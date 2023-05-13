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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Саутгемптон
0:2
Конец матча
Фулхэм
0'
0:1
48' Гол
Винисиус Карлос
53' Желтая карточка
Лавия Ромео
0:2
72' Гол
Митрович Александар
77' Желтая карточка
Дженепо Мусса
90'+5

Ход матча

48'
0:1
Винисиус Карлос
(Рид Харрисон)
53'
Лавия Ромео
 
62'
Мара Секу
Уолкотт Тео
 
62'
Сулемана Камалдин
Онуачу Пол
 
65'
 
Митрович Александар
Винисиус Карлос
69'
 
Рид Бобби
Кэрни Том
72'
0:2
Митрович Александар
(Уилсон Гарри)
73'
Эльюнусси Мохамед
Алькарас Карлос
 
73'
Дженепо Мусса
Армстронг Стюарт
 
77'
Дженепо Мусса
 
77'
 
Лукич Саша
Пальинья Жоау
78'
 
Кебано Нескенс
Уилсон Гарри
78'
 
Манор Соломон
Виллиан Боргес
82'
Армстронг Адам
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 8
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 338 Количество передач 612
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Саутгемптон 29.3% (36)
X 30.9% (38)
Фулхэм 39.8% (49)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Лянко
Войнович
3
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
8
Уорд-Праус
Джеймс
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
26
Алькарас
Карлос
17
Армстронг
Стюарт
12
Онуачу
Пол
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
31
Диоп
Исса
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
6
Рид
Харрисон
8
Уилсон
Гарри
10
Кэрни
Том
20
Виллиан
Боргес
30
Винисиус
Карлос
Саутгемптон
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Фулхэм

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
К
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.75

Среднее время на гол

105
120

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
82

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 8 (2) 0.22
Адамс Че 5 0.14
Алькарас Карлос 4 0.11
Перро Ромен 2 0.06
Уолкотт Тео 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Арибо Джо 2 0.06
Мара Секу 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Лянко Войнович 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Сулемана Камалдин 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 12 (3) 0.33
Виллиан Боргес 5 0.14
Винисиус Карлос 5 0.14
Перейра Андреас 4 (1) 0.11
Рид Бобби 4 0.11
Манор Соломон 4 0.11
Рид Харрисон 3 0.08
Пальинья Жоау 3 0.08
Уилсон Гарри 2 0.06
Джеймс Дэниэл 2 0.06
Кэрни Том 2 0.06
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 9 0
Армстронг Стюарт 6 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Беднарек Ян 4 0
Лянко Войнович 4 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Перро Ромен 4 0
Белла-Кочап Армель 4 0
Диалло Ибраима 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Армстронг Адам 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Арибо Джо 2 0
Алькарас Карлос 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Адамс Че 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0
Ruben Selles 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 12 0
Рид Бобби 8 0
Тете Кенни 8 0
Перейра Андреас 8 0
Робинсон Энтони 7 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Лено Бернд 3 0
Адарабиойо Олуватосин 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Фулхэм
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

14
7
Саутгемптон
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Фулхэм
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

25
12

Волевые поражения

9
24
Саутгемптон
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
Фулхэм
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

26
17

Волевые поражения

23
31

Голы по времени матча

Забито

17
23
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
0
0%
1
4%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
2
12%
6
26%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
4
24%
5
22%
76-90

Пропущено

31
22
8 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
2
6%
2
9%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
11
35%
2
9%
46-60
8
26%
3
14%
61-75
4
13%
8
36%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
5
26%
3
11%
1-15
1
5%
6
21%
16-30
3
16%
3
11%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
3
16%
7
25%
61-75
4
21%
5
18%
76-90

Пропущено

30
28
18 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
1
3%
4
14%
1-15
7
23%
4
14%
16-30
10
33%
7
25%
31-45
3
10%
6
21%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
6
20%
5
18%
76-90

Забито

36
51
15 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 17
15 Не забивали 8
5
14%
4
8%
1-15
4
11%
11
22%
16-30
6
17%
5
10%
31-45
5
14%
10
20%
46-60
8
22%
11
22%
61-75
8
22%
10
20%
76-90

Пропущено

61
50
26 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 26
25 Пропускали первыми 16
32 Не пропускали 26
3
5%
6
12%
1-15
9
15%
8
16%
16-30
14
23%
10
20%
31-45
14
23%
8
16%
46-60
11
18%
5
10%
61-75
10
16%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3
Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1
Фулхэм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0
Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0

Результаты матчей

Саутгемптон
Фулхэм

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 42%
1
14 раз 39%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
1
11 раз 31%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
6 раз 17%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
3
15
1.5
10
8
1
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
6
12
2
16
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
15
0.5
Больше Меньше
27
9
7
29
1.5
16
20
3
33
2.5
7
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
7.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
8.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
9.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
10.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 35 7 11 17 32 - 53 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
8.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Фулхэм заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Саутгемптон: 35%, Фулхэм: 65%.
  • 95'
    Манор Соломон пробует нанести удар издали, но Алекс Маккарти держит все под контролем
  • 94'
    Манор Соломон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Фулхэм начинает контратаку
  • 94'
    Кебано Нескенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Саутгемптон 29.3% (36)
    X 30.9% (38)
    Фулхэм 39.8% (49)
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