  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
Алания
 
Позже
Краснодар-2
Прогнозы 56
Алания 96.4% (54)
X 0% (0)
Краснодар-2 3.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Краснодар-2
1.38
4.35
6.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Краснодар-2

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ВДЗЮ
0:1
ВДЗЮ
1:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
4:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

2.25
2.2

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.44
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
54

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиоргобиани Николай 8 0.27
Галоян Артур 7 0.23
Машуков Ислам 6 (1) 0.2
Багаев Алан 4 0.13
Гурциев Батраз 4 (1) 0.13
Петров Максим Вячеславович 3 0.1
Цараев Алан 2 0.07
Хабалов Алан 2 (1) 0.07
Засеев Азамат 1 0.03
Качмазов Сослан 1 0.03
Ташаев Александр 1 0.03
Корян Аршак 1 0.03
Татаев Алексей 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 0.03
Хугаев Алан 1 0.03
Мазурин Андрей 1 0.03
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.03
Кочиев Хетаг 1 0.03
Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 5 (1) 0.17
Кокоев Давид 3 0.1
Ознобихин Олег 2 0.07
Самко Владислав 2 0.07
Апеков Руслан 2 (1) 0.07
Мацукатов Алекс 1 0.03
Халназаров Рустам 1 0.03
Пивоваров Дмитрий 1 0.03
Гайворонский Данила 1 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 8 0
Хосонов Хетаг 6 0
Гиоргобиани Николай 6 0
Кочиев Хетаг 6 0
Бутаев Аллон 5 0
Машуков Ислам 3 1
Чочиев Алан 3 0
Качмазов Сослан 3 0
Хабалов Алан 3 0
Галоян Артур 3 0
Мазурин Андрей 3 0
Татаев Алексей 1 1
Засеев Азамат 2 0
Дзахов Давид 2 0
Хугаев Алан 2 0
Цараев Алан 2 0
Тарба Заур 0 1
Бакаев Михаил 1 0
Ташаев Александр 1 0
Корян Аршак 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 11 0
Сухорученко Михаил 5 1
Иванов Дмитрий III 4 1
Карпов Данил 5 0
Гайворонский Данила 5 0
Апеков Руслан 4 0
Пивоваров Дмитрий 4 0
Кокоев Давид 4 0
Самко Владислав 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Жилкин Григорий 3 0
Плотников Никита 3 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Исаенко Олег 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Кутовой Максим 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Полях Данил 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Ярлыков Владимир 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Алания
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Краснодар-2
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

9
6
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Краснодар-2
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
20

Волевые поражения

19
5
Алания
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Краснодар-2
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
21

Волевые поражения

28
11

Голы по времени матча

Забито

26
11
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
7
27%
1
9%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
5
19%
3
27%
61-75
4
15%
2
18%
76-90

Пропущено

18
24
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
6%
4
17%
1-15
6
33%
4
17%
16-30
5
28%
2
8%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
7
29%
29%
76-90

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
1
5%
1
14%
1-15
3
14%
3
43%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
11
52%
1
14%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
4
17%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
4
33%
3
13%
61-75
1
8%
7
30%
76-90

Забито

47
18
19 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 8
7 Не забивали 16
8
17%
2
11%
1-15
4
9%
5
28%
16-30
7
15%
1
6%
31-45
7
15%
3
17%
46-60
6
13%
4
22%
61-75
15
32%
3
17%
76-90

Пропущено

30
47
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 22
2
7%
8
17%
1-15
8
27%
5
11%
16-30
6
20%
6
13%
31-45
4
13%
9
19%
46-60
7
23%
5
11%
61-75
3
10%
14
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2
Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3
Краснодар-2
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Краснодар-2 - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0
Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0

Результаты матчей

Алания
Краснодар-2

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
0
16 раз 53%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Алания
Краснодар-2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
6
9
7
8
1.5
1
14
4
11
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
3
12
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
14
16
14
16
1.5
4
26
7
23
2.5
2
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 30 16 13 1 51 - 25 61
2.
Рубин
 Заявка 30 16 11 3 47 - 25 59
3.
Алания
 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 Заявка 30 12 12 6 37 - 31 48
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Родина Москва
 Заявка 30 11 9 10 34 - 35 42
8.
Шинник
 Заявка 30 11 7 12 34 - 36 40
9.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
10.
Акрон
 Заявка 30 8 15 7 30 - 32 39
11.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
13.
КАМАЗ
 Заявка 30 9 11 10 33 - 33 38
14.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
15.
Велес Москва
 Заявка 30 8 6 16 30 - 46 30
16.
Уфа
 Заявка 30 7 7 16 31 - 40 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 30 5 11 14 21 - 38 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 30 5 7 18 18 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
12.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
2.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
3.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 56
    Алания 96.4% (54)
    X 0% (0)
    Краснодар-2 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Краснодар-2
    1.38
    4.35
    6.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Краснодар-2 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Алания - Краснодар-2

    Исход игры
    Алания
    96.4% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Краснодар-2
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (26)
    Меньше
    51.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (21)
    Нет
    61.11% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    33.9% (19)
    2:1 Алания
    28.6% (16)
    1:0 Алания
    16.1% (9)
    3:0 Алания
    7.1% (4)
    3:1 Алания
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Алания
    Краснодар-2
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     