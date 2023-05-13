Тур: 32. Стадион: Ревирпауэрштадион. Зрители: 24453 Главный судья: Иттрич Патрик
0'
1:0
2' ГолАнтви-Аджей Кристофер
4' Желтая карточкаСтафилидис Костас
1:1
29' ГолМайер Арне
32' Желтая карточкаБауэр Максимилиан
50' Желтая карточкаХофманн Филипп
2:1
59' Гол в свои воротаГоувелеув Джеффри
3:1
62' ГолЛосилья Антони
76' Желтая карточкаГумни Роберт
3:2
85' ГолЙебоа Келвин
90' Желтая карточкаРиман Мануэль
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
2'
29'
1:1
50'
59'
62'
3:1
76'
85'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
317 Количество передач 232
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Янко
Саиди
20
Ордец
Иван
11
Асано
Такума
40
Коубек
Томаш
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бохум
Аугсбург
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
49
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|8
|0.25
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.13
|Машович Эрхан
|4
|0.13
|Антви-Аджей Кристофер
|3
|0.09
|Цоллер Симон
|3
|0.09
|Фёрстер Филипп
|2
|0.06
|Лосилья Антони
|2
|0.06
|Асано Такума
|2
|0.06
|Брошински Мориц
|2
|0.06
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|1
|0.03
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.03
|Стафилидис Костас
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.28
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.25
|Майер Арне
|5
|0.16
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.13
|Варгас Рубен
|3
|0.09
|Бельо Дион Дрене
|3
|0.09
|Йенсен Фредрик
|2
|0.06
|Хан Андре
|2
|0.06
|Гумни Роберт
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|Кардона Ирвин
|1
|0.03
|Чолина Давид
|1
|0.03
|Энгельс Арне
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Бауэр Максимилиан
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|5
|1
|Данило Соарес
|6
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Стафилидис Костас
|4
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Цоллер Симон
|4
|0
|Риман Мануэль
|3
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Машович Эрхан
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Штёгер Кевин
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|11
|0
|Бериша Мергим
|8
|1
|Бауэр Максимилиан
|8
|0
|Демирович Эрмедин
|6
|1
|Иаго Лопес
|5
|1
|Реджбекай Элвис
|6
|0
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Гумни Роберт
|5
|0
|Энгельс Арне
|5
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Майер Арне
|3
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Аугсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
7
21
Бохум
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Аугсбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
36
14
Волевые поражения
5
13
Бохум
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Аугсбург
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
59% (19)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
13% (4)
47% (15)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
45
17
Волевые поражения
12
34
Голы по времени матча
Забито
24
27
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
4
17%
7
26%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
6
25%
2
7%
61-75
3
13%
6
22%
76-90
Пропущено
33
36
13 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
15%
7
19%
1-15
4
12%
6
17%
16-30
4
12%
8
22%
31-45
6
18%
2
6%
46-60
2
6%
7
19%
61-75
12
36%
6
17%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
4
33%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
25%
7
44%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
38
21
22 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
7
18%
2
10%
1-15
8
21%
3
14%
16-30
7
18%
1
5%
31-45
6
16%
5
24%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
6
16%
7
33%
76-90
Забито
36
43
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
8
22%
10
23%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
5
14%
6
14%
31-45
6
17%
10
23%
46-60
9
25%
3
7%
61-75
4
11%
8
19%
76-90
Пропущено
71
57
35 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 25
12
17%
9
16%
1-15
12
17%
9
16%
16-30
11
15%
9
16%
31-45
12
17%
7
12%
46-60
6
8%
10
18%
61-75
18
25%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1
Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2
Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2
Результаты матчей
Бохум
Аугсбург
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бохум
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
79
214
412
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
142
313
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
275
1022
1121
428
428
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|89 - 34
|68
|2.
|Заявка
|31
|20
|4
|7
|73 - 40
|64
|3.
|Заявка
|32
|17
|8
|7
|48 - 34
|59
|4.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|55 - 37
|57
|5.
|Заявка
|32
|16
|8
|8
|48 - 42
|56
|6.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|56 - 44
|49
|7.
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|54 - 43
|48
|8.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|54 - 49
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 49
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|47 - 51
|41
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 48
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|49 - 60
|35
|13.
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|42 - 58
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|43 - 54
|32
|15.
|Заявка
|32
|9
|4
|19
|36 - 71
|31
|16.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 65
|30
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|39 - 54
|28
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|39 - 67
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|48 - 13
|40
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|52 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|33 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|30 - 21
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|14.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 26
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|1
|10
|25 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 21
|24
|5.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 33
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 32
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|14.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|18 - 34
|9
|17.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|11 - 39
|8
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|13 (4)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|11
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|11
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 3:2 Аугсбург
Исход игры
Бохум
42.6% (52)
Ничья
46.7% (57)
Аугсбург
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (51)
2:1 Бохум
21.3% (26)
1:0 Бохум
10.7% (13)
1:2 Аугсбург
5.7% (7)
0:1 Аугсбург
4.1% (5)
3:2 Бохум
3.3% (4)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:0 Бохум
3.3% (4)
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