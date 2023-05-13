Тур: 32. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Фритц Марко
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
19
Хаберер
Яник
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Шмидт КеннетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Фрайбург
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
15
Голов в среднем за матч
1.25
2.14
Среднее время на гол
72
42
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
1.71
0.5
Среднее время на гол
52
180
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
58
58
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|9
|0.29
|Бехренс Кевин
|7
|0.23
|Хаберер Яник
|5
|0.16
|Сибачо Жордан
|4
|0.13
|Духи Данило
|4
|0.13
|Михель Свен
|3 (1)
|0.1
|Кнохе Робин
|2 (1)
|0.06
|Юранович Йосип
|2 (1)
|0.06
|Зегуйн Пауль
|1
|0.03
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|Левелинг Джейми
|1
|0.03
|Хедира Рани
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Еккель Пауль
|1
|0.03
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Озтунали Левин
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|13 (6)
|0.42
|Грегорич Михаэль
|10
|0.32
|Доан Рицу
|5
|0.16
|Хёлер Лукас
|5
|0.16
|Гинтер Маттиас
|4
|0.13
|Кюблер Лукас
|2
|0.06
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.06
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|Чон У-Ён II
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Рохль Мерлин
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|7
|0
|Лейте Диогу
|5
|1
|Бехренс Кевин
|5
|0
|Еккель Пауль
|3
|1
|Кнохе Робин
|4
|0
|Гисельман Нико
|4
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Торсби Мортен
|3
|0
|Лайдуни Аисса
|3
|0
|Сибачо Жордан
|3
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Руссийон Жером
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|9
|0
|Грегорич Михаэль
|5
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Шаллаи Роланд
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Кристиан Штрайх
|3
|1
|Кайтель Янник
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Доан Рицу
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Фрайбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
5
Унион Берлин
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Фрайбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
19
5
Волевые поражения
15
25
Унион Берлин
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Фрайбург
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
25
8
Волевые поражения
19
30
Голы по времени матча
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
13%
1
5%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
21%
3
15%
31-45
5
21%
7
35%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
6
25%
2
10%
76-90
Пропущено
10
25
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
20%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
1
10%
8
32%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
3
30%
6
24%
76-90
Забито
18
26
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
1
6%
6
23%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
3
17%
7
27%
46-60
5
28%
1
4%
61-75
5
28%
5
19%
76-90
Пропущено
24
13
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
7
29%
29%
1
8%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
3
13%
5
38%
76-90
Забито
42
46
15 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
4
10%
7
15%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
8
19%
7
15%
31-45
8
19%
14
30%
46-60
8
19%
7
15%
61-75
11
26%
7
15%
76-90
Пропущено
34
38
20 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
7
21%
2
5%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
10
29%
29%
4
11%
31-45
5
15%
11
29%
46-60
3
9%
5
13%
61-75
6
18%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2
Фрайбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Фрайбург
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
6
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
105
88
312
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
114
412
69
115
213
115
114
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
247
1417
1417
427
526
130
328
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|83 - 34
|65
|2.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|73 - 40
|64
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|54 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 60
|35
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 13
|40
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|15.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин - Фрайбург
Исход игры
Унион Берлин
61.2% (74)
Ничья
35.5% (43)
Фрайбург
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
37.2% (45)
1:1 Ничья
28.1% (34)
1:0 Унион Берлин
14.9% (18)
2:2 Ничья
6.6% (8)
2:0 Унион Берлин
5% (6)
1:2 Фрайбург
1.7% (2)
3:2 Унион Берлин
1.7% (2)
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