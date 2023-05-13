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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Айнтрахт Фр
3:0
Конец матча
Майнц
0'
1:0
18' Пенальти
Камада Даити
22' Желтая карточка
Бель Штефан
30' Желтая карточка
Тута
38' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
2:0
40' Гол
Бута
3:0
59' Гол
Коло-Муани Рандаль
88' Желтая карточка
Шабани Энисс
90'+3
2:0. Гол Аурелиу Бута (видео). Ч...

Ход матча

18'
Камада Даити
1:0
22'
 
Бель Штефан
30'
Тута
 
38'
 
Ханше-Ольсен Андреас
40'
Бута
(Тута)
2:0
59'
Коло-Муани Рандаль
3:0
60'
 
Бюргзорг Делано
Ингвартсен Маркус
64'
 
Баркок Аймен
Ли Чхэ-Сон
64'
 
Каси Антони
Аарон Мартин
71'
Эбимбе Эрик
Роде Себастьян
 
71'
Линдстрём Йеспер
Коло-Муани Рандаль
 
80'
Хасебе Макото
Туре Альмами
 
81'
 
Шабани Энисс
Стах Антон
81'
 
Вайпер Нельсон
Ажорк Людовик
85'
Ааронсон Пакстен
Камада Даити
 
85'
Чендлер Тимоти
Бута
 
88'
 
Шабани Энисс

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 450 Количество передач 339
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Айнтрахт Фр 68.9% (84)
X 27% (33)
Майнц 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
18
Туре
Альмами
35
Тута
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
25
Ленц
Кристофер
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибрил
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
27
Центнер
Робин
25
Ханше-Ольсен
Андреас
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
11
Ингвартсен
Маркус
6
Стах
Антон
7
Чхэ-Сон
Ли
II
3
Аарон
Мартин
17
Ажорк
Людовик
9
Онисиво
Карим
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Майнц
3-5-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Майнц

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
33.3%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
3:0
К
3:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.21

Среднее время на гол

53
74

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.71
0.92

Среднее время на гол

52
97

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.7
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 14 (2) 0.44
Камада Даити 8 (3) 0.25
Линдстрём Йеспер 7 0.22
Роде Себастьян 4 0.13
Соу Джибрил 4 0.13
Гётце Марио 3 0.09
Бута 3 0.09
Борре Рафаэль 2 (1) 0.06
Эбимбе Эрик 2 0.06
Тута 1 0.03
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Аларио Лукас 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Н'Дика Эван 1 0.03
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Алиду Фариде 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 9 0.28
Ингвартсен Маркус 9 (4) 0.28
Чхэ-Сон Ли II 7 0.22
Ажорк Людовик 6 0.19
Аарон Мартин 5 0.16
Баррейро Леандро 4 0.13
Кор Доминик 3 0.09
Видмер Сильван 2 0.06
Каси Антони 2 0.06
Вайпер Нельсон 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Буркардт Джонатан 1 0.03
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Ханше-Ольсен Андреас 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 7 0
Соу Джибрил 7 0
Гётце Марио 6 0
Роде Себастьян 6 0
Коло-Муани Рандаль 4 1
Борре Рафаэль 5 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Трапп Кевин 3 0
Камада Даити 3 0
Эбимбе Эрик 3 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Oliver Glasner 0 1
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Туре Альмами 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 10 0
Бель Штефан 8 0
Ханше-Ольсен Андреас 5 0
Баррейро Леандро 5 0
Свенссон Бо 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Онисиво Карим 4 0
Каси Антони 4 0
Стах Антон 4 0
Хак Александер 2 1
Аарон Мартин 3 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Шабани Энисс 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Майнц
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
8
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Майнц
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

18
27
Айнтрахт Фр
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Майнц
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

24
35

Голы по времени матча

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
10%
1
5%
1-15
9
29%
29%
3
14%
16-30
3
10%
5
24%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
5
16%
2
10%
61-75
6
19%
6
29%
76-90

Пропущено

19
28
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
26%
5
18%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
3
16%
8
29%
31-45
5
26%
5
18%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
2
11%
5
18%
76-90

Забито

22
30
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
4
18%
3
10%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
4
18%
4
13%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
2
9%
8
27%
76-90

Пропущено

31
21
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
7
23%
1
5%
1-15
3
10%
5
24%
16-30
8
26%
3
14%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
16%
4
19%
61-75
5
16%
6
29%
76-90

Забито

53
51
26 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
7
13%
4
8%
1-15
12
23%
8
16%
16-30
7
13%
10
20%
31-45
9
17%
8
16%
46-60
10
19%
7
14%
61-75
8
15%
14
27%
76-90

Пропущено

50
49
29 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 25
12
24%
6
12%
1-15
6
12%
9
18%
16-30
11
22%
11
22%
31-45
8
16%
7
14%
46-60
6
12%
5
10%
61-75
7
14%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0
Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1
Майнц
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1
Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Люцерн - Майнц 1:5 Мальорка - Майнц 2:2

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Майнц

Точный счет

1:1
5 раз 31%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
9 раз 28%
3:0
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
7
9
6
10
2.5
5
11
3
13
3.5
3
13
1
15
4.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
26
6
13
19
1.5
13
19
9
23
2.5
7
25
4
28
3.5
3
29
1
31
4.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Айнтрахт Фр заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 55%, Майнц: 45%.
  • 93'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Хасебе Макото ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Оооо... вот это был удар! Онисиво Карим должен был забить с этой позиции.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 92'
    Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
  • 92'
    Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Онисиво Карим. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Майнц начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Тута ошибается в защите.
    • 91'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 91'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 90'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 89'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      88'
      Eniss Shabani получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья свистит. Eniss Shabani атаковал сзади соперника. Это Н'Дика Эван заработал своей команде штрафной
    • 88'
      Н'Дика Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.