Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Камальдин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Матч возобновлен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Фулхэм

43' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Уокер-Питерс Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Рид Харрисон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Уилсон Гарри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Карлос Алькарас наказан за толчок Кэрни Том

37' Лавия Ромео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Карлос Алькарас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Фулхэм

33' Карлос Алькарас не смог попасть в створ ударом издали

31' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

28' Игрок из команды Саутгемптон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фулхэм пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

26' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

23' Армстронг Стюарт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Лавия Ромео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Виллиан Боргес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Онуачу Пол пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем

21' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Игрок из команды Саутгемптон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

16' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Саутгемптон

12' Адарабиойо Олуватосин не смог попасть в створ ударом издали

11' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Карлос Алькарас из команды Саутгемптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Виллиан Боргес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фулхэм начинает с центра поля