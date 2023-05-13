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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
Рубин
3:1
Второй тайм: 51'
Акрон
0'
1:0
4' Гол
Ашурматов Рустам
2:0
7' Гол
Уридия Мераби
2:1
13' Гол
Апеков Руслан
3:1
17' Гол
Фамейе Джоэль
22' Желтая карточка
Ашурматов Рустам
28' Желтая карточка
Савичев Константин
37' Желтая карточка
Фамейе Джоэль

Ход матча

4'
Ашурматов Рустам
1:0
7'
Уридия Мераби
2:0
13'
2:1
Апеков Руслан
17'
Фамейе Джоэль
3:1
22'
Ашурматов Рустам
 
28'
 
Савичев Константин
37'
Фамейе Джоэль
 
Прогнозы 132
Рубин 88.6% (117)
X 9.8% (13)
Акрон 1.5% (2)
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Акрон

История личных встреч

Рубин
Акрон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:4
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 10 (1) 0.32
Лисакович Виталий 10 (2) 0.32
Кабутов Дмитрий 6 0.19
Дзагоев Алан 3 0.1
Тесленко Егор 3 0.1
Иванов Олег 2 0.06
Зотов Александр 2 0.06
Уридия Мераби 2 0.06
Мусаев Леон 2 0.06
Самошников Илья 2 0.06
Горбунов Игорь 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Ашурматов Рустам 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Безруков Руслан 1 0.03
Апшацев Марат 1 0.03
Нижегородов Константин 1 0.03
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Андрес 5 (1) 0.16
Палиенко Максим 4 0.13
Савичев Константин 4 (3) 0.13
Марухин Владимир 3 0.1
Базелюк Константин 3 (1) 0.1
Чудин Иван 2 0.06
Азаров Владимир 2 0.06
Гираев Карим 2 0.06
Апеков Руслан 2 0.06
Макаров Сергей 1 0.03
Килин Антон 1 0.03
Рогач Иван 1 0.03
Сагуткин Даниил 1 0.03
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.03

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 8 0
Горбунов Игорь 5 1
Фамейе Джоэль 6 0
Мартынович Александр 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Грицаенко Алексей 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Зотов Александр 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Ашурматов Рустам 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 8 1
Шакуро Павел 6 0
Полубояринов Данил 4 1
Чудин Иван 5 0
Волков Сергей 3 0
Песегов Евгений 3 0
Палиенко Максим 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Рогач Иван 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Зуев Илья 2 0
Макаров Сергей 2 0
Азаров Владимир 2 0
Килин Антон 2 0
Сагуткин Даниил 2 0
Мацукатов Алекс 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Матвеев Максим 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Сасин Дмитрий 1 0
Понсе Андрес 1 0
Салтыков Никита 1 0

Результаты матчей

Рубин
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Акрон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
8
Рубин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Акрон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

15
13
Рубин
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Акрон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

23
21

Голы по времени матча

Забито

30
15
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
7%
1
7%
1-15
6
20%
7
47%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
5
17%
3
20%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
3
17%
6
38%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
33%
2
13%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Забито

48
31
21 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 11
19 Забивали первыми 15
7 Не забивали 10
5
10%
7
23%
1-15
6
13%
9
29%
29%
16-30
10
21%
4
13%
31-45
9
19%
3
10%
46-60
7
15%
3
10%
61-75
11
23%
5
16%
76-90

Пропущено

24
31
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
1
4%
3
10%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
5
21%
7
23%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
5
21%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0
Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0
Акрон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3
Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5

Результаты матчей

Рубин
Акрон

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:2
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
6 раз 20%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Рубин
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
5
10
6
9
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
19
11
16
14
1.5
8
22
6
24
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 31 17 13 1 53 - 25 64
2.
Рубин
 3:1 Заявка 31 17 11 3 50 - 26 62
3.
Алания
 Заявка 31 15 10 6 51 - 33 55
4.
Енисей
 Заявка 31 12 13 6 39 - 33 49
5.
Родина Москва
 4:1 Заявка 31 12 9 10 38 - 36 45
6.
Волгарь
 Заявка 31 11 11 9 37 - 32 44
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
8.
Арсенал Тула
 Заявка 31 11 8 12 37 - 38 41
9.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 34 - 33 41
10.
Шинник
 Заявка 31 11 7 13 34 - 37 40
11.
Нефтехимик
 1:4 Заявка 31 10 10 11 28 - 30 40
12.
Акрон
 1:3 Заявка 31 8 15 8 31 - 35 39
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 9 11 11 42 - 38 38
14.
Велес Москва
 Заявка 31 9 6 16 31 - 46 33
15.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
16.
Уфа
 Заявка 31 7 8 16 33 - 42 29
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 31 5 11 15 21 - 40 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 31 5 7 19 20 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Рубин
 3:1 Заявка 16 9 6 1 33 - 15 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
7.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
13.
Нефтехимик
 1:4 Заявка 16 5 6 5 15 - 14 21
14.
Акрон
 1:3 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 4:1 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
2.
Рубин
 3:1 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
3.
Родина Москва
 4:1 Заявка 16 7 5 4 20 - 15 26
4.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
5.
Нефтехимик
 1:4 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 1:3 Заявка 16 4 7 5 15 - 21 19
7.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
8.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 15 2 2 11 12 - 26 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Балтика Гузина Гедеон 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Акрон Савичев Константин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    53'
    Вновь ничего опасного "Акрону" создать впереди не удается, Эльдарушев оказывается в положении "вне игры".
  • Фол, нарушение
    52'
    Снова не удается "Акрону" через правый фланг довести атаку до ума, после чего Савичев фолит против Апшацева.
  • Фол, нарушение
    51'
    Тольяттинцы исполняют подачу с правого фланга, мяч вылетает из штрафной, а Шакуро в борьбе за подбор фолит против оппонента.
  • 49'
    Пытается "Акрон" сыграть в атаку, перешли со схемы в три центральных защитников в четыре в линию подопечные Евгения Калешина.
  • Офсайд
    48'
    Передача на ход Уридии получается перспективной, однако Мераби оказывается в положении "вне игры".
  • 47'
    На хороших скоростях начинается и вторая половина встречи, интересно, сумеют ли команды порадовать нас забитыми мячами после перерыва.
  • Замена
    46'
    Владимир Азаров появляется у гостей вместо Андреса Понсе, Алекс Мацукатов меняет Данилу Сагуткина, а вместо Никиты Салтыкова на поле появляется Абу-Саид Эльдарушев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Еще один штрафной напоследок исполнили казанцы, однако с подачей Кабутова в этот раз оборона "Акрона" справляется.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Рафаэль Шафеев к основному времени первого тайма.
  • Офсайд
    44'
    Дзагоев после передачи в штрафную пяткой откатил мяч на Фамейе, однако у Алана зафиксирован офсайд.
  • 43'
    Кабутов исполняет подачу с правого фланга, Фамейе выпрыгивает выше всех, однако мяч от головы Джоэля отлетает в направлении углового флага.
  • Фол, нарушение
    41'
    Фамейе достается в единоборстве с Зуевым, не сразу ганец поднимается на ноги. Возросло количество остановок ближе к перерыву.
  • 40'
    Апшацев после фола на Песегове поругался с Макаровым, Рафаэль Шафеев вынужден успокаивать страсти.
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    • 38'
      Апшацев получает мяч на левом краю штрафной и простреливает во вратарскую - Волков снаряд забирает.
    • Желтая карточка
      37'
      Фамейе цепляется за мяч на левом краю штрафной и валится на газон, пытаясь заработать пенальти, но Шафеев показывает ганцу желтую за симуляцию.
    • Угловой
      35'
      После навеса Кабутова с углового Мартынович с ближнего угла вратарской головой направил мяч на дальнюю штангу, где круглый достался Волкову.
    • 34'
      Самошников отмечается ударом из-за пределов штрафной, мяч цепляет голову Зуева и проходит над перекладиной.
    • 33'
      Самошников прорывается по левому флангу и исполняет прострел в центр, однако на траектории мяча никого из партнеров не оказалось.
    • 32'
      Дзагоев после короткого паса Зотова в касание стреляет практически с 30 метров, Волков отбивает мяч рядом с собой, но сам же первым успевает на отскок.
    • 31'
      Проход Кабутова по правому флангу завершается смазанной подачей, улетает мяч за лицевую линию.
    • 30'
      У "Акрона" в атаке в последние минуты не получается ничего, сейчас партнеры предложили пробежаться Салтыкову, однако мяч выкатился за пределы поля.
    • Желтая карточка
      29'
      Савичев получает желтую карточку за грубый фол против Фамейе на фланге.
    • 28'
      Самошников далеко бросает из-за боковой линии, Мартынович выигрывает верховую борьбу, но скидка получается неточной.
    • Угловой
      27'
      После навеса с углового в толчее мяч отскакивает в руку Сагуткину, по мнению хозяев поля, но свисток судьи молчит.
    • Опасный момент
      26'
      Очередной момент создает "Рубин", Апшацев неудачно обработал мяч после паса Дзагоева, но в падении всё-таки пробил с 14 метров - Волков вытягивает мяч из угла!
    • Фол, нарушение
      25'
      Савичев на фланге грубовато останавливает проход Самошникова, обошелся Рафаэль Шафеев устным внушением.
    • Угловой
      24'
      С подачей Песегова с углового оборона "Рубина" справилась, в следующей фазе атаки Савичев навесил справа в голову Понсе, но с ударом венесуэльца справился Дюпин.
    • 23'
      После навеса Шакуро со штрафного Чудин скидывал мяч в глубину, однако казанцам удалось выбить снаряд на угловой.
    • Желтая карточка
      22'
      Ашурматов получает желтую карточку за фол против Апекова неподалеку от собственной штрафной площади.
    • 21'
      Кабутов получает мяч на правом фланге, перекладывает под левую, но подача оказалась прерванной. В следующей фазе атаки Ашурматов пробивает метров с 35 - очень неточно.
    • Офсайд
      19'
      Фамейе врывается в штрафную с левого края, но немного мешкает в дриблинге, плюс у ганца зафиксирован офсайд.
    • 18'
      Сагуткин не очень удачно отправляет мяч назад, но рывок Волкова позволяет "Акрону" избежать необязательного углового.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! ДЖОЭЛЬ ФАМЕЙЕ!
      Снова "стандарт" помогает "Рубину"! Кабутов со штрафного исполняет подачу к линии вратарской, а Фамейе головой отправляет мяч в ближний угол!
    • Фол, нарушение
      16'
      Сагуткин ушел на фланг за Уридией и там откровенно срубил автора второго гола "Рубина".
    • 14'
      Что за матч мы смотрим! В Грозном "Алания" и "Краснодар-2" сегодня в сумме забили 7 голов, в Казани можем увидеть и более результативную игру.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! РУСЛАН АПЕКОВ!
      Апеков в быстрой атаке "Акрона" входит в штрафную с левого края и с правой ноги практически без замаха наносит обводящий удар с рикошетом от штанги!
    • 12'
      "Акрон" после обидного вылета из Кубка России обыграл на своем поле "Волгу", но сегодня мотивации и эмоций у тольяттинцев на фоне соперника маловато.
    • 10'
      Пытается Салтыков на правом фланге атаки пройти Тесленко, но габаритный центральный защитник "Рубина" справился.
    • 9'
      18 матчей не проигрывал "Рубин" до этого, большая вероятность, что серия продолжится. Под руководством Рашида Рахимова казанцы выиграли 4 матча из 4.
    • 8'
      Еще один провал в обороне гостей, Уридия врывается в штрафную с левого края и пробивает в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! МЕРАБИ УРИДИЯ!
      Грубо ошибается "Акрон" в собственной штрафной, удар Зотова удается заблокировать защитникам, а вот Уридия в падении через себя отправляет мяч в пустые ворота!
    • 6'
      Отметим, что матч первого круга в Жигулёвске завершился без забитых мячей, сегодня уже в этом плане интереснее.
    • 5'
      Быстрый гол удается забить "Рубину", в онлайн-таблице отставание от "Балтики" снова составляет 2 очка. Напомним, что через неделю в Калининграде состоится встреча двух лидеров.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РУСТАМ АШУРМАТОВ!
      Кабутов со штрафного исполняет подачу в центр штрафной, Ашурматов легко опережает Апекова и головой расстреливает цель!
    • Фол, нарушение
      3'
      Зотов отбирает мяч у Понсе неподалеку от чужой штрафной, тут же венесуэлец нарушает правила против Александра.
    • 2'
      Неплохая явка сегодня на казанской арене, в ожидании очередной победы "Рубина" сегодня собрались на трибунах зрители.
    • 1'
      Уже на первой минуте гостям удается пробить в створ ворот - Дюпин отбивает мяч в сторону после попытки от Салтыкова.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 31-го тура Первой лиги "Рубин" принимает "Акрон". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Рубин.
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      BetBoom
      1.78 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 132
    Рубин 88.6% (117)
    X 9.8% (13)
    Акрон 1.5% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Акрон
    1.85
    3.55
    98.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин 3:1 Акрон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 3:1 Акрон

    Исход игры
    Рубин
    88.6% (117)
    Ничья
    9.8% (13)
    Акрон
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.93% (58)
    Меньше
    52.07% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    50.41% (61)
    Нет
    49.59% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    35.6% (47)
    1:0 Рубин
    27.3% (36)
    2:0 Рубин
    15.2% (20)
    1:1 Ничья
    4.5% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    3:0 Рубин
    2.3% (3)
    3:1 Рубин
    1.5% (2)
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