Тур: 31.
История личных встреч
Уфа
Енисей
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
75
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евсеев Алексей
|4 (1)
|0.13
|Темников Иван
|3
|0.1
|Минаев Роман
|3
|0.1
|Касинтура Эгаш
|3
|0.1
|Плиев Константин
|2
|0.07
|Погосов Артём
|2
|0.07
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.07
|Камилов Владислав
|1
|0.03
|Голубев Артём
|1
|0.03
|Конюхов Вадим
|1
|0.03
|Мухин Александр
|1
|0.03
|Ортис Дилан
|1
|0.03
|Ахатов Данил
|1
|0.03
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окладников Андрей
|7
|0.23
|Ломакин Александр
|6
|0.2
|Глушков Никита Андреевич
|6
|0.2
|Молтенинов Илья
|3
|0.1
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.1
|Масловский Александр
|2
|0.07
|Столбов Кирилл
|2
|0.07
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.07
|Иванов Егор
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Умаев Идрис
|1
|0.03
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.03
|Самойлов Денис
|1
|0.03
|Апушников Егор
|1
|0.03
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Фищенко Руслан
|7
|0
|Карп Кэтэлин
|5
|1
|Касинтура Эгаш
|6
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Голубев Артём
|5
|0
|Емельянов Данила
|3
|1
|Темников Иван
|4
|0
|Молтенинов Илья
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Сухов Александр
|3
|0
|Плиев Заурбек
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Хугаев Алан
|2
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Мухин Александр
|2
|0
|Ушахин Лев
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Егор
|7
|0
|Ланин Олег
|7
|0
|Кичин Валерий
|7
|0
|Масловский Александр
|5
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|4
|1
|Канаплин Александр
|5
|0
|Самойлов Денис
|3
|1
|Рукас Андрюс
|4
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Глушков Никита Андреевич
|2
|1
|Хозин Владимир
|3
|0
|Саная Анзор
|3
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Савицкий Иван
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Енисей
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
11
Уфа
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
1
Волевые поражения
7
22
Уфа
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Енисей
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
3% (1)
60% (18)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
25
2
Волевые поражения
9
33
Голы по времени матча
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 21
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
6%
3
16%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
29%
29%
4
21%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
6
32%
61-75
7
41%
3
16%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
5
36%
1
5%
76-90
Пропущено
25
12
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
8%
1
8%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
4
33%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
6
24%
1
8%
61-75
8
32%
4
33%
76-90
Забито
26
37
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 14
13 Не забивали 9
2
8%
5
14%
1-15
4
15%
7
19%
16-30
5
19%
7
19%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
3
12%
9
24%
61-75
7
27%
4
11%
76-90
Пропущено
42
31
17 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
3
7%
4
13%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
9
21%
8
26%
31-45
2
5%
2
6%
46-60
8
19%
7
23%
61-75
15
36%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0 Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0
Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1 Алания - Уфа 2:1 Уфа - Рубин 1:2
Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1
Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1 Кызыл-Жар - Енисей 1:0 Енисей - Раднички 1923 1:1
Результаты матчей
Уфа
Енисей
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
12 раз 40%
0
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Уфа
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
123
59
96
311
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
96
313
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
219
822
1416
327
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|13
|1
|51 - 25
|61
|2.
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|47 - 25
|59
|3.
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 31
|52
|4.
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|37 - 31
|48
|5.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|36 - 30
|44
|6.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|23 - 23
|43
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|34 - 35
|42
|8.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 36
|40
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 26
|40
|10.
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|30 - 32
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 37
|38
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 37
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|33 - 33
|38
|14.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 35
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|30 - 46
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 40
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|21 - 38
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|18 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|4.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|2.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 16
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч Уфа - Енисей
Исход игры
Уфа
42.1% (24)
Ничья
28.1% (16)
Енисей
29.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (21)
Меньше
61.82% (34)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.3% (15)
2:1 Уфа
17.5% (10)
1:2 Енисей
14% (8)
1:0 Уфа
14% (8)
0:1 Енисей
14% (8)
2:0 Уфа
5.3% (3)
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