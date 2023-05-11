Тур: 36. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Хупер Саймон
История личных встреч
Лидс
Ньюкасл
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|12 (1)
|0.34
|Синистерра Луис
|5
|0.14
|Харрисон Джек
|4
|0.11
|Бэмфорд Патрик
|4
|0.11
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.11
|Ньонто Вильфред
|2
|0.06
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.06
|Кристенсен Расмус
|2
|0.06
|Ааронсон Бренден
|1
|0.03
|Рока Марк
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|1
|0.03
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Гелхардт Джо
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|15 (1)
|0.44
|Альмирон Мигель
|11
|0.32
|Исак Александр
|10 (2)
|0.29
|Жоэлинтон
|6
|0.18
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0.12
|Уиллок Джо
|3
|0.09
|Гимараэс Бруно
|3
|0.09
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рока Марк
|7
|0
|Маккенни Уэстон
|7
|0
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|6
|0
|Ньонто Вильфред
|6
|0
|Морено Родриго
|5
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Эйлинг Люк
|3
|0
|Саммервилл Крисенсио
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|12
|0
|Шёр Фабиан
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ньюкасл
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
12
3
Лидс
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
31
3
Волевые поражения
9
30
Лидс
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
31% (11)
26% (9)
Ньюкасл
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
37
11
Волевые поражения
21
33
Голы по времени матча
Забито
23
28
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
1
4%
5
18%
1-15
6
26%
1
4%
16-30
4
17%
9
32%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
5
22%
4
14%
61-75
4
17%
6
21%
76-90
Пропущено
31
17
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
10%
2
12%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
6
19%
3
18%
61-75
6
19%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
31
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
5
25%
4
13%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
3
15%
3
10%
31-45
3
15%
6
19%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
7
35%
6
19%
76-90
Пропущено
39
14
13 В 1-м тайме 6
26 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
3
8%
3
21%
1-15
7
18%
1
7%
16-30
3
8%
2
14%
31-45
7
18%
3
21%
46-60
10
26%
3
21%
61-75
9
23%
2
14%
76-90
Забито
43
59
20 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 17
10 Не забивали 9
6
14%
9
15%
1-15
7
16%
7
12%
16-30
7
16%
12
20%
31-45
6
14%
9
15%
46-60
6
14%
10
17%
61-75
11
26%
12
20%
76-90
Пропущено
70
31
26 В 1-м тайме 13
44 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 21
6
9%
5
16%
1-15
10
14%
3
10%
16-30
10
14%
5
16%
31-45
13
19%
5
16%
46-60
16
23%
6
19%
61-75
15
21%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1
Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1
Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0
Результаты матчей
Лидс
Ньюкасл
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:4
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
10 раз 29%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лидс
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
710
89
215
512
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
116
612
89
216
512
117
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2410
1322
1618
431
1024
233
727
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|61 - 29
|65
|4.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|49 - 41
|63
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|50 - 49
|48
|11.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|13.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16.
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|34 - 65
|33
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|44 - 69
|30
|20.
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|31 - 64
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лидс - Ньюкасл
Исход игры
Лидс
12.1% (7)
Ничья
12.1% (7)
Ньюкасл
75.9% (44)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (38)
Меньше
32.14% (18)
Обе команды забьют
Да
73.21% (41)
Нет
26.79% (15)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
41.4% (24)
1:1 Ничья
10.3% (6)
0:2 Ньюкасл
10.3% (6)
1:3 Ньюкасл
8.6% (5)
0:1 Ньюкасл
8.6% (5)
2:1 Лидс
6.9% (4)
0:4 Ньюкасл
3.4% (2)
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