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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 24453 Главный судья: Иттрич Патрик
Бохум
3:2
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
2' Гол
Антви-Аджей Кристофер
4' Желтая карточка
Стафилидис Костас
1:1
29' Гол
Майер Арне
32' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
50' Желтая карточка
Хофманн Филипп
2:1
59' Гол в свои ворота
Гоувелеув Джеффри
3:1
62' Гол
Лосилья Антони
76' Желтая карточка
Гумни Роберт
3:2
85' Гол
Йебоа Келвин
90' Желтая карточка
Риман Мануэль
90'+5
3:2. Гол Кевина Йебоа (видео). Ч...
1:0. Гол Кристофера Антви-Аджея ...

Ход матча

2'
Антви-Аджей Кристофер
(Хофманн Филипп)
1:0
4'
Стафилидис Костас
 
29'
1:1
Майер Арне
(Бельо Дион Дрене)
32'
 
Бауэр Максимилиан
36'
Штёгер Кевин
Стафилидис Костас
 
50'
Хофманн Филипп
 
59'
Гоувелеув Джеффри
2:1
62'
Лосилья Антони
(Фёрстер Филипп)
3:1
68'
 
Кардона Ирвин
Бериша Мергим
68'
 
Гумни Роберт
Бауэр Максимилиан
76'
 
Гумни Роберт
76'
Хольтманн Геррит
Антви-Аджей Кристофер
 
77'
Цоллер Симон
Асано Такума
 
78'
 
Йебоа Келвин
Майер Арне
83'
 
Вейга Ренату
Реджбекай Элвис
85'
3:2
Йебоа Келвин
(Бельо Дион Дрене)
89'
Лабропулос Василис
Фёрстер Филипп
 
89'
Шлоттербек Кевен
Хайнц Доминик
 
90'
Риман Мануэль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 317 Количество передач 232
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Бохум 42.6% (52)
X 46.7% (57)
Аугсбург 10.7% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
23
Янко
Саиди
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
30
Хайнц
Доминик
8
Лосилья
Антони
10
Фёрстер
Филипп
16
Стафилидис
Костас
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
40
Коубек
Томаш
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
13
Реджбекай
Элвис
3
Педерсен
Мадс
11
Бериша
Мергим
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Демирович
Эрмедин
Бохум
4-3-3
Аугсбург
3-4-3

История личных встреч

Бохум
Аугсбург

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
0:1
Б
0:2
Б
2:3
К
2:2
Б2
0:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
49

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.25
Штёгер Кевин 4 (3) 0.13
Машович Эрхан 4 0.13
Антви-Аджей Кристофер 3 0.09
Цоллер Симон 3 0.09
Фёрстер Филипп 2 0.06
Лосилья Антони 2 0.06
Асано Такума 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Хольтманн Геррит 1 0.03
Кунде Пьер 1 0.03
Шлоттербек Кевен 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.28
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.25
Майер Арне 5 0.16
Нидерлехнер Флориан 4 0.13
Варгас Рубен 3 0.09
Бельо Дион Дрене 3 0.09
Йенсен Фредрик 2 0.06
Хан Андре 2 0.06
Гумни Роберт 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Калиджиури Даниэль 1 0.03
Кардона Ирвин 1 0.03
Чолина Давид 1 0.03
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 5 1
Данило Соарес 6 0
Ордец Иван 4 0
Стафилидис Костас 4 0
Хофманн Филипп 4 0
Цоллер Симон 4 0
Риман Мануэль 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Машович Эрхан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Штёгер Кевин 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 11 0
Бериша Мергим 8 1
Бауэр Максимилиан 8 0
Демирович Эрмедин 6 1
Иаго Лопес 5 1
Реджбекай Элвис 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Гумни Роберт 5 0
Энгельс Арне 5 0
Варгас Рубен 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Майер Арне 3 0
Удуохаи Феликс 3 0
Вейга Ренату 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

Бохум
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Аугсбург
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

7
21
Бохум
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Аугсбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

36
14

Волевые поражения

5
13
Бохум
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Аугсбург
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
59% (19)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
13% (4)
47% (15)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

45
17

Волевые поражения

12
34

Голы по времени матча

Забито

24
27
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
4
17%
7
26%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
6
25%
2
7%
61-75
3
13%
6
22%
76-90

Пропущено

33
36
13 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
15%
7
19%
1-15
4
12%
6
17%
16-30
4
12%
8
22%
31-45
6
18%
2
6%
46-60
2
6%
7
19%
61-75
12
36%
6
17%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
4
33%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
25%
7
44%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

38
21
22 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
7
18%
2
10%
1-15
8
21%
3
14%
16-30
7
18%
1
5%
31-45
6
16%
5
24%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
6
16%
7
33%
76-90

Забито

36
43
17 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
8
22%
10
23%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
5
14%
6
14%
31-45
6
17%
10
23%
46-60
9
25%
3
7%
61-75
4
11%
8
19%
76-90

Пропущено

71
57
35 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 25
12
17%
9
16%
1-15
12
17%
9
16%
16-30
11
15%
9
16%
31-45
12
17%
7
12%
46-60
6
8%
10
18%
61-75
18
25%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1
Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2
Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Ференцварош 0:2

Результаты матчей

Бохум
Аугсбург

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бохум
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
2
14
4
12
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
14
2
3
13
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
27
5
10
22
1.5
11
21
4
28
2.5
4
28
1
31
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 32 20 8 4 89 - 34 68
2.
Боруссия Д
 Заявка 31 20 4 7 73 - 40 64
3.
Унион Берлин
 Заявка 32 17 8 7 48 - 34 59
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
5.
Фрайбург
 Заявка 32 16 8 8 48 - 42 56
6.
Вольфсбург
 Заявка 32 13 10 9 56 - 44 49
7.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 32 12 10 10 54 - 49 46
9.
Майнц
 Заявка 32 12 9 11 51 - 49 45
10.
Кёльн
 Заявка 32 10 11 11 47 - 51 41
11.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 32 9 7 16 42 - 58 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 32 9 5 18 43 - 54 32
15.
Бохум
 Заявка 32 9 4 19 36 - 71 31
16.
Шальке 04
 Заявка 32 7 9 16 31 - 65 30
17.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
18.
Герта
 Заявка 32 6 7 19 39 - 67 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 15 13 1 1 48 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 16 11 5 0 52 - 14 38
3.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
14.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
3.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
4.
Вольфсбург
 Заявка 16 7 3 6 23 - 21 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
13.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
14.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Бавария Гнабри Серж 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Хоффенхайм Акпогума Кевин 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 24453 болельщиков
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бохум вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Бохум: 53%, Аугсбург: 47%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 95'
    Йебоа Келвин не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 92'
      Янко Саиди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Бельо Дион Дрене из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Машович Эрхан
    • 91'
      Машович Эрхан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Бохум: 56%, Аугсбург: 44%.
    • 90'
      Машович Эрхан ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Бохум 42.6% (52)
    X 46.7% (57)
    Аугсбург 10.7% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Бохум 3:2 Аугсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 3:2 Аугсбург

    Исход игры
    Бохум
    42.6% (52)
    Ничья
    46.7% (57)
    Аугсбург
    10.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.8% (51)
    2:1 Бохум
    21.3% (26)
    1:0 Бохум
    10.7% (13)
    1:2 Аугсбург
    5.7% (7)
    0:1 Аугсбург
    4.1% (5)
    3:2 Бохум
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Бохум
    3.3% (4)
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