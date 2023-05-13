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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
Уфа
 
Позже
Енисей
Прогнозы 129
Уфа 28.7% (37)
X 41.1% (53)
Енисей 30.2% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Уфа
Ничья
Енисей
2.87
3.30
3.40
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Уфа
Енисей

История личных встреч

Уфа
Енисей

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
К
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
75

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евсеев Алексей 4 (1) 0.13
Темников Иван 3 0.1
Минаев Роман 3 0.1
Касинтура Эгаш 3 0.1
Плиев Константин 2 0.07
Погосов Артём 2 0.07
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.03
Голубев Артём 1 0.03
Конюхов Вадим 1 0.03
Мухин Александр 1 0.03
Ортис Дилан 1 0.03
Ахатов Данил 1 0.03
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окладников Андрей 7 0.23
Ломакин Александр 6 0.2
Глушков Никита Андреевич 6 0.2
Молтенинов Илья 3 0.1
Саная Анзор 3 (2) 0.1
Масловский Александр 2 0.07
Столбов Кирилл 2 0.07
Кичин Валерий 2 (1) 0.07
Иванов Егор 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Умаев Идрис 1 0.03
Бардыбахин Вячеслав 1 0.03
Самойлов Денис 1 0.03
Апушников Егор 1 0.03

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 7 0
Карп Кэтэлин 5 1
Касинтура Эгаш 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Голубев Артём 5 0
Емельянов Данила 3 1
Темников Иван 4 0
Молтенинов Илья 4 0
Ортис Дилан 4 0
Сухов Александр 3 0
Плиев Заурбек 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Хугаев Алан 2 0
Минаев Роман 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Мухин Александр 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Кукушкин Иван 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Егор 7 0
Ланин Олег 7 0
Кичин Валерий 7 0
Масловский Александр 5 1
Бардыбахин Вячеслав 4 1
Канаплин Александр 5 0
Самойлов Денис 3 1
Рукас Андрюс 4 0
Раздорских Никита 2 1
Глушков Никита Андреевич 2 1
Хозин Владимир 3 0
Саная Анзор 3 0
Феррейра Херман 3 0
Ломакин Александр 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Савицкий Иван 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

Уфа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Енисей
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
11
Уфа
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
1

Волевые поражения

7
22
Уфа
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Енисей
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
3% (1)
60% (18)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

25
2

Волевые поражения

9
33

Голы по времени матча

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 21
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
6%
3
16%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
29%
29%
4
21%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
6
32%
61-75
7
41%
3
16%
76-90

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
5
36%
1
5%
76-90

Пропущено

25
12
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
8%
1
8%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
4
33%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
6
24%
1
8%
61-75
8
32%
4
33%
76-90

Забито

26
37
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 14
13 Не забивали 9
2
8%
5
14%
1-15
4
15%
7
19%
16-30
5
19%
7
19%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
3
12%
9
24%
61-75
7
27%
4
11%
76-90

Пропущено

42
31
17 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
3
7%
4
13%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
9
21%
8
26%
31-45
2
5%
2
6%
46-60
8
19%
7
23%
61-75
15
36%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0
Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2
Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1
Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1

Результаты матчей

Уфа
Енисей

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
12 раз 40%
0
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Уфа
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
9
6
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
6
3
13
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
21
9
8
22
1.5
14
16
3
27
2.5
2
28
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 30 16 13 1 51 - 25 61
2.
Рубин
 Заявка 30 16 11 3 47 - 25 59
3.
Алания
 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 Заявка 30 12 12 6 37 - 31 48
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Родина Москва
 Заявка 30 11 9 10 34 - 35 42
8.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 34 - 33 41
9.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
10.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
11.
Акрон
 Заявка 30 8 15 7 30 - 32 39
12.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
14.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
15.
Велес Москва
 Заявка 30 8 6 16 30 - 46 30
16.
Уфа
 Заявка 30 7 7 16 31 - 40 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 30 5 11 14 21 - 38 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 30 5 7 18 18 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
7.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
12.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
2.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
3.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 31-го тура Первой лиги "Уфа" принимает "Енисей". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 26 минут.



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  • 88 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 129
Уфа 28.7% (37)
X 41.1% (53)
Енисей 30.2% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Енисей
2.87
3.30
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Уфа - Енисей

Исход игры
Уфа
28.7% (37)
Ничья
41.1% (53)
Енисей
30.2% (39)
Тотал 2.5
Больше
28.46% (35)
Меньше
71.54% (88)
Обе команды забьют
Да
66.67% (82)
Нет
33.33% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (47)
0:1 Енисей
14.7% (19)
1:2 Енисей
12.4% (16)
1:0 Уфа
11.6% (15)
2:1 Уфа
10.9% (14)
2:0 Уфа
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:2 Енисей
1.6% (2)
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Уфа
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