Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джейдон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Борнмут

43' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Эзе Эберечи забивает с левой ноги!

39' Айю Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ротуэлл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Борнмут

26' Удар от ворот произведет Борнмут

25' Соланке Доминик наказан за толчок Тайрик Митчелл

25' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Борнмут

21' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Мефам Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Биллинг Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Борнмут

16' Олисе Майкл не смог попасть в створ ударом издали

16' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Борнмут

14' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Кристи Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ротуэлл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Борнмут

9' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Тайрик Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Тайрик Митчелл успешно блокирует удар.

8' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Борнмут начинает с центра поля