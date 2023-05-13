Тур: 32. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Брых Феликс
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Туре
Альмами
35
Тута
24
Бута
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
16
Бель
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
-
46 Гебур ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Шабани ЭниссПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Lucas Laux
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Майнц
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.21
Среднее время на гол
53
74
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.71
0.92
Среднее время на гол
52
97
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.7
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
52
83
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|13 (2)
|0.42
|Камада Даити
|7 (2)
|0.23
|Линдстрём Йеспер
|7
|0.23
|Роде Себастьян
|4
|0.13
|Соу Джибрил
|4
|0.13
|Гётце Марио
|3
|0.1
|Бута
|2
|0.06
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.06
|Эбимбе Эрик
|2
|0.06
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Тута
|1
|0.03
|Аларио Лукас
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Алиду Фариде
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|9
|0.29
|Ингвартсен Маркус
|9 (4)
|0.29
|Чхэ-Сон Ли II
|7
|0.23
|Ажорк Людовик
|6
|0.19
|Аарон Мартин
|5
|0.16
|Баррейро Леандро
|4
|0.13
|Кор Доминик
|3
|0.1
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|Каси Антони
|2
|0.06
|Вайпер Нельсон
|2
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.03
|Буркардт Джонатан
|1
|0.03
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Баркок Аймен
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибрил
|7
|0
|Тута
|6
|0
|Гётце Марио
|6
|0
|Роде Себастьян
|6
|0
|Коло-Муани Рандаль
|4
|1
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Трапп Кевин
|3
|0
|Камада Даити
|3
|0
|Эбимбе Эрик
|3
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Кнауфф Ансгар
|2
|0
|Oliver Glasner
|0
|1
|Хасебе Макото
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Ленц Кристофер
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|10
|0
|Бель Штефан
|7
|0
|Баррейро Леандро
|5
|0
|Свенссон Бо
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Онисиво Карим
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Аарон Мартин
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Майнц
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
6
8
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Майнц
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
18
27
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Майнц
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
15
Волевые поражения
24
35
Голы по времени матча
Забито
28
21
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
11%
1
5%
1-15
8
29%
3
14%
16-30
2
7%
5
24%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
6
21%
6
29%
76-90
Пропущено
19
25
11 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
5
26%
5
20%
1-15
3
16%
3
12%
16-30
3
16%
7
28%
31-45
5
26%
4
16%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Забито
22
30
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
4
18%
3
10%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
4
18%
4
13%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
2
9%
8
27%
76-90
Пропущено
31
21
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
7
23%
1
5%
1-15
3
10%
5
24%
16-30
8
26%
3
14%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
5
16%
6
29%
76-90
Забито
50
51
24 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
7
14%
4
8%
1-15
11
22%
8
16%
16-30
6
12%
10
20%
31-45
8
16%
8
16%
46-60
10
20%
7
14%
61-75
8
16%
14
27%
76-90
Пропущено
50
46
29 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
12
24%
6
13%
1-15
6
12%
8
17%
16-30
11
22%
10
22%
31-45
8
16%
6
13%
46-60
6
12%
5
11%
61-75
7
14%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1
Майнц
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1
Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Майнц
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
9 раз 29%
3:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:3
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
5 раз 16%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
133
78
79
510
511
312
313
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
511
69
313
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
265
1219
1318
823
724
427
328
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|83 - 34
|65
|2.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|73 - 40
|64
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|54 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 60
|35
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 13
|40
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|14.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|15.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Майнц
Исход игры
Айнтрахт Фр
70% (84)
Ничья
25.8% (31)
Майнц
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
83.62% (97)
Нет
16.38% (19)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
46.7% (56)
1:1 Ничья
19.2% (23)
1:0 Айнтрахт Фр
10.8% (13)
2:2 Ничья
5.8% (7)
2:0 Айнтрахт Фр
4.2% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
3.3% (4)
1:2 Майнц
2.5% (3)
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