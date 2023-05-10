Тур: 36. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Тирни Пол
Позже
История личных встреч
Челси
Ноттингем Форест
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.21
|Стерлинг Рахим
|4
|0.12
|Маунт Мэйсон
|3
|0.09
|Галлахер Конор
|3
|0.09
|Фелиш Жоау
|3
|0.09
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.06
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Силва Тьяго
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.23
|Авонийи Тайво
|6
|0.17
|Гиббс-Уайт Морган
|5 (2)
|0.14
|Данило Ларанжера
|3
|0.09
|Деннис Эммануэль
|2
|0.06
|Куяте Шейху
|1
|0.03
|Вуд Крис
|1
|0.03
|Орье Серж
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Сарридж Сэм
|1
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Неко
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|9
|1
|Ковачич Матео
|8
|0
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Чалоба Трево
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Фофана Уэсли
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Неко
|7
|0
|Лоди Ренан
|6
|0
|Уорролл Джо
|6
|0
|Джонсон Бреннан
|6
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Куяте Шейху
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Шелви Джонджо
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Навас Кейлор
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Айю Андре
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Результаты матчей
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ноттингем Форест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
7
Челси
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ноттингем Форест
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
13
19
Челси
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Ноттингем Форест
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
7
14
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
20
26
Голы по времени матча
Забито
18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
23 Не забивали 28
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
4
22%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
6
33%
3
38%
76-90
Пропущено
15
41
3 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 26
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
0
0%
2
5%
1-15
1
7%
9
22%
16-30
2
13%
4
10%
31-45
1
7%
9
22%
46-60
7
47%
6
15%
61-75
4
27%
11
27%
76-90
Забито
19
24
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
4
21%
3
13%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
4
21%
5
21%
76-90
Пропущено
21
26
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
2
10%
2
8%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
7
33%
6
23%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
2
10%
7
27%
76-90
Забито
37
32
17 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 16
12 Не забивали 12
5
14%
4
13%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
6
16%
6
19%
31-45
6
16%
4
13%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
10
27%
8
25%
76-90
Пропущено
36
67
17 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 40
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
2
6%
4
6%
1-15
6
17%
13
19%
16-30
9
25%
10
15%
31-45
2
6%
14
21%
46-60
11
31%
8
12%
61-75
6
17%
18
27%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2
Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Результаты матчей
Челси
Ноттингем Форест
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
1
15 раз 43%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Челси
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
162
611
711
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
710
413
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
2312
1024
827
331
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|61 - 29
|65
|4.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|49 - 41
|63
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|50 - 49
|48
|11.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|13.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16.
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|34 - 65
|33
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|44 - 69
|30
|20.
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|31 - 64
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
Прогнозы на матч Челси - Ноттингем Форест
Исход игры
Челси
92.3% (48)
Ничья
3.8% (2)
Ноттингем Форест
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
49.02% (25)
Нет
50.98% (26)
Популярный счёт
2:0 Челси
30.8% (16)
2:1 Челси
25% (13)
3:1 Челси
13.5% (7)
1:0 Челси
9.6% (5)
3:0 Челси
5.8% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
0:1 Ноттингем Форест
3.8% (2)
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