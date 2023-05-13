Тур: 36. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Брамэлл Томас
0:2
Конец матча
0'
0:1
48' ГолВинисиус Карлос
53' Желтая карточкаЛавия Ромео
0:2
72' ГолМитрович Александар
77' Желтая карточкаДженепо Мусса
90'+5
Ход матча
48'
0:1
53'
62'
72'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
338 Количество передач 612
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Беднарек
Ян
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
12
Онуачу
Пол
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
10
Кэрни
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Селлес Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саутгемптон
Фулхэм
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.29
Среднее время на гол
40
70
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.75
Среднее время на гол
105
120
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
82
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|8 (2)
|0.22
|Адамс Че
|5
|0.14
|Алькарас Карлос
|4
|0.11
|Перро Ромен
|2
|0.06
|Уолкотт Тео
|2
|0.06
|Армстронг Стюарт
|2
|0.06
|Арибо Джо
|2
|0.06
|Мара Секу
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Лянко Войнович
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Сулемана Камалдин
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|12 (3)
|0.33
|Виллиан Боргес
|5
|0.14
|Винисиус Карлос
|5
|0.14
|Перейра Андреас
|4 (1)
|0.11
|Рид Бобби
|4
|0.11
|Манор Соломон
|4
|0.11
|Рид Харрисон
|3
|0.08
|Пальинья Жоау
|3
|0.08
|Уилсон Гарри
|2
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.06
|Кэрни Том
|2
|0.06
|Рим Тим
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Диоп Исса
|1
|0.03
|Тете Кенни
|0
|0
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|9
|0
|Армстронг Стюарт
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Беднарек Ян
|4
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Перро Ромен
|4
|0
|Белла-Кочап Армель
|4
|0
|Диалло Ибраима
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Армстронг Адам
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Алькарас Карлос
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Ruben Selles
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|12
|0
|Рид Бобби
|8
|0
|Тете Кенни
|8
|0
|Перейра Андреас
|8
|0
|Робинсон Энтони
|7
|0
|Митрович Александар
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|3
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Виллиан Боргес
|2
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Рим Тим
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Кюрзава Левен
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Фулхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
14
7
Саутгемптон
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Фулхэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
25
12
Волевые поражения
9
24
Саутгемптон
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
Фулхэм
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
26
17
Волевые поражения
23
31
Голы по времени матча
Забито
17
23
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
0
0%
1
4%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
2
12%
6
26%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
4
24%
5
22%
76-90
Пропущено
31
22
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
2
6%
2
9%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
11
35%
2
9%
46-60
8
26%
3
14%
61-75
4
13%
8
36%
76-90
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
5
26%
3
11%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
3
16%
3
11%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
3
16%
7
25%
61-75
4
21%
5
18%
76-90
Пропущено
30
28
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
1
3%
4
14%
1-15
7
23%
4
14%
16-30
10
33%
7
25%
31-45
3
10%
6
21%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
6
20%
5
18%
76-90
Забито
36
51
15 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 17
15 Не забивали 8
5
14%
4
8%
1-15
4
11%
11
22%
16-30
6
17%
5
10%
31-45
5
14%
10
20%
46-60
8
22%
11
22%
61-75
8
22%
10
20%
76-90
Пропущено
61
50
26 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 26
25 Пропускали первыми 16
32 Не пропускали 26
3
5%
6
12%
1-15
9
15%
8
16%
16-30
14
23%
10
20%
31-45
14
23%
8
16%
46-60
11
18%
5
10%
61-75
10
16%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3
Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0
Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0
Результаты матчей
Саутгемптон
Фулхэм
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 42%
1
14 раз 39%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
1
11 раз 31%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
6 раз 17%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
144
315
108
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
135
414
612
216
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2115
Больше Меньше
279
729
1620
333
729
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|63 - 31
|66
|4.
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|7.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|8.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|9.
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|10.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|11.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|27 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|17 (4)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
|Челси
|Галлахер Конор
|1 10