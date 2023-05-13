Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фёрстер Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Аугсбург

45' Штёгер Кевин пробует нанести удар издали, но Томаш Коубек держит все под контролем

45' Фёрстер Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Аугсбург

41' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Реджбекай Элвис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Хофманн Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Бериша Мергим не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Бохум

35' Бауэр Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Аугсбург

32' Бауэр Максимилиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Команда Аугсбург сравняла счет! Игра продолжается!

29' Бельо Дион Дрене создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Г О О О О Л - Майер Арне забивает с правой ноги!

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Удар от ворот произведет Бохум

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Аугсбург

20' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Бохум

16' Матч возобновлен

15' Лосилья Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Майер Арне не смог попасть в створ ударом издали

13' Фёрстер Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Демирович Эрмедин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Бохум

11' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Фёрстер Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Асано Такума . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Лосилья Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Удар от ворот произведет Бохум

6' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Стафилидис Костас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Команда Бохум забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Антви-Аджей Кристофер забивает с правой ноги!

2' Хофманн Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Удар от ворот произведет Аугсбург

1' Лосилья Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Бохум начинает с центра поля