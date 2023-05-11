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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 31.
Рубин
 
Позже
Акрон
Прогнозы 53
Рубин 86.8% (46)
X 11.3% (6)
Акрон 1.9% (1)
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Рубин
Ничья
Акрон
1.45
4.05
5.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Акрон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:4
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 10 (2) 0.33
Фамейе Джоэль 9 (1) 0.3
Кабутов Дмитрий 6 0.2
Дзагоев Алан 3 0.1
Тесленко Егор 3 0.1
Иванов Олег 2 0.07
Зотов Александр 2 0.07
Мусаев Леон 2 0.07
Самошников Илья 2 0.07
Уридия Мераби 1 0.03
Горбунов Игорь 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Безруков Руслан 1 0.03
Апшацев Марат 1 0.03
Нижегородов Константин 1 0.03
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Андрес 5 (1) 0.17
Палиенко Максим 4 0.13
Савичев Константин 4 (3) 0.13
Марухин Владимир 3 0.1
Базелюк Константин 3 (1) 0.1
Чудин Иван 2 0.07
Азаров Владимир 2 0.07
Гираев Карим 2 0.07
Макаров Сергей 1 0.03
Килин Антон 1 0.03
Рогач Иван 1 0.03
Сагуткин Даниил 1 0.03
Апеков Руслан 1 0.03
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.03

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 8 0
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Грицаенко Алексей 3 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Зотов Александр 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 7 1
Шакуро Павел 6 0
Полубояринов Данил 4 1
Чудин Иван 5 0
Волков Сергей 3 0
Песегов Евгений 3 0
Палиенко Максим 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Рогач Иван 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Зуев Илья 2 0
Макаров Сергей 2 0
Азаров Владимир 2 0
Килин Антон 2 0
Сагуткин Даниил 2 0
Мацукатов Алекс 2 0
Эльдарушев Абу-Саид 2 0
Матвеев Максим 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Сасин Дмитрий 1 0
Понсе Андрес 1 0
Салтыков Никита 1 0

Результаты матчей

Рубин
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Акрон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
8
Рубин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Акрон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

15
13
Рубин
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Акрон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

23
21

Голы по времени матча

Забито

30
15
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
7%
1
7%
1-15
6
20%
7
47%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
5
17%
3
20%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
3
17%
6
38%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
33%
2
13%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Забито

48
31
21 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 11
19 Забивали первыми 15
7 Не забивали 10
5
10%
7
23%
1-15
6
13%
9
29%
29%
16-30
10
21%
4
13%
31-45
9
19%
3
10%
46-60
7
15%
3
10%
61-75
11
23%
5
16%
76-90

Пропущено

24
31
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
1
4%
3
10%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
5
21%
7
23%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
5
21%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0
Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0
Акрон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3
Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5

Результаты матчей

Рубин
Акрон

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:2
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
6 раз 20%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Рубин
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
5
10
6
9
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
19
11
16
14
1.5
8
22
6
24
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 30 16 13 1 51 - 25 61
2.
Рубин
 Заявка 30 16 11 3 47 - 25 59
3.
Алания
 Заявка 30 14 10 6 46 - 31 52
4.
Енисей
 Заявка 30 12 12 6 37 - 31 48
5.
Волгарь
 Заявка 30 11 11 8 36 - 30 44
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 30 11 10 9 23 - 23 43
7.
Родина Москва
 Заявка 30 11 9 10 34 - 35 42
8.
Шинник
 Заявка 30 11 7 12 34 - 36 40
9.
Нефтехимик
 Заявка 30 10 10 10 27 - 26 40
10.
Акрон
 Заявка 30 8 15 7 30 - 32 39
11.
Арсенал Тула
 Заявка 30 10 8 12 35 - 37 38
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 9 11 10 42 - 37 38
13.
КАМАЗ
 Заявка 30 9 11 10 33 - 33 38
14.
ФК Кубань
 Заявка 30 8 9 13 32 - 35 33
15.
Велес Москва
 Заявка 30 8 6 16 30 - 46 30
16.
Уфа
 Заявка 30 7 7 16 31 - 40 28
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 30 5 11 14 21 - 38 26
18.
Краснодар-2
 Заявка 30 5 7 18 18 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 15 10 5 0 26 - 13 35
2.
Енисей
 Заявка 15 10 4 1 23 - 11 34
3.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
4.
Рубин
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
5.
Алания
 Заявка 15 7 6 2 26 - 18 27
6.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 7 5 3 14 - 7 26
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 6 6 3 24 - 11 24
9.
КАМАЗ
 Заявка 15 6 6 3 19 - 13 24
10.
ФК Кубань
 Заявка 15 6 4 5 19 - 13 22
11.
Арсенал Тула
 Заявка 15 6 4 5 23 - 25 22
12.
Велес Москва
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 6 4 14 - 10 21
14.
Акрон
 Заявка 15 4 8 3 16 - 14 20
15.
Родина Москва
 Заявка 15 5 4 6 18 - 21 19
16.
Уфа
 Заявка 14 5 3 6 17 - 15 18
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 15 2 4 9 7 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 15 8 5 2 17 - 11 29
2.
Балтика
 Заявка 15 6 8 1 25 - 12 26
3.
Алания
 Заявка 15 7 4 4 20 - 13 25
4.
Родина Москва
 Заявка 15 6 5 4 16 - 14 23
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 13 - 16 19
6.
Акрон
 Заявка 15 4 7 4 14 - 18 19
7.
Волгарь
 Заявка 15 4 6 5 22 - 20 18
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 4 5 6 9 - 16 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 15 4 4 7 12 - 12 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 3 5 7 18 - 26 14
11.
КАМАЗ
 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Волга Ульяновск
 Заявка 15 2 6 7 11 - 17 12
14.
Краснодар-2
 Заявка 15 3 3 9 11 - 24 12
15.
ФК Кубань
 Заявка 15 2 5 8 13 - 22 11
16.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
17.
Велес Москва
 Заявка 15 2 3 10 12 - 29 9
18.
Шинник
 Заявка 14 2 2 10 12 - 25 8
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Весь список

Топ нарушителей
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Рубин 86.8% (46)
    X 11.3% (6)
    Акрон 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Акрон
    1.45
    4.05
    5.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Рубин - Акрон

    Исход игры
    Рубин
    86.8% (46)
    Ничья
    11.3% (6)
    Акрон
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    48% (24)
    Нет
    52% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    32.1% (17)
    2:0 Рубин
    22.6% (12)
    1:0 Рубин
    18.9% (10)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    3:0 Рубин
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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