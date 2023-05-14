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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Ганновер 96
2:1
Второй тайм: 62'
Дармштадт
0'
1:0
10' Гол
Нильсен Ховард
2:0
31' Гол
Тойхерт Седрик
40' Желтая карточка
Ману Брайдон
40' Желтая карточка
Кунце Фабиан
2:1
43' Гол
Титц Филлип
46' Желтая карточка
Бадер Маттиас
51' Желтая карточка
Стефан Леитл
59' Желтая карточка
Стожилкович Филип
59' Желтая карточка
Нойман Фил

Ход матча

10'
Нильсен Ховард
(Шауб Луис)
1:0
31'
Тойхерт Седрик
(Нильсен Ховард)
2:0
39'
 
Шнелльхардт Фабиан
Мюллер Янник
40'
 
Ману Брайдон
40'
Кунце Фабиан
 
43'
2:1
Титц Филлип
(Бадер Маттиас)
46'
 
Гьясула Клаус
Карич Эмир
46'
 
Бадер Маттиас
51'
Стефан Леитл
 
59'
 
Стожилкович Филип
59'
Нойман Фил
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Дармштадт
3.94
4.04
7.60
Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
36
Тойхерт
Седрик
16
Нильсен
Ховард
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
26
Бадер
Маттиас
32
Холланд
Фабиан
19
Карич
Эмир
7
Ману
Брайдон
18
Хонзак
Матиас
40
Стожилкович
Филип
9
Титц
Филлип
Ганновер 96
3-4-1-2
Дармштадт
3-3-2-2

История личных встреч

Ганновер 96
Дармштадт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
4:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б
1:2
К
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
2

Среднее время на гол

41
45

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 13 (1) 0.41
Нильсен Ховард 8 0.25
Бейер Максимилиан 6 (1) 0.19
Кён Деррик 5 0.16
Шауб Луис 4 0.13
Муроя Сэй 3 0.09
Вайдандт Хендрик 2 0.06
Безушков Макс 1 0.03
Бёрнер Юлиан 1 0.03
Крайнц Лука 1 0.03
Керк Себастьян 1 (1) 0.03
Enzo Leopold 0 0
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 11 0.34
Ману Брайдон 7 0.22
Хонзак Матиас 4 0.13
Пфайффер Патрик 4 0.13
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.09
Мелем Марвин 3 0.09
Стожилкович Филип 3 0.09
Бадер Маттиас 2 0.06
Ронштадт Франк 2 0.06
Мюллер Янник 2 0.06
Карич Эмир 2 0.06
Вильхельмссон Оскар 2 0.06
Холланд Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Шуэн Марсель 0 0
Гьясула Клаус 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 13 1
Нойман Фил 5 2
Кён Деррик 7 0
Бёрнер Юлиан 6 0
Нильсен Ховард 5 0
Крайнц Лука 5 0
Муроя Сэй 5 0
Тойхерт Седрик 4 0
Enzo Leopold 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Эрнст Себастьян 3 0
Monju Momuluh 2 0
Yannik Luehrs 0 1
Шауб Луис 1 0
Керк Себастьян 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Вейнкоф Лео 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Безушков Макс 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Antonio Foti 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 10 0
Мелем Марвин 10 0
Пфайффер Патрик 6 1
Гьясула Клаус 3 1
Мюллер Янник 4 0
Сейдель Аарон 4 0
Титц Филлип 4 0
Карич Эмир 4 0
Ману Брайдон 4 0
Кемпе Тобиас 3 0
Шнелльхардт Фабиан 3 0
Шуэн Марсель 3 0
Циммерман Кристоф 3 0
Бадер Маттиас 2 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Брунст Александер 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Стожилкович Филип 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Дармштадт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

11
5
Ганновер 96
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Дармштадт
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

14
26
Ганновер 96
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Дармштадт
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
23% (7)
48% (15)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

22
8

Волевые поражения

25
31

Голы по времени матча

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
5
21%
5
25%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
5
21%
1
5%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
6
30%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
15%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
5
25%
6
38%
76-90

Забито

21
26
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
4
19%
5
19%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
4
19%
4
15%
76-90

Пропущено

25
13
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
16%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
3
23%
76-90

Забито

45
46
22 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 20
6 Не забивали 5
9
20%
10
22%
1-15
3
7%
7
15%
16-30
10
22%
5
11%
31-45
7
16%
10
22%
46-60
7
16%
4
9%
61-75
9
20%
10
22%
76-90

Пропущено

45
29
19 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 21
7
16%
4
14%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
7
16%
5
17%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
9
20%
5
17%
61-75
10
22%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3
Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0
Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0

Результаты матчей

Ганновер 96
Дармштадт

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
8 раз 50%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
11 раз 35%
0
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
15
1
7
8
1.5
9
7
3
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
12
1.5
6
9
3
13
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
27
4
11
20
1.5
15
16
6
25
2.5
4
27
1
30
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 1:2 32 19 7 6 49 - 29 64
2.
Хайденхайм
 2:3 32 17 10 5 63 - 34 61
3.
Гамбург
 4:1 32 18 6 8 66 - 44 60
4.
Санкт-Паули
 32 15 9 8 50 - 35 54
5.
Падерборн
 3:2 32 16 6 10 66 - 41 54
6.
Фортуна
 32 16 6 10 54 - 40 54
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Ганновер 96
 2:1 32 12 7 13 46 - 47 43
9.
Хольштайн Киль
 32 11 10 11 50 - 56 43
10.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
11.
Магдебург
 32 11 7 14 44 - 54 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 32 9 9 14 40 - 55 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 32 9 6 17 48 - 56 33
17.
Ян
 1:4 32 7 7 18 30 - 53 28
18.
Зандхаузен
 32 7 7 18 35 - 61 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 2:3 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Падерборн
 3:2 16 12 0 4 46 - 19 36
3.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
4.
Дармштадт
 1:2 16 10 5 1 26 - 13 35
5.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
6.
Гамбург
 4:1 16 10 3 3 36 - 19 33
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Ганновер 96
 2:1 16 8 3 5 26 - 21 27
9.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
13.
Хольштайн Киль
 16 6 4 6 26 - 25 22
14.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
15.
Ян
 1:4 16 4 7 5 15 - 24 19
16.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 1:2 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 4:1 16 8 3 5 30 - 25 27
3.
Хайденхайм
 2:3 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 3:2 16 4 6 6 20 - 22 18
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 2:1 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
15.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
16.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
17.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
18.
Ян
 1:4 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (6)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    59'
    Нойман Фил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    59'
    Стожилкович Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    51'
    получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Бадер Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Карич Эмир уходит с поля. Гьясула Клаус выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Лучшие коэффициенты
    Ганновер 96
    Ничья
    Дармштадт
    3.94
    4.04
    7.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ганновер 96 2:1 Дармштадт онлайн

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