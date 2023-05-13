Тур: 32. Стадион: Видзев. Главный судья: Karol Arys
2:3
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаГаноушек Марек
5' Желтая карточкаШота Серафин
1:0
20' ГолПавловски Бартоломей
1:1
39' ГолПачеко Даниэль
1:2
44' ГолСекулич Борис
1:3
72' ГолDaisuke Yokota
2:3
83' ГолЦыганик Андрей
84' Желтая карточкаЩесняк Криспин
90' Желтая карточкаМвондо Жан
90'+4
Ход матча
5'
20'
39'
1:1
44'
1:2
72'
1:3
83'
84'
90'
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Сокул ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Видзев Лодзь
Гурник Забже
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
0.86
Среднее время на гол
45
105
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.14
0.83
Среднее время на гол
42
108
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
2.08
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
106
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|10 (1)
|0.31
|Санчез Джорди
|6
|0.19
|Dominik Kun
|4
|0.13
|Хансен Кристоффер
|3
|0.09
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.09
|Ernest Terpilowski
|2
|0.06
|Липски Патрик
|2
|0.06
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.06
|Данеляк Кароль
|1
|0.03
|Милош Мато
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Цыганик Андрей
|1
|0.03
|Сыпек Якуб
|1
|0.03
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|8 (3)
|0.25
|Подольски Лукас
|5
|0.16
|Кравчик Пётр
|4 (1)
|0.13
|Дадок Роберт
|4
|0.13
|Kanji Okunuki
|4
|0.13
|Палюшек Александр
|3
|0.09
|Янжа Эрик
|2
|0.06
|Пачеко Даниэль
|2
|0.06
|Daisuke Yokota
|2
|0.06
|Бергстрём Эмиль
|2
|0.06
|Расак Дамиан
|2
|0.06
|Йенсен Ричард
|1
|0.03
|Секулич Борис
|1
|0.03
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Новак Бартош
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Шота Серафин
|4
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Милош Мато
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|10
|0
|Мвондо Жан
|9
|0
|Пачеко Даниэль
|7
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Палюшек Александр
|6
|0
|Щесняк Криспин
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Врховец Блаж
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Kanji Okunuki
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Белица Даниэль
|3
|0
|Влодарчик Шимон
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Гурник Забже
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
14
7
Видзев Лодзь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Гурник Забже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
15
18
Видзев Лодзь
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Гурник Забже
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
12
18
Волевые поражения
29
25
Голы по времени матча
Забито
23
23
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
17%
2
9%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
1
4%
6
26%
31-45
4
17%
6
26%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
9
39%
2
9%
76-90
Пропущено
24
19
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
5
26%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
8
42%
76-90
Забито
16
22
2 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
0
0%
4
18%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
11
69%
3
14%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
4
27%
9
43%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
6
40%
0
0%
76-90
Забито
39
45
8 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
4
10%
6
13%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
1
3%
12
27%
31-45
5
13%
8
18%
46-60
6
15%
7
16%
61-75
20
51%
5
11%
76-90
Пропущено
39
40
21 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
5
13%
5
13%
1-15
7
18%
8
20%
16-30
9
23%
12
30%
31-45
1
3%
3
8%
46-60
6
15%
4
10%
61-75
11
28%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2
Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Гурник Забже
Точный счет
2:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
3 раза 9%
1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
79
610
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
412
610
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
248
1121
1220
329
626
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11