Тур: 31.
Позже
История личных встреч
Алания
Краснодар-2
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
2.25
2.2
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.44
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
54
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиоргобиани Николай
|8
|0.27
|Галоян Артур
|7
|0.23
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.2
|Багаев Алан
|4
|0.13
|Гурциев Батраз
|4 (1)
|0.13
|Петров Максим Вячеславович
|3
|0.1
|Цараев Алан
|2
|0.07
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.07
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Качмазов Сослан
|1
|0.03
|Ташаев Александр
|1
|0.03
|Корян Аршак
|1
|0.03
|Татаев Алексей
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1
|0.03
|Хугаев Алан
|1
|0.03
|Мазурин Андрей
|1
|0.03
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.03
|Кочиев Хетаг
|1
|0.03
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|5 (1)
|0.17
|Кокоев Давид
|3
|0.1
|Ознобихин Олег
|2
|0.07
|Самко Владислав
|2
|0.07
|Апеков Руслан
|2 (1)
|0.07
|Мацукатов Алекс
|1
|0.03
|Халназаров Рустам
|1
|0.03
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.03
|Гайворонский Данила
|1
|0.03
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|8
|0
|Хосонов Хетаг
|6
|0
|Гиоргобиани Николай
|6
|0
|Кочиев Хетаг
|6
|0
|Бутаев Аллон
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Чочиев Алан
|3
|0
|Качмазов Сослан
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Галоян Артур
|3
|0
|Мазурин Андрей
|3
|0
|Татаев Алексей
|1
|1
|Засеев Азамат
|2
|0
|Дзахов Давид
|2
|0
|Хугаев Алан
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Тарба Заур
|0
|1
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Гурциев Батраз
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|11
|0
|Сухорученко Михаил
|5
|1
|Иванов Дмитрий III
|4
|1
|Карпов Данил
|5
|0
|Гайворонский Данила
|5
|0
|Апеков Руслан
|4
|0
|Пивоваров Дмитрий
|4
|0
|Кокоев Давид
|4
|0
|Самко Владислав
|4
|0
|Халназаров Рустам
|2
|1
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Кратков Дмитрий
|3
|0
|Жилкин Григорий
|3
|0
|Плотников Никита
|3
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|3
|0
|Пузанов Станислав
|3
|0
|Исаенко Олег
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Полях Данил
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Ярлыков Владимир
|1
|0
|Кучугура Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Алания
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Краснодар-2
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
9
6
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Краснодар-2
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
20
Волевые поражения
19
5
Алания
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Краснодар-2
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
21
Волевые поражения
28
11
Голы по времени матча
Забито
26
11
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
7
27%
1
9%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
5
19%
3
27%
61-75
4
15%
2
18%
76-90
Пропущено
18
24
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
1
6%
4
17%
1-15
6
33%
4
17%
16-30
5
28%
2
8%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
7
29%
29%
76-90
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 24
1
5%
1
14%
1-15
3
14%
3
43%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
11
52%
1
14%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
4
17%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
4
33%
3
13%
61-75
1
8%
7
30%
76-90
Забито
47
18
19 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 8
7 Не забивали 16
8
17%
2
11%
1-15
4
9%
5
28%
16-30
7
15%
1
6%
31-45
7
15%
3
17%
46-60
6
13%
4
22%
61-75
15
32%
3
17%
76-90
Пропущено
30
47
16 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 22
2
7%
8
17%
1-15
8
27%
5
11%
16-30
6
20%
6
13%
31-45
4
13%
9
19%
46-60
7
23%
5
11%
61-75
3
10%
14
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2
Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 Алания - Алай Ош 2:0 Динамо Москва - Алания 3:2 Алания - Кызыл-Жар 3:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Алания - Торпедо Москва 1:1 Алания - Уфа 2:1 Енисей - Алания 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - Родина Москва 1:3
Краснодар-2
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Краснодар-2 - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0
Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0
Результаты матчей
Алания
Краснодар-2
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
0
16 раз 53%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Алания
Краснодар-2
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
69
78
114
411
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
78
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
1416
1416
426
723
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|13
|1
|51 - 25
|61
|2.
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|47 - 25
|59
|3.
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 31
|52
|4.
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|37 - 31
|48
|5.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|36 - 30
|44
|6.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|23 - 23
|43
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|34 - 35
|42
|8.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 36
|40
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 26
|40
|10.
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|30 - 32
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 37
|38
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 37
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|33 - 33
|38
|14.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 35
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|30 - 46
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 40
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|21 - 38
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|18 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|4.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|2.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 16
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч Алания - Краснодар-2
Исход игры
Алания
96.4% (54)
Ничья
0% (0)
Краснодар-2
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (26)
Меньше
51.85% (28)
Обе команды забьют
Да
38.89% (21)
Нет
61.11% (33)
Популярный счёт
2:0 Алания
33.9% (19)
2:1 Алания
28.6% (16)
1:0 Алания
16.1% (9)
3:0 Алания
7.1% (4)
3:1 Алания
3.6% (2)
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