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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Шальке 04
Прогнозы 54
Бавария 98.1% (53)
X 1.9% (1)
Шальке 04 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Шальке 04
17.50
9.50
23.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бавария
Шальке 04

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

74.2%
16.1%
9.7%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.5%
25.8%
9.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

36 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
28 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

63.9%
27.8%
8.3%
23 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
20 побед 14 ничьих 2 победы

История матчей

Б
0:2
Б
0:4
Б
8:0
К
0:1
Б
5:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:3
К
3:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
5:1
Б
0:4
Б
4:0
ТМС
5:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:1
К
0:1
Б
2:0
С
2:0
ТМС
3:1
Б
1:2
К
0:1
Б
1:1
КTХ
1:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:1

Голы

Всего голов

49
38

Голов в среднем за матч

2.88
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.53
0.53

Среднее время на гол

171
170

Всего голов

59
47

Голов в среднем за матч

1.64
1.31

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 11 0.35
Гнабри Серж 11 (1) 0.35
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.32
Сане Лерой 8 0.26
Коман Кингсли 7 0.23
Мане Садио 7 (1) 0.23
Мюллер Томас 6 0.19
Киммих Йозуа 4 0.13
Павар Бенжамен 4 0.13
Тель Матис 4 0.13
Горецка Леон 3 0.1
Де Лигт Маттейс 3 0.1
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Канселу Жоау 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 0 0
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 11 (4) 0.35
Дрекслер Доминик 4 0.13
Теродде Симон 4 0.13
Краусс Том 2 0.06
Саласар Родриго 1 0.03
Полтер Себастьян 1 0.03
Караман Кенан 1 0.03
Скарке Тим 1 0.03
Каминьски Марцин 1 0.03
Молле Флоран 1 0.03
Ван дер Берг Сепп 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Латца Данни 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 6 1
Киммих Йозуа 5 1
Горецка Леон 5 0
Павар Бенжамен 5 0
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Канселу Жоау 3 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Мане Садио 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусс Том 6 0
Дрекслер Доминик 3 1
Теродде Симон 4 0
Ёсида Мая 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Саласар Родриго 4 0
Дженц Мориц 4 0
Бруннер Седрик 3 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Латца Данни 2 0
Полтер Себастьян 2 0
Уронен Йере 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Ван дер Берг Сепп 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (12)
7% (1)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Шальке 04
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

6
6
Бавария
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (5)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Шальке 04
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
25

Волевые поражения

32
16
Бавария
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (12)
19% (6)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Шальке 04
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
28

Волевые поражения

38
22

Голы по времени матча

Забито

45
10
27 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 2
16 Не забивали 23
5
11%
0
0%
1-15
9
20%
3
30%
16-30
13
29%
0
0%
31-45
5
11%
1
10%
46-60
4
9%
0
0%
61-75
9
20%
6
60%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
27%
1
4%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
13%
4
16%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
4
27%
8
32%
76-90

Забито

36
20
25 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
7
19%
4
20%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
12
33%
4
20%
31-45
4
11%
3
15%
46-60
4
11%
1
5%
61-75
3
8%
7
35%
76-90

Пропущено

21
35
5 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
10%
5
14%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
3
14%
9
26%
31-45
4
19%
6
17%
46-60
6
29%
5
14%
61-75
6
29%
8
23%
76-90

Забито

81
30
52 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 18
24 Забивали первыми 7
1 Не забивали 13
12
15%
4
13%
1-15
15
19%
4
13%
16-30
25
31%
4
13%
31-45
9
11%
4
13%
46-60
8
10%
1
3%
61-75
12
15%
13
43%
76-90

Пропущено

36
60
11 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 36
7 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 25
6
17%
6
10%
1-15
0
0%
5
8%
16-30
5
14%
13
22%
31-45
6
17%
12
20%
46-60
9
25%
8
13%
61-75
10
28%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1
Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Майнц - Бавария 0:4 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2
Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2

Результаты матчей

Бавария
Шальке 04

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:6
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
6
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:6
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
3 раза 10%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бавария
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
7
9
8
7
2.5
2
14
6
9
3.5
1
15
4
11
4.5
1
15
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
7
8
10
6
1.5
2
13
4
12
2.5
1
14
3
13
3.5
2
14
4.5
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
1
0.5
Больше Меньше
17
14
21
10
1.5
9
22
12
19
2.5
3
28
9
22
3.5
1
30
6
25
4.5
1
30
4
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 31 19 8 4 83 - 34 65
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 31 12 10 9 54 - 43 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Шальке 04 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 87% завершится победой Шальке 04.
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    • Прогнозы 54
    Бавария 98.1% (53)
    X 1.9% (1)
    Шальке 04 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Шальке 04
    17.50
    9.50
    23.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бавария - Шальке 04 онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Шальке 04

    Исход игры
    Бавария
    98.1% (53)
    Ничья
    1.9% (1)
    Шальке 04
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (32)
    Меньше
    38.46% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    42.31% (22)
    Нет
    57.69% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    33.3% (18)
    3:1 Бавария
    20.4% (11)
    3:0 Бавария
    14.8% (8)
    2:1 Бавария
    7.4% (4)
    4:1 Бавария
    5.6% (3)
    4:0 Бавария
    3.7% (2)
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    Бавария
    Шальке 04
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