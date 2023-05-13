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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Кристал Пэлас
2:0
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
39' Гол
Эзе Эберечи
2:0
58' Гол
Эзе Эберечи
90' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
90' Желтая карточка
Брукс Дэвид
90'+6

Ход матча

39'
Эзе Эберечи
(Айю Джордан)
1:0
51'
Эдуар Одсонн
Заха Уилфрид
 
58'
Эзе Эберечи
(Олисе Майкл)
2:0
60'
 
Смит Адам
Винья Матиас
60'
 
Кристи Райан
Биллинг Филип
60'
 
Брукс Дэвид
Мур Киффер
73'
 
Энтони Джейдон
Уттара Данго
77'
Ридевальд Жайро
Хьюз Уилл
 
81'
 
Кук Льюис
Ротуэлл Джо
81'
Макартур Джеймс
Дукуре Шейк
 
90'
 
Хефферсон Лерма
90'
 
Брукс Дэвид

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 601 Количество передач 413
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Кристал Пэлас 70.1% (89)
X 19.7% (25)
Борнмут 10.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
7
Олисе
Майкл
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
13
Нето
Мурара
6
Мефам
Крис
27
Забарный
Илья
5
Келли
Ллойд
18
Винья
Матиас
8
Хефферсон
Лерма
14
Ротуэлл
Джо
11
Уттара
Данго
29
Биллинг
Филип
10
Кристи
Райан
9
Соланке
Доминик
Кристал Пэлас
4-3-3
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Борнмут

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.57
1.6

Среднее время на гол

157
56

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.17
1.42

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
63

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эзе Эберечи 10 (1) 0.28
Заха Уилфрид 7 0.19
Айю Джордан 4 0.11
Эдуар Одсонн 4 0.11
Шлупп Джеффри 3 0.08
Олисе Майкл 2 0.06
Матета Жан-Филипп 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 1 0.03
Гехи Марк 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 7 0.19
Соланке Доминик 6 0.17
Тавернер Маркус 5 0.14
Хефферсон Лерма 5 0.14
Мур Киффер 4 0.11
Энтони Джейдон 3 0.08
Сенеси Маркос 2 0.06
Винья Матиас 2 0.06
Уттара Данго 1 0.03
Кристи Райан 1 0.03
Семеньо Антуан 1 0.03
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Ротуэлл Джо 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 10 1
Андерсен Йоаким 8 0
Гехи Марк 8 0
Шлупп Джеффри 7 0
Митчелл Тайрик 5 1
Уорд Джоэл 6 0
Айю Джордан 5 0
Заха Уилфрид 5 0
Хьюз Уилл 4 0
Томкинс Джеймс 2 1
Виейра Патрик 3 0
Клайн Натаниэль 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Матета Жан-Филипп 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Миливоевич Лука 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Олисе Майкл 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Джонстон Сэм 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 10 0
Хефферсон Лерма 7 0
Мефам Крис 7 0
Сенеси Маркос 6 0
Биллинг Филип 5 0
Нето Мурара 4 0
Стивенс Джек 3 0
Кук Льюис 3 0
Келли Ллойд 3 0
Кристи Райан 2 0
Стэйси Джек 2 0
Энтони Джейдон 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Пирсон Бен 1 0
Ротуэлл Джо 1 0
Мур Киффер 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Винья Матиас 1 0
Земура Джордан 1 0
Уттара Данго 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Борнмут
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

5
10
Кристал Пэлас
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Борнмут
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

19
21

Волевые поражения

13
16
Кристал Пэлас
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (10)
53% (19)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
Борнмут
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
33% (12)
25% (9)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
28% (10)
44% (16)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

27
25

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 25
3
15%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
20%
7
37%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
3
16%
76-90

Пропущено

22
40
9 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
14%
5
13%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
5
23%
9
23%
31-45
4
18%
4
10%
46-60
5
23%
6
15%
61-75
4
18%
10
25%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
9
43%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
3
17%
4
19%
76-90

Пропущено

23
26
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
17%
8
31%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
7
30%
2
8%
61-75
4
17%
5
19%
76-90

Забито

38
40
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
13 Не забивали 14
4
11%
4
10%
1-15
6
16%
11
28%
16-30
6
16%
2
5%
31-45
7
18%
10
25%
46-60
8
21%
6
15%
61-75
7
18%
7
18%
76-90

Пропущено

45
66
18 В 1-м тайме 37
27 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 28
7
16%
13
20%
1-15
4
9%
10
15%
16-30
7
16%
14
21%
31-45
7
16%
6
9%
46-60
12
27%
8
12%
61-75
8
18%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4
Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4
Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Борнмут

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
5
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 44%
1
9 раз 25%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
16 раз 44%
1
9 раз 25%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
6
12
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
9
9
5
13
1.5
5
13
1
17
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
16
0.5
Больше Меньше
20
16
11
25
1.5
11
25
3
33
2.5
5
31
2
34
3.5
1
35
1
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
7.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
8.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
9.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
10.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 35 7 11 17 32 - 53 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
8.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
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Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 127
    Кристал Пэлас 70.1% (89)
    X 19.7% (25)
    Борнмут 10.2% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:0 Борнмут

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    70.1% (89)
    Ничья
    19.7% (25)
    Борнмут
    10.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (56)
    Меньше
    52.94% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (77)
    Нет
    35.29% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    33.1% (42)
    1:0 Кристал Пэлас
    24.4% (31)
    1:1 Ничья
    16.5% (21)
    1:2 Борнмут
    5.5% (7)
    2:0 Кристал Пэлас
    4.7% (6)
    0:1 Борнмут
    2.4% (3)
    3:2 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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