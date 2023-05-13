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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
Волгарь
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 120
Волгарь 50.8% (61)
X 25.8% (31)
Арсенал Тула 23.3% (28)
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Волгарь
Ничья
Арсенал Тула
2.50
3.30
3.05
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Волгарь
Арсенал Тула

История личных встреч

Волгарь
Арсенал Тула

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ТМК
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Волгарь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 7 0.23
Делькин Артём 7 (1) 0.23
Козлов Данила 4 0.13
Царукян Валерий 4 0.13
Липовой Данил 3 0.1
Смирнов Данила 2 0.07
Ткачук Денис 1 0.03
Хомуха Иван 1 0.03
Гаврилович Алексей 1 0.03
Муллин Камиль 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Лесников Дмитрий 1 0.03
Печенкин Никита 1 0.03
Гилязетдинов Артур 1 0.03
Агеев Михаил 1 (1) 0.03
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.27
Панченко Кирилл 8 (2) 0.27
Ткачёв Сергей 5 0.17
Алиев Камран 3 0.1
Манелов Ираклий 2 0.07
Кайнов Максим 2 0.07
Григалава Гиа 1 0.03
Померко Алексей 1 0.03
Григорян Арутюн 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Козлов Иван 1 0.03
Большаков Кирилл 1 0.03

Карточки

Волгарь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талалай Денис 8 1
Козлов Данила 8 0
Ведерников Данила 8 0
Павлишин Алексей 7 0
Гилязетдинов Артур 5 1
Смирнов Данила 6 0
Лесников Дмитрий 5 0
Локтионов Роман 4 0
Стефанович Илья 4 0
Печенкин Никита 4 0
Ращеня Илья 4 0
Царукян Валерий 4 0
Агеев Михаил 3 0
Смирнов Олег 2 0
Делькин Артём 2 0
Гаврилович Алексей 2 0
Муллин Камиль 2 0
Ткачук Денис 1 0
Хомуха Иван 1 0
Носов Александр 1 0
Липовой Данил 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Григалава Гиа 5 0
Луценко Евгений 5 0
Померко Алексей 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Суханов Артём Романович 4 0
Ставпец Александр 3 0
Ткачёв Сергей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Степанов Данил 1 1
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Яковлев Михаил 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Кайнов Максим 2 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хромов Данил 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кулешин Илья 1 0

Результаты матчей

Волгарь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Арсенал Тула
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
4
Волгарь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Арсенал Тула
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

15
20
Волгарь
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
Арсенал Тула
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
63% (19)
20% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

19
24

Голы по времени матча

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
4
29%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
5
23%
3
13%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
4
18%
5
22%
76-90

Пропущено

20
25
13 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
6
30%
1
4%
1-15
4
20%
7
28%
16-30
3
15%
6
24%
31-45
3
15%
4
16%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
2
10%
3
12%
76-90

Забито

36
35
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
9
25%
4
11%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
5
14%
4
11%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
8
22%
8
23%
61-75
8
22%
8
23%
76-90

Пропущено

30
37
17 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 23
7
23%
3
8%
1-15
6
20%
10
27%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
4
13%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Волгарь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шинник - Волгарь 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Волгарь - Велес Москва 2:1 Алания - Волгарь 2:2
Волгарь - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Волгарь - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Волгарь - Уфа 1:0 Енисей - Волгарь 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Волгарь - Шахтёр Караганда 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Шинник 0:1 Велес Москва - Волгарь 1:2 Волгарь - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Волгарь - Балтика 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 0:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1

Результаты матчей

Волгарь
Арсенал Тула

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Волгарь
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
8
7
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
20
10
11
19
1.5
11
19
2
28
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 31 16 14 1 51 - 25 62
2.
Рубин
 Заявка 30 16 11 3 47 - 25 59
3.
Алания
 4:2 Заявка 31 15 10 6 50 - 33 55
4.
Енисей
 Заявка 31 12 13 6 39 - 33 49
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Родина Москва
 Заявка 30 11 9 10 34 - 35 42
8.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 34 - 33 41
9.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
10.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
11.
Акрон
 Заявка 30 8 15 7 30 - 32 39
12.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 9 11 11 42 - 38 38
14.
Велес Москва
 Заявка 31 9 6 16 31 - 46 33
15.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
16.
Уфа
 Заявка 31 7 8 16 33 - 42 29
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 31 5 12 14 21 - 38 27
18.
Краснодар-2
 2:4 Заявка 31 5 7 19 20 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 0:0 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Алания
 4:2 Заявка 16 8 6 2 30 - 20 30
5.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
7.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
17.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 16 3 6 7 10 - 21 15
18.
Краснодар-2
 2:4 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
2.
Балтика
 0:0 Заявка 16 6 9 1 25 - 12 27
3.
Алания
 4:2 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 0:0 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 2:4 Заявка 16 3 3 10 13 - 28 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Алания Гиоргобиани Николай 10
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Лисакович Виталий 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Матч 31-го тура Первой лиги между "Волгарём" и тульским "Арсеналом" стартует уже в скором времени. На месте комментатора для вас буду работать я, Константин Лицин. 
  • – Команды 11 раз играли между собой с разницей мячей 10:11.
    – Матч прошлого круга завершился победой «Арсенала» 3:2.   
    – «Арсенал» не выигрывает уже шесть матчей кряду.   
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волгарь - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 23 минуты.



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Прогнозы 120
Волгарь 50.8% (61)
X 25.8% (31)
Арсенал Тула 23.3% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волгарь
Ничья
Арсенал Тула
2.50
3.30
3.05
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Волгарь - Арсенал Тула

Исход игры
Волгарь
51.6% (64)
Ничья
25.8% (32)
Арсенал Тула
22.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
39.83% (47)
Меньше
60.17% (71)
Обе команды забьют
Да
62.71% (74)
Нет
37.29% (44)
Популярный счёт
1:0 Волгарь
25% (31)
2:1 Волгарь
21.8% (27)
1:1 Ничья
21.8% (27)
1:2 Арсенал Тула
12.9% (16)
0:1 Арсенал Тула
3.2% (4)
2:0 Волгарь
3.2% (4)
0:2 Арсенал Тула
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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