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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 15210
Ян
1:5
Конец матча
Гамбург
0'
0:1
5' Гол
Глацель Роберт
10' Желтая карточка
Киршбаум Торстен
0:2
17' Пенальти
Киттель Сонни
0:3
30' Гол
Мухайм Миро
0:4
45' Гол
Киттель Сонни
49' Желтая карточка
Брайткройц Стив
1:4
55' Гол
Калисканер Каан
1:5
81' Гол
Бильбия Филип
90' Желтая карточка
Кеннеди Скотт
90' Желтая карточка
Давид Йонас
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Глацель Роберт
(Джатта Бейкери)
10'
Киршбаум Торстен
 
17'
0:2
Киттель Сонни
22'
Кеннеди Скотт
Гюнтер Лассе
 
30'
0:3
Мухайм Миро
(Рейс Людовит)
45'
0:4
Киттель Сонни
49'
Брайткройц Стив
 
55'
Калисканер Каан
1:4
71'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Жан-Люк Домпе
72'
 
Сухонен Ансси
Рейс Людовит
74'
Фабер Конрад
Саллер Бенедикт
 
74'
Альберс Андреас
Меес Джошуа
 
79'
 
Бильбия Филип
Киттель Сонни
81'
1:5
Бильбия Филип
84'
Тальхаммер Максимилиан
Гимбер Бенедикт
 
84'
Йылдырым Айгюн
Овусу Принс-Осеи
 
87'
 
Микельбрансис Вильям
Джатта Бейкери
87'
 
Монтеро Франcиско
Мефферт Йонас
90'
Кеннеди Скотт
 
90'
 
Давид Йонас

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 242 Количество передач 486
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
27
Гюнтер
Лассе
30
Вит
Кристиан
5
Гимбер
Бенедикт
29
Меес
Джошуа
10
Калисканер
Каан
26
Макридис
Хараламбос
9
Овусу
Принс-Осеи
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
18
Джатта
Бейкери
10
Киттель
Сонни
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Ян
4-2-3-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Ян
Гамбург

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
2:4
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:5

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.8

Среднее время на гол

51
50

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.11
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
47

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калисканер Каан 6 0.19
Альберс Андреас 6 (1) 0.19
Овусу Принс-Осеи 6 (1) 0.19
Макридис Хараламбос 2 0.06
Меес Джошуа 1 0.03
Схипноски Никлас 1 0.03
Сингх Сарприт 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Йылдырым Айгюн 1 0.03
Гимбер Бенедикт 1 0.03
Тальхаммер Максимилиан 1 0.03
Minos Gouras 1 0.03
Саллер Бенедикт 0 0
Гувара Леон 0 0
Фабер Конрад 0 0
Гюнтер Лассе 0 0
Вит Кристиан 0 0
Идризи Бленди 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 19 0.59
Рейс Людовит 9 0.28
Кёнигсдёрффер Рансфорд 8 0.25
Бенеш Ласло 5 (1) 0.16
Киттель Сонни 5 (1) 0.16
Джатта Бейкери 4 0.13
Хайер Моритц 3 0.09
Жан-Люк Домпе 2 0.06
Вушкович Марио 2 0.06
Немет Ондраш 2 0.06
Мухайм Миро 1 0.03
Давид Йонас 1 0.03
Бильбия Филип 1 0.03
Tom Sanne 1 0.03
Мефферт Йонас 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Шонлау Себастьян 0 0
Монтеро Франcиско 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 13 0
Саллер Бенедикт 6 1
Эльведи Ян 7 0
Брайткройц Стив 5 1
Овусу Принс-Осеи 6 0
Тальхаммер Максимилиан 6 0
Кеннеди Скотт 3 1
Йылдырым Айгюн 4 0
Гувара Леон 2 1
Нахрайнер Себастьян 3 0
Меес Джошуа 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Альберс Андреас 2 0
Стоянович Деян 2 0
Схипноски Никлас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Калисканер Каан 2 0
Minos Gouras 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Киршбаум Торстен 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Вит Кристиан 1 0
Фабер Конрад 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 7 1
Хайер Моритц 8 0
Мухайм Миро 8 0
Монтеро Франcиско 2 2
Мефферт Йонас 5 0
Бенеш Ласло 5 0
Джатта Бейкери 5 0
Рейс Людовит 4 0
Давид Йонас 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 1
Киттель Сонни 3 0
Глацель Роберт 3 0
Вушкович Марио 3 0
Опоку Аарон 1 1
Фернандеш Даниэль 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Ogechika Heil 1 0

Результаты матчей

Ян
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Гамбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

8
9
Ян
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Гамбург
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

26
6

Волевые поражения

8
31
Ян
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Гамбург
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

28
12

Волевые поражения

16
40

Голы по времени матча

Забито

14
30
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
4
29%
3
10%
1-15
1
7%
4
13%
16-30
2
14%
6
20%
31-45
2
14%
1
3%
46-60
4
29%
5
17%
61-75
1
7%
11
37%
76-90

Пропущено

26
26
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
9
35%
5
19%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
3
12%
4
15%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
2
8%
5
19%
61-75
7
27%
6
23%
76-90

Забито

17
34
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 18
3
18%
2
6%
1-15
1
6%
6
18%
16-30
3
18%
6
18%
31-45
4
24%
8
24%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
5
29%
29%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
4%
4
19%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
3
11%
4
19%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
9
33%
6
29%
76-90

Забито

31
64
14 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 37
14 Забивали первыми 18
12 Не забивали 5
7
23%
5
8%
1-15
2
6%
10
16%
16-30
5
16%
12
19%
31-45
6
19%
9
14%
46-60
5
16%
7
11%
61-75
6
19%
21
33%
76-90

Пропущено

53
47
26 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
10
19%
9
19%
1-15
9
17%
5
11%
16-30
7
13%
6
13%
31-45
5
9%
6
13%
46-60
6
11%
9
19%
61-75
16
30%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ганза - Ян 2:0 Зандхаузен - Ян 2:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1
Ян - Магдебург 2:2 Санкт-Паули - Ян 1:0 Ян - Падерборн 1:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Ян - Фортуна 0:1 Карлсруэ - Ян 1:0 Ян - Ганновер 96 1:1 Нюрнберг - Ян 1:0 Ян - Арминия 1:3 Дармштадт - Ян 2:0 Ян - Вилцинг 5:1 Ян - Форвертс 4:0 Ян - Капфенберг 1:0 Ян - Байройт 0:0 Хайденхайм - Ян 5:4 Ян - Айнтрахт Бр 1:1
Гамбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0
Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Гамбург - Нюрнберг 3:0 Дармштадт - Гамбург 1:1 Гамбург - Арминия 2:1 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Ганза - Гамбург 0:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Кёльн - Гамбург 4:0 Вентура Сантьяго - Гамбург 0:7 Оранж Каунти - Гамбург 0:1

Результаты матчей

Ян
Гамбург

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 47%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
12 раз 38%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ян
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
10
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
12
4
3
13
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
15
0.5
Больше Меньше
27
5
9
23
1.5
22
10
3
29
2.5
10
22
1
31
3.5
5
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 32 19 7 6 49 - 29 64
2.
Хайденхайм
 32 17 10 5 63 - 34 61
3.
Гамбург
 32 18 6 8 67 - 44 60
4.
Санкт-Паули
 32 15 9 8 50 - 35 54
5.
Падерборн
 32 16 6 10 66 - 41 54
6.
Фортуна
 32 16 6 10 54 - 40 54
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Ганновер 96
 32 12 7 13 46 - 47 43
9.
Хольштайн Киль
 32 11 10 11 50 - 56 43
10.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
11.
Магдебург
 32 11 7 14 44 - 54 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 32 9 9 14 40 - 55 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 32 9 6 17 48 - 56 33
17.
Ян
 32 7 7 18 30 - 54 28
18.
Зандхаузен
 32 7 7 18 35 - 61 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
3.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
4.
Дармштадт
 16 10 5 1 26 - 13 35
5.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
6.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
9.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
13.
Хольштайн Киль
 16 6 4 6 26 - 25 22
14.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
15.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
16.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
15.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
16.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
17.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (6)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 9
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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