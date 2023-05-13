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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 10963 Главный судья: Франковски Бартож
Шлёнск
3:1
Конец матча
Висла Плоцк
0'
0:1
30' Гол
Bartosz Spiaczka
1:1
36' Гол
Науэль Матиас
2:1
55' Гол
Замора Джон
56' Желтая карточка
Замора Джон
59' Желтая карточка
Жуховски Михал
61' Желтая карточка
Самец-Талар Пётр
61' Желтая карточка
Жезничак Якуб
67' Вторая желтая карточка
Жезничак Якуб
78' Желтая карточка
Науэль Матиас
79' Желтая карточка
Jakub Szymanski
3:1
90' Гол
Ястржембски Деннис
90'+8
1
Шромник
Михал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
6
Гретарссон
Даниэль
19
Янасик
Патрик
24
Самец-Талар
Пётр
28
Жуховски
Михал
17
Шварц
Петр
15
Науэль
Матиас
7
Замора
Джон
9
Экспозито
Эрик
1
Каминьски
Кжиштоф
71
Jakub
Szymanski
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
89
Павляк
Александр
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
9
Коцыля
Давид
18
Bartosz
Spiaczka
Шлёнск
4-4-2
Висла Плоцк
3-4-1-2

История личных встреч

Шлёнск
Висла Плоцк

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
ЭГБ
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
4:1
ЭГБ
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ВД
0:4

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.67

Среднее время на гол

70
54

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Замора Джон 8 (1) 0.25
Экспозито Эрик 6 (1) 0.19
Ольсен Патрик 3 (1) 0.09
Шварц Петр 2 0.06
Ястржембски Деннис 2 0.06
Бейгер Лукаш 2 0.06
Гретарссон Даниэль 1 0.03
Науэль Матиас 1 0.03
Самец-Талар Пётр 1 0.03
Лыщаш Адриан 1 0.03
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Хиек Хавьер 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.28
Вольски Рафал 7 (1) 0.22
Секульски Лукаш 5 0.16
Колар Марко 4 0.13
Damian Warchol 3 0.09
Валло Кристиан 2 0.06
Швох Матеуш 2 0.06
Коцыля Давид 2 0.06
Левандовски Матеуш II 2 0.06
Расак Дамиан 1 0.03
Кривоцюк Антон 1 0.03
Павляк Александр 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Томасик Пётр 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердаска Диогу 11 1
Ольсен Патрик 11 0
Поправа Конрад 5 1
Замора Джон 6 0
Гарсия Виктор III 4 1
Шварц Петр 4 0
Кончковски Мартин 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Бейгер Лукаш 2 1
Науэль Матиас 3 0
Гретарссон Даниэль 3 0
Янасик Патрик 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Жуховски Михал 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Шромник Михал 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Лыщаш Адриан 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Mateusz Stawny 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 5 2
Томасик Пётр 7 0
Вольски Рафал 5 1
Швох Матеуш 6 0
Фурман Доминик 5 0
Капюади Стив 3 1
Хжановски Адам 4 0
Лесняк Филип 3 0
Расак Дамиан 3 0
Градецки Бартломей 3 0
Секульски Лукаш 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Павляк Александр 2 0
Jakub Szymanski 2 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Шулек Мартин 1 0
Альварес Давид 1 0
Валло Кристиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Левандовски Матеуш II 1 0
Igor Drapinski 1 0

Результаты матчей

Шлёнск
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Висла Плоцк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

6
12
Шлёнск
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Висла Плоцк
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

8
19
Шлёнск
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Висла Плоцк
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
16% (5)
44% (14)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
19% (6)
53% (17)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

24
9

Волевые поражения

14
31

Голы по времени матча

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
4
21%
76-90

Пропущено

22
30
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
6
27%
4
13%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
7
32%
5
17%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
9%
2
9%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
3
27%
4
18%
61-75
2
18%
6
27%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
5
23%
4
29%
76-90

Забито

29
41
12 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 19
13 Не забивали 7
3
10%
4
10%
1-15
4
14%
7
17%
16-30
5
17%
9
22%
31-45
7
24%
7
17%
46-60
5
17%
4
10%
61-75
5
17%
10
24%
76-90

Пропущено

44
44
21 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 25
9
20%
4
9%
1-15
6
14%
5
11%
16-30
6
14%
6
14%
31-45
5
11%
9
20%
46-60
6
14%
11
25%
61-75
12
27%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1
Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Пяст - Висла Плоцк 1:0
Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1

Результаты матчей

Шлёнск
Висла Плоцк

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Шлёнск
Висла Плоцк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
6
10
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
24
8
8
24
1.5
10
22
2
30
2.5
4
28
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 31 22 5 4 60 - 20 71
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Погонь Щецин
 31 15 9 7 49 - 42 54
4.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 0:0 32 11 10 11 37 - 33 43
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Видзев Лодзь
 31 11 8 12 35 - 38 41
10.
Ягеллония
 32 9 13 10 47 - 46 40
11.
Сталь Мелец
 31 10 9 12 35 - 38 39
12.
Заглембе Любин
 0:0 32 10 9 13 31 - 43 39
13.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
14.
Корона Кельце
 32 10 8 14 36 - 45 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 31 7 5 19 27 - 53 26
18.
Медзь
 31 4 10 17 29 - 48 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 15 8 4 3 26 - 21 28
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Краковия
 0:0 16 7 6 3 20 - 9 27
8.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
11.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
12.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
13.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
14.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
18.
Заглембе Любин
 0:0 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
6.
Заглембе Любин
 0:0 16 7 4 5 20 - 23 25
7.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
8.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
9.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
10.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 0:0 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Экспозито Эрик сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Шлёнск 3:1 Висла Плоцк онлайн

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