы вполне можем увидеть что-то подобное.

Мбаппе после навеса с фланга пробивает головой с отклонением, но проблем у Галлона в этом моменте не возникает.

Прерывается игра на некоторое время, недовольные фанаты "Труа" бросают файеры в штрафную площадь Доннаруммы.

Пока в игре пауза, отметим, что Мбаппе забил 24-й гол в этом чемпионате, но Золотая бутса под угрозой, так как сегодня чуть раньше Ляказетт оформил покер и позволил "Лиону" совершить суперкамбэк в игре с "Монпелье". У Александра также 24 мяча.

9' Несколько курьезный гол забивают парижане в дебюте игры, хотя из логики игры он вытекал полностью. Слишком слаб "Труа", уже вот-вот будет официально оформлен вылет в Лигу 2.

8' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! КИЛИАН МБАППЕ!

Витинья входит в штрафную с правого края и подает в центр, мяч рикошетит от головы защитника, попадает в перекладину и отскакивает на дальнюю штангу, а Мбаппе с метра переправляет снаряд в сетку головой!

7' На первых минутах мяч постоянно в атакующей трети поля у "ПСЖ", даже несмотря на отсутствие Месси из-за скандала на этой неделе. Парижане, напомним, на прошлой неделе проиграли "Лорьяну", однако Лео всё равно полетел на выходные в Саудовскую Аравию.

6' Мбаппе после быстрого розыгрыша спорного мяча ворвался в штрафную с левого края, однако попасть в створ с острого угла Килиану не удалось.

5' В матче первого круга "ПСЖ" добился не самой простой победы - дважды команда Кристофа Галтье отыгрывалась, в итоге выиграв со счётом 4:3.

4' А вот "Труа" серьезно увяз в зоне вылета, на протяжении 16 игр не может победить команда, которой сейчас руководит Патрик Киснорбо - 4 ничьи и 12 поражений.

3' Напомним, что вчера сменился главный преследователь "ПСЖ" - "Ланс" обыграл дома "Марсель" и вышел на второе место в таблице с отставанием от парижан в 3 очка.