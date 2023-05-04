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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Труа
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 38
Труа 2.6% (1)
X 2.6% (1)
ПСЖ 94.7% (36)
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Ничья
ПСЖ
9.20
6.31
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Труа
ПСЖ

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

Л1
4:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
0:9
Л1
4:1
Л1
0:1
Л1
4:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

3.2
3.5

Среднее время на гол

28
25

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.89
2.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
40

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 12 (2) 0.36
Лопеш Рони 5 0.15
Одоберт Уилсон 4 0.12
Рипар Рено 4 0.12
Тардьё Флориан 3 (3) 0.09
Шавалерин Ксавье 2 0.06
Угбо Ике 2 0.06
Поросо Джексон 2 0.06
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 23 (2) 0.7
Месси Лионель 15 0.45
Неймар 13 (2) 0.39
Хакими Ашраф 4 0.12
Экитике Уго 3 0.09
Солер Карлос 3 0.09
Маркиньос Маркос 2 0.06
Данилу Перейра 2 0.06
Саншеш Ренату 2 0.06
Заир-Эмери Уоррен 2 0.06
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Витинья II 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Фабиан Руис 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пембеле Тимоте 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 4 2
Куаме Роминигуе 7 0
Сальмье Йоанн 5 1
Агум Люсьен 5 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 9 1
Хакими Ашраф 6 1
Неймар 5 1
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Маркиньос Маркос 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Данилу Перейра 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Кристоф Гальтье 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Труа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
ПСЖ
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

13
2
Труа
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
ПСЖ
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

39
6

Волевые поражения

12
36
Труа
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
ПСЖ
50%
50%
15 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

40
11

Волевые поражения

25
38

Голы по времени матча

Забито

16
38
7 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
2
13%
6
16%
1-15
1
6%
8
21%
16-30
4
25%
6
16%
31-45
2
13%
5
13%
46-60
3
19%
3
8%
61-75
4
25%
10
26%
76-90

Пропущено

25
12
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
3
12%
2
17%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
6
24%
3
25%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
9
36%
2
17%
76-90

Забито

24
37
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
13%
5
14%
1-15
6
25%
5
14%
16-30
2
8%
6
16%
31-45
3
13%
8
22%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
8
33%
9
24%
76-90

Пропущено

46
23
20 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
9
20%
2
9%
1-15
4
9%
4
17%
16-30
7
15%
5
22%
31-45
10
22%
7
30%
46-60
8
17%
1
4%
61-75
8
17%
4
17%
76-90

Забито

40
75
18 В 1-м тайме 36
22 Во 2-м тайме 39
11 Забивали первыми 22
10 Не забивали 4
5
13%
11
15%
1-15
7
18%
13
17%
16-30
6
15%
12
16%
31-45
5
13%
13
17%
46-60
5
13%
7
9%
61-75
12
30%
19
25%
76-90

Пропущено

71
35
28 В 1-м тайме 17
43 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 10
32 Не пропускали 20
12
17%
4
11%
1-15
7
10%
6
17%
16-30
9
13%
7
20%
31-45
16
23%
10
29%
46-60
10
14%
2
6%
61-75
17
24%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Труа - Ницца 0:1 Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2
Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2
ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0

Результаты матчей

Труа
ПСЖ

Точный счет

2:2
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:3
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:3
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Труа
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
10
7
1
15
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
10
1.5
11
5
4
13
2.5
7
9
1
16
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
29
4
12
21
1.5
21
12
5
28
2.5
13
20
1
32
3.5
7
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 Заявка 33 21 7 5 61 - 32 70
3.
Ланс
 Заявка 33 20 9 4 55 - 25 69
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 18 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Труа - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 3 минуты.

    Главный судья: Буке Рюдди

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  • 18 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 38
    Труа 2.6% (1)
    X 2.6% (1)
    ПСЖ 94.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    ПСЖ
    9.20
    6.31
    1.37
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Труа - ПСЖ

    Исход игры
    Труа
    2.6% (1)
    Ничья
    2.6% (1)
    ПСЖ
    94.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    34.29% (12)
    Нет
    65.71% (23)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    34.2% (13)
    1:2 ПСЖ
    15.8% (6)
    0:1 ПСЖ
    13.2% (5)
    1:3 ПСЖ
    13.2% (5)
    0:3 ПСЖ
    7.9% (3)
    0:4 ПСЖ
    5.3% (2)
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