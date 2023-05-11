Тур: 32. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Боруссия Д
Боруссия М
22 матча
100%
22 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
4.5%
13.7%
18 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
33 матча
66.7%
9.1%
24.2%
22 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
51.5%
33.3%
15.2%
17 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
25
Голов в среднем за матч
3.07
1.39
Среднее время на гол
29
64
Всего голов
25
8
Голов в среднем за матч
1.39
0.53
Среднее время на гол
64
168
Всего голов
71
33
Голов в среднем за матч
2.15
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
41
90
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|8
|0.26
|Мален Дониэлл
|8
|0.26
|Беллингем Джуд
|7
|0.23
|Мукоко Юссуфа
|7
|0.23
|Адейеми Карим
|6
|0.19
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.19
|Рейна Джованни
|6 (1)
|0.19
|Аллер Себастьян
|5
|0.16
|Шлоттербек Нико
|4
|0.13
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.1
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.1
|Модест Антони
|2
|0.06
|Джан Эмре
|2 (1)
|0.06
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.03
|Эзкан Салих
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|13
|0.42
|Хофманн Йонас
|10
|0.32
|Штиндль Ларс
|6
|0.19
|Бенсебаини Рами
|5 (1)
|0.16
|Эльведи Нико
|3
|0.1
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.06
|Вольф Ханнес
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.03
|Херрманн Патрик
|1
|0.03
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|Нойхаус Флориан
|1
|0.03
|Нгуму Натан
|1
|0.03
|Итакура Ко
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|8
|0
|Беллингем Джуд
|8
|0
|Джан Эмре
|7
|0
|Эзкан Салих
|6
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Ройс Марко
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Рейна Джованни
|2
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|11
|0
|Штиндль Ларс
|8
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Плеа Алассан
|5
|0
|Итакура Ко
|1
|2
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Боруссия М
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
4
12
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Боруссия М
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
18
28
Боруссия Д
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (17)
23% (7)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Боруссия М
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
26
9
Волевые поражения
22
40
Голы по времени матча
Забито
48
16
27 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
7
15%
3
19%
1-15
10
21%
1
6%
16-30
10
21%
4
25%
31-45
5
10%
1
6%
46-60
7
15%
3
19%
61-75
9
19%
4
25%
76-90
Пропущено
13
29
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
38%
1
3%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
4
31%
12
41%
76-90
Забито
24
31
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
3
13%
4
13%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
7
29%
29%
8
26%
76-90
Пропущено
28
18
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
21%
1
6%
1-15
6
21%
4
22%
16-30
2
7%
6
33%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
7
25%
3
17%
76-90
Забито
72
47
40 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 25
23 Забивали первыми 15
3 Не забивали 9
10
14%
7
15%
1-15
13
18%
5
11%
16-30
17
24%
10
21%
31-45
7
10%
6
13%
46-60
9
13%
7
15%
61-75
16
22%
12
26%
76-90
Пропущено
41
47
19 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
6
15%
6
13%
1-15
6
15%
8
17%
16-30
7
17%
7
15%
31-45
8
20%
5
11%
46-60
3
7%
6
13%
61-75
11
27%
15
32%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3
Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3
Боруссия М
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Боруссия М
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
5
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
1
6 раз 19%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
6
2 раза 6%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
87
610
78
214
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
106
312
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
229
229
1318
1021
724
724
328
427
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|83 - 34
|65
|2.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|73 - 40
|64
|3.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|4.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 38
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|44 - 32
|56
|6.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|54 - 43
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|51 - 46
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 49
|38
|12.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 60
|35
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|40 - 55
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|42 - 52
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 59
|30
|16.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|17.
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|33 - 69
|28
|18.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|37 - 62
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 13
|40
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|13.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|15.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 25
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Майнц
|Кор Доминик
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д - Боруссия М
Исход игры
Боруссия Д
96.1% (49)
Ничья
2% (1)
Боруссия М
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
77.55% (38)
Меньше
22.45% (11)
Обе команды забьют
Да
79.59% (39)
Нет
20.41% (10)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
49% (25)
3:1 Боруссия Д
15.7% (8)
2:0 Боруссия Д
13.7% (7)
1:0 Боруссия Д
5.9% (3)
3:2 Боруссия Д
3.9% (2)
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