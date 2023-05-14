Тур: 32. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
0'
0:1
5' ГолГлацель Роберт
10' Желтая карточкаКиршбаум Торстен
0:2
17' ПенальтиКиттель Сонни
0:3
30' ГолМухайм Миро
0:4
45' ГолКиттель Сонни
49' Желтая карточкаБрайткройц Стив
1:4
57' ГолКалисканер Каан
Ход матча
5'
0:1
10'
17'
0:2
30'
0:3
45'
0:4
49'
57'
1:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
33
Эльведи
Ян
27
Гюнтер
Лассе
30
Вит
Кристиан
29
Меес
Джошуа
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
27 Гюнтер ЛассеЗащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Elijah Krahn
-
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Ян
Гамбург
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.8
Среднее время на гол
51
50
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
2.11
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
47
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.19
|Овусу Принс-Осеи
|6 (1)
|0.19
|Калисканер Каан
|5
|0.16
|Макридис Хараламбос
|2
|0.06
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Схипноски Никлас
|1
|0.03
|Сингх Сарприт
|1
|0.03
|Эльведи Ян
|1
|0.03
|Йылдырым Айгюн
|1
|0.03
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.03
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.03
|Minos Gouras
|1
|0.03
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|Гувара Леон
|0
|0
|Фабер Конрад
|0
|0
|Гюнтер Лассе
|0
|0
|Вит Кристиан
|0
|0
|Идризи Бленди
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|19
|0.59
|Рейс Людовит
|9
|0.28
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|8
|0.25
|Бенеш Ласло
|5 (1)
|0.16
|Киттель Сонни
|5 (1)
|0.16
|Джатта Бейкери
|4
|0.13
|Хайер Моритц
|3
|0.09
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.06
|Вушкович Марио
|2
|0.06
|Немет Ондраш
|2
|0.06
|Мухайм Миро
|1
|0.03
|Давид Йонас
|1
|0.03
|Tom Sanne
|1
|0.03
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Шонлау Себастьян
|0
|0
|Монтеро Франcиско
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|13
|0
|Саллер Бенедикт
|6
|1
|Эльведи Ян
|7
|0
|Брайткройц Стив
|5
|1
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|6
|0
|Йылдырым Айгюн
|4
|0
|Гувара Леон
|2
|1
|Кеннеди Скотт
|2
|1
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Альберс Андреас
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Схипноски Никлас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Калисканер Каан
|2
|0
|Minos Gouras
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Фабер Конрад
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|7
|1
|Хайер Моритц
|8
|0
|Мухайм Миро
|8
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|2
|Мефферт Йонас
|5
|0
|Бенеш Ласло
|5
|0
|Джатта Бейкери
|5
|0
|Рейс Людовит
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Глацель Роберт
|3
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Вушкович Марио
|3
|0
|Опоку Аарон
|1
|1
|Фернандеш Даниэль
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Результаты матчей
Ян
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Гамбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
7
9
Ян
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Гамбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
26
6
Волевые поражения
8
31
Ян
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Гамбург
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
28
11
Волевые поражения
15
40
Голы по времени матча
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
4
31%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
15%
5
20%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
4
31%
5
20%
61-75
1
8%
10
40%
76-90
Пропущено
21
25
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
8
38%
5
20%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
2
10%
5
20%
61-75
6
29%
6
24%
76-90
Забито
17
34
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
3
18%
2
6%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
3
18%
6
18%
31-45
4
24%
8
24%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
5
29%
29%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
27
21
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
4%
4
19%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
3
11%
4
19%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
9
33%
6
29%
76-90
Забито
30
59
14 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 17
12 Не забивали 5
7
23%
4
7%
1-15
2
7%
8
14%
16-30
5
17%
11
19%
31-45
5
17%
9
15%
46-60
5
17%
7
12%
61-75
6
20%
20
34%
76-90
Пропущено
48
46
22 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
9
19%
9
20%
1-15
7
15%
5
11%
16-30
6
13%
6
13%
31-45
5
10%
5
11%
46-60
6
13%
9
20%
61-75
15
31%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганза - Ян 2:0 Зандхаузен - Ян 2:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1
Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1
Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0
Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1
Результаты матчей
Ян
Гамбург
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
0:2
4 раза 27%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
12 раз 39%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ян
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
142
510
106
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
123
412
114
313
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
265
922
2110
328
922
130
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|32
|19
|7
|6
|49 - 29
|64
|2.
|2:3
|32
|17
|10
|5
|63 - 34
|61
|3.
|4:1
|32
|18
|6
|8
|66 - 44
|60
|4.
|32
|15
|9
|8
|50 - 35
|54
|5.
|3:2
|32
|16
|6
|10
|66 - 41
|54
|6.
|32
|16
|6
|10
|54 - 40
|54
|7.
|32
|11
|12
|9
|47 - 43
|45
|8.
|2:1
|32
|12
|7
|13
|46 - 47
|43
|9.
|32
|11
|10
|11
|50 - 56
|43
|10.
|32
|12
|6
|14
|53 - 52
|42
|11.
|32
|11
|7
|14
|44 - 54
|40
|12.
|32
|9
|11
|12
|42 - 48
|38
|13.
|32
|11
|4
|17
|30 - 47
|37
|14.
|32
|9
|9
|14
|40 - 55
|36
|15.
|32
|9
|8
|15
|31 - 49
|35
|16.
|32
|9
|6
|17
|48 - 56
|33
|17.
|1:4
|32
|7
|7
|18
|30 - 53
|28
|18.
|32
|7
|7
|18
|35 - 61
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|16
|11
|4
|1
|40 - 16
|37
|2.
|3:2
|16
|12
|0
|4
|46 - 19
|36
|3.
|16
|11
|3
|2
|35 - 16
|36
|4.
|1:2
|16
|10
|5
|1
|26 - 13
|35
|5.
|16
|9
|6
|1
|23 - 10
|33
|6.
|4:1
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|7.
|16
|7
|7
|2
|24 - 19
|28
|8.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|26 - 21
|27
|9.
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|10.
|16
|6
|6
|4
|26 - 23
|24
|11.
|16
|7
|3
|6
|18 - 17
|24
|12.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|13.
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|14.
|16
|5
|4
|7
|19 - 22
|19
|15.
|1:4
|16
|4
|7
|5
|15 - 24
|19
|16.
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|17.
|16
|5
|1
|10
|16 - 24
|16
|18.
|16
|4
|4
|8
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|16
|9
|2
|5
|23 - 16
|29
|2.
|4:1
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|3.
|2:3
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|4.
|16
|6
|3
|7
|27 - 25
|21
|5.
|16
|6
|3
|7
|25 - 32
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|24 - 31
|21
|8.
|16
|6
|3
|7
|14 - 23
|21
|9.
|3:2
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|10.
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|11.
|2:1
|16
|4
|4
|8
|20 - 26
|16
|12.
|16
|4
|3
|9
|23 - 27
|15
|13.
|16
|4
|3
|9
|22 - 29
|15
|14.
|16
|3
|3
|10
|17 - 29
|12
|15.
|16
|2
|6
|8
|18 - 35
|12
|16.
|16
|2
|5
|9
|13 - 32
|11
|17.
|16
|2
|4
|10
|18 - 29
|10
|18.
|1:4
|16
|3
|0
|13
|15 - 29
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9