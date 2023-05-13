Тур: 31.
Позже
- Основной состав
-
99 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хомуха ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Андрaник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Козлов ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Хромов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
Волгарь
Арсенал Тула
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Волгарь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|7
|0.23
|Делькин Артём
|7 (1)
|0.23
|Козлов Данила
|4
|0.13
|Царукян Валерий
|4
|0.13
|Липовой Данил
|3
|0.1
|Смирнов Данила
|2
|0.07
|Ткачук Денис
|1
|0.03
|Хомуха Иван
|1
|0.03
|Гаврилович Алексей
|1
|0.03
|Муллин Камиль
|1
|0.03
|Носов Александр
|1
|0.03
|Лесников Дмитрий
|1
|0.03
|Печенкин Никита
|1
|0.03
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.03
|Агеев Михаил
|1 (1)
|0.03
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|8
|0.27
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.27
|Ткачёв Сергей
|5
|0.17
|Алиев Камран
|3
|0.1
|Манелов Ираклий
|2
|0.07
|Кайнов Максим
|2
|0.07
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|Померко Алексей
|1
|0.03
|Григорян Арутюн
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Козлов Иван
|1
|0.03
|Большаков Кирилл
|1
|0.03
Карточки
Волгарь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Талалай Денис
|8
|1
|Козлов Данила
|8
|0
|Ведерников Данила
|8
|0
|Павлишин Алексей
|7
|0
|Гилязетдинов Артур
|5
|1
|Смирнов Данила
|6
|0
|Лесников Дмитрий
|5
|0
|Локтионов Роман
|4
|0
|Стефанович Илья
|4
|0
|Печенкин Никита
|4
|0
|Ращеня Илья
|4
|0
|Царукян Валерий
|4
|0
|Агеев Михаил
|3
|0
|Смирнов Олег
|2
|0
|Делькин Артём
|2
|0
|Гаврилович Алексей
|2
|0
|Муллин Камиль
|2
|0
|Ткачук Денис
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Липовой Данил
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Григалава Гиа
|5
|0
|Луценко Евгений
|5
|0
|Померко Алексей
|5
|0
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Суханов Артём Романович
|4
|0
|Ставпец Александр
|3
|0
|Ткачёв Сергей
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Степанов Данил
|1
|1
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Яковлев Михаил
|2
|0
|Хабибов Ансор
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хромов Данил
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Кулешин Илья
|1
|0
Результаты матчей
Волгарь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Арсенал Тула
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
4
Волгарь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Арсенал Тула
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
15
20
Волгарь
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
Арсенал Тула
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
63% (19)
20% (6)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
19
24
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
4
29%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
29%
4
33%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Забито
22
23
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
5
23%
3
13%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
4
18%
5
22%
76-90
Пропущено
20
25
13 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
6
30%
1
4%
1-15
4
20%
7
28%
16-30
3
15%
6
24%
31-45
3
15%
4
16%
46-60
2
10%
4
16%
61-75
2
10%
3
12%
76-90
Забито
36
35
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 10
9
25%
4
11%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
5
14%
4
11%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
8
22%
8
23%
61-75
8
22%
8
23%
76-90
Пропущено
30
37
17 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 23
7
23%
3
8%
1-15
6
20%
10
27%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
4
13%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Волгарь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шинник - Волгарь 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Волгарь - Велес Москва 2:1 Алания - Волгарь 2:2
Волгарь - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Волгарь 0:3 Волгарь - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Волгарь - Уфа 1:0 Енисей - Волгарь 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Волгарь - Шахтёр Караганда 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Волгарь - Шинник 0:1 Велес Москва - Волгарь 1:2 Волгарь - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Волгарь 1:2 Волгарь - Балтика 1:2 Краснодар-2 - Волгарь 0:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0
Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1
Результаты матчей
Волгарь
Арсенал Тула
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Волгарь
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
312
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
87
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
2010
1119
1119
228
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|31
|16
|14
|1
|51 - 25
|62
|2.
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|47 - 25
|59
|3.
|4:2 Заявка
|31
|15
|10
|6
|50 - 33
|55
|4.
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|39 - 33
|49
|5.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|36 - 30
|44
|6.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|23 - 23
|43
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|34 - 35
|42
|8.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|34 - 33
|41
|9.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|34 - 37
|40
|10.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 26
|40
|11.
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|30 - 32
|39
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 37
|38
|13.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|42 - 38
|38
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 46
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 35
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|33 - 42
|29
|17.
|0:0 Заявка
|31
|5
|12
|14
|21 - 38
|27
|18.
|2:4 Заявка
|31
|5
|7
|19
|20 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|4.
|4:2 Заявка
|16
|8
|6
|2
|30 - 20
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|17.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 21
|15
|18.
|2:4 Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|2.
|0:0 Заявка
|16
|6
|9
|1
|25 - 12
|27
|3.
|4:2 Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 16
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|13.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|2:4 Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 28
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|12 - 26
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|10
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Волгарь - Арсенал Тула
Исход игры
Волгарь
51.6% (64)
Ничья
25.8% (32)
Арсенал Тула
22.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
39.83% (47)
Меньше
60.17% (71)
Обе команды забьют
Да
62.71% (74)
Нет
37.29% (44)
Популярный счёт
1:0 Волгарь
25% (31)
2:1 Волгарь
21.8% (27)
1:1 Ничья
21.8% (27)
1:2 Арсенал Тула
12.9% (16)
0:1 Арсенал Тула
3.2% (4)
2:0 Волгарь
3.2% (4)
0:2 Арсенал Тула
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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