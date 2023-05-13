Тур: 36. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Тирни Пол
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
67
Холл
Льюис
31
Мадуэке
Нони
11
Фелиш
Жоау
12
Навас
Кейлор
19
Ньякат
Мусса
24
Орье
Серж
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Мадуэке НониНападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
27 Фофана ДатроНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Навас КейлорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
24 Орье СержЗащитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Куяте ШейхуПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
34 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Челси
Ноттингем Форест
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.21
|Стерлинг Рахим
|4
|0.12
|Маунт Мэйсон
|3
|0.09
|Галлахер Конор
|3
|0.09
|Фелиш Жоау
|3
|0.09
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.06
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Силва Тьяго
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.23
|Авонийи Тайво
|6
|0.17
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (2)
|0.14
|Данило Ларанжера
|3
|0.09
|Деннис Эммануэль
|2
|0.06
|Куяте Шейху
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Орье Серж
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Сарридж Сэм
|1
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Неко
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|9
|1
|Ковачич Матео
|8
|0
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Чалоба Трево
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Фофана Уэсли
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Неко
|7
|0
|Лоди Ренан
|6
|0
|Уорролл Джо
|6
|0
|Джонсон Бреннан
|6
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Куяте Шейху
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Шелви Джонджо
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Навас Кейлор
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Айю Андре
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Результаты матчей
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ноттингем Форест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
7
Челси
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ноттингем Форест
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
13
19
Челси
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Ноттингем Форест
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
7
14
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
20
26
Голы по времени матча
Забито
18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
23 Не забивали 28
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
4
22%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
6
33%
3
38%
76-90
Пропущено
15
41
3 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
0
0%
2
5%
1-15
1
7%
9
22%
16-30
2
13%
4
10%
31-45
1
7%
9
22%
46-60
7
47%
6
15%
61-75
4
27%
11
27%
76-90
Забито
19
24
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
4
21%
3
13%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
4
21%
5
21%
76-90
Пропущено
21
26
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
2
8%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
7
33%
6
23%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
2
10%
7
27%
76-90
Забито
37
32
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 16
12 Не забивали 12
5
14%
4
13%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
6
16%
4
13%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
10
27%
8
25%
76-90
Пропущено
36
67
17 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 40
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
2
6%
4
6%
1-15
6
17%
13
19%
16-30
9
25%
10
15%
31-45
2
6%
14
21%
46-60
11
31%
8
12%
61-75
6
17%
18
27%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2
Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Результаты матчей
Челси
Ноттингем Форест
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
1
15 раз 43%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Челси
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
162
611
711
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
710
413
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
2312
1024
827
331
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|63 - 31
|66
|4.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|49 - 41
|63
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|50 - 49
|48
|11.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|13.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16.
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|34 - 65
|33
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|20.
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|31 - 64
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|17 (4)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси - Ноттингем Форест
Исход игры
Челси
92% (115)
Ничья
5.6% (7)
Ноттингем Форест
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
53.91% (62)
Нет
46.09% (53)
Популярный счёт
2:1 Челси
32.8% (41)
2:0 Челси
25.6% (32)
1:0 Челси
12% (15)
3:1 Челси
8.8% (11)
1:1 Ничья
4% (5)
3:0 Челси
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:1 Ноттингем Форест
1.6% (2)
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