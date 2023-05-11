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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
Волга Ульяновск
 
Позже
Балтика
Прогнозы 55
Волга Ульяновск 5.5% (3)
X 29.1% (16)
Балтика 65.5% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Волга Ульяновск
Ничья
Балтика
3.55
3.35
1.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Волга Ульяновск
Балтика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
135

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билалов Билал 4 0.13
Герюгов Азнаур 3 0.1
Паскин Герман 3 0.1
Ефремов Дмитрий 2 0.07
Магомадов Чингиз 2 (2) 0.07
Дашаев Аслан 1 0.03
Махмутов Руслан 1 0.03
Морозов Кирилл 1 0.03
Воронин Евгений 1 0.03
Абазов Астемир 1 0.03
Туре Момо 1 0.03
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гузина Гедеон 12 (2) 0.4
Мусаев Тамерлан 10 0.33
Лазарев Владислав 7 (1) 0.23
Остойич Иван 4 0.13
Пряхин Сергей 3 0.1
Клёнкин Данил 2 0.07
Кузьмин Максим 2 0.07
Барков Дмитрий 2 0.07
Маляров Кирилл 2 0.07
Казаев Ян 2 0.07
Осипов Александр 1 0.03
Фольмер Кирилл 1 0.03
Гогричиани Гоча 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Радмановац Никола 1 0.03

Карточки

Волга Ульяновск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морозов Кирилл 8 0
Кутин Денис 6 1
Хабибуллин Айдар 4 0
Воронин Евгений 4 0
Магомадов Чингиз 4 0
Герюгов Азнаур 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Сапета Александр 2 1
Дашаев Аслан 3 0
Махмутов Руслан 3 0
Абазов Астемир 3 0
Максименков Илья 3 0
Арсентьев Даниил 3 0
Паскин Герман 3 0
Данилкин Егор 2 0
Кубышкин Илья 2 0
Джикия Темур 2 0
Беляков Игорь 1 0
Кирсанов Никита 1 0
Рахманов Дмитрий 1 0
Рахманов Денис 1 0
Аллеф де Андраде 1 0
Стефен Годфри 1 0
Камлашев Даниил 1 0
Билалов Билал 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашчелан Младен 7 1
Лазарев Владислав 6 1
Радмановац Никола 6 0
Казаев Ян 5 0
Маляров Кирилл 4 0
Осипов Александр 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Дудиев Аслан 2 0
Пуцко Александр 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Тишкин Максим 1 0
Клёнкин Данил 1 0
Остойич Иван 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Гогричиани Гоча 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0

Результаты матчей

Волга Ульяновск
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Балтика
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
8
Волга Ульяновск
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

9
26
Волга Ульяновск
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
60% (18)
27% (8)
Балтика
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
57% (17)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

14
34

Голы по времени матча

Забито

10
25
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
1
10%
3
12%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
2
20%
4
16%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
30%
2
8%
61-75
2
20%
9
36%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
5
24%
3
25%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
5
24%
3
25%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
2
17%
76-90

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
4
36%
5
19%
1-15
1
9%
6
23%
16-30
1
9%
5
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
45%
5
19%
76-90

Пропущено

17
13
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
2
12%
2
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
2
12%
6
46%
76-90

Забито

21
51
11 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 19
15 Не забивали 5
5
24%
8
16%
1-15
3
14%
9
18%
16-30
3
14%
9
18%
31-45
0
0%
4
8%
46-60
3
14%
7
14%
61-75
7
33%
14
27%
76-90

Пропущено

38
25
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 17
6
16%
3
12%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
7
18%
4
16%
31-45
7
18%
4
16%
46-60
3
8%
3
12%
61-75
6
16%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Волга Ульяновск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1
Балтика
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1
Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2

Результаты матчей

Волга Ульяновск
Балтика

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
5 раз 17%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волга Ульяновск
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
14
1
2
13
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
25
5
6
24
1.5
17
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 30 16 13 1 51 - 25 61
2.
Рубин
 Заявка 30 16 11 3 47 - 25 59
3.
Алания
 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 Заявка 30 12 12 6 37 - 31 48
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Родина Москва
 Заявка 30 11 9 10 34 - 35 42
8.
Шинник
 Заявка 30 11 7 12 34 - 36 40
9.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
10.
Акрон
 Заявка 30 8 15 7 30 - 32 39
11.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
13.
КАМАЗ
 Заявка 30 9 11 10 33 - 33 38
14.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
15.
Велес Москва
 Заявка 30 8 6 16 30 - 46 30
16.
Уфа
 Заявка 30 7 7 16 31 - 40 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 30 5 11 14 21 - 38 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 30 5 7 18 18 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
12.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
2.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
3.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
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Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 44 минуты.



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  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Волга Ульяновск 5.5% (3)
    X 29.1% (16)
    Балтика 65.5% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Волга Ульяновск
    Ничья
    Балтика
    3.55
    3.35
    1.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Волга Ульяновск - Балтика онлайн

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    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Балтика

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    5.5% (3)
    Ничья
    29.1% (16)
    Балтика
    65.5% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (23)
    Меньше
    57.41% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    64.81% (35)
    Нет
    35.19% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Балтика
    25.5% (14)
    1:1 Ничья
    23.6% (13)
    0:1 Балтика
    16.4% (9)
    0:2 Балтика
    10.9% (6)
    1:3 Балтика
    5.5% (3)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
    2:3 Балтика
    3.6% (2)
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