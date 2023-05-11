Тур: 31.
Позже
История личных встреч
Волга Ульяновск
Балтика
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
135
Бомбардиры внутри турнира
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Билалов Билал
|4
|0.13
|Герюгов Азнаур
|3
|0.1
|Паскин Герман
|3
|0.1
|Ефремов Дмитрий
|2
|0.07
|Магомадов Чингиз
|2 (2)
|0.07
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|Махмутов Руслан
|1
|0.03
|Морозов Кирилл
|1
|0.03
|Воронин Евгений
|1
|0.03
|Абазов Астемир
|1
|0.03
|Туре Момо
|1
|0.03
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гузина Гедеон
|12 (2)
|0.4
|Мусаев Тамерлан
|10
|0.33
|Лазарев Владислав
|7 (1)
|0.23
|Остойич Иван
|4
|0.13
|Пряхин Сергей
|3
|0.1
|Клёнкин Данил
|2
|0.07
|Кузьмин Максим
|2
|0.07
|Барков Дмитрий
|2
|0.07
|Маляров Кирилл
|2
|0.07
|Казаев Ян
|2
|0.07
|Осипов Александр
|1
|0.03
|Фольмер Кирилл
|1
|0.03
|Гогричиани Гоча
|1
|0.03
|Борисенко Григорий
|1
|0.03
|Радмановац Никола
|1
|0.03
Карточки
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морозов Кирилл
|8
|0
|Кутин Денис
|6
|1
|Хабибуллин Айдар
|4
|0
|Воронин Евгений
|4
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|0
|Герюгов Азнаур
|4
|0
|Ефремов Дмитрий
|4
|0
|Сапета Александр
|2
|1
|Дашаев Аслан
|3
|0
|Махмутов Руслан
|3
|0
|Абазов Астемир
|3
|0
|Максименков Илья
|3
|0
|Арсентьев Даниил
|3
|0
|Паскин Герман
|3
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Кубышкин Илья
|2
|0
|Джикия Темур
|2
|0
|Беляков Игорь
|1
|0
|Кирсанов Никита
|1
|0
|Рахманов Дмитрий
|1
|0
|Рахманов Денис
|1
|0
|Аллеф де Андраде
|1
|0
|Стефен Годфри
|1
|0
|Камлашев Даниил
|1
|0
|Билалов Билал
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашчелан Младен
|7
|1
|Лазарев Владислав
|6
|1
|Радмановац Никола
|6
|0
|Казаев Ян
|5
|0
|Маляров Кирилл
|4
|0
|Осипов Александр
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Дудиев Аслан
|2
|0
|Пуцко Александр
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Тишкин Максим
|1
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Гогричиани Гоча
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Волга Ульяновск
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Балтика
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
8
Волга Ульяновск
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
9
26
Волга Ульяновск
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
60% (18)
27% (8)
Балтика
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
57% (17)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
14
34
Голы по времени матча
Забито
10
25
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
1
10%
3
12%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
2
20%
4
16%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
3
30%
2
8%
61-75
2
20%
9
36%
76-90
Пропущено
21
12
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
5
24%
3
25%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
5
24%
3
25%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
2
17%
76-90
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
4
36%
5
19%
1-15
1
9%
6
23%
16-30
1
9%
5
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
45%
5
19%
76-90
Пропущено
17
13
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
2
12%
2
15%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
2
12%
6
46%
76-90
Забито
21
51
11 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 19
15 Не забивали 5
5
24%
8
16%
1-15
3
14%
9
18%
16-30
3
14%
9
18%
31-45
0
0%
4
8%
46-60
3
14%
7
14%
61-75
7
33%
14
27%
76-90
Пропущено
38
25
22 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 17
6
16%
3
12%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
7
18%
4
16%
31-45
7
18%
4
16%
46-60
3
8%
3
12%
61-75
6
16%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Волга Ульяновск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Волга Ульяновск - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0
Шинник - Волга Ульяновск 2:2 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Велес Москва - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1
Балтика
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Балтика - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2 Енисей - Балтика 1:1
Балтика - Родина Москва 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 Балтика - Акрон 1:1 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Балтика - Навбахор 0:0 Балтика - Пюник 2:0 Балтика - Акрон 3:1 Балтика - Графичар Белград 2:0 Балтика - Дечич 3:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Балтика - Шинник 1:0 Волгарь - Балтика 1:2
Результаты матчей
Волга Ульяновск
Балтика
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 50%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
3
6 раз 20%
0
5 раз 17%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волга Ульяновск
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
141
213
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
114
411
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1515
Больше Меньше
255
624
1713
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|13
|1
|51 - 25
|61
|2.
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|47 - 25
|59
|3.
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 31
|52
|4.
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|37 - 31
|48
|5.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|36 - 30
|44
|6.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|23 - 23
|43
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|34 - 35
|42
|8.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 36
|40
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 26
|40
|10.
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|30 - 32
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 37
|38
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 37
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|33 - 33
|38
|14.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 35
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|30 - 46
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 40
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|21 - 38
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|18 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|4.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|2.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 16
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Балтика
Исход игры
Волга Ульяновск
5.5% (3)
Ничья
29.1% (16)
Балтика
65.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (23)
Меньше
57.41% (31)
Обе команды забьют
Да
64.81% (35)
Нет
35.19% (19)
Популярный счёт
1:2 Балтика
25.5% (14)
1:1 Ничья
23.6% (13)
0:1 Балтика
16.4% (9)
0:2 Балтика
10.9% (6)
1:3 Балтика
5.5% (3)
0:0 Ничья
3.6% (2)
2:3 Балтика
3.6% (2)
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