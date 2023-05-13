Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Фрайбург

89' Хорошую попытку сделал Чон У-Ён II . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Удар от ворот произведет Фрайбург

88' Гисельман Нико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

87' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Оооо... вот это был удар! Хёфлер Николас должен был забить с этой позиции.

84' Хёфлер Николас из команды Фрайбург нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

83' Kenneth Schmidt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Кнохе Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Отличный командный гол!

80' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

80' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Удар от ворот произведет Фрайбург

75' Сибачо Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Бекер Шеральдо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Фрайбург

74' Гульде Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Хорошую попытку сделал Хёлер Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Забив гол, Фрайбург сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

70' Г О О О О О Л - Грифо Винченцо из команды Фрайбург забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Фредерик Реннов прыгнул вправо!

69' Духи Данило на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Хёлер Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Гульде Мануэль из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

60' Грифо Винченцо из команды Фрайбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Триммель Кристофер наказан за толчок Ноа Вайсхаупт

59' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Забив гол, Фрайбург сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

55' Шаллаи Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Тактическая замена. Сильдиллия Килианн уходит с поля и его заменяет Kenneth Schmidt

51' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

50' Сегодняшная посещаемость составляет 22012 болельщиков

50' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Фрайбург

49' Бекер Шеральдо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Фрайбург

47' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кайтель Янник нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

47' Ноа Вайсхаупт из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Тактическая замена. Гюнтер Кристиан уходит с поля и его заменяет Ноа Вайсхаупт