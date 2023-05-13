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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Унион Берлин
 
Позже
Фрайбург

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 116
Унион Берлин 62.1% (72)
X 34.5% (40)
Фрайбург 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Фрайбург
3.95
3.34
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
17
Бехренс
Кевин
27
Бекер
Шеральдо
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
25
Сильдиллия
Килианн
14
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
Унион Берлин
3-5-2
Фрайбург
3-4-3

История личных встреч

Унион Берлин
Фрайбург

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
4:1
Б
1:4
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

1.25
2.14

Среднее время на гол

72
42

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

1.71
0.5

Среднее время на гол

52
180

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

58
58

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 9 0.29
Бехренс Кевин 7 0.23
Хаберер Яник 5 0.16
Сибачо Жордан 4 0.13
Духи Данило 4 0.13
Михель Свен 3 (1) 0.1
Кнохе Робин 2 (1) 0.06
Юранович Йосип 2 (1) 0.06
Зегуйн Пауль 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Левелинг Джейми 1 0.03
Хедира Рани 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Еккель Пауль 1 0.03
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 13 (6) 0.42
Грегорич Михаэль 10 0.32
Доан Рицу 5 0.16
Хёлер Лукас 5 0.16
Гинтер Маттиас 4 0.13
Кюблер Лукас 2 0.06
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 7 0
Лейте Диогу 5 1
Бехренс Кевин 5 0
Еккель Пауль 3 1
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Торсби Мортен 3 0
Лайдуни Аисса 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Бекер Шеральдо 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 9 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кристиан Штрайх 3 1
Кайтель Янник 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Фрайбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

4
5
Унион Берлин
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Фрайбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

15
25
Унион Берлин
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Фрайбург
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

25
8

Волевые поражения

19
30

Голы по времени матча

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
13%
1
5%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
21%
3
15%
31-45
5
21%
7
35%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
6
25%
2
10%
76-90

Пропущено

10
25
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
20%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
1
10%
8
32%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
3
30%
6
24%
76-90

Забито

18
26
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
1
6%
6
23%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
3
17%
7
27%
46-60
5
28%
1
4%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Пропущено

24
13
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
7
29%
29%
1
8%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
3
13%
5
38%
76-90

Забито

42
46
15 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
4
10%
7
15%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
8
19%
7
15%
31-45
8
19%
14
30%
46-60
8
19%
7
15%
61-75
11
26%
7
15%
76-90

Пропущено

34
38
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
7
21%
2
5%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
10
29%
29%
4
11%
31-45
5
15%
11
29%
46-60
3
9%
5
13%
61-75
6
18%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2
Фрайбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Фрайбург

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
6
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
10
5
1.5
8
8
3
12
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
6
9
1
15
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
24
7
14
17
1.5
14
17
4
27
2.5
5
26
1
30
3.5
3
28
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 31 19 8 4 83 - 34 65
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 31 12 10 9 54 - 43 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
13.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
14.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
15.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
  • 1'
    Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Унион Берлин начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 116
Унион Берлин 62.1% (72)
X 34.5% (40)
Фрайбург 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Фрайбург
3.95
3.34
4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Унион Берлин - Фрайбург

Исход игры
Унион Берлин
61.2% (74)
Ничья
35.5% (43)
Фрайбург
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
37.2% (45)
1:1 Ничья
28.1% (34)
1:0 Унион Берлин
14.9% (18)
2:2 Ничья
6.6% (8)
2:0 Унион Берлин
5% (6)
1:2 Фрайбург
1.7% (2)
3:2 Унион Берлин
1.7% (2)
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