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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 22012 Главный судья: Фритц Марко
Унион Берлин
4:2
Конец матча
Фрайбург
0'
1:0
5' Гол
Бехренс Кевин
15' Желтая карточка
Хедира Рани
33' Желтая карточка
Бехренс Кевин
2:0
36' Гол
Бекер Шеральдо
37' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
3:0
38' Гол
Бекер Шеральдо
3:1
56' Гол
Гульде Мануэль
3:2
70' Пенальти
Грифо Винченцо
4:2
80' Гол
Лайдуни Аисса
90' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
90'+8
4:2. Гол Айсса Лайдуни (видео). ...
3:2. Гол Винченцо Грифо с пеналь...
3:0. Гол Шералдо Беккера (видео)...
2:0. Гол Шералдо Беккера (видео)...
1:0. Гол Кевина Беренса (видео)....

Ход матча

5'
Бехренс Кевин
(Бекер Шеральдо)
1:0
15'
Хедира Рани
 
32'
 
Шаллаи Роланд
Кюблер Лукас
33'
Бехренс Кевин
 
36'
Бекер Шеральдо
(Кнохе Робин)
2:0
37'
Бекер Шеральдо
 
38'
Бекер Шеральдо
(Кнохе Робин)
3:0
46'
 
Вайсхаупт Ноа
Гюнтер Кристиан
53'
 
Грегорич Михаэль
Кайтель Янник
53'
 
Шмидт Кеннет
Сильдиллия Килианн
56'
3:1
Гульде Мануэль
(Грифо Винченцо)
63'
Сибачо Жордан
Бехренс Кевин
 
63'
Торсби Мортен
Шефер Андраш
 
70'
3:2
Грифо Винченцо
71'
Лайдуни Аисса
Хаберер Яник
 
80'
Лайдуни Аисса
(Бекер Шеральдо)
4:2
82'
 
Чон У-Ён II
Грифо Винченцо
86'
Левелинг Джейми
Бекер Шеральдо
 
86'
Гисельман Нико
Руссийон Жером
 
90'
 
Грегорич Михаэль

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 293 Количество передач 539
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Унион Берлин 61.2% (74)
X 35.5% (43)
Фрайбург 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
17
Бехренс
Кевин
27
Бекер
Шеральдо
26
Флеккен
Марк
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
17
Кюблер
Лукас
14
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
Унион Берлин
3-5-2
Фрайбург
3-4-3

История личных встреч

Унион Берлин
Фрайбург

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
4:1
Б
1:4
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
К
1:3
Б
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

5
15

Голов в среднем за матч

1.25
2.14

Среднее время на гол

72
42

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

1.71
0.5

Среднее время на гол

52
180

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

58
58

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 11 0.34
Бехренс Кевин 8 0.25
Хаберер Яник 5 0.16
Сибачо Жордан 4 0.13
Духи Данило 4 0.13
Михель Свен 3 (1) 0.09
Кнохе Робин 2 (1) 0.06
Юранович Йосип 2 (1) 0.06
Зегуйн Пауль 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Левелинг Джейми 1 0.03
Хедира Рани 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Еккель Пауль 1 0.03
Лайдуни Аисса 1 0.03
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Лейте Диогу 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 14 (7) 0.44
Грегорич Михаэль 10 0.31
Доан Рицу 5 0.16
Хёлер Лукас 5 0.16
Гинтер Маттиас 4 0.13
Кюблер Лукас 2 0.06
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 8 0
Лейте Диогу 5 1
Бехренс Кевин 6 0
Еккель Пауль 3 1
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Торсби Мортен 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Лайдуни Аисса 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Руссийон Жером 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 9 0
Грегорич Михаэль 6 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кристиан Штрайх 3 1
Кайтель Янник 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Фрайбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

4
7
Унион Берлин
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Фрайбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

15
25
Унион Берлин
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Фрайбург
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

27
8

Волевые поражения

19
32

Голы по времени матча

Забито

28
22
13 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
4
14%
1
5%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
7
25%
3
14%
31-45
5
18%
8
36%
46-60
3
11%
7
32%
61-75
7
25%
2
9%
76-90

Пропущено

12
29
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
17%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
25%
5
17%
31-45
2
17%
8
28%
46-60
2
17%
3
10%
61-75
3
25%
7
24%
76-90

Забито

18
26
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
1
6%
6
23%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
17%
4
15%
31-45
3
17%
7
27%
46-60
5
28%
1
4%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Пропущено

24
13
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
7
29%
29%
1
8%
31-45
4
17%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
3
13%
5
38%
76-90

Забито

46
48
18 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
5
11%
7
15%
1-15
3
7%
4
8%
16-30
10
22%
7
15%
31-45
8
17%
15
31%
46-60
8
17%
8
17%
61-75
12
26%
7
15%
76-90

Пропущено

36
42
20 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 20
7
19%
3
7%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
10
28%
6
14%
31-45
6
17%
11
26%
46-60
4
11%
5
12%
61-75
6
17%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Герта - Унион Берлин 0:2
Фрайбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0
Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Фрайбург

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
6
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
7 раз 22%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
11
5
1.5
8
8
4
12
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
7
9
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
25
7
15
17
1.5
15
17
5
27
2.5
5
27
2
30
3.5
3
29
1
31
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Унион Берлин заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Унион Берлин: 41%, Фрайбург: 59%.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    97'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лейте Диогу получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    96'
    Лейте Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Унион Берлин 61.2% (74)
    X 35.5% (43)
    Фрайбург 3.3% (4)
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