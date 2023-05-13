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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Видзев Лодзь
2:3
Конец матча
Гурник Забже
0'
2' Желтая карточка
Ганоушек Марек
5' Желтая карточка
Шота Серафин
1:0
20' Гол
Павловски Бартоломей
1:1
39' Гол
Пачеко Даниэль
1:2
44' Гол
Секулич Борис
1:3
72' Гол
Daisuke Yokota
2:3
83' Гол
Цыганик Андрей
84' Желтая карточка
Щесняк Криспин
90' Желтая карточка
Мвондо Жан
90'+4
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
4
Жиро
Матеуш
23
Зелиньски
Павел
25
Ганоушек
Марек
22
Dominik
Kun
7
Милош
Мато
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
16
Ольковски
Павел
10
Подольски
Лукас
7
Пачеко
Даниэль
41
Daisuke
Yokota
20
Влодарчик
Шимон
Видзев Лодзь
3-4-3
Гурник Забже
4-1-4-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Гурник Забже

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:0
Э
3:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
OE
2:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
0.86

Среднее время на гол

45
105

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.14
0.83

Среднее время на гол

42
108

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

2.08
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
106

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 10 (1) 0.31
Санчез Джорди 6 0.19
Dominik Kun 4 0.13
Хансен Кристоффер 3 0.09
Кройцриглер Мартин 3 (3) 0.09
Ernest Terpilowski 2 0.06
Липски Патрик 2 0.06
Ганоушек Марек 2 (1) 0.06
Данеляк Кароль 1 0.03
Милош Мато 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Цыганик Андрей 1 0.03
Сыпек Якуб 1 0.03
Стемпиньски Мариуш 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Шота Серафин 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 8 (3) 0.25
Подольски Лукас 5 0.16
Кравчик Пётр 4 (1) 0.13
Дадок Роберт 4 0.13
Kanji Okunuki 4 0.13
Палюшек Александр 3 0.09
Янжа Эрик 2 0.06
Пачеко Даниэль 2 0.06
Daisuke Yokota 2 0.06
Бергстрём Эмиль 2 0.06
Расак Дамиан 2 0.06
Йенсен Ричард 1 0.03
Секулич Борис 1 0.03
Ван ден Хурк Антони 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Новак Бартош 1 0.03
Яницки Рафал 0 0
Войтушек Норберт 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 5 0
Жиро Матеуш 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Шота Серафин 4 0
Dominik Kun 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Сыпек Якуб 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Милош Мато 2 0
Павловски Бартоломей 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Зьявиньски Лукаш 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 10 0
Мвондо Жан 9 0
Пачеко Даниэль 7 0
Йенсен Ричард 5 1
Палюшек Александр 6 0
Щесняк Криспин 5 0
Подольски Лукас 4 0
Врховец Блаж 4 0
Дадок Роберт 4 0
Kanji Okunuki 4 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Яницки Рафал 3 0
Бергстрём Эмиль 3 0
Белица Даниэль 3 0
Влодарчик Шимон 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Кравчик Пётр 2 0
Jakub Szymanski 2 0
Бролль Кевин 0 1
Секулич Борис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Гурник Забже
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

14
7
Видзев Лодзь
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Гурник Забже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

15
18
Видзев Лодзь
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Гурник Забже
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

12
18

Волевые поражения

29
25

Голы по времени матча

Забито

23
23
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
4
17%
2
9%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
1
4%
6
26%
31-45
4
17%
6
26%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
9
39%
2
9%
76-90

Пропущено

24
19
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
5
26%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
8
42%
76-90

Забито

16
22
2 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
0
0%
4
18%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
11
69%
3
14%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
4
27%
9
43%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
6
40%
0
0%
76-90

Забито

39
45
8 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 8
4
10%
6
13%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
1
3%
12
27%
31-45
5
13%
8
18%
46-60
6
15%
7
16%
61-75
20
51%
5
11%
76-90

Пропущено

39
40
21 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
5
13%
5
13%
1-15
7
18%
8
20%
16-30
9
23%
12
30%
31-45
1
3%
3
8%
46-60
6
15%
4
10%
61-75
11
28%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2
Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Гурник Забже

Точный счет

2:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
3 раза 9%
1
12 раз 38%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
6
10
2
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
24
8
11
21
1.5
12
20
3
29
2.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 31 22 5 4 60 - 20 71
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Погонь Щецин
 31 15 9 7 49 - 42 54
4.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Гурник Забже
 32 12 8 12 43 - 42 44
8.
Краковия
 32 11 9 12 37 - 34 42
9.
Видзев Лодзь
 32 11 8 13 37 - 41 41
10.
Заглембе Любин
 32 11 8 13 32 - 43 41
11.
Ягеллония
 32 9 13 10 47 - 46 40
12.
Сталь Мелец
 31 10 9 12 35 - 38 39
13.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
14.
Корона Кельце
 32 10 8 14 36 - 45 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 31 7 5 19 27 - 53 26
18.
Медзь
 31 4 10 17 29 - 48 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 15 8 4 3 26 - 21 28
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
11.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
12.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
13.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
14.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
4.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
5.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
6.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
7.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
8.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
9.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
10.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Весь список
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