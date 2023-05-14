Тур: 32. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена.
2:1
Второй тайм: 62'
0'
1:0
10' ГолНильсен Ховард
2:0
31' ГолТойхерт Седрик
40' Желтая карточкаМану Брайдон
40' Желтая карточкаКунце Фабиан
2:1
43' ГолТитц Филлип
46' Желтая карточкаБадер Маттиас
51' Желтая карточкаСтефан Леитл
59' Желтая карточкаСтожилкович Филип
59' Желтая карточкаНойман Фил
Ход матча
10'
1:0
31'
2:0
40'
40'
43'
2:1
46'
51'
59'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёрнер
Юлиан
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Ганновер 96
Дармштадт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
2
Среднее время на гол
41
45
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|13 (1)
|0.41
|Нильсен Ховард
|8
|0.25
|Бейер Максимилиан
|6 (1)
|0.19
|Кён Деррик
|5
|0.16
|Шауб Луис
|4
|0.13
|Муроя Сэй
|3
|0.09
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.06
|Безушков Макс
|1
|0.03
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.03
|Крайнц Лука
|1
|0.03
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.03
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|11
|0.34
|Ману Брайдон
|7
|0.22
|Хонзак Матиас
|4
|0.13
|Пфайффер Патрик
|4
|0.13
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.09
|Мелем Марвин
|3
|0.09
|Стожилкович Филип
|3
|0.09
|Бадер Маттиас
|2
|0.06
|Ронштадт Франк
|2
|0.06
|Мюллер Янник
|2
|0.06
|Карич Эмир
|2
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.06
|Холланд Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|13
|1
|Нойман Фил
|5
|2
|Кён Деррик
|7
|0
|Бёрнер Юлиан
|6
|0
|Нильсен Ховард
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Муроя Сэй
|5
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Yannik Luehrs
|0
|1
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|10
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Сейдель Аарон
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Ману Брайдон
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Бадер Маттиас
|2
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Дармштадт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
11
5
Ганновер 96
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Дармштадт
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
3
Волевые поражения
14
26
Ганновер 96
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Дармштадт
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
22
8
Волевые поражения
25
31
Голы по времени матча
Забито
24
20
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
5
21%
5
25%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
6
30%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
15%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
5
25%
6
38%
76-90
Забито
21
26
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
4
19%
5
19%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
4
19%
4
15%
76-90
Пропущено
25
13
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
16%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
3
23%
76-90
Забито
45
46
22 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 20
6 Не забивали 5
9
20%
10
22%
1-15
3
7%
7
15%
16-30
10
22%
5
11%
31-45
7
16%
10
22%
46-60
7
16%
4
9%
61-75
9
20%
10
22%
76-90
Пропущено
45
29
19 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 21
7
16%
4
14%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
7
16%
5
17%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
9
20%
5
17%
61-75
10
22%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3
Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0
Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Дармштадт
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
11 раз 35%
0
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
151
78
97
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
123
412
69
313
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
274
1120
1516
625
427
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|32
|19
|7
|6
|49 - 29
|64
|2.
|2:3
|32
|17
|10
|5
|63 - 34
|61
|3.
|4:1
|32
|18
|6
|8
|66 - 44
|60
|4.
|32
|15
|9
|8
|50 - 35
|54
|5.
|3:2
|32
|16
|6
|10
|66 - 41
|54
|6.
|32
|16
|6
|10
|54 - 40
|54
|7.
|32
|11
|12
|9
|47 - 43
|45
|8.
|2:1
|32
|12
|7
|13
|46 - 47
|43
|9.
|32
|11
|10
|11
|50 - 56
|43
|10.
|32
|12
|6
|14
|53 - 52
|42
|11.
|32
|11
|7
|14
|44 - 54
|40
|12.
|32
|9
|11
|12
|42 - 48
|38
|13.
|32
|11
|4
|17
|30 - 47
|37
|14.
|32
|9
|9
|14
|40 - 55
|36
|15.
|32
|9
|8
|15
|31 - 49
|35
|16.
|32
|9
|6
|17
|48 - 56
|33
|17.
|1:4
|32
|7
|7
|18
|30 - 53
|28
|18.
|32
|7
|7
|18
|35 - 61
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|16
|11
|4
|1
|40 - 16
|37
|2.
|3:2
|16
|12
|0
|4
|46 - 19
|36
|3.
|16
|11
|3
|2
|35 - 16
|36
|4.
|1:2
|16
|10
|5
|1
|26 - 13
|35
|5.
|16
|9
|6
|1
|23 - 10
|33
|6.
|4:1
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|7.
|16
|7
|7
|2
|24 - 19
|28
|8.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|26 - 21
|27
|9.
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|10.
|16
|6
|6
|4
|26 - 23
|24
|11.
|16
|7
|3
|6
|18 - 17
|24
|12.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|13.
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|14.
|16
|5
|4
|7
|19 - 22
|19
|15.
|1:4
|16
|4
|7
|5
|15 - 24
|19
|16.
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|17.
|16
|5
|1
|10
|16 - 24
|16
|18.
|16
|4
|4
|8
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|16
|9
|2
|5
|23 - 16
|29
|2.
|4:1
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|3.
|2:3
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|4.
|16
|6
|3
|7
|27 - 25
|21
|5.
|16
|6
|3
|7
|25 - 32
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|24 - 31
|21
|8.
|16
|6
|3
|7
|14 - 23
|21
|9.
|3:2
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|10.
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|11.
|2:1
|16
|4
|4
|8
|20 - 26
|16
|12.
|16
|4
|3
|9
|23 - 27
|15
|13.
|16
|4
|3
|9
|22 - 29
|15
|14.
|16
|3
|3
|10
|17 - 29
|12
|15.
|16
|2
|6
|8
|18 - 35
|12
|16.
|16
|2
|5
|9
|13 - 32
|11
|17.
|16
|2
|4
|10
|18 - 29
|10
|18.
|1:4
|16
|3
|0
|13
|15 - 29
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9