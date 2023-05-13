Тур: 32. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Шлагер Даниэль
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
41
Ольшовски
Ян
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
11
Вольф
Ханнес
19
Нгуму
Натан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия Д
Боруссия М
22 матча
100%
22 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
4.5%
13.7%
18 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
33 матча
66.7%
9.1%
24.2%
22 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
51.5%
33.3%
15.2%
17 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
25
Голов в среднем за матч
3.07
1.39
Среднее время на гол
29
64
Всего голов
25
8
Голов в среднем за матч
1.39
0.53
Среднее время на гол
64
168
Всего голов
71
33
Голов в среднем за матч
2.15
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
41
90
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|8
|0.26
|Мален Дониэлл
|8
|0.26
|Беллингем Джуд
|7
|0.23
|Мукоко Юссуфа
|7
|0.23
|Адейеми Карим
|6
|0.19
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.19
|Рейна Джованни
|6 (1)
|0.19
|Аллер Себастьян
|5
|0.16
|Шлоттербек Нико
|4
|0.13
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.1
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.1
|Модест Антони
|2
|0.06
|Джан Эмре
|2 (1)
|0.06
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.03
|Эзкан Салих
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|13
|0.42
|Хофманн Йонас
|10
|0.32
|Штиндль Ларс
|6
|0.19
|Бенсебаини Рами
|5 (1)
|0.16
|Эльведи Нико
|3
|0.1
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.06
|Вольф Ханнес
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.03
|Херрманн Патрик
|1
|0.03
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|Нойхаус Флориан
|1
|0.03
|Нгуму Натан
|1
|0.03
|Итакура Ко
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|8
|0
|Беллингем Джуд
|8
|0
|Джан Эмре
|7
|0
|Эзкан Салих
|6
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Ройс Марко
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Рейна Джованни
|2
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|11
|0
|Штиндль Ларс
|8
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Плеа Алассан
|5
|0
|Итакура Ко
|1
|2
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Боруссия М
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
4
12
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Боруссия М
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
18
28
Боруссия Д
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (17)
23% (7)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Боруссия М
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
26
9
Волевые поражения
22
40
Голы по времени матча
Забито
48
16
27 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
7
15%
3
19%
1-15
10
21%
1
6%
16-30
10
21%
4
25%
31-45
5
10%
1
6%
46-60
7
15%
3
19%
61-75
9
19%
4
25%
76-90
Пропущено
13
29
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
38%
1
3%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
4
31%
12
41%
76-90
Забито
24
31
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
3
13%
4
13%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
7
29%
29%
8
26%
76-90
Пропущено
28
18
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
4
22%
16-30
2
7%
6
33%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
7
25%
3
17%
76-90
Забито
72
47
40 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 15
3 Не забивали 9
10
14%
7
15%
1-15
13
18%
5
11%
16-30
17
24%
10
21%
31-45
7
10%
6
13%
46-60
9
13%
7
15%
61-75
16
22%
12
26%
76-90
Пропущено
41
47
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
6
15%
6
13%
1-15
6
15%
8
17%
16-30
7
17%
7
15%
31-45
8
20%
5
11%
46-60
3
7%
6
13%
61-75
11
27%
15
32%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3
Боруссия М
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Боруссия М
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
1
6 раз 19%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
6
2 раза 6%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
87
610
78
214
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
106
312
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
229
229
1318
1021
724
724
328
427
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|89 - 34
|68
|2.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|73 - 40
|64
|3.
|Заявка
|32
|17
|8
|7
|48 - 34
|59
|4.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|48 - 42
|56
|6.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|56 - 44
|49
|7.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|8.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|54 - 49
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 60
|35
|13.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|43 - 54
|32
|15.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|36 - 71
|31
|16.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 65
|30
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|52 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М
Исход игры
Боруссия Д
96.9% (124)
Ничья
2.3% (3)
Боруссия М
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.27% (90)
Меньше
23.73% (28)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
35.2% (45)
3:1 Боруссия Д
25.8% (33)
2:0 Боруссия Д
17.2% (22)
1:0 Боруссия Д
3.1% (4)
3:0 Боруссия Д
2.3% (3)
3:2 Боруссия Д
2.3% (3)
4:2 Боруссия Д
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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