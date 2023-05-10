Тур: 36. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Брукс Джон
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Среднее время на гол
112
150
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|16
|0.47
|Фернандеш Бруну
|6 (1)
|0.18
|Санчо Джедон
|5
|0.15
|Марсьяль Антони
|4 (1)
|0.12
|Антони
|4
|0.12
|Каземиро Карлос
|2
|0.06
|Гарначо Алехандро
|2
|0.06
|Фред Сантос
|2
|0.06
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Шоу Люк
|1
|0.03
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Роналду Криштиану
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|6 (3)
|0.17
|Поденсе Даниэл
|6
|0.17
|Траоре Адама
|2
|0.06
|Хи-Чан Хван
|2
|0.06
|Кунья Матеус
|2
|0.06
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Коста Диего
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|Гомес Жоао
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Хименес Рауль
|0
|0
|Лемина Марио
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|6
|2
|Шоу Люк
|7
|0
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Фред Сантос
|6
|0
|Далот Диогу
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Маласиа Тирелл
|5
|0
|Магуайр Гарри
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семеду Нелсон
|10
|1
|Невеш Рубен
|11
|0
|Гомеш Тоти
|6
|0
|Коста Диего
|4
|1
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Гомес Жоао
|5
|0
|Хонни Кастро
|3
|1
|Лемина Марио
|3
|1
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коллинз Натан
|2
|1
|Сарабия Пабло
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Са Жозе
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Вулверхэмптон
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
9
Манчестер Юнайтед
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Вулверхэмптон
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
28
18
Волевые поражения
15
12
Манчестер Юнайтед
71.4%
28.6%
20 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
38% (13)
15% (5)
Вулверхэмптон
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
20% (7)
49% (17)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
5
15
Волевые победы
32
21
Волевые поражения
18
21
Голы по времени матча
Забито
28
12
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
1
4%
3
25%
1-15
6
21%
2
17%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
5
18%
1
8%
46-60
8
29%
2
17%
61-75
4
14%
3
25%
76-90
Пропущено
8
31
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 16
1
13%
3
10%
1-15
1
13%
5
16%
16-30
1
13%
5
16%
31-45
2
25%
7
23%
46-60
1
13%
7
23%
61-75
2
25%
4
13%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
3
15%
3
19%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
4
25%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
8
40%
2
13%
76-90
Пропущено
34
21
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
5
15%
6
29%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
6
18%
1
5%
31-45
5
15%
3
14%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
8
24%
5
24%
76-90
Забито
48
28
20 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 14
20 Забивали первыми 13
9 Не забивали 13
4
8%
6
21%
1-15
8
17%
3
11%
16-30
8
17%
5
18%
31-45
8
17%
3
11%
46-60
8
17%
6
21%
61-75
12
25%
5
18%
76-90
Пропущено
42
52
18 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 26
6
14%
9
17%
1-15
5
12%
7
13%
16-30
7
17%
6
12%
31-45
7
17%
10
19%
46-60
7
17%
11
21%
61-75
10
24%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1
Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
1
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
1
15 раз 43%
0
13 раз 37%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
126
106
513
412
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
107
711
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2213
1717
728
529
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|61 - 29
|65
|4.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|49 - 41
|63
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|50 - 49
|48
|11.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|13.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16.
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|34 - 65
|33
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|44 - 69
|30
|20.
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|31 - 64
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
94.3% (50)
Ничья
1.9% (1)
Вулверхэмптон
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
43.14% (22)
Нет
56.86% (29)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
41.5% (22)
2:1 Манчестер Юнайтед
24.5% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.5% (4)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.7% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
3.8% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
3.8% (2)
4:2 Манчестер Юнайтед
3.8% (2)
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