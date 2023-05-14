Тур: 32. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена. Зрители: 30000
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолНильсен Ховард
2:0
31' ГолТойхерт Седрик
40' Желтая карточкаМану Брайдон
40' Желтая карточкаКунце Фабиан
2:1
43' ГолТитц Филлип
46' Желтая карточкаБадер Маттиас
51' Желтая карточкаСтефан Леитл
59' Желтая карточкаСтожилкович Филип
59' Желтая карточкаНойман Фил
86' Вторая желтая карточкаБадер Маттиас
90' Вторая желтая карточкаМану Брайдон
90'+6
Ход матча
10'
1:0
31'
2:0
40'
40'
43'
2:1
46'
51'
59'
86'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 2
-
321 Количество передач 341
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёрнер
Юлиан
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
20
Мюллер
Янник
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Antonio Foti
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Ганновер 96
Дармштадт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
2
Среднее время на гол
41
45
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|13 (1)
|0.41
|Нильсен Ховард
|8
|0.25
|Бейер Максимилиан
|6 (1)
|0.19
|Кён Деррик
|5
|0.16
|Шауб Луис
|4
|0.13
|Муроя Сэй
|3
|0.09
|Вайдандт Хендрик
|2
|0.06
|Безушков Макс
|1
|0.03
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.03
|Крайнц Лука
|1
|0.03
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.03
|Enzo Leopold
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|11
|0.34
|Ману Брайдон
|7
|0.22
|Хонзак Матиас
|4
|0.13
|Пфайффер Патрик
|4
|0.13
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.09
|Мелем Марвин
|3
|0.09
|Стожилкович Филип
|3
|0.09
|Бадер Маттиас
|2
|0.06
|Ронштадт Франк
|2
|0.06
|Мюллер Янник
|2
|0.06
|Карич Эмир
|2
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.06
|Холланд Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Шуэн Марсель
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|13
|1
|Нойман Фил
|6
|2
|Кён Деррик
|7
|0
|Бёрнер Юлиан
|6
|0
|Нильсен Ховард
|5
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Муроя Сэй
|5
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Enzo Leopold
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Monju Momuluh
|2
|0
|Yannik Luehrs
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Вейнкоф Лео
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|10
|0
|Мелем Марвин
|10
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Ману Брайдон
|4
|1
|Гьясула Клаус
|3
|1
|Мюллер Янник
|4
|0
|Сейдель Аарон
|4
|0
|Титц Филлип
|4
|0
|Карич Эмир
|4
|0
|Бадер Маттиас
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|3
|0
|Шуэн Марсель
|3
|0
|Циммерман Кристоф
|3
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Дармштадт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
11
6
Ганновер 96
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Дармштадт
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
3
Волевые поражения
14
26
Ганновер 96
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Дармштадт
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
23
8
Волевые поражения
25
32
Голы по времени матча
Забито
26
21
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
6
23%
5
24%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
6
23%
2
10%
31-45
3
12%
6
29%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
5
19%
6
29%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
24%
2
11%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
5
24%
6
33%
76-90
Забито
21
26
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
4
19%
5
19%
1-15
2
10%
5
19%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
4
19%
4
15%
76-90
Пропущено
25
13
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
4
16%
2
15%
1-15
4
16%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
3
23%
76-90
Забито
47
47
24 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 20
6 Не забивали 5
10
21%
10
21%
1-15
3
6%
7
15%
16-30
11
23%
6
13%
31-45
7
15%
10
21%
46-60
7
15%
4
9%
61-75
9
19%
10
21%
76-90
Пропущено
46
31
20 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
7
15%
5
16%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
8
17%
6
19%
31-45
7
15%
3
10%
46-60
9
20%
5
16%
61-75
10
22%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3
Гамбург - Ганновер 96 6:1 Ганновер 96 - Зандхаузен 3:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Ганза 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Магдебург 1:2 Ян - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Лудогорец 2:1 Ганновер 96 - Дебрецен 1:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0
Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Ганза - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Зандхаузен - Дармштадт 0:4 Дармштадт - Ян 2:0 Дармштадт - Виль 1:0 Дармштадт - ЧФР Клуж 1:0 Веен Висбаден - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Дармштадт
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
2
6 раз 19%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
2
11 раз 34%
0
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
88
97
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
412
610
313
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
284
1220
1517
626
428
131
230
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9