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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Бохум
 
Позже
Аугсбург

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 122
Бохум 42.6% (52)
X 46.7% (57)
Аугсбург 10.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Аугсбург
3.29
3.90
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
23
Янко
Саиди
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
30
Хайнц
Доминик
8
Лосилья
Антони
10
Фёрстер
Филипп
16
Стафилидис
Костас
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
40
Коубек
Томаш
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
13
Реджбекай
Элвис
3
Педерсен
Мадс
11
Бериша
Мергим
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Демирович
Эрмедин
Бохум
4-3-3
Аугсбург
3-4-3

История личных встреч

Бохум
Аугсбург

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
0:1
Б
0:2
Б
2:3
К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
49

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.26
Штёгер Кевин 4 (3) 0.13
Машович Эрхан 4 0.13
Цоллер Симон 3 0.1
Фёрстер Филипп 2 0.06
Антви-Аджей Кристофер 2 0.06
Асано Такума 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Лосилья Антони 1 0.03
Хольтманн Геррит 1 0.03
Кунде Пьер 1 0.03
Шлоттербек Кевен 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.29
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.26
Нидерлехнер Флориан 4 0.13
Майер Арне 4 0.13
Варгас Рубен 3 0.1
Бельо Дион Дрене 3 0.1
Йенсен Фредрик 2 0.06
Хан Андре 2 0.06
Гумни Роберт 1 0.03
Калиджиури Даниэль 1 0.03
Кардона Ирвин 1 0.03
Чолина Давид 1 0.03
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0
Йебоа Келвин 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 5 1
Данило Соарес 6 0
Ордец Иван 4 0
Цоллер Симон 4 0
Стафилидис Костас 3 0
Хофманн Филипп 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Машович Эрхан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Риман Мануэль 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 11 0
Бериша Мергим 8 1
Демирович Эрмедин 6 1
Бауэр Максимилиан 7 0
Иаго Лопес 5 1
Реджбекай Элвис 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Энгельс Арне 5 0
Гумни Роберт 4 0
Варгас Рубен 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Майер Арне 3 0
Удуохаи Феликс 3 0
Вейга Ренату 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

Бохум
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Аугсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

7
18
Бохум
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Аугсбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

36
14

Волевые поражения

5
13
Бохум
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
52% (16)
29% (9)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Аугсбург
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
58% (18)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
13% (4)
45% (14)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

42
17

Волевые поражения

12
31

Голы по времени матча

Забито

22
24
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
3
14%
7
29%
29%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
3
14%
5
21%
76-90

Пропущено

30
34
12 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
5
17%
6
18%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
4
13%
8
24%
31-45
5
17%
2
6%
46-60
2
7%
6
18%
61-75
11
37%
6
18%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 18
4
33%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
25%
7
44%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

38
21
22 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
7
18%
2
10%
1-15
8
21%
3
14%
16-30
7
18%
1
5%
31-45
6
16%
5
24%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
6
16%
7
33%
76-90

Забито

34
40
16 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
7
21%
10
25%
1-15
4
12%
5
13%
16-30
5
15%
6
15%
31-45
6
18%
9
23%
46-60
8
24%
3
8%
61-75
4
12%
7
18%
76-90

Пропущено

68
55
34 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
12
18%
8
15%
1-15
11
16%
9
16%
16-30
11
16%
9
16%
31-45
11
16%
7
13%
46-60
6
9%
9
16%
61-75
17
25%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1
Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2
Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2

Результаты матчей

Бохум
Аугсбург

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 52%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бохум
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
2
14
3
12
2.5
1
15
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
2
3
13
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
26
5
9
22
1.5
10
21
3
28
2.5
4
27
1
30
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 31 19 8 4 83 - 34 65
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 31 12 10 9 54 - 43 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
13.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
14.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
15.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
  • 1'
    Лосилья Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Бохум начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 122
Бохум 42.6% (52)
X 46.7% (57)
Аугсбург 10.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Аугсбург
3.29
3.90
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бохум - Аугсбург

Исход игры
Бохум
43% (52)
Ничья
46.3% (56)
Аугсбург
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
35.04% (41)
Меньше
64.96% (76)
Обе команды забьют
Да
76.92% (90)
Нет
23.08% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (50)
2:1 Бохум
21.5% (26)
1:0 Бохум
10.7% (13)
1:2 Аугсбург
5.8% (7)
0:1 Аугсбург
4.1% (5)
3:2 Бохум
3.3% (4)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:0 Бохум
3.3% (4)
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