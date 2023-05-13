Тур: 32. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Стилер Тобиас
2:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолКаминьски Якуб
31' Желтая карточкаБаку Ридле
49' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
51' Желтая карточкаБебу Ила
2:0
75' ГолВальдшмидт Лука
88' Желтая карточкаАкпогума Кевин
2:1
90' Гол в свои воротаГилавоги Жошуа
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
15'
1:0
31'
49'
51'
75'
2:0
85'
88'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 7
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
369 Количество передач 448
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
23
Винд
Йонас
23
Брукс
Джон
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
-
9 Бебу ИлаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вольфсбург
Хоффенхайм
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
31 матч
48.4%
22.6%
29%
15 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
25.8%
45.2%
29%
8 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
2.27
1.75
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.27
Среднее время на гол
46
71
Всего голов
65
47
Голов в среднем за матч
2.1
1.52
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
42
59
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.19
|Винд Йонас
|6
|0.19
|Баку Ридле
|5
|0.16
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.16
|Мармуш Омар
|5
|0.16
|Виммер Патрик
|4
|0.13
|Сванберг Маттиас
|4
|0.13
|Нмеча Лукас
|4
|0.13
|Вальдшмидт Лука
|4 (1)
|0.13
|Нмеча Феликс
|3
|0.09
|Каминьски Якуб
|3
|0.09
|Паредес Кевин
|1
|0.03
|Ван де Вен Микки
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Лакруа Максанс
|1
|0.03
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|10 (3)
|0.31
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0.22
|Даббур Мунас
|5
|0.16
|Бебу Ила
|5 (1)
|0.16
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.09
|Кабак Озан
|2
|0.06
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.06
|Гайгер Деннис
|1
|0.03
|Кадержабек Павел
|1
|0.03
|Прёмель Гриша
|1
|0.03
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Дольберг Каспер
|1
|0.03
|Нсоки Стенли
|1
|0.03
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.03
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борнаув Себастьян
|7
|0
|Отавио Пауло
|7
|0
|Баку Ридле
|6
|0
|Виммер Патрик
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Ван де Вен Микки
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Фишер Килиан
|2
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|2
|Акпогума Кевин
|11
|0
|Гайгер Деннис
|9
|0
|Фогт Кевин
|8
|0
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0
|Брукс Джон
|4
|0
|Даббур Мунас
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Руди Себастьян
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Бауманн Оливер
|2
|0
|Бебу Ила
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Хоффенхайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
15
10
Вольфсбург
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Хоффенхайм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
16
19
Волевые поражения
20
17
Вольфсбург
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Хоффенхайм
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
18
20
Волевые поражения
35
27
Голы по времени матча
Забито
36
18
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
9
25%
2
11%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
7
19%
5
28%
31-45
2
6%
6
33%
46-60
2
6%
1
6%
61-75
12
33%
2
11%
76-90
Пропущено
20
28
14 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
4
20%
5
18%
1-15
7
35%
6
21%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
3
15%
8
29%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
3
14%
3
13%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
4
19%
7
29%
29%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
4
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
23
27
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
5
22%
7
26%
76-90
Забито
57
42
29 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 12
9 Не забивали 8
12
21%
5
12%
1-15
6
11%
4
10%
16-30
11
19%
12
29%
31-45
7
12%
9
21%
46-60
5
9%
3
7%
61-75
16
28%
9
21%
76-90
Пропущено
43
55
26 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 28
6
14%
9
16%
1-15
11
26%
11
20%
16-30
9
21%
9
16%
31-45
5
12%
6
11%
46-60
4
9%
5
9%
61-75
8
19%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1
Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2
Результаты матчей
Вольфсбург
Хоффенхайм
Точный счет
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
0
9 раз 28%
1
5 раз 16%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
124
610
412
412
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
610
511
313
214
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
257
1814
1121
725
626
428
131
329
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|89 - 34
|68
|2.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|73 - 40
|64
|3.
|Заявка
|32
|17
|8
|7
|48 - 34
|59
|4.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|48 - 42
|56
|6.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|56 - 44
|49
|7.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|8.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|54 - 49
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 60
|35
|13.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|43 - 54
|32
|15.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|36 - 71
|31
|16.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 65
|30
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|52 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11