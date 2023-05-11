Тур: 31.
История личных встреч
Рубин
Акрон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|10 (2)
|0.33
|Фамейе Джоэль
|9 (1)
|0.3
|Кабутов Дмитрий
|6
|0.2
|Дзагоев Алан
|3
|0.1
|Тесленко Егор
|3
|0.1
|Иванов Олег
|2
|0.07
|Зотов Александр
|2
|0.07
|Мусаев Леон
|2
|0.07
|Самошников Илья
|2
|0.07
|Уридия Мераби
|1
|0.03
|Горбунов Игорь
|1
|0.03
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Безруков Руслан
|1
|0.03
|Апшацев Марат
|1
|0.03
|Нижегородов Константин
|1
|0.03
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Андрес
|5 (1)
|0.17
|Палиенко Максим
|4
|0.13
|Савичев Константин
|4 (3)
|0.13
|Марухин Владимир
|3
|0.1
|Базелюк Константин
|3 (1)
|0.1
|Чудин Иван
|2
|0.07
|Азаров Владимир
|2
|0.07
|Гираев Карим
|2
|0.07
|Макаров Сергей
|1
|0.03
|Килин Антон
|1
|0.03
|Рогач Иван
|1
|0.03
|Сагуткин Даниил
|1
|0.03
|Апеков Руслан
|1
|0.03
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.03
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабутов Дмитрий
|8
|0
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Мартынович Александр
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Иванов Олег
|3
|1
|Апшацев Марат
|4
|0
|Грицаенко Алексей
|3
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Зотов Александр
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|7
|1
|Шакуро Павел
|6
|0
|Полубояринов Данил
|4
|1
|Чудин Иван
|5
|0
|Волков Сергей
|3
|0
|Песегов Евгений
|3
|0
|Палиенко Максим
|3
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|3
|0
|Рогач Иван
|3
|0
|Bart Eduardovich
|1
|1
|Зуев Илья
|2
|0
|Макаров Сергей
|2
|0
|Азаров Владимир
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Сагуткин Даниил
|2
|0
|Мацукатов Алекс
|2
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0
|Матвеев Максим
|2
|0
|Марухин Владимир
|2
|0
|Базелюк Константин
|0
|1
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Акрон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
8
Рубин
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
80% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Акрон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
15
13
Рубин
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Акрон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
23
21
Голы по времени матча
Забито
30
15
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
7%
1
7%
1-15
6
20%
7
47%
16-30
7
23%
2
13%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
5
17%
3
20%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
3
17%
6
38%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
33%
2
13%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
4
29%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Забито
48
31
21 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 11
19 Забивали первыми 15
7 Не забивали 10
5
10%
7
23%
1-15
6
13%
9
29%
29%
16-30
10
21%
4
13%
31-45
9
19%
3
10%
46-60
7
15%
3
10%
61-75
11
23%
5
16%
76-90
Пропущено
24
31
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
1
4%
3
10%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
5
21%
7
23%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
5
21%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0
Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0
Акрон
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3
Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5
Результаты матчей
Рубин
Акрон
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 33%
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
1:2
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
6 раз 20%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Рубин
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
96
510
69
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
78
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
1911
1614
822
624
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|16
|13
|1
|51 - 25
|61
|2.
|Заявка
|30
|16
|11
|3
|47 - 25
|59
|3.
|Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 31
|52
|4.
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|37 - 31
|48
|5.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|36 - 30
|44
|6.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|23 - 23
|43
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|34 - 35
|42
|8.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|34 - 36
|40
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|27 - 26
|40
|10.
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|30 - 32
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 37
|38
|12.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|42 - 37
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|33 - 33
|38
|14.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|32 - 35
|33
|15.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|30 - 46
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 40
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|21 - 38
|26
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|18 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|26 - 13
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 11
|34
|3.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|4.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|14 - 7
|26
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 11
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 13
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 25
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|14 - 10
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 14
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 21
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|7 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|17 - 11
|29
|2.
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|25 - 12
|26
|3.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 13
|25
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 20
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|9 - 16
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 26
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 17
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 22
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 29
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 25
|8
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
Прогнозы на матч Рубин - Акрон
Исход игры
Рубин
86.8% (46)
Ничья
11.3% (6)
Акрон
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48% (24)
Меньше
52% (26)
Обе команды забьют
Да
48% (24)
Нет
52% (26)
Популярный счёт
2:1 Рубин
32.1% (17)
2:0 Рубин
22.6% (12)
1:0 Рубин
18.9% (10)
1:1 Ничья
5.7% (3)
3:0 Рубин
5.7% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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