Тур: 32. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Зрители: 10963 Главный судья: Франковски Бартож
3:1
Конец матча
0'
0:1
30' ГолBartosz Spiaczka
1:1
36' ГолНауэль Матиас
2:1
55' ГолЗамора Джон
56' Желтая карточкаЗамора Джон
59' Желтая карточкаЖуховски Михал
61' Желтая карточкаСамец-Талар Пётр
61' Желтая карточкаЖезничак Якуб
67' Вторая желтая карточкаЖезничак Якуб
78' Желтая карточкаНауэль Матиас
79' Желтая карточкаJakub Szymanski
3:1
90' ГолЯстржембски Деннис
90'+8
Ход матча
30'
0:1
36'
1:1
55'
2:1
56'
59'
61'
61'
67'
78'
79'
90'
17
Шварц
Петр
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Шулек МартинЗащитник
-
11 Гашек МартинПолузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Шлёнск
Висла Плоцк
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.29
1.67
Среднее время на гол
70
54
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Замора Джон
|8 (1)
|0.25
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.19
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.09
|Шварц Петр
|2
|0.06
|Ястржембски Деннис
|2
|0.06
|Бейгер Лукаш
|2
|0.06
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.03
|Науэль Матиас
|1
|0.03
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.03
|Лыщаш Адриан
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.28
|Вольски Рафал
|7 (1)
|0.22
|Секульски Лукаш
|5
|0.16
|Колар Марко
|4
|0.13
|Damian Warchol
|3
|0.09
|Валло Кристиан
|2
|0.06
|Швох Матеуш
|2
|0.06
|Коцыля Давид
|2
|0.06
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.03
|Кривоцюк Антон
|1
|0.03
|Павляк Александр
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|11
|1
|Ольсен Патрик
|11
|0
|Поправа Конрад
|5
|1
|Замора Джон
|6
|0
|Гарсия Виктор III
|4
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Кончковски Мартин
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|1
|Науэль Матиас
|3
|0
|Гретарссон Даниэль
|3
|0
|Янасик Патрик
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Жуховски Михал
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Лыщаш Адриан
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|5
|2
|Томасик Пётр
|7
|0
|Вольски Рафал
|5
|1
|Швох Матеуш
|6
|0
|Фурман Доминик
|5
|0
|Капюади Стив
|3
|1
|Хжановски Адам
|4
|0
|Лесняк Филип
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Градецки Бартломей
|3
|0
|Секульски Лукаш
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|Igor Drapinski
|1
|0
Результаты матчей
Шлёнск
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Висла Плоцк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
6
12
Шлёнск
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Висла Плоцк
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
8
19
Шлёнск
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Висла Плоцк
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
16% (5)
44% (14)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
19% (6)
53% (17)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
24
9
Волевые поражения
14
31
Голы по времени матча
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
4
21%
76-90
Пропущено
22
30
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
6
27%
4
13%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
2
9%
6
20%
46-60
3
14%
7
23%
61-75
7
32%
5
17%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
9%
2
9%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
3
27%
4
18%
61-75
2
18%
6
27%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
3
14%
4
29%
61-75
5
23%
4
29%
76-90
Забито
29
41
12 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 19
13 Не забивали 7
3
10%
4
10%
1-15
4
14%
7
17%
16-30
5
17%
9
22%
31-45
7
24%
7
17%
46-60
5
17%
4
10%
61-75
5
17%
10
24%
76-90
Пропущено
44
44
21 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 25
9
20%
4
9%
1-15
6
14%
5
11%
16-30
6
14%
6
14%
31-45
5
11%
9
20%
46-60
6
14%
11
25%
61-75
12
27%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1
Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Пяст - Висла Плоцк 1:0
Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1
Результаты матчей
Шлёнск
Висла Плоцк
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Шлёнск
Висла Плоцк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
610
610
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
248
824
1022
230
428
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|5
|4
|60 - 20
|71
|2.
|32
|18
|9
|5
|54 - 35
|63
|3.
|31
|15
|9
|7
|49 - 42
|54
|4.
|31
|14
|10
|7
|44 - 29
|52
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|31
|12
|8
|11
|35 - 31
|44
|7.
|0:0
|32
|11
|10
|11
|37 - 33
|43
|8.
|31
|11
|8
|12
|40 - 40
|41
|9.
|31
|11
|8
|12
|35 - 38
|41
|10.
|32
|9
|13
|10
|47 - 46
|40
|11.
|31
|10
|9
|12
|35 - 38
|39
|12.
|0:0
|32
|10
|9
|13
|31 - 43
|39
|13.
|31
|10
|8
|13
|29 - 35
|38
|14.
|32
|10
|8
|14
|36 - 45
|38
|15.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|30 - 43
|35
|17.
|31
|7
|5
|19
|27 - 53
|26
|18.
|31
|4
|10
|17
|29 - 48
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|16
|8
|3
|5
|19 - 16
|27
|7.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|20 - 9
|27
|8.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|11.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 21
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|14.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|15.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|17.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|18.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|2.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|3.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|4.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|16
|7
|4
|5
|19 - 19
|25
|6.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|20 - 23
|25
|7.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|8.
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|9.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|10.
|15
|6
|3
|6
|19 - 18
|21
|11.
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|12.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|15
|1
|4
|10
|13 - 25
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11