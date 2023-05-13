Владимир Азаров появляется у гостей вместо Андреса Понсе, Алекс Мацукатов меняет Данилу Сагуткина, а вместо Никиты Салтыкова на поле появляется Абу-Саид Эльдарушев.

На хороших скоростях начинается и вторая половина встречи, интересно, сумеют ли команды порадовать нас забитыми мячами после перерыва.

Передача на ход Уридии получается перспективной, однако Мераби оказывается в положении "вне игры".

Пытается "Акрон" сыграть в атаку, перешли со схемы в три центральных защитников в четыре в линию подопечные Евгения Калешина.

Тольяттинцы исполняют подачу с правого фланга, мяч вылетает из штрафной, а Шакуро в борьбе за подбор фолит против оппонента.

Снова не удается "Акрону" через правый фланг довести атаку до ума, после чего Савичев фолит против Апшацева.

Вновь ничего опасного "Акрону" создать впереди не удается, Эльдарушев оказывается в положении "вне игры".

Апшацев после фола на Песегове поругался с Макаровым, Рафаэль Шафеев вынужден успокаивать страсти.

Фамейе достается в единоборстве с Зуевым, не сразу ганец поднимается на ноги. Возросло количество остановок ближе к перерыву.

Кабутов исполняет подачу с правого фланга, Фамейе выпрыгивает выше всех, однако мяч от головы Джоэля отлетает в направлении углового флага.

Дзагоев после передачи в штрафную пяткой откатил мяч на Фамейе, однако у Алана зафиксирован офсайд.

Одну минуту добавляет Рафаэль Шафеев к основному времени первого тайма.

Еще один штрафной напоследок исполнили казанцы, однако с подачей Кабутова в этот раз оборона "Акрона" справляется.

Самошников далеко бросает из-за боковой линии, Мартынович выигрывает верховую борьбу, но скидка получается неточной.

Савичев получает желтую карточку за грубый фол против Фамейе на фланге.

У "Акрона" в атаке в последние минуты не получается ничего, сейчас партнеры предложили пробежаться Салтыкову, однако мяч выкатился за пределы поля.

Проход Кабутова по правому флангу завершается смазанной подачей, улетает мяч за лицевую линию.

Дзагоев после короткого паса Зотова в касание стреляет практически с 30 метров, Волков отбивает мяч рядом с собой, но сам же первым успевает на отскок.

Самошников прорывается по левому флангу и исполняет прострел в центр, однако на траектории мяча никого из партнеров не оказалось.

Самошников отмечается ударом из-за пределов штрафной, мяч цепляет голову Зуева и проходит над перекладиной.

После навеса Кабутова с углового Мартынович с ближнего угла вратарской головой направил мяч на дальнюю штангу, где круглый достался Волкову.

Фамейе цепляется за мяч на левом краю штрафной и валится на газон, пытаясь заработать пенальти, но Шафеев показывает ганцу желтую за симуляцию.

Апшацев получает мяч на левом краю штрафной и простреливает во вратарскую - Волков снаряд забирает.

27' После навеса с углового в толчее мяч отскакивает в руку Сагуткину, по мнению хозяев поля, но свисток судьи молчит.

26' Очередной момент создает "Рубин", Апшацев неудачно обработал мяч после паса Дзагоева, но в падении всё-таки пробил с 14 метров - Волков вытягивает мяч из угла!

25' Савичев на фланге грубовато останавливает проход Самошникова, обошелся Рафаэль Шафеев устным внушением.

24' С подачей Песегова с углового оборона "Рубина" справилась, в следующей фазе атаки Савичев навесил справа в голову Понсе, но с ударом венесуэльца справился Дюпин.

23' После навеса Шакуро со штрафного Чудин скидывал мяч в глубину, однако казанцам удалось выбить снаряд на угловой.

22' Ашурматов получает желтую карточку за фол против Апекова неподалеку от собственной штрафной площади.

21' Кабутов получает мяч на правом фланге, перекладывает под левую, но подача оказалась прерванной. В следующей фазе атаки Ашурматов пробивает метров с 35 - очень неточно.

19' Фамейе врывается в штрафную с левого края, но немного мешкает в дриблинге, плюс у ганца зафиксирован офсайд.

18' Сагуткин не очень удачно отправляет мяч назад, но рывок Волкова позволяет "Акрону" избежать необязательного углового.

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! ДЖОЭЛЬ ФАМЕЙЕ!

Снова "стандарт" помогает "Рубину"! Кабутов со штрафного исполняет подачу к линии вратарской, а Фамейе головой отправляет мяч в ближний угол!

16' Сагуткин ушел на фланг за Уридией и там откровенно срубил автора второго гола "Рубина".

14' Что за матч мы смотрим! В Грозном "Алания" и "Краснодар-2" сегодня в сумме забили 7 голов, в Казани можем увидеть и более результативную игру.

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! РУСЛАН АПЕКОВ!

Апеков в быстрой атаке "Акрона" входит в штрафную с левого края и с правой ноги практически без замаха наносит обводящий удар с рикошетом от штанги!

12' "Акрон" после обидного вылета из Кубка России обыграл на своем поле "Волгу", но сегодня мотивации и эмоций у тольяттинцев на фоне соперника маловато.

10' Пытается Салтыков на правом фланге атаки пройти Тесленко, но габаритный центральный защитник "Рубина" справился.

9' 18 матчей не проигрывал "Рубин" до этого, большая вероятность, что серия продолжится. Под руководством Рашида Рахимова казанцы выиграли 4 матча из 4.

8' Еще один провал в обороне гостей, Уридия врывается в штрафную с левого края и пробивает в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! МЕРАБИ УРИДИЯ!

Грубо ошибается "Акрон" в собственной штрафной, удар Зотова удается заблокировать защитникам, а вот Уридия в падении через себя отправляет мяч в пустые ворота!

6' Отметим, что матч первого круга в Жигулёвске завершился без забитых мячей, сегодня уже в этом плане интереснее.

5' Быстрый гол удается забить "Рубину", в онлайн-таблице отставание от "Балтики" снова составляет 2 очка. Напомним, что через неделю в Калининграде состоится встреча двух лидеров.

4' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РУСТАМ АШУРМАТОВ!

Кабутов со штрафного исполняет подачу в центр штрафной, Ашурматов легко опережает Апекова и головой расстреливает цель!

3' Зотов отбирает мяч у Понсе неподалеку от чужой штрафной, тут же венесуэлец нарушает правила против Александра.

2' Неплохая явка сегодня на казанской арене, в ожидании очередной победы "Рубина" сегодня собрались на трибунах зрители.

1' Уже на первой минуте гостям удается пробить в створ ворот - Дюпин отбивает мяч в сторону после попытки от Салтыкова.