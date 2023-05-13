Следует остановка, и сразу же судья сообщает о том, что будет двойная замена у "Алании". Уходит Заур Тарба, выходит Алан Чочиев, а Андрея Мазурина меняет Артур Галоян.

Сразу же включился в игру Артур Галоян и разогнал атаку правым флангом, а вот с подачей не сложилось, Роман Сафронов забрал мяч.

Николай Гиоргобиани вступил в очередное единоборство, в результате чего получил болезненный удар по ногам.

После розыгрыша стандартного положения Артур Галоян отметился ударом из-за пределов штрафной площадки, отправив мяч рядом с правой штангой.

Дмитрий Пивоваров оказался первым на мяче в своей вратарской, но не сумел как следует разрядить обстановку - подарил угловой соперникам.

Два корнера кряду выполнили хозяева, но ни один из них не привёл к удару по воротам. Галоян дважды пытался выиграть верх, но безуспешно.

Тем временем "быки" провели двойную замену. Ушли Кутовой и Халназаров, вышли Берснев и Защепкин.

Хетаг Кочиев выполнил передачу по правому флангу на Батраза Гурциева, которого закрыл Дмитрий Иванов и выбил мяч в аут.

Роман Сафронов вышел из ворот до линии вратарской площади и зафиксировал мяч после навеса Сослана Качмазова с левого фланга.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4-1!!! КАЧМАЗОВ!!! Качмазов обработал мяч на левом краю штрафной, а потом пробил низом - после конакта со штангой круглый оказался в сетке.

Николай Гиоргобиани навесил в центр штрафной площадки, Константин Плиев выиграл воздух и пробил - неточно.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4-2!!! КУЧУГУРА!!! Однако "Краснодар-2" борется. Кучугура откликается на прострел Карпова с правого фланга и стреляет в правый угол с центра штрафной.

ОПАСНО! Данил Карпов мог сократить отставание до минимума, пробив с правого угла вратарской, но поднял мяч чуть выше ворот.

Активно разминаются запасные футболисты "Алании". Похоже, скоро последуют первые перестановки у хозяев. Что касается "быков", то они уже две замены провели.

В перерыве "Краснодар-2" провёл двойную замену. Ушли Штепа и Богданец, вышли Сафронов и Карпов.

Григорий Жилкин попытался в одиночку разогнать атаку правым флангом. Хетага Хосонова обыграл, а вот справиться ещё и с Аланом Цараевым не вышло.

Несколько атак кряду попытался провести "Краснодар-2", но без остроты они обошлись, а теперь "Алания" пытается придумать что-то интересное впереди.

Ростислав Солдатенко выходит из ворот и фиксирует игровой снаряд после кросса Дмитрия Иванова с правого фланга.

Хетаг Хосонов сорвал атаку соперника на правом фланге, получив устное предупреждение. Напомним, уже есть у него жёлтая.

Участились судейские свистки. Сейчас ещё один раздался, Дмитрий Кучугура придержал Алана Цараева.

Батраз Гурциев отправил мяч в штрафную с правого фланга и нашёл голову Дмитрия Пивоварова.

Сослан Качмазов неудачно приземлился после верхового единоборства, в результате чего продолжает находиться в горизонтальном положении.

Всё-таки без медицинского вмешательства обошёлся Сослан Качмазов. Самостоятельно поднялся и покинул поле, чтобы сразу же на него вернуться.

Первый тайм

— Одну минуту переиграли команды, но ничего интересного не создали. 3-1 выигрывает "Алания", пропустив первой.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-1!!! ГИОРГОБИАНИ!!! Николай Гиоргобиани записывает на свой счёт дубль, снова без помех пробивая из штрафной.

44' После быстрых двух пропущенных голов нервы сдают у "быков". Грубый фол совершает Окоронкво, после чего видит перед собой карточку жёлтого цвета.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! ГИОРГОБИАНИ!!! А вот уже и вперёд вырывается "Алания". Гиоргобиани стреляет в ближний угол с правого края штрафной.

42' Джонатан Окоронкво останавливает Николая Гиоргобиани в центре поля, но не обходится без нарушения правил.

40' Михаил Штепа вступает в игру и выручает свою команду после удара Андрея Мазурина в левый нижний угол.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ТАРБА!!! И всё-таки добивается своего "Алания", достаточно быстро отвечая своим результативным ударом. Тарба завершает атаку ударом из-за штрафной под перекладину.

38' Счёт по жёлтым карточкам становится 1-1, "горчичник" выписывается Хетагу Хосонову за фол на Рустаме Халназарове на правом фланге.

37' Атакой правым флангом ответили "быки", которая принесла угловой, но ничем интересным он не отметился, выиграли верх хозяева.

36' Пытается "Алания" максимально быстро ответить, но пока безуспешно. Сейчас арбитр зафиксировал офсайд у Батраза Гурциева.

35' Бутаев навесил на линию вратарской, Гиоргобиани совершил рывок, но до мяча не добрался, да ещё и Жилкина сбил.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЯРЛЫКОВ!!! Кутовой навесил на левый угол вратарской, откуда результативно головой в дальний угол пробил Ярлыков.

33' МОМЕНТ! Джонатан Окоронкво упускает ещё один отличный момент. Избавился он от опеки во вратарской и пробил головой - чуть выше перекладины.

32' На левом фланге "Алания" заработала угловой, после исполнения которого состоялся неточный удар по владениям Михаила Штепы.

31' "Краснодар-2" справился с атакующим порывом соперника, а теперь сам проводит атаку за атакой. Жилкин навесил с правого фланга, Халназаров мяч принял, но быстро потерял, неудачно пойдя в дриблинг.

30' ОПАСНО! Окоронкво обыграл один в один Кочиева и выбежал на свидание с Солдатенко, но не забил, Ростислав отразив мяч, который летел в левый угол.

29' Джонатан Окоронкво нашёл возможность для удара с линии штрафной площадки, после которого мяч попал в одного из соперников.

28' Много брака в действиях футболистов обеих команд. Теперь уже хозяева завершили наступление безадресным кроссом.

27' Рустам Халназаров навесил на правый край штрафной площадки, но никого из партнёров там не оказалось.

26' Аллон Бутаев почувствовал недомогание, в результате чего оказался на газоне в центральном круге, но достаточно быстро поднялся.

25' Соотношение владения мячом 60 на 40% в пользу хозяев, но при этом кажется, что разрыв должен быть более внушительным, практически без атак "Краснодар-2".

23' Дмитрий Пивоваров доставил мяч в центр штрафной, где находились Максим Кутовой и Дмитрий Кучугура, но ни одному из них не удалось пробить.

22' Заур Тарба взялся за исполнение углового, но слишком сильно направил мяч, через всю штрафную площадь он перелетел.

21' "Алания" продолжает атаковать, причём преимущественно через правый фланг. Сейчас получилось добиться права на исполнение корнера.

20' Снова Гурциев оказывается в центре внимания. На сей раз он простреливает на ближнюю штангу с правого фланга, но партнёров не находит.

19' Позиционная атака "Алании" завершилась свистком арбитра - Батраз Гурциев сыграл рукой в чужой штрафной площадке.

18' Хетаг Хосонов попытался в одиночку разогнать атаку, по центру, но справиться с Рустамом Халназаровым один в один не смог.

16' Ещё одним ударом отметился Николай Гиоргобиани, на сей раз со штрафного, но с точностью по-прежнему трудности - над перекладиной.

15' Без центра поля играют команды, но при этом нельзя сказать, что создают много опасных моментов. Защитники пока надёжны.

14' Андрей Мазурин подключился к атаке левым флангом и мяч получил, а потом сыграл не лучшим образом, выпустив его за лицевую линию.

13' Владимир Ярлыков срывает контратаку "Алании", после чего видит перед собой жёлтую карточку.

12' Быстро хозяева разыграли стандарт, а потом отправили мяч в штрафную площадь верхом, но на втором этаже гости оказались лучше.

11' Свисток арбитра поставил игру на паузу. Дмитрий Кучугура сбил около центрального круга Алана Цараева.

10' Николай Гиоргобиани завершил атаку ударом с правого края штрафной площадки - выше владений "Краснодара-2" пролетел мяч.

8' Георгий Арутюнян разогнал атаку левым флангом и выполнил подачу в центр штрафной. Джонатан Окоронкво попытался пробить, но до мяча не дотянулся.

7' Активно работает на бровке Олег Василенко, так как его подопечные действуют не лучшим образом на старте поединка, соперник больше работает с круглым.

6' Заур Тарба решился на удар с дальней дистанции, который успел заблокировать Дмитрий Пивоваров.

5' Михаил Штепа включается в игру, но лишь для того, чтобы принять участие в перепасовке с защитниками.

4' В центре поля Владимир Ярлыков потерял игровой снаряд, но партнёры подстраховали, не позволив оппонентам провести контратаку.

3' В неспешном темпе команды начинают встречу. Сначала "Алания" подержала мяч, а теперь этим занимаются футболисты "Краснодара-2".

2' Николай Гиоргобиани подключился к атаке правым флангом, но даже подачу выполнить не смог, Григорий Жилкин успешно вступил в отбор.