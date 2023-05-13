Тур: 32. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Шрёдер Роберт
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Зоммер
Янн
22
Канселу
Жоау
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
18
Уронен
Йере
30
Крал
Алекс
26
Фрай
Микаэль
- Основной состав
-
27 Зоммер ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бавария
Шальке 04
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
74.2%
16.1%
9.7%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
36 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
28 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
63.9%
27.8%
8.3%
23 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
20 побед 14 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
49
38
Голов в среднем за матч
2.88
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.53
0.53
Среднее время на гол
171
170
Всего голов
59
47
Голов в среднем за матч
1.64
1.31
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
54
68
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|11
|0.35
|Гнабри Серж
|11 (1)
|0.35
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.32
|Сане Лерой
|8
|0.26
|Коман Кингсли
|7
|0.23
|Мане Садио
|7 (1)
|0.23
|Мюллер Томас
|6
|0.19
|Киммих Йозуа
|4
|0.13
|Павар Бенжамен
|4
|0.13
|Тель Матис
|4
|0.13
|Горецка Леон
|3
|0.1
|Де Лигт Маттейс
|3
|0.1
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.03
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|11 (4)
|0.35
|Дрекслер Доминик
|4
|0.13
|Теродде Симон
|4
|0.13
|Краусс Том
|2
|0.06
|Саласар Родриго
|1
|0.03
|Полтер Себастьян
|1
|0.03
|Караман Кенан
|1
|0.03
|Скарке Тим
|1
|0.03
|Каминьски Марцин
|1
|0.03
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Латца Данни
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|6
|1
|Киммих Йозуа
|5
|1
|Горецка Леон
|5
|0
|Павар Бенжамен
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Канселу Жоау
|3
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусс Том
|6
|0
|Дрекслер Доминик
|3
|1
|Теродде Симон
|4
|0
|Ёсида Мая
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Дженц Мориц
|4
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
7% (1)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Шальке 04
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
6
6
Бавария
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (5)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Шальке 04
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
25
Волевые поражения
32
16
Бавария
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Шальке 04
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
28
Волевые поражения
38
22
Голы по времени матча
Забито
45
10
27 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 2
16 Не забивали 23
5
11%
0
0%
1-15
9
20%
3
30%
16-30
13
29%
0
0%
31-45
5
11%
1
10%
46-60
4
9%
0
0%
61-75
9
20%
6
60%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
27%
1
4%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
4
27%
8
32%
76-90
Забито
36
20
25 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
7
19%
4
20%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
12
33%
4
20%
31-45
4
11%
3
15%
46-60
4
11%
1
5%
61-75
3
8%
7
35%
76-90
Пропущено
21
35
5 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
10%
5
14%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
3
14%
9
26%
31-45
4
19%
6
17%
46-60
6
29%
5
14%
61-75
6
29%
8
23%
76-90
Забито
81
30
52 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 18
24 Забивали первыми 7
1 Не забивали 13
12
15%
4
13%
1-15
15
19%
4
13%
16-30
25
31%
4
13%
31-45
9
11%
4
13%
46-60
8
10%
1
3%
61-75
12
15%
13
43%
76-90
Пропущено
36
60
11 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 36
7 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 25
6
17%
6
10%
1-15
0
0%
5
8%
16-30
5
14%
13
22%
31-45
6
17%
12
20%
46-60
9
25%
8
13%
61-75
10
28%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1
Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2
Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2
Результаты матчей
Бавария
Шальке 04
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:6
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
6
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:6
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бавария
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
79
87
214
69
115
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
78
106
213
412
114
313
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
301
Больше Меньше
1714
2110
922
1219
328
922
130
625
130
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|83 - 34
|65
|2.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|73 - 40
|64
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|54 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 60
|35
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 13
|40
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|15.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - Шальке 04
Исход игры
Бавария
97.7% (126)
Ничья
1.6% (2)
Шальке 04
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.6% (83)
Меньше
31.4% (38)
Обе команды забьют
Да
40.5% (49)
Нет
59.5% (72)
Популярный счёт
2:0 Бавария
27.1% (35)
3:0 Бавария
23.3% (30)
3:1 Бавария
20.2% (26)
2:1 Бавария
8.5% (11)
4:1 Бавария
4.7% (6)
4:0 Бавария
3.9% (5)
3:2 Бавария
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!