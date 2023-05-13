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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
Алания
4:2
Второй тайм: 70'
Краснодар-2
0'
13' Желтая карточка
Ярлыков Владимир
0:1
33' Гол
Ярлыков Владимир
38' Желтая карточка
Хосонов Хетаг
1:1
40' Гол
Тарба Заур
2:1
41' Гол
Гиоргобиани Николай
44' Желтая карточка
Окоронкво Джонатан Теофилус
3:1
45' Гол
Гиоргобиани Николай
4:1
58' Гол
Качмазов Сослан
4:2
61' Гол
Кучугура Дмитрий

Ход матча

13'
 
Ярлыков Владимир
33'
0:1
Ярлыков Владимир
38'
Хосонов Хетаг
 
40'
Тарба Заур
1:1
41'
Гиоргобиани Николай
2:1
44'
 
Окоронкво Джонатан Теофилус
45'
Гиоргобиани Николай
3:1
46'
 
Сафронов Роман
Штепа Михаил
46'
 
Карпов Данил
Богданец Кирилл
58'
Качмазов Сослан
4:1
61'
4:2
Кучугура Дмитрий
63'
Чочиев Алан
Тарба Заур
 
63'
Галоян Артур
Мазурин Андрей
 
Прогнозы 128
Алания 95.3% (122)
X 2.3% (3)
Краснодар-2 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Алания
Ничья
Краснодар-2
2.60
6.40
9.00
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Алания
Краснодар-2

История личных встреч

Алания
Краснодар-2

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ВДЗЮ
0:1
ВДЗЮ
1:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
4:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

2.25
2.2

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.44
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
54

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиоргобиани Николай 10 0.32
Галоян Артур 7 0.23
Машуков Ислам 6 (1) 0.19
Багаев Алан 4 0.13
Гурциев Батраз 4 (1) 0.13
Петров Максим Вячеславович 3 0.1
Качмазов Сослан 2 0.06
Цараев Алан 2 0.06
Хабалов Алан 2 (1) 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Ташаев Александр 1 0.03
Корян Аршак 1 0.03
Татаев Алексей 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 0.03
Хугаев Алан 1 0.03
Мазурин Андрей 1 0.03
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.03
Кочиев Хетаг 1 0.03
Тарба Заур 1 0.03
Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 5 (1) 0.16
Кокоев Давид 3 0.1
Ознобихин Олег 2 0.06
Самко Владислав 2 0.06
Апеков Руслан 2 (1) 0.06
Мацукатов Алекс 1 0.03
Халназаров Рустам 1 0.03
Пивоваров Дмитрий 1 0.03
Гайворонский Данила 1 0.03
Ярлыков Владимир 1 0.03
Кучугура Дмитрий 1 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 8 0
Хосонов Хетаг 7 0
Гиоргобиани Николай 6 0
Кочиев Хетаг 6 0
Бутаев Аллон 5 0
Машуков Ислам 3 1
Чочиев Алан 3 0
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Мазурин Андрей 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Дзахов Давид 2 0
Хугаев Алан 2 0
Цараев Алан 2 0
Тарба Заур 0 1
Бакаев Михаил 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 11 0
Сухорученко Михаил 5 1
Иванов Дмитрий III 4 1
Карпов Данил 5 0
Гайворонский Данила 5 0
Апеков Руслан 4 0
Пивоваров Дмитрий 4 0
Кокоев Давид 4 0
Самко Владислав 4 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Жилкин Григорий 3 0
Плотников Никита 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Исаенко Олег 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Ярлыков Владимир 2 0
Кутовой Максим 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Полях Данил 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Алания
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Краснодар-2
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

9
6
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Краснодар-2
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
20

Волевые поражения

19
5
Алания
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Краснодар-2
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
21

Волевые поражения

28
11

Голы по времени матча

Забито

26
11
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
7
27%
1
9%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
5
19%
3
27%
61-75
4
15%
2
18%
76-90

Пропущено

18
24
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
6%
4
17%
1-15
6
33%
4
17%
16-30
5
28%
2
8%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
7
29%
29%
76-90

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
1
5%
1
14%
1-15
3
14%
3
43%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
11
52%
1
14%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
4
17%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
4
33%
3
13%
61-75
1
8%
7
30%
76-90

Забито

47
18
19 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 8
7 Не забивали 16
8
17%
2
11%
1-15
4
9%
5
28%
16-30
7
15%
1
6%
31-45
7
15%
3
17%
46-60
6
13%
4
22%
61-75
15
32%
3
17%
76-90

Пропущено

30
47
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 22
2
7%
8
17%
1-15
8
27%
5
11%
16-30
6
20%
6
13%
31-45
4
13%
9
19%
46-60
7
23%
5
11%
61-75
3
10%
14
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2
Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3
Краснодар-2
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Краснодар-2 - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0
Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0

Результаты матчей

Алания
Краснодар-2

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
0
16 раз 53%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Алания
Краснодар-2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
6
9
7
8
1.5
1
14
4
11
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
3
12
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
14
16
14
16
1.5
4
26
7
23
2.5
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 31 16 14 1 51 - 25 62
2.
Рубин
 Заявка 30 16 11 3 47 - 25 59
3.
Алания
 4:2 Заявка 31 15 10 6 50 - 33 55
4.
Енисей
 Заявка 31 12 13 6 39 - 33 49
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Родина Москва
 Заявка 30 11 9 10 34 - 35 42
8.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 34 - 33 41
9.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
10.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
11.
Акрон
 Заявка 30 8 15 7 30 - 32 39
12.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 9 11 11 42 - 38 38
14.
Велес Москва
 Заявка 31 9 6 16 31 - 46 33
15.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
16.
Уфа
 Заявка 31 7 8 16 33 - 42 29
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 31 5 12 14 21 - 38 27
18.
Краснодар-2
 2:4 Заявка 31 5 7 19 20 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Алания
 4:2 Заявка 16 8 6 2 30 - 20 30
5.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
7.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 16 3 6 7 10 - 21 15
18.
Краснодар-2
 2:4 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
2.
Балтика
 0:0 Заявка 16 6 9 1 25 - 12 27
3.
Алания
 4:2 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 2:4 Заявка 16 3 3 10 13 - 28 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Алания Гиоргобиани Николай 10
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Лисакович Виталий 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    73'
    Тем временем "быки" провели двойную замену. Ушли Кутовой и Халназаров, вышли Берснев и Защепкин. 
  • Угловой
    72'
    Два корнера кряду выполнили хозяева, но ни один из них не привёл к удару по воротам. Галоян дважды пытался выиграть верх, но безуспешно. 
  • 71'
    Дмитрий Пивоваров оказался первым на мяче в своей вратарской, но не сумел как следует разрядить обстановку - подарил угловой соперникам. 
  • 70'
    После розыгрыша стандартного положения Артур Галоян отметился ударом из-за пределов штрафной площадки, отправив мяч рядом с правой штангой. 
  • Травма, повреждение
    69'
    Николай Гиоргобиани вступил в очередное единоборство, в результате чего получил болезненный удар по ногам. 
  • 68'
    Сразу же включился в игру Артур Галоян и разогнал атаку правым флангом, а вот с подачей не сложилось, Роман Сафронов забрал мяч. 
  • Замена
    66'
    Следует остановка, и сразу же судья сообщает о том, что будет двойная замена у "Алании". Уходит Заур Тарба, выходит Алан Чочиев, а Андрея Мазурина меняет Артур Галоян. 
  • 65'
    Активно разминаются запасные футболисты "Алании". Похоже, скоро последуют первые перестановки у хозяев. Что касается "быков", то они уже две замены провели. 
  • Опасный момент
    64'
    ОПАСНО! Данил Карпов мог сократить отставание до минимума, пробив с правого угла вратарской, но поднял мяч чуть выше ворот. 
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4-2!!! КУЧУГУРА!!! Однако "Краснодар-2" борется. Кучугура откликается на прострел Карпова с правого фланга и стреляет в правый угол с центра штрафной. 
  • 62'
    Николай Гиоргобиани навесил в центр штрафной площадки, Константин Плиев выиграл воздух и пробил - неточно. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Пивоваров останавливает атаку "Алании" на правом фланге, сбивая Гиоргобиани. 
  • Описание гола
    60'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4-1!!! КАЧМАЗОВ!!! Качмазов обработал мяч на левом краю штрафной, а потом пробил низом - после конакта со штангой круглый оказался в сетке. 
  • 59'
    Роман Сафронов вышел из ворот до линии вратарской площади и зафиксировал мяч после навеса Сослана Качмазова с левого фланга. 
  • 58'
    Хетаг Кочиев выполнил передачу по правому флангу на Батраза Гурциева, которого закрыл Дмитрий Иванов и выбил мяч в аут. 
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    • 57'
      Всё-таки без медицинского вмешательства обошёлся Сослан Качмазов. Самостоятельно поднялся и покинул поле, чтобы сразу же на него вернуться. 
    • Травма, повреждение
      56'
      Сослан Качмазов неудачно приземлился после верхового единоборства, в результате чего продолжает находиться в горизонтальном положении. 
    • 55'
      Батраз Гурциев отправил мяч в штрафную с правого фланга и нашёл голову Дмитрия Пивоварова. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Участились судейские свистки. Сейчас ещё один раздался, Дмитрий Кучугура придержал Алана Цараева. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Хетаг Хосонов сорвал атаку соперника на правом фланге, получив устное предупреждение. Напомним, уже есть у него жёлтая. 
    • 51'
      Ростислав Солдатенко выходит из ворот и фиксирует игровой снаряд после кросса Дмитрия Иванова с правого фланга. 
    • 50'
      Несколько атак кряду попытался провести "Краснодар-2", но без остроты они обошлись, а теперь "Алания" пытается придумать что-то интересное впереди. 
    • 48'
      Григорий Жилкин попытался в одиночку разогнать атаку правым флангом. Хетага Хосонова обыграл, а вот справиться ещё и с Аланом Цараевым не вышло. 
    • Замена
      47'
      В перерыве "Краснодар-2" провёл двойную замену. Ушли Штепа и Богданец, вышли Сафронов и Карпов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Одну минуту переиграли команды, но ничего интересного не создали. 3-1 выигрывает "Алания", пропустив первой. 
    • 2 гола - дубль!
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-1!!! ГИОРГОБИАНИ!!! Николай Гиоргобиани записывает на свой счёт дубль, снова без помех пробивая из штрафной. 
    • Желтая карточка
      44'
      После быстрых двух пропущенных голов нервы сдают у "быков". Грубый фол совершает Окоронкво, после чего видит перед собой карточку жёлтого цвета. 
    • Описание гола
      43'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-1!!! ГИОРГОБИАНИ!!! А вот уже и вперёд вырывается "Алания". Гиоргобиани стреляет в ближний угол с правого края штрафной. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Джонатан Окоронкво останавливает Николая Гиоргобиани в центре поля, но не обходится без нарушения правил. 
    • Опасный момент
      40'
      Михаил Штепа вступает в игру и выручает свою команду после удара Андрея Мазурина в левый нижний угол. 
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ТАРБА!!! И всё-таки добивается своего "Алания", достаточно быстро отвечая своим результативным ударом. Тарба завершает атаку ударом из-за штрафной под перекладину. 
    • Желтая карточка
      38'
      Счёт по жёлтым карточкам становится 1-1, "горчичник" выписывается Хетагу Хосонову за фол на Рустаме Халназарове на правом фланге. 
    • Угловой
      37'
      Атакой правым флангом ответили "быки", которая принесла угловой, но ничем интересным он не отметился, выиграли верх хозяева. 
    • Офсайд
      36'
      Пытается "Алания" максимально быстро ответить, но пока безуспешно. Сейчас арбитр зафиксировал офсайд у Батраза Гурциева. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Бутаев навесил на линию вратарской, Гиоргобиани совершил рывок, но до мяча не добрался, да ещё и Жилкина сбил. 
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЯРЛЫКОВ!!! Кутовой навесил на левый угол вратарской, откуда результативно головой в дальний угол пробил Ярлыков. 
    • Опасный момент
      33'
      МОМЕНТ! Джонатан Окоронкво упускает ещё один отличный момент. Избавился он от опеки во вратарской и пробил головой - чуть выше перекладины. 
    • Угловой
      32'
      На левом фланге "Алания" заработала угловой, после исполнения которого состоялся неточный удар по владениям Михаила Штепы. 
    • 31'
      "Краснодар-2" справился с атакующим порывом соперника, а теперь сам проводит атаку за атакой. Жилкин навесил с правого фланга, Халназаров мяч принял, но быстро потерял, неудачно пойдя в дриблинг. 
    • Опасный момент
      30'
      ОПАСНО! Окоронкво обыграл один в один Кочиева и выбежал на свидание с Солдатенко, но не забил, Ростислав отразив мяч, который летел в левый угол. 
    • 29'
      Джонатан Окоронкво нашёл возможность для удара с линии штрафной площадки, после которого мяч попал в одного из соперников. 
    • 28'
      Много брака в действиях футболистов обеих команд. Теперь уже хозяева завершили наступление безадресным кроссом. 
    • 27'
      Рустам Халназаров навесил на правый край штрафной площадки, но никого из партнёров там не оказалось. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Аллон Бутаев почувствовал недомогание, в результате чего оказался на газоне в центральном круге, но достаточно быстро поднялся. 
    • 25'
      Соотношение владения мячом 60 на 40% в пользу хозяев, но при этом кажется, что разрыв должен быть более внушительным, практически без атак "Краснодар-2". 
    • 23'
      Дмитрий Пивоваров доставил мяч в центр штрафной, где находились Максим Кутовой и Дмитрий Кучугура, но ни одному из них не удалось пробить. 
    • 22'
      Заур Тарба взялся за исполнение углового, но слишком сильно направил мяч, через всю штрафную площадь он перелетел. 
    • Угловой
      21'
      "Алания" продолжает атаковать, причём преимущественно через правый фланг. Сейчас получилось добиться права на исполнение корнера. 
    • 20'
      Снова Гурциев оказывается в центре внимания. На сей раз он простреливает на ближнюю штангу с правого фланга, но партнёров не находит. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Позиционная атака "Алании" завершилась свистком арбитра - Батраз Гурциев сыграл рукой в чужой штрафной площадке. 
    • 18'
      Хетаг Хосонов попытался в одиночку разогнать атаку, по центру, но справиться с Рустамом Халназаровым один в один не смог. 
    • 16'
      Ещё одним ударом отметился Николай Гиоргобиани, на сей раз со штрафного, но с точностью по-прежнему трудности - над перекладиной. 
    • 15'
      Без центра поля играют команды, но при этом нельзя сказать, что создают много опасных моментов. Защитники пока надёжны. 
    • 14'
      Андрей Мазурин подключился к атаке левым флангом и мяч получил, а потом сыграл не лучшим образом, выпустив его за лицевую линию. 
    • Желтая карточка
      13'
      Владимир Ярлыков срывает контратаку "Алании", после чего видит перед собой жёлтую карточку. 
    • 12'
      Быстро хозяева разыграли стандарт, а потом отправили мяч в штрафную площадь верхом, но на втором этаже гости оказались лучше. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Свисток арбитра поставил игру на паузу. Дмитрий Кучугура сбил около центрального круга Алана Цараева. 
    • 10'
      Николай Гиоргобиани завершил атаку ударом с правого края штрафной площадки - выше владений "Краснодара-2" пролетел мяч. 
    • 8'
      Георгий Арутюнян разогнал атаку левым флангом и выполнил подачу в центр штрафной. Джонатан Окоронкво попытался пробить, но до мяча не дотянулся. 
    • 7'
      Активно работает на бровке Олег Василенко, так как его подопечные действуют не лучшим образом на старте поединка, соперник больше работает с круглым. 
    • 6'
      Заур Тарба решился на удар с дальней дистанции, который успел заблокировать Дмитрий Пивоваров. 
    • 5'
      Михаил Штепа включается в игру, но лишь для того, чтобы принять участие в перепасовке с защитниками. 
    • 4'
      В центре поля Владимир Ярлыков потерял игровой снаряд, но партнёры подстраховали, не позволив оппонентам провести контратаку. 
    • 3'
      В неспешном темпе команды начинают встречу. Сначала "Алания" подержала мяч, а теперь этим занимаются футболисты "Краснодара-2". 
    • 2'
      Николай Гиоргобиани подключился к атаке правым флангом, но даже подачу выполнить не смог, Григорий Жилкин успешно вступил в отбор. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Алания" - "Краснодар-2", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится победой Алания.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.33. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.33 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 128
    Алания 95.3% (122)
    X 2.3% (3)
    Краснодар-2 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Краснодар-2
    2.60
    6.40
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Алания 4:2 Краснодар-2 онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания 4:2 Краснодар-2

    Исход игры
    Алания
    95.3% (122)
    Ничья
    2.3% (3)
    Краснодар-2
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.17% (41)
    Меньше
    65.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    28.33% (34)
    Нет
    71.67% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    46.9% (60)
    2:1 Алания
    17.2% (22)
    1:0 Алания
    13.3% (17)
    3:1 Алания
    6.3% (8)
    3:0 Алания
    5.5% (7)
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    Алания
    Краснодар-2
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