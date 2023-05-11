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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Лидс
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 58
Лидс 12.1% (7)
X 12.1% (7)
Ньюкасл 75.9% (44)
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Ничья
Ньюкасл
5.10
4.40
4.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лидс
Ньюкасл

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:2
Ч
1:1
Ч
0:2
КЛ
2:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 12 (1) 0.34
Синистерра Луис 5 0.14
Харрисон Джек 4 0.11
Бэмфорд Патрик 4 0.11
Саммервилл Крисенсио 4 0.11
Ньонто Вильфред 2 0.06
Стрёйк Паскаль 2 0.06
Кристенсен Расмус 2 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 15 (1) 0.44
Альмирон Мигель 11 0.32
Исак Александр 10 (2) 0.29
Жоэлинтон 6 0.18
Мёрфи Джейкоб 4 0.12
Уиллок Джо 3 0.09
Гимараэс Бруно 3 0.09
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рока Марк 7 0
Маккенни Уэстон 7 0
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Ньонто Вильфред 6 0
Морено Родриго 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Купер Лиам 4 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Эйлинг Люк 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 12 0
Шёр Фабиан 6 0
Триппьер Киран 5 0
Бёрн Дэн 5 0
Поуп Ник 3 1
Ласcеллс Джамал 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Лидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Ньюкасл
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

12
3
Лидс
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Ньюкасл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

31
3

Волевые поражения

9
30
Лидс
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
31% (11)
26% (9)
Ньюкасл
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

37
11

Волевые поражения

21
33

Голы по времени матча

Забито

23
28
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
1
4%
5
18%
1-15
6
26%
1
4%
16-30
4
17%
9
32%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
5
22%
4
14%
61-75
4
17%
6
21%
76-90

Пропущено

31
17
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
10%
2
12%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
7
23%
3
18%
31-45
6
19%
2
12%
46-60
6
19%
3
18%
61-75
6
19%
5
29%
29%
76-90

Забито

20
31
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
5
25%
4
13%
1-15
1
5%
6
19%
16-30
3
15%
3
10%
31-45
3
15%
6
19%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
7
35%
6
19%
76-90

Пропущено

39
14
13 В 1-м тайме 6
26 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
3
8%
3
21%
1-15
7
18%
1
7%
16-30
3
8%
2
14%
31-45
7
18%
3
21%
46-60
10
26%
3
21%
61-75
9
23%
2
14%
76-90

Забито

43
59
20 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 17
10 Не забивали 9
6
14%
9
15%
1-15
7
16%
7
12%
16-30
7
16%
12
20%
31-45
6
14%
9
15%
46-60
6
14%
10
17%
61-75
11
26%
12
20%
76-90

Пропущено

70
31
26 В 1-м тайме 13
44 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 21
6
9%
5
16%
1-15
10
14%
3
10%
16-30
10
14%
5
16%
31-45
13
19%
5
16%
46-60
16
23%
6
19%
61-75
15
21%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1 Фулхэм - Лидс 2:1
Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1
Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0

Результаты матчей

Лидс
Ньюкасл

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:4
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
10 раз 29%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лидс
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
8
9
2
15
2.5
5
12
1
16
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
6
6
12
1.5
8
9
2
16
2.5
5
12
1
17
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
24
10
13
22
1.5
16
18
4
31
2.5
10
24
2
33
3.5
7
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 34 18 11 5 61 - 29 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 19 6 9 49 - 41 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 35 14 6 15 50 - 49 48
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 8 9 18 34 - 65 33
17.
Эвертон
 Заявка 35 7 11 17 32 - 53 32
18.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
19.
Лидс
 Заявка 35 7 9 19 44 - 69 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 35 6 6 23 31 - 64 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
15.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 7 часов 14 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Лидс.
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    • Прогнозы 58
    Лидс 12.1% (7)
    X 12.1% (7)
    Ньюкасл 75.9% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Ньюкасл
    5.10
    4.40
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс - Ньюкасл

    Исход игры
    Лидс
    12.1% (7)
    Ничья
    12.1% (7)
    Ньюкасл
    75.9% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (38)
    Меньше
    32.14% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (41)
    Нет
    26.79% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    41.4% (24)
    1:1 Ничья
    10.3% (6)
    0:2 Ньюкасл
    10.3% (6)
    1:3 Ньюкасл
    8.6% (5)
    0:1 Ньюкасл
    8.6% (5)
    2:1 Лидс
    6.9% (4)
    0:4 Ньюкасл
    3.4% (2)
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