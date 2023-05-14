Тур: 32. Стадион: Бентелер Арена.
3:2
Второй тайм: 63'
0'
1:0
26' ГолKai Klefisch
1:1
30' ГолКляйндинст Тим
34' Желтая карточкаБурнич Дженис
1:2
37' ГолТомалла Денис
2:2
50' ГолПирингер Марвин
3:2
52' ГолМуслия Флоран
Ход матча
26'
1:0
30'
1:1
34'
37'
1:2
50'
2:2
52'
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
27
Kai
Klefisch
17
Пик
Флориан
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
31 Mert Arslan
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Падерборн
Хайденхайм
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.34
|Муслия Флоран
|9 (6)
|0.28
|Пирингер Марвин
|8
|0.25
|Платте Феликс
|7
|0.22
|Юстван Юлиан
|5
|0.16
|Sirlord Conteh
|5
|0.16
|Србени Деннис
|4
|0.13
|Рор Максимилиан
|3
|0.09
|Шалленберг Рон
|3
|0.09
|Хеуэр Яннис
|3
|0.09
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.06
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
|Niclas Nadj
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|24
|0.75
|Бесте Ян-Никлас
|10 (2)
|0.31
|Томалла Денис
|8
|0.25
|Пик Флориан
|3
|0.09
|Adrian Beck
|3
|0.09
|Сесса Кевин
|3
|0.09
|Шиммер Штефан
|3
|0.09
|Майнка Патрик
|3
|0.09
|Буш Марнон
|2
|0.06
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.03
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Зирслебен Тим
|1
|0.03
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|7
|0
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Муслия Флоран
|6
|0
|Рор Максимилиан
|5
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Шустер Марко
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Niclas Nadj
|2
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|8
|0
|Бурнич Дженис
|4
|1
|Малони Леннард
|5
|0
|Майнка Патрик
|4
|0
|Пик Флориан
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Сесса Кевин
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Хайденхайм
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
3
7
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
16
39
Падерборн
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
32% (10)
13% (4)
Хайденхайм
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
21
4
Волевые поражения
19
46
Голы по времени матча
Забито
41
21
13 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
18 Не забивали 20
6
15%
1
5%
1-15
4
10%
2
10%
16-30
3
7%
7
33%
31-45
9
22%
5
24%
46-60
8
20%
4
19%
61-75
11
27%
2
10%
76-90
Пропущено
19
15
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
2
11%
7
47%
76-90
Забито
20
39
10 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
5%
3
8%
1-15
5
25%
6
15%
16-30
4
20%
11
28%
31-45
2
10%
2
5%
46-60
3
15%
5
13%
61-75
5
25%
12
31%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
4
24%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
6
27%
2
12%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
5
23%
4
24%
76-90
Забито
61
60
23 В 1-м тайме 30
38 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 21
6 Не забивали 6
7
11%
4
7%
1-15
9
15%
8
13%
16-30
7
11%
18
30%
31-45
11
18%
7
12%
46-60
11
18%
9
15%
61-75
16
26%
14
23%
76-90
Пропущено
41
32
23 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
7
17%
4
13%
1-15
4
10%
3
9%
16-30
12
29%
29%
5
16%
31-45
8
20%
6
19%
46-60
3
7%
3
9%
61-75
7
17%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0
Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0
Результаты матчей
Падерборн
Хайденхайм
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
7
1 раз 7%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
6 раз 19%
5
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
142
105
124
96
88
510
313
312
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
511
69
214
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
256
1516
1813
1120
1120
625
427
328
328
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|32
|19
|7
|6
|49 - 29
|64
|2.
|2:3
|32
|17
|10
|5
|63 - 34
|61
|3.
|4:1
|32
|18
|6
|8
|66 - 44
|60
|4.
|32
|15
|9
|8
|50 - 35
|54
|5.
|3:2
|32
|16
|6
|10
|66 - 41
|54
|6.
|32
|16
|6
|10
|54 - 40
|54
|7.
|32
|11
|12
|9
|47 - 43
|45
|8.
|2:1
|32
|12
|7
|13
|46 - 47
|43
|9.
|32
|11
|10
|11
|50 - 56
|43
|10.
|32
|12
|6
|14
|53 - 52
|42
|11.
|32
|11
|7
|14
|44 - 54
|40
|12.
|32
|9
|11
|12
|42 - 48
|38
|13.
|32
|11
|4
|17
|30 - 47
|37
|14.
|32
|9
|9
|14
|40 - 55
|36
|15.
|32
|9
|8
|15
|31 - 49
|35
|16.
|32
|9
|6
|17
|48 - 56
|33
|17.
|1:4
|32
|7
|7
|18
|30 - 53
|28
|18.
|32
|7
|7
|18
|35 - 61
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:3
|16
|11
|4
|1
|40 - 16
|37
|2.
|3:2
|16
|12
|0
|4
|46 - 19
|36
|3.
|16
|11
|3
|2
|35 - 16
|36
|4.
|1:2
|16
|10
|5
|1
|26 - 13
|35
|5.
|16
|9
|6
|1
|23 - 10
|33
|6.
|4:1
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|7.
|16
|7
|7
|2
|24 - 19
|28
|8.
|2:1
|16
|8
|3
|5
|26 - 21
|27
|9.
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|10.
|16
|6
|6
|4
|26 - 23
|24
|11.
|16
|7
|3
|6
|18 - 17
|24
|12.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|13.
|16
|6
|4
|6
|26 - 25
|22
|14.
|16
|5
|4
|7
|19 - 22
|19
|15.
|1:4
|16
|4
|7
|5
|15 - 24
|19
|16.
|16
|5
|3
|8
|26 - 27
|18
|17.
|16
|5
|1
|10
|16 - 24
|16
|18.
|16
|4
|4
|8
|18 - 32
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|16
|9
|2
|5
|23 - 16
|29
|2.
|4:1
|16
|8
|3
|5
|30 - 25
|27
|3.
|2:3
|16
|6
|6
|4
|23 - 18
|24
|4.
|16
|6
|3
|7
|27 - 25
|21
|5.
|16
|6
|3
|7
|25 - 32
|21
|6.
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|7.
|16
|5
|6
|5
|24 - 31
|21
|8.
|16
|6
|3
|7
|14 - 23
|21
|9.
|3:2
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|10.
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|11.
|2:1
|16
|4
|4
|8
|20 - 26
|16
|12.
|16
|4
|3
|9
|23 - 27
|15
|13.
|16
|4
|3
|9
|22 - 29
|15
|14.
|16
|3
|3
|10
|17 - 29
|12
|15.
|16
|2
|6
|8
|18 - 35
|12
|16.
|16
|2
|5
|9
|13 - 32
|11
|17.
|16
|2
|4
|10
|18 - 29
|10
|18.
|1:4
|16
|3
|0
|13
|15 - 29
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9