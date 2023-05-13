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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 133
Манчестер Юнайтед 96.2% (128)
X 0.8% (1)
Вулверхэмптон 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Вулверхэмптон
1.42
5.70
8.50
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1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
19
Варан
Рафаэль
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
9
Марсьяль
Антони
25
Бентли
Даниел
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
27
Луис
Матеус
II
5
Лемина
Марио
8
Невеш
Рубен
7
Нету
Педру
12
Кунья
Матеус
29
Коста
Диего
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-4-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КC
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
КC
1:0

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Среднее время на гол

112
150

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 16 0.47
Фернандеш Бруну 6 (1) 0.18
Санчо Джедон 5 0.15
Марсьяль Антони 4 (1) 0.12
Антони 4 0.12
Каземиро Карлос 2 0.06
Гарначо Алехандро 2 0.06
Фред Сантос 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 6 (3) 0.17
Поденсе Даниэл 6 0.17
Траоре Адама 2 0.06
Хи-Чан Хван 2 0.06
Кунья Матеус 2 0.06
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коста Диего 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Доусон Крэйг 1 0.03
Хонни Кастро 1 0.03
Гомес Жоао 1 0.03
Аит-Нури Раян 1 0.03
Гомеш Тоти 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Хименес Рауль 0 0
Лемина Марио 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 6 2
Шоу Люк 7 0
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Фред Сантос 6 0
Далот Диогу 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Антони 5 0
Маласиа Тирелл 5 0
Магуайр Гарри 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семеду Нелсон 10 1
Невеш Рубен 11 0
Гомеш Тоти 6 0
Коста Диего 4 1
Поденсе Даниэл 5 0
Гомес Жоао 5 0
Хонни Кастро 3 1
Лемина Марио 3 1
Аит-Нури Раян 4 0
Коллинз Натан 2 1
Сарабия Пабло 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Килман Макс 3 0
Луис Матеус II 1 1
Доусон Крэйг 2 0
Са Жозе 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Траоре Адама 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Кунья Матеус 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Ходж Джозеф 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Вулверхэмптон
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
9
Манчестер Юнайтед
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Вулверхэмптон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

28
18

Волевые поражения

15
12
Манчестер Юнайтед
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
38% (13)
15% (5)
Вулверхэмптон
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
20% (7)
49% (17)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

5
15

Волевые победы

32
21

Волевые поражения

18
21

Голы по времени матча

Забито

28
12
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
1
4%
3
25%
1-15
6
21%
2
17%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
5
18%
1
8%
46-60
8
29%
2
17%
61-75
4
14%
3
25%
76-90

Пропущено

8
31
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 16
1
13%
3
10%
1-15
1
13%
5
16%
16-30
1
13%
5
16%
31-45
2
25%
7
23%
46-60
1
13%
7
23%
61-75
2
25%
4
13%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
3
15%
3
19%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
8
40%
2
13%
76-90

Пропущено

34
21
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
5
15%
6
29%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
6
18%
1
5%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
8
24%
5
24%
76-90

Забито

48
28
20 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 14
20 Забивали первыми 13
9 Не забивали 13
4
8%
6
21%
1-15
8
17%
3
11%
16-30
8
17%
5
18%
31-45
8
17%
3
11%
46-60
8
17%
6
21%
61-75
12
25%
5
18%
76-90

Пропущено

42
52
18 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 26
6
14%
9
17%
1-15
5
12%
7
13%
16-30
7
17%
6
12%
31-45
7
17%
10
19%
46-60
7
17%
11
21%
61-75
10
24%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1
Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 35%
1
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
1
15 раз 43%
0
13 раз 37%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
6
10
6
1.5
5
13
4
12
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
7
7
11
1.5
2
15
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
22
13
17
17
1.5
7
28
5
29
2.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 19 6 9 49 - 41 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 35 14 6 15 50 - 49 48
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 8 9 18 34 - 65 33
17.
Эвертон
 Заявка 35 7 11 17 32 - 53 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 35 6 6 23 31 - 64 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
15.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

    Совсем скоро начнётся матч АПЛ между командами: "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон".
     
    Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Надеемся команды покажут яркую и интересную игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Брукс Джон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Вулверхэмптон.
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Прогнозы 133
Манчестер Юнайтед 96.2% (128)
X 0.8% (1)
Вулверхэмптон 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вулверхэмптон
1.42
5.70
8.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон

Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.1% (124)
Ничья
0.8% (1)
Вулверхэмптон
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.61% (49)
Меньше
57.39% (66)
Обе команды забьют
Да
40% (46)
Нет
60% (69)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
31% (40)
2:1 Манчестер Юнайтед
25.6% (33)
1:0 Манчестер Юнайтед
19.4% (25)
3:1 Манчестер Юнайтед
3.9% (5)
4:2 Манчестер Юнайтед
2.3% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
2.3% (3)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.3% (3)
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