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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Боруссия Д
 
Позже
Боруссия М
Прогнозы 127
Боруссия Д 96.9% (123)
X 2.4% (3)
Боруссия М 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Боруссия М
12.00
8.00
9.49
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
26
Рюэрсон
Юлиан
22
Беллингем
Джуд
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
9
Аллер
Себастьян
27
Адейеми
Карим
41
Ольшовски
Ян
18
Лайнер
Штефан
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
11
Вольф
Ханнес
19
Нгуму
Натан
Боруссия Д
4-3-3
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Боруссия М

22 матча

100%
22 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
4.5%
13.7%
18 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

33 матча

66.7%
9.1%
24.2%
22 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

51.5%
33.3%
15.2%
17 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
4:2
Б
6:0
Б
1:0
К
0:1
Б
4:2
Б
3:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:3
Б
4:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:1
Б
5:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
2:4
Б
2:1

Голы

Всего голов

46
25

Голов в среднем за матч

3.07
1.39

Среднее время на гол

29
64

Всего голов

25
8

Голов в среднем за матч

1.39
0.53

Среднее время на гол

64
168

Всего голов

71
33

Голов в среднем за матч

2.15
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

41
90

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.26
Мален Дониэлл 8 0.26
Беллингем Джуд 7 0.23
Мукоко Юссуфа 7 0.23
Адейеми Карим 6 0.19
Ройс Марко 6 (1) 0.19
Рейна Джованни 6 (1) 0.19
Аллер Себастьян 5 0.16
Шлоттербек Нико 4 0.13
Геррейру Рафаэл 3 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.1
Модест Антони 2 0.06
Джан Эмре 2 (1) 0.06
Зюле Никлас 1 0.03
Вольф Мариус 1 0.03
Хуммельс Матс 1 0.03
Рюэрсон Юлиан 1 0.03
Эзкан Салих 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.42
Хофманн Йонас 10 0.32
Штиндль Ларс 6 0.19
Бенсебаини Рами 5 (1) 0.16
Эльведи Нико 3 0.1
Плеа Алассан 2 (1) 0.06
Вольф Ханнес 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.03
Херрманн Патрик 1 0.03
Фридрих Марвин 1 0.03
Нойхаус Флориан 1 0.03
Нгуму Натан 1 0.03
Итакура Ко 0 0
Нец Лука 0 0
Крамер Кристоф 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 8 0
Беллингем Джуд 8 0
Джан Эмре 7 0
Эзкан Салих 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рейна Джованни 2 0
Аллер Себастьян 1 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 11 0
Штиндль Ларс 8 0
Бенсебаини Рами 5 1
Вайгль Юлиан 6 0
Плеа Алассан 5 0
Итакура Ко 1 2
Крамер Кристоф 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Хофманн Йонас 2 0
Эльведи Нико 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Зиппель Тобиас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Даниель Фарке 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Боруссия М
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

4
12
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Боруссия М
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

18
28
Боруссия Д
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (17)
23% (7)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Боруссия М
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

26
9

Волевые поражения

22
40

Голы по времени матча

Забито

48
16
27 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
7
15%
3
19%
1-15
10
21%
1
6%
16-30
10
21%
4
25%
31-45
5
10%
1
6%
46-60
7
15%
3
19%
61-75
9
19%
4
25%
76-90

Пропущено

13
29
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
38%
1
3%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
4
31%
12
41%
76-90

Забито

24
31
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
3
13%
4
13%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
7
29%
29%
8
26%
76-90

Пропущено

28
18
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
4
22%
16-30
2
7%
6
33%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
7
25%
3
17%
76-90

Забито

72
47
40 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 15
3 Не забивали 9
10
14%
7
15%
1-15
13
18%
5
11%
16-30
17
24%
10
21%
31-45
7
10%
6
13%
46-60
9
13%
7
15%
61-75
16
22%
12
26%
76-90

Пропущено

41
47
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
6
15%
6
13%
1-15
6
15%
8
17%
16-30
7
17%
7
15%
31-45
8
20%
5
11%
46-60
3
7%
6
13%
61-75
11
27%
15
32%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3
Боруссия М
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Боруссия М

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
1
6 раз 19%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
6
2 раза 6%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
10
6
8
7
2.5
6
10
7
8
3.5
2
14
4
11
4.5
1
15
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
10
6
1.5
3
12
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
22
9
22
9
1.5
13
18
10
21
2.5
7
24
7
24
3.5
3
28
4
27
4.5
1
30
2
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

    Совсем скоро начнётся матч БУНДЕСЛИГИ между командами: Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах.

    Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся команды покажут яркую и интересную игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 15 минут.

    Главный судья: Шлагер Даниэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 127
Боруссия Д 96.9% (123)
X 2.4% (3)
Боруссия М 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Боруссия М
12.00
8.00
9.49
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Боруссия Д - Боруссия М онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М

Исход игры
Боруссия Д
96.9% (124)
Ничья
2.3% (3)
Боруссия М
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.27% (90)
Меньше
23.73% (28)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
35.2% (45)
3:1 Боруссия Д
25.8% (33)
2:0 Боруссия Д
17.2% (22)
1:0 Боруссия Д
3.1% (4)
3:0 Боруссия Д
2.3% (3)
3:2 Боруссия Д
2.3% (3)
4:2 Боруссия Д
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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