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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Вольфсбург
 
Позже
Хоффенхайм

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 116
Вольфсбург 80.2% (93)
X 13.8% (16)
Хоффенхайм 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Хоффенхайм
4.00
4.24
3.82
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
3
Борнаув
Себастьян
29
Гилавоги
Жошуа
5
Ван
де
Вен
Микки
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
16
Каминьски
Якуб
23
Винд
Йонас
39
Виммер
Патрик
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
9
Бебу
Ила
11
Анхелиньо
Хосе
16
Руди
Себастьян
6
Прёмель
Гриша
27
Крамарич
Андрей
10
Даббур
Мунас
14
Баумгартнер
Кристоф
Вольфсбург
3-5-2
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Вольфсбург
Хоффенхайм

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

31 матч

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
3:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
6:2
К
2:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
4:0
Б
3:2

Голы

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

2.27
1.75

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.27

Среднее время на гол

46
71

Всего голов

65
47

Голов в среднем за матч

2.1
1.52

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

42
59

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.19
Винд Йонас 6 0.19
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.16
Баку Ридле 5 0.16
Мармуш Омар 5 0.16
Виммер Патрик 4 0.13
Сванберг Маттиас 4 0.13
Нмеча Лукас 4 0.13
Нмеча Феликс 3 0.1
Вальдшмидт Лука 3 (1) 0.1
Каминьски Якуб 2 0.06
Паредес Кевин 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Лакруа Максанс 1 0.03
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 10 (3) 0.32
Баумгартнер Кристоф 7 0.23
Даббур Мунас 5 0.16
Бебу Ила 5 (1) 0.16
Сков Роберт 3 (2) 0.1
Кабак Озан 2 0.06
Рюттер Жоржиньо 2 0.06
Гайгер Деннис 1 0.03
Кадержабек Павел 1 0.03
Прёмель Гриша 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Дольберг Каспер 1 0.03
Нсоки Стенли 1 0.03
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.03
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борнаув Себастьян 7 0
Отавио Пауло 7 0
Виммер Патрик 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Баку Ридле 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Гилавоги Жошуа 3 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Фишер Килиан 2 0
Лакруа Максанс 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 2
Акпогума Кевин 10 0
Гайгер Деннис 9 0
Фогт Кевин 8 0
Баумгартнер Кристоф 7 0
Брукс Джон 4 0
Даббур Мунас 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Руди Себастьян 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Крамарич Андрей 2 0
Бауманн Оливер 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Кадержабек Павел 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Хоффенхайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

15
10
Вольфсбург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Хоффенхайм
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

16
19

Волевые поражения

20
17
Вольфсбург
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Хоффенхайм
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

18
20

Волевые поражения

35
27

Голы по времени матча

Забито

33
18
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
8
24%
2
11%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
7
21%
5
28%
31-45
2
6%
6
33%
46-60
1
3%
1
6%
61-75
11
33%
2
11%
76-90

Пропущено

20
25
14 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
20%
4
16%
1-15
7
35%
6
24%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
10%
3
12%
61-75
3
15%
7
28%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
3
14%
3
13%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
4
19%
7
29%
29%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
4
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

23
27
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
22%
7
26%
76-90

Забито

54
42
28 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
11
20%
5
12%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
11
20%
12
29%
31-45
7
13%
9
21%
46-60
4
7%
3
7%
61-75
15
28%
9
21%
76-90

Пропущено

43
52
26 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 27
6
14%
8
15%
1-15
11
26%
11
21%
16-30
9
21%
9
17%
31-45
5
12%
6
12%
46-60
4
9%
4
8%
61-75
8
19%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1
Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2

Результаты матчей

Вольфсбург
Хоффенхайм

Точный счет

2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
1
5 раз 16%
3
3 раза 10%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
7 раз 23%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
6
10
4
11
2.5
4
12
2
13
3.5
1
15
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
4
6
10
1.5
5
10
3
13
2.5
2
13
2
14
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
24
7
17
14
1.5
11
20
7
24
2.5
6
25
4
27
3.5
1
30
3
28
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 31 19 8 4 83 - 34 65
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 31 12 10 9 54 - 43 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
13.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
14.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
15.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 54.2% пользователей.
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Прогнозы 116
Вольфсбург 80.2% (93)
X 13.8% (16)
Хоффенхайм 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Хоффенхайм
4.00
4.24
3.82
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Вольфсбург - Хоффенхайм онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Вольфсбург - Хоффенхайм

Исход игры
Вольфсбург
80% (96)
Ничья
14.2% (17)
Хоффенхайм
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
72.88% (86)
Меньше
27.12% (32)
Обе команды забьют
Да
82.2% (97)
Нет
17.8% (21)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
54.2% (65)
1:1 Ничья
9.2% (11)
1:0 Вольфсбург
8.3% (10)
2:0 Вольфсбург
8.3% (10)
2:2 Ничья
5% (6)
1:2 Хоффенхайм
5% (6)
3:2 Вольфсбург
3.3% (4)
3:1 Вольфсбург
2.5% (3)
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