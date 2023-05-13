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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Вольфсбург
2:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
1:0
15' Гол
Каминьски Якуб
31' Желтая карточка
Баку Ридле
49' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
51' Желтая карточка
Бебу Ила
2:0
75' Гол
Вальдшмидт Лука
88' Желтая карточка
Акпогума Кевин
2:1
90' Гол в свои ворота
Гилавоги Жошуа
90'+4
2:0. Гол Луки Вальдшмидта (видео...

Ход матча

15'
Каминьски Якуб
(Баку Ридле)
1:0
31'
Баку Ридле
 
49'
Гилавоги Жошуа
 
51'
 
Бебу Ила
61'
Герхардт Янник
Сванберг Маттиас
 
61'
Мармуш Омар
Винд Йонас
 
62'
 
Сков Роберт
Даббур Мунас
70'
Вальдшмидт Лука
Виммер Патрик
 
73'
 
Дольберг Каспер
Анхелиньо Хосе
75'
Вальдшмидт Лука
(Нмеча Феликс)
2:0
85'
 
Бишоф Том
Прёмель Гриша
85'
 
Беккер Финн
Бебу Ила
88'
 
Акпогума Кевин
90'
Фишер Килиан
Баку Ридле
 
90'
Коцца Николя
Каминьски Якуб
 
90'
2:1
Гилавоги Жошуа

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 7
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 369 Количество передач 448
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Вольфсбург 80% (96)
X 14.2% (17)
Хоффенхайм 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
3
Борнаув
Себастьян
29
Гилавоги
Жошуа
5
Ван
де
Вен
Микки
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
16
Каминьски
Якуб
23
Винд
Йонас
39
Виммер
Патрик
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
9
Бебу
Ила
11
Анхелиньо
Хосе
16
Руди
Себастьян
6
Прёмель
Гриша
27
Крамарич
Андрей
10
Даббур
Мунас
14
Баумгартнер
Кристоф
Вольфсбург
3-5-2
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Вольфсбург
Хоффенхайм

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

31 матч

48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
3:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
6:2
К
2:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
4:0
Б
3:2

Голы

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

2.27
1.75

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.27

Среднее время на гол

46
71

Всего голов

65
47

Голов в среднем за матч

2.1
1.52

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

42
59

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.19
Винд Йонас 6 0.19
Баку Ридле 5 0.16
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.16
Мармуш Омар 5 0.16
Виммер Патрик 4 0.13
Сванберг Маттиас 4 0.13
Нмеча Лукас 4 0.13
Вальдшмидт Лука 4 (1) 0.13
Нмеча Феликс 3 0.09
Каминьски Якуб 3 0.09
Паредес Кевин 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Лакруа Максанс 1 0.03
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 10 (3) 0.31
Баумгартнер Кристоф 7 0.22
Даббур Мунас 5 0.16
Бебу Ила 5 (1) 0.16
Сков Роберт 3 (2) 0.09
Кабак Озан 2 0.06
Рюттер Жоржиньо 2 0.06
Гайгер Деннис 1 0.03
Кадержабек Павел 1 0.03
Прёмель Гриша 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Дольберг Каспер 1 0.03
Нсоки Стенли 1 0.03
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.03
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борнаув Себастьян 7 0
Отавио Пауло 7 0
Баку Ридле 6 0
Виммер Патрик 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Фишер Килиан 2 0
Лакруа Максанс 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 2
Акпогума Кевин 11 0
Гайгер Деннис 9 0
Фогт Кевин 8 0
Баумгартнер Кристоф 7 0
Брукс Джон 4 0
Даббур Мунас 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Руди Себастьян 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Крамарич Андрей 2 0
Бауманн Оливер 2 0
Бебу Ила 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Кадержабек Павел 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Хоффенхайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

15
10
Вольфсбург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Хоффенхайм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

16
19

Волевые поражения

20
17
Вольфсбург
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Хоффенхайм
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

18
20

Волевые поражения

35
27

Голы по времени матча

Забито

36
18
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
9
25%
2
11%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
7
19%
5
28%
31-45
2
6%
6
33%
46-60
2
6%
1
6%
61-75
12
33%
2
11%
76-90

Пропущено

20
28
14 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
4
20%
5
18%
1-15
7
35%
6
21%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
3
15%
8
29%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
3
14%
3
13%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
4
19%
7
29%
29%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
4
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

23
27
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
22%
7
26%
76-90

Забито

57
42
29 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 12
9 Не забивали 8
12
21%
5
12%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
11
19%
12
29%
31-45
7
12%
9
21%
46-60
5
9%
3
7%
61-75
16
28%
9
21%
76-90

Пропущено

43
55
26 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 28
6
14%
9
16%
1-15
11
26%
11
20%
16-30
9
21%
9
16%
31-45
5
12%
6
11%
46-60
4
9%
5
9%
61-75
8
19%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1
Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2

Результаты матчей

Вольфсбург
Хоффенхайм

Точный счет

2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
0
9 раз 28%
1
5 раз 16%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
12
4
1.5
6
10
4
12
2.5
4
12
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
25
7
18
14
1.5
11
21
7
25
2.5
6
26
4
28
3.5
1
31
3
29
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 48%, Хоффенхайм: 52%.
  • 94'
    Хоффенхайм пытается что-то создать.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Гилавоги Жошуа уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 93'
    Том Бисхоф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Вольфсбург 80% (96)
    X 14.2% (17)
    Хоффенхайм 5.8% (7)
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