Тур: 36. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Солсбери Майкл
2:0
Конец матча
0'
1:0
39' ГолЭзе Эберечи
2:0
58' ГолЭзе Эберечи
90' Желтая карточкаХефферсон Лерма
90' Желтая карточкаБрукс Дэвид
90'+6
Ход матча
39'
1:0
58'
2:0
81'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
601 Количество передач 413
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Джонстон
Сэм
10
Эзе
Эберечи
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
11
Заха
Уилфрид
13
Нето
Мурара
18
Винья
Матиас
14
Ротуэлл
Джо
11
Уттара
Данго
10
Кристи
Райан
- Основной состав
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Борнмут
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.57
1.6
Среднее время на гол
157
56
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.17
1.42
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
63
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эзе Эберечи
|10 (1)
|0.28
|Заха Уилфрид
|7
|0.19
|Айю Джордан
|4
|0.11
|Эдуар Одсонн
|4
|0.11
|Шлупп Джеффри
|3
|0.08
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|Гехи Марк
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|7
|0.19
|Соланке Доминик
|6
|0.17
|Тавернер Маркус
|5
|0.14
|Хефферсон Лерма
|5
|0.14
|Мур Киффер
|4
|0.11
|Энтони Джейдон
|3
|0.08
|Сенеси Маркос
|2
|0.06
|Винья Матиас
|2
|0.06
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Кристи Райан
|1
|0.03
|Семеньо Антуан
|1
|0.03
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ротуэлл Джо
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Шейк
|10
|1
|Андерсен Йоаким
|8
|0
|Гехи Марк
|8
|0
|Шлупп Джеффри
|7
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|1
|Уорд Джоэл
|6
|0
|Айю Джордан
|5
|0
|Заха Уилфрид
|5
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|1
|Виейра Патрик
|3
|0
|Клайн Натаниэль
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Миливоевич Лука
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|10
|0
|Хефферсон Лерма
|7
|0
|Мефам Крис
|7
|0
|Сенеси Маркос
|6
|0
|Биллинг Филип
|5
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Стивенс Джек
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Келли Ллойд
|3
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Энтони Джейдон
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Борнмут
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
5
10
Кристал Пэлас
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Борнмут
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
19
21
Волевые поражения
13
16
Кристал Пэлас
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (10)
53% (19)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
Борнмут
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
33% (12)
25% (9)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
28% (10)
44% (16)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
27
25
Волевые поражения
18
26
Голы по времени матча
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 25
3
15%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
20%
7
37%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
Пропущено
22
40
9 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
14%
5
13%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
5
23%
9
23%
31-45
4
18%
4
10%
46-60
5
23%
6
15%
61-75
4
18%
10
25%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 25
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
9
43%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
3
17%
4
19%
76-90
Пропущено
23
26
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
17%
8
31%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
7
30%
2
8%
61-75
4
17%
5
19%
76-90
Забито
38
40
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
13 Не забивали 14
4
11%
4
10%
1-15
6
16%
11
28%
16-30
6
16%
2
5%
31-45
7
18%
10
25%
46-60
8
21%
6
15%
61-75
7
18%
7
18%
76-90
Пропущено
45
66
18 В 1-м тайме 37
27 Во 2-м тайме 29
21 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 28
7
16%
13
20%
1-15
4
9%
10
15%
16-30
7
16%
14
21%
31-45
7
16%
6
9%
46-60
12
27%
8
12%
61-75
8
18%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4
Борнмут
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4
Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Арсенал - Борнмут 3:2 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд - Борнмут 2:0 Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Борнмут
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
5
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 44%
1
9 раз 25%
2
8 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
16 раз 44%
1
9 раз 25%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
117
612
612
216
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
99
513
513
117
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2016
Больше Меньше
2016
1125
1125
333
531
234
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|63 - 31
|66
|4.
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|7.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|8.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|9.
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|10.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|11.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|27 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|17 (4)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
|Челси
|Галлахер Конор
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:0 Борнмут
Исход игры
Кристал Пэлас
70.1% (89)
Ничья
19.7% (25)
Борнмут
10.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (56)
Меньше
52.94% (63)
Обе команды забьют
Да
64.71% (77)
Нет
35.29% (42)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
33.1% (42)
1:0 Кристал Пэлас
24.4% (31)
1:1 Ничья
16.5% (21)
1:2 Борнмут
5.5% (7)
2:0 Кристал Пэлас
4.7% (6)
0:1 Борнмут
2.4% (3)
3:2 Кристал Пэлас
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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