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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
Волга Ульяновск
0:0
Первый тайм: 27'
Балтика
0'
Прогнозы 128
Волга Ульяновск 3.9% (5)
X 21.9% (28)
Балтика 74.2% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волга Ульяновск
Ничья
Балтика
5.70
3.70
1.81
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Волга Ульяновск
Балтика

История личных встреч

Волга Ульяновск
Балтика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
135

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билалов Билал 4 0.13
Герюгов Азнаур 3 0.1
Паскин Герман 3 0.1
Ефремов Дмитрий 2 0.06
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.06
Дашаев Аслан 1 0.03
Махмутов Руслан 1 0.03
Морозов Кирилл 1 0.03
Воронин Евгений 1 0.03
Абазов Астемир 1 0.03
Туре Момо 1 0.03
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.39
Мусаев Тамерлан 10 0.32
Лазарев Владислав 7 (1) 0.23
Остойич Иван 4 0.13
Пряхин Сергей 3 0.1
Клёнкин Данил 2 0.06
Кузьмин Максим 2 0.06
Барков Дмитрий 2 0.06
Маляров Кирилл 2 0.06
Казаев Ян 2 0.06
Осипов Александр 1 0.03
Фольмер Кирилл 1 0.03
Гогричиани Гоча 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Радмановац Никола 1 0.03

Карточки

Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морозов Кирилл 8 0
Кутин Денис 6 1
Хабибуллин Айдар 4 0
Воронин Евгений 4 0
Магомадов Чингиз 4 0
Герюгов Азнаур 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Сапета Александр 2 1
Дашаев Аслан 3 0
Махмутов Руслан 3 0
Абазов Астемир 3 0
Максименков Илья 3 0
Арсентьев Даниил 3 0
Паскин Герман 3 0
Данилкин Егор 2 0
Кубышкин Илья 2 0
Джикия Темур 2 0
Беляков Игорь 1 0
Кирсанов Никита 1 0
Рахманов Дмитрий 1 0
Рахманов Денис 1 0
Аллеф де Андраде 1 0
Стефен Годфри 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Билалов Билал 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 6 1
Радмановац Никола 6 0
Казаев Ян 5 0
Маляров Кирилл 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Пуцко Александр 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0

Результаты матчей

Волга Ульяновск
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Балтика
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
8
Волга Ульяновск
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

9
26
Волга Ульяновск
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
60% (18)
27% (8)
Балтика
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
57% (17)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

14
34

Голы по времени матча

Забито

10
25
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
1
10%
3
12%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
2
20%
4
16%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
30%
2
8%
61-75
2
20%
9
36%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
5
24%
3
25%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
5
24%
3
25%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
2
17%
76-90

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
4
36%
5
19%
1-15
1
9%
6
23%
16-30
1
9%
5
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
45%
5
19%
76-90

Пропущено

17
13
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
2
12%
2
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
2
12%
6
46%
76-90

Забито

21
51
11 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 19
15 Не забивали 5
5
24%
8
16%
1-15
3
14%
9
18%
16-30
3
14%
9
18%
31-45
0
0%
4
8%
46-60
3
14%
7
14%
61-75
7
33%
14
27%
76-90

Пропущено

38
25
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 17
6
16%
3
12%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
7
18%
4
16%
31-45
7
18%
4
16%
46-60
3
8%
3
12%
61-75
6
16%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1
Балтика
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1
Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2

Результаты матчей

Волга Ульяновск
Балтика

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
5 раз 17%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волга Ульяновск
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
14
1
2
13
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
25
5
6
24
1.5
17
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 31 16 14 1 51 - 25 62
2.
Рубин
 Заявка 30 16 11 3 47 - 25 59
3.
Алания
 4:2 Заявка 31 15 10 6 50 - 33 55
4.
Енисей
 Заявка 31 12 13 6 39 - 33 49
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Родина Москва
 Заявка 30 11 9 10 34 - 35 42
8.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 34 - 33 41
9.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
10.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
11.
Акрон
 Заявка 30 8 15 7 30 - 32 39
12.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 9 11 11 42 - 38 38
14.
Велес Москва
 Заявка 31 9 6 16 31 - 46 33
15.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
16.
Уфа
 Заявка 31 7 8 16 33 - 42 29
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 31 5 12 14 21 - 38 27
18.
Краснодар-2
 2:4 Заявка 31 5 7 19 20 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Алания
 4:2 Заявка 16 8 6 2 30 - 20 30
5.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
7.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 16 3 6 7 10 - 21 15
18.
Краснодар-2
 2:4 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
2.
Балтика
 0:0 Заявка 16 6 9 1 25 - 12 27
3.
Алания
 4:2 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 2:4 Заявка 16 3 3 10 13 - 28 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Алания Гиоргобиани Николай 10
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Лисакович Виталий 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Позиционная атака "Балтики" завершается безадресной подачей Валиахметова, мяч улетает за лицевую линию.
  • 31'
    Полчаса отыграли команды, по-прежнему нет явных моментов у ворот "Волги", чуть поострее сегодня действуют хозяева поля.
  • 30'
    Позиционная атака "Волги" завершается очень дальним ударом Кубышкина - мяч пролетает сильно правее створа, да к тому же и выше.
  • 28'
    Пока совсем не чемпионскую игру демонстрирует "Балтика", "Волга" на фоне лидера выглядит даже лучше. Слишком много ульяновцы, конечно, упустили осенью.
  • 27'
    Мусаев пытается прессинговать Дашаева, но опытнейший защитник "Волги" опережает Тамерлана и катит на своего голкипера.
  • Фол, нарушение
    26'
    И снова балтийцы без фола не могут остановить настырных хозяев, в этот раз Лазарев с нарушением атаковал Паскина в верховой борьбе.
  • 25'
    Кубышкин со штрафного от правой бровки исполняет чересчур сильную подачу, улетает мяч за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    24'
    Клёнкин жестковато атакует Кубышкина на фланге, в этом моменте игрок "Балтики" вполне заслуживал желтой карточки.
  • 23'
    По владению мячом есть преимущество у хозяев поля, 57 процентов игрового времени снаряд под контролем игроков "Волги".
  • 21'
    Климович после навеса с левого фланга пошел на выход и добрался до мяча, попутно врезавшись в Валиахметова, никакого криминала здесь не было.
  • 20'
    Момо Туре оказывается на газоне в единоборстве с Радмановацем, однако здесь свистка нет, нападающий "Волги" спустя время поднимается на ноги.
  • Фол, нарушение
    19'
    Аут с левого фланга исполняют балтийцы, серия единоборств прерывается свистком Ранэля Зиякова, фол в атаке фиксирует рефери.
  • Штанга
    18'
    Первый опасный момент у нас! Кубышкин выбирается на ударную позицию по центру и стреляет метров с 25 - штанга спасает ворота Латышонка!
  • Угловой
    16'
    С подачей Паскина с углового оборона "Балтики" справляется, удар с подбора оказывается заблокирован защитниками гостей.
  • 15'
    Паскин врывается в штрафную с левого края после передачи Билалова и пробил в ближний угол - Латышонок справился.
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    • Офсайд
      14'
      Теперь аналогичная ситуация на левом фланге атаки "Балтики", Клёнкин оказался в положении "вне игры".
    • Офсайд
      13'
      Выпад хозяев через левый фланг завершается отмашкой бокового арбитра, Момо Туре оказался в положении "вне игры".
    • 12'
      Лазарев приближается к штрафной соперника и пытается исполнить проникающий пас, однако защитники "Волги" на месте.
    • 11'
      Кутин после аута на левом фланге исполнил перевод в центральную зону, однако партнеру по команде не удалось сохранить мяч.
    • 10'
      После заброса со штрафного один из балтийцев добрался до верхового мяча, однако направить его в створ не удается.
    • Фол, нарушение
      9'
      Лазареву достается в центральной зоне по ногам в борьбе с Морозовым, пока арбитр обходится устным внушением.
    • 8'
      Отвечает "Волга" своей атакой через центр, один из игроков ульяновского клуба пробивает метров с 22, однако мяч летит выше ворот.
    • 7'
      Гузина с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Маляров выигрывает верховую борьбу и направляет мяч в створ, но Климович справляется уверенно.
    • 6'
      Подачу с левого фланга в штрафную исполняют балтийцы, Мусаев в падении направлял мяч в дальний угол, но немного в створ не попал.
    • 5'
      Матч первого круга получился драматичным - "Волга" забила быстро, потом "Балтика" отличилась дважды, но на последних секундах компенсированного времени Билалов спас ничью для ульяновцев.
    • 4'
      Удается "Волге" накрыть соперника на правом фланге, однако подача в штрафную была прервана, даже углового ульяновцы не заработали.
    • 3'
      А вот у "Волги" ситуация близка к критичной, 7 очков от спасительных позиций за 4 тура до финиша, при том что конкуренты не дремлют и также набирают очки.
    • 2'
      Напомним, что "Балтика" близка к официальному оформлению путевки в РПЛ, 29 матчей не проигрывает команда Сергея Игнашевича и закономерно лидирует в Первой лиге.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 31-го тура Первой лиги "Волга" принимает "Балтику". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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    Прогнозы 128
    Волга Ульяновск 3.9% (5)
    X 21.9% (28)
    Балтика 74.2% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волга Ульяновск
    Ничья
    Балтика
    5.70
    3.70
    1.81
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Волга Ульяновск 0:0 Балтика онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Волга Ульяновск 0:0 Балтика

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    4.5% (6)
    Ничья
    21.1% (28)
    Балтика
    74.4% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.02% (46)
    Меньше
    61.98% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (66)
    Нет
    45.45% (55)
    Популярный счёт
    0:1 Балтика
    28.6% (38)
    1:2 Балтика
    25.6% (34)
    1:1 Ничья
    16.5% (22)
    0:2 Балтика
    7.5% (10)
    1:3 Балтика
    3% (4)
    0:0 Ничья
    3% (4)
    2:1 Волга Ульяновск
    1.5% (2)
    0:3 Балтика
    1.5% (2)
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    Волга Ульяновск
    Балтика
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