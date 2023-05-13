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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Челси
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 124
Челси 91.9% (114)
X 5.6% (7)
Ноттингем Форест 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ноттингем Форест
6.60
4.50
6.88
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
4
Бадьяшиль
Бенуа
67
Холл
Льюис
23
Галлахер
Конор
5
Фернандес
Энцо
8
Ковачич
Матео
31
Мадуэке
Нони
11
Фелиш
Жоау
17
Стерлинг
Рахим
12
Навас
Кейлор
4
Уорролл
Джо
38
Фелипе
Аугусто
IV
19
Ньякат
Мусса
24
Орье
Серж
32
Лоди
Ренан
5
Мангаля
Орель
28
Данило
Ларанжера
22
Йейтс
Райан
10
Гиббс-Уайт
Морган
9
Авонийи
Тайво
Челси
4-3-3
Ноттингем Форест
3-4-2-1

История личных встреч

Челси
Ноттингем Форест

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
К
2:0
К
2:0
КЛ
5:1

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.21
Стерлинг Рахим 4 0.12
Маунт Мэйсон 3 0.09
Галлахер Конор 3 0.09
Фелиш Жоау 3 0.09
Чилуэлл Бен 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Жоржиньо II 2 (2) 0.06
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Бадьяшиль Бенуа 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Канте Н'Голо 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.23
Авонийи Тайво 6 0.17
Гиббс-Уайт Морган 5 (2) 0.14
Данило Ларанжера 3 0.09
Деннис Эммануэль 2 0.06
Куяте Шейху 1 0.03
Вуд Крис 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Неко 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 9 1
Ковачич Матео 8 0
Кулибали Калиду 6 1
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Томас Тухель 1 1
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Неко 7 0
Лоди Ренан 6 0
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Куяте Шейху 3 0
Мангаля Орель 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Навас Кейлор 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Айю Андре 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0

Результаты матчей

Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ноттингем Форест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
7
Челси
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ноттингем Форест
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

13
19
Челси
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Ноттингем Форест
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

7
14

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

20
26

Голы по времени матча

Забито

18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
23 Не забивали 28
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
4
22%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
6
33%
3
38%
76-90

Пропущено

15
41
3 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
0
0%
2
5%
1-15
1
7%
9
22%
16-30
2
13%
4
10%
31-45
1
7%
9
22%
46-60
7
47%
6
15%
61-75
4
27%
11
27%
76-90

Забито

19
24
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
4
21%
3
13%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
4
21%
5
21%
76-90

Пропущено

21
26
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
2
8%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
7
33%
6
23%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
2
10%
7
27%
76-90

Забито

37
32
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 16
12 Не забивали 12
5
14%
4
13%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
6
16%
4
13%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
10
27%
8
25%
76-90

Пропущено

36
67
17 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 40
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
2
6%
4
6%
1-15
6
17%
13
19%
16-30
9
25%
10
15%
31-45
2
6%
14
21%
46-60
11
31%
8
12%
61-75
6
17%
18
27%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2
Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1

Результаты матчей

Челси
Ноттингем Форест

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
1
15 раз 43%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
16
2
6
11
1.5
7
11
1
16
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
7
10
4
13
1.5
1
16
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
23
12
10
24
1.5
8
27
3
31
2.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 19 6 9 49 - 41 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 35 14 6 15 50 - 49 48
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 8 9 18 34 - 65 33
17.
Эвертон
 Заявка 35 7 11 17 32 - 53 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 35 6 6 23 31 - 64 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
15.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В продолжении игрового дня АПЛ нас ждет интересное противостояние между "Челси" и "Ноттингем Форест". Комментировать поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

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  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 124
Челси 91.9% (114)
X 5.6% (7)
Ноттингем Форест 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ноттингем Форест
6.60
4.50
6.88
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Челси - Ноттингем Форест онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси - Ноттингем Форест

Исход игры
Челси
92% (115)
Ничья
5.6% (7)
Ноттингем Форест
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
53.91% (62)
Нет
46.09% (53)
Популярный счёт
2:1 Челси
32.8% (41)
2:0 Челси
25.6% (32)
1:0 Челси
12% (15)
3:1 Челси
8.8% (11)
1:1 Ничья
4% (5)
3:0 Челси
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:1 Ноттингем Форест
1.6% (2)
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