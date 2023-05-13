Тур: 32. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Зрители: 8789 Главный судья: Lukasz Kuzma
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаКопац Бартош
56' Желтая карточкаХодына Кацпер
74' Желтая карточкаЛавничак Алекс
0:1
83' ГолLukasz Lakomy
90'+5
Ход матча
29'
56'
74'
83'
0:1
31
Грошшо
Лукаш
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
39
Бохар
Дамьян
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Краковия
Заглембе Любин
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 5 побед
30 матчей
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.14
1.31
Среднее время на гол
78
68
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.13
1.43
Среднее время на гол
80
63
Всего голов
34
41
Голов в среднем за матч
1.13
1.37
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
79
65
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|7
|0.22
|Кялльман Беньямин
|6
|0.19
|Patryk Makuch
|5 (1)
|0.16
|Коноплянка Евгений
|2
|0.06
|Мишор Якуб
|2
|0.06
|Бохнак Матеуш
|2
|0.06
|Гицэ Вирджил
|2
|0.06
|Какабадзе Отар
|1
|0.03
|Атанасов Яни
|1
|0.03
|Takuto Oshima
|1
|0.03
|Karol Knap
|1 (1)
|0.03
|Югас Якуб
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Ярошински Павел
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|7 (1)
|0.22
|Lukasz Lakomy
|4
|0.13
|Бохар Дамьян
|3
|0.09
|Курминовски Давид
|3
|0.09
|Долежал Мартин
|2
|0.06
|Живец Саша
|2
|0.06
|Tomasz Pienko
|2
|0.06
|Rafal Adamski
|2
|0.06
|Стажиньски Филип
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1
|0.03
|Копац Бартош
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Ях Ярослав
|1
|0.03
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|6
|0
|Ракочи Михал
|6
|0
|Югас Якуб
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Patryk Makuch
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|6
|0
|Полетанович Марко
|5
|0
|Маковский Томаш
|5
|0
|Ях Ярослав
|4
|0
|Стажиньски Филип
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Лавничак Алекс
|3
|0
|Bartlomiej Kludka
|3
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Tomasz Pienko
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|1
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Rafal Adamski
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Заглембе Любин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
4
6
Краковия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Заглембе Любин
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
12
9
Краковия
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (9)
56% (18)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Сухие победы
10
11
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
20
20
Волевые поражения
16
15
Голы по времени матча
Забито
19
20
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
0
0%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
2
11%
7
35%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
7
37%
3
15%
76-90
Пропущено
11
24
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
6
25%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
2
18%
7
29%
29%
61-75
5
45%
2
8%
76-90
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
5
28%
2
18%
61-75
2
11%
3
27%
76-90
Пропущено
23
20
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
9%
2
10%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
7
30%
2
10%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
5
22%
8
40%
76-90
Забито
37
31
15 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 14
4
11%
2
6%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
5
14%
9
29%
29%
31-45
6
16%
3
10%
46-60
7
19%
8
26%
61-75
9
24%
6
19%
76-90
Пропущено
34
44
13 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
3
9%
2
5%
1-15
5
15%
9
20%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
7
21%
8
18%
46-60
4
12%
10
23%
61-75
10
29%
29%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0
Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2
Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2
Результаты матчей
Краковия
Заглембе Любин
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 31%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
3 раза 9%
0
13 раз 41%
1
9 раз 28%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Краковия
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
610
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
610
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
1913
1220
1022
329
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|5
|4
|60 - 20
|71
|2.
|32
|18
|9
|5
|54 - 35
|63
|3.
|31
|15
|9
|7
|49 - 42
|54
|4.
|31
|14
|10
|7
|44 - 29
|52
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|31
|12
|8
|11
|35 - 31
|44
|7.
|1:0
|32
|12
|8
|12
|36 - 38
|44
|8.
|32
|11
|9
|12
|37 - 34
|42
|9.
|0:1
|32
|11
|8
|13
|40 - 41
|41
|10.
|32
|11
|8
|13
|32 - 43
|41
|11.
|32
|9
|13
|10
|47 - 46
|40
|12.
|31
|10
|9
|12
|35 - 38
|39
|13.
|31
|10
|8
|13
|29 - 35
|38
|14.
|32
|10
|8
|14
|36 - 45
|38
|15.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|30 - 43
|35
|17.
|31
|7
|5
|19
|27 - 53
|26
|18.
|31
|4
|10
|17
|29 - 48
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|16
|8
|3
|5
|19 - 16
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|11.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|12.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|21 - 22
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|19 - 21
|21
|14.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|15.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|17.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|2.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|3.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|4.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|5.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|19 - 19
|25
|7.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|8.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|10.
|0:1
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|11.
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|15
|1
|4
|10
|13 - 25
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11