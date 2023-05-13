Тур: 36. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Питер Банкс
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
15
Морено
Алекс
31
Бэйли
Леон
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
23
Порро
Педро
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Нападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Порро ПедроЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
-
51 Крэйг МэттьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Лукас МоураНападающий
-
Главный тренер: Мэйсон Райан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Тоттенхэм
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
26 матчей
19.2%
11.5%
69.3%
5 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
3.8%
50%
46.2%
1 победа 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.69
0.85
Среднее время на гол
130
106
Всего голов
21
30
Голов в среднем за матч
1.62
2.31
Среднее время на гол
55
39
Всего голов
30
41
Голов в среднем за матч
1.15
1.58
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
78
57
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|14 (1)
|0.4
|Ингс Дэнни
|6 (2)
|0.17
|Буэндия Эмилиано
|5
|0.14
|Соарес Дуглас
|4
|0.11
|Рамси Джакоб
|4
|0.11
|Бэйли Леон
|4
|0.11
|Траоре Бертран
|2
|0.06
|Макгинн Джон
|1
|0.03
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Янг Эшли
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Кэш Мэтти
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|26 (4)
|0.74
|Хын-Мин Сон
|10
|0.29
|Бентанкур Родриго
|5
|0.14
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0.11
|Кулушевски Деян
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|2
|0.06
|Порро Педро
|2
|0.06
|Дайер Эрик
|2
|0.06
|Эмерсон Жуниор
|2
|0.06
|Сессеньон Райан
|2
|0.06
|Перишич Иван
|1
|0.03
|Ришарлисон
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Скипп Оливер
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|6
|1
|Мартинес Эмилиано
|6
|0
|Янг Эшли
|5
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Мингс Тайрон
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Коутиньо Филиппе
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Морено Алекс
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Чамберс Калум
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|9
|1
|Бентанкур Родриго
|8
|0
|Перишич Иван
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Дэвис Бен
|4
|0
|Дайер Эрик
|4
|0
|Сессеньон Райан
|4
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|1
|Антонио Конте
|2
|1
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Хын-Мин Сон
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Стеллини Кристиан
|0
|1
|Лукас Моура
|0
|1
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Тоттенхэм
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
16
Астон Вилла
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Тоттенхэм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
14
31
Астон Вилла
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
49% (17)
37% (13)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Тоттенхэм
34.5%
65.5%
10 побед 19 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
21
47
Голы по времени матча
Забито
30
27
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
10
33%
2
7%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
4
13%
6
22%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
3
10%
9
33%
61-75
8
27%
5
19%
76-90
Пропущено
18
36
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
22%
7
19%
1-15
2
11%
7
19%
16-30
4
22%
2
6%
31-45
1
6%
8
22%
46-60
3
17%
4
11%
61-75
4
22%
8
22%
76-90
Забито
18
36
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 18
1
6%
5
14%
1-15
5
28%
4
11%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
3
17%
7
19%
46-60
4
22%
7
19%
61-75
5
28%
9
25%
76-90
Пропущено
23
22
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
6
26%
5
23%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
9
41%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
2
9%
4
18%
76-90
Забито
48
63
21 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 41
18 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
11
23%
7
11%
1-15
6
13%
5
8%
16-30
4
8%
10
16%
31-45
7
15%
11
17%
46-60
7
15%
16
25%
61-75
13
27%
14
22%
76-90
Пропущено
41
58
24 В 1-м тайме 30
17 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
10
24%
12
21%
1-15
4
10%
7
12%
16-30
10
24%
11
19%
31-45
4
10%
10
17%
46-60
7
17%
6
10%
61-75
6
15%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1
Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 2:1 Астон Вилла - Стивенэйдж 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1
Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Милан - Тоттенхэм 1:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Престон Норт Энд - Тоттенхэм 0:3 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Тоттенхэм
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
0
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
162
98
117
413
414
116
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
152
513
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
314
1421
1916
431
827
134
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|63 - 31
|66
|4.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|49 - 41
|63
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|50 - 49
|48
|11.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|13.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16.
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|34 - 65
|33
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|20.
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|31 - 64
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|17 (4)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Тоттенхэм
Исход игры
Астон Вилла
28.9% (37)
Ничья
37.5% (48)
Тоттенхэм
33.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (66)
Меньше
45.45% (55)
Обе команды забьют
Да
85.95% (104)
Нет
14.05% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (39)
1:2 Тоттенхэм
23.4% (30)
2:1 Астон Вилла
12.5% (16)
1:0 Астон Вилла
7.8% (10)
2:2 Ничья
4.7% (6)
3:1 Астон Вилла
3.1% (4)
2:3 Тоттенхэм
2.3% (3)
0:1 Тоттенхэм
2.3% (3)
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