Том Бисхоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Якуб Каминьский из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Тактическая замена. Прёмель Гриша уходит с поля и его заменяет Том Бисхоф

84' Руди Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Феликс Нмеча выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

75' Феликс Нмеча сделал результативную передачу.

75' Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука забивает с левой ноги!

75' Феликс Нмеча из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Вольфсбург

69' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Феликс Нмеча нанес удар, но тот был заблокирован.

66' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Брукс Джон выиграл воздушное противоборство у Феликс Нмеча.

63' Феликс Нмеча выиграл воздушное противоборство у Прёмель Гриша

62' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

61' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Оооо... вот это был удар! Даббур Мунас должен был забить с этой позиции.

58' Удар от ворот произведет Вольфсбург

57' Даббур Мунас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Даббур Мунас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Анхелиньо Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Брукс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

53' Феликс Нмеча не смог попасть в створ ударом издали

53' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

53' Сванберг Маттиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Виммер Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Бебу Ила совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Матч возобновлен

50' Даббур Мунас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Гилавоги Жошуа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля