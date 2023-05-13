Кубышкин со штрафного от правой бровки исполняет чересчур сильную подачу, улетает мяч за лицевую линию.

И снова балтийцы без фола не могут остановить настырных хозяев, в этот раз Лазарев с нарушением атаковал Паскина в верховой борьбе.

Мусаев пытается прессинговать Дашаева, но опытнейший защитник "Волги" опережает Тамерлана и катит на своего голкипера.

Пока совсем не чемпионскую игру демонстрирует "Балтика", "Волга" на фоне лидера выглядит даже лучше. Слишком много ульяновцы, конечно, упустили осенью.

Позиционная атака "Волги" завершается очень дальним ударом Кубышкина - мяч пролетает сильно правее створа, да к тому же и выше.

Полчаса отыграли команды, по-прежнему нет явных моментов у ворот "Волги", чуть поострее сегодня действуют хозяева поля.

Паскин врывается в штрафную с левого края после передачи Билалова и пробил в ближний угол - Латышонок справился.

С подачей Паскина с углового оборона "Балтики" справляется, удар с подбора оказывается заблокирован защитниками гостей.

Первый опасный момент у нас! Кубышкин выбирается на ударную позицию по центру и стреляет метров с 25 - штанга спасает ворота Латышонка!

Аут с левого фланга исполняют балтийцы, серия единоборств прерывается свистком Ранэля Зиякова, фол в атаке фиксирует рефери.

Момо Туре оказывается на газоне в единоборстве с Радмановацем, однако здесь свистка нет, нападающий "Волги" спустя время поднимается на ноги.

Климович после навеса с левого фланга пошел на выход и добрался до мяча, попутно врезавшись в Валиахметова, никакого криминала здесь не было.

По владению мячом есть преимущество у хозяев поля, 57 процентов игрового времени снаряд под контролем игроков "Волги".

Клёнкин жестковато атакует Кубышкина на фланге, в этом моменте игрок "Балтики" вполне заслуживал желтой карточки.

14' Теперь аналогичная ситуация на левом фланге атаки "Балтики", Клёнкин оказался в положении "вне игры".

13' Выпад хозяев через левый фланг завершается отмашкой бокового арбитра, Момо Туре оказался в положении "вне игры".

12' Лазарев приближается к штрафной соперника и пытается исполнить проникающий пас, однако защитники "Волги" на месте.

11' Кутин после аута на левом фланге исполнил перевод в центральную зону, однако партнеру по команде не удалось сохранить мяч.

10' После заброса со штрафного один из балтийцев добрался до верхового мяча, однако направить его в створ не удается.

9' Лазареву достается в центральной зоне по ногам в борьбе с Морозовым, пока арбитр обходится устным внушением.

8' Отвечает "Волга" своей атакой через центр, один из игроков ульяновского клуба пробивает метров с 22, однако мяч летит выше ворот.

7' Гузина с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Маляров выигрывает верховую борьбу и направляет мяч в створ, но Климович справляется уверенно.

6' Подачу с левого фланга в штрафную исполняют балтийцы, Мусаев в падении направлял мяч в дальний угол, но немного в створ не попал.