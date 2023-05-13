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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Краковия
0:0
Первый тайм: 41'
Заглембе Любин
0'
29' Желтая карточка
Копац Бартош

Ход матча

29'
 
Копац Бартош
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Заглембе Любин
3.35
3.60
3.80
Все Коэффициенты
31
Грошшо
Лукаш
5
Гицэ
Вирджил
24
Югас
Якуб
2
Рыпэ
Корнел
25
Какабадзе
Отар
4
Ярошински
Павел
20
Karol
Knap
6
Атанасов
Яни
17
Бохнак
Матеуш
11
Ракочи
Михал
71
Patryk
Makuch
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
99
Lukasz
Lakomy
20
Полетанович
Марко
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
90
Курминовски
Давид
Краковия
3-4-2-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Заглембе Любин

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 5 побед

30 матчей

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:2
К
0:3
ЭГБ
2:2
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
OE
3:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.31

Среднее время на гол

78
68

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.13
1.43

Среднее время на гол

80
63

Всего голов

34
41

Голов в среднем за матч

1.13
1.37

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

79
65

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 7 0.22
Кялльман Беньямин 6 0.19
Patryk Makuch 5 (1) 0.16
Коноплянка Евгений 2 0.06
Мишор Якуб 2 0.06
Бохнак Матеуш 2 0.06
Гицэ Вирджил 2 0.06
Какабадзе Отар 1 0.03
Атанасов Яни 1 0.03
Takuto Oshima 1 0.03
Karol Knap 1 (1) 0.03
Югас Якуб 1 0.03
Хебо Матиас 1 0.03
Лосаж Флорьян 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Яблонски Давид 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Ярошински Павел 0 0
Балай Филип 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 7 (1) 0.22
Бохар Дамьян 3 0.09
Lukasz Lakomy 3 0.09
Курминовски Давид 3 0.09
Долежал Мартин 2 0.06
Живец Саша 2 0.06
Tomasz Pienko 2 0.06
Rafal Adamski 2 0.06
Стажиньски Филип 1 0.03
Полетанович Марко 1 0.03
Копац Бартош 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Ях Ярослав 1 0.03
Гаприндашвили Торнике 1 0.03
Bartlomiej Kludka 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 7 1
Takuto Oshima 6 1
Какабадзе Отар 6 0
Ярошински Павел 6 0
Ракочи Михал 6 0
Югас Якуб 5 0
Сиплак Михал 5 0
Patryk Makuch 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Атанасов Яни 2 1
Лосаж Флорьян 3 0
Коноплянка Евгений 2 0
Хебо Матиас 2 0
Кялльман Беньямин 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Немчикски Карол 2 0
Karol Knap 2 0
Родин Матай 1 0
Бохнак Матеуш 1 0
Мишор Якуб 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 0
Полетанович Марко 5 0
Маковский Томаш 5 0
Ях Ярослав 4 0
Стажиньски Филип 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Koki Hinokio 3 0
Bartlomiej Kludka 3 0
Лавничак Алекс 2 0
Tomasz Pienko 2 0
Бартолевски Матеуш 0 1
Гаприндашвили Торнике 0 1
Бурич Ясмин 1 0
Диудис Сократис 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Мата Луиш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Rafal Adamski 1 0
Filip Kocaba 1 0

Результаты матчей

Краковия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Заглембе Любин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

4
6
Краковия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Заглембе Любин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

12
9
Краковия
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
Заглембе Любин
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

10
10

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

20
20

Волевые поражения

16
15

Голы по времени матча

Забито

19
19
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
0
0%
2
11%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
7
37%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
6
32%
61-75
7
37%
2
11%
76-90

Пропущено

10
24
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
6
25%
16-30
2
20%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
20%
7
29%
29%
61-75
4
40%
2
8%
76-90

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
5
28%
2
18%
61-75
2
11%
3
27%
76-90

Пропущено

23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
7
30%
2
10%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
5
22%
8
40%
76-90

Забито

37
30
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 14
4
11%
2
7%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
5
14%
9
30%
31-45
6
16%
3
10%
46-60
7
19%
8
27%
61-75
9
24%
5
17%
76-90

Пропущено

33
44
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 25
3
9%
2
5%
1-15
5
15%
9
20%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
7
21%
8
18%
46-60
4
12%
10
23%
61-75
9
27%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0
Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2
Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2

Результаты матчей

Краковия
Заглембе Любин

Точный счет

1:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
0
13 раз 42%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Краковия
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
8
6
9
1.5
3
13
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
5
6
10
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
18
13
12
19
1.5
10
21
3
28
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 31 22 5 4 60 - 20 71
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Погонь Щецин
 31 15 9 7 49 - 42 54
4.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 0:0 32 11 10 11 37 - 33 43
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Видзев Лодзь
 31 11 8 12 35 - 38 41
10.
Ягеллония
 32 9 13 10 47 - 46 40
11.
Сталь Мелец
 31 10 9 12 35 - 38 39
12.
Заглембе Любин
 0:0 32 10 9 13 31 - 43 39
13.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
14.
Корона Кельце
 32 10 8 14 36 - 45 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 31 7 5 19 27 - 53 26
18.
Медзь
 31 4 10 17 29 - 48 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 15 8 4 3 26 - 21 28
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Краковия
 0:0 16 7 6 3 20 - 9 27
8.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
11.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
12.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
13.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
14.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
18.
Заглембе Любин
 0:0 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
6.
Заглембе Любин
 0:0 16 7 4 5 20 - 23 25
7.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
8.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
9.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
10.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 0:0 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    Копац Бартош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Заглембе Любин
3.35
3.60
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 0:0 Заглембе Любин онлайн

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Краковия
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