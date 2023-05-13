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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Айнтрахт Фр
 
Позже
Майнц

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 122
Айнтрахт Фр 68.9% (84)
X 27% (33)
Майнц 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Майнц
3.55
3.95
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
25
Ленц
Кристофер
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибрил
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
27
Центнер
Робин
25
Ханше-Ольсен
Андреас
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
11
Ингвартсен
Маркус
6
Стах
Антон
7
Чхэ-Сон
Ли
II
3
Аарон
Мартин
17
Ажорк
Людовик
9
Онисиво
Карим
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Майнц
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Майнц

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.21

Среднее время на гол

53
74

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.71
0.92

Среднее время на гол

52
97

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.7
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 13 (2) 0.42
Камада Даити 7 (2) 0.23
Линдстрём Йеспер 7 0.23
Роде Себастьян 4 0.13
Соу Джибрил 4 0.13
Гётце Марио 3 0.1
Бута 2 0.06
Борре Рафаэль 2 (1) 0.06
Эбимбе Эрик 2 0.06
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Тута 1 0.03
Аларио Лукас 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Н'Дика Эван 1 0.03
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Алиду Фариде 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.29
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.29
Чхэ-Сон Ли II 7 0.23
Ажорк Людовик 6 0.19
Аарон Мартин 5 0.16
Баррейро Леандро 4 0.13
Кор Доминик 3 0.1
Видмер Сильван 2 0.06
Каси Антони 2 0.06
Вайпер Нельсон 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Буркардт Джонатан 1 0.03
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Ханше-Ольсен Андреас 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 7 0
Тута 6 0
Гётце Марио 6 0
Роде Себастьян 6 0
Коло-Муани Рандаль 4 1
Борре Рафаэль 5 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Трапп Кевин 3 0
Камада Даити 3 0
Эбимбе Эрик 3 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Oliver Glasner 0 1
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Туре Альмами 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 10 0
Бель Штефан 7 0
Баррейро Леандро 5 0
Свенссон Бо 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Онисиво Карим 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Каси Антони 4 0
Стах Антон 4 0
Хак Александер 2 1
Аарон Мартин 3 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Майнц
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
8
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Майнц
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

18
27
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Майнц
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

24
35

Голы по времени матча

Забито

28
21
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
11%
1
5%
1-15
8
29%
3
14%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
6
21%
6
29%
76-90

Пропущено

19
25
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
26%
5
20%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
3
16%
7
28%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
2
11%
5
20%
76-90

Забито

22
30
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
4
18%
3
10%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
4
18%
4
13%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
2
9%
8
27%
76-90

Пропущено

31
21
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
7
23%
1
5%
1-15
3
10%
5
24%
16-30
8
26%
3
14%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
5
16%
6
29%
76-90

Забито

50
51
24 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
7
14%
4
8%
1-15
11
22%
8
16%
16-30
6
12%
10
20%
31-45
8
16%
8
16%
46-60
10
20%
7
14%
61-75
8
16%
14
27%
76-90

Пропущено

50
46
29 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
12
24%
6
13%
1-15
6
12%
8
17%
16-30
11
22%
10
22%
31-45
8
16%
6
13%
46-60
6
12%
5
11%
61-75
7
14%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1
Майнц
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1
Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Майнц

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
9 раз 29%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
5 раз 16%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
7
8
1.5
7
9
5
10
2.5
5
11
3
12
3.5
3
13
1
14
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
11
1.5
6
9
3
13
2.5
2
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
26
5
12
19
1.5
13
18
8
23
2.5
7
24
4
27
3.5
3
28
1
30
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 31 19 8 4 83 - 34 65
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 31 12 10 9 54 - 43 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
13.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
14.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
15.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Айнтрахт Фр контролирует мяч.
  • 2'
    Бель Штефан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Айнтрахт Фр контролирует мяч.
  • 2'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Майнц.
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Прогнозы 122
Айнтрахт Фр 68.9% (84)
X 27% (33)
Майнц 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Майнц
3.55
3.95
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Айнтрахт Фр - Майнц онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Майнц

Исход игры
Айнтрахт Фр
70% (84)
Ничья
25.8% (31)
Майнц
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
83.62% (97)
Нет
16.38% (19)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
46.7% (56)
1:1 Ничья
19.2% (23)
1:0 Айнтрахт Фр
10.8% (13)
2:2 Ничья
5.8% (7)
2:0 Айнтрахт Фр
4.2% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
3.3% (4)
1:2 Майнц
2.5% (3)
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