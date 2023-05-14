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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 11946
Падерборн
3:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
1:0
26' Гол
Kai Klefisch
1:1
30' Гол
Кляйндинст Тим
34' Желтая карточка
Бурнич Дженис
1:2
37' Гол
Томалла Денис
2:2
50' Гол
Пирингер Марвин
3:2
52' Гол
Муслия Флоран
83' Желтая карточка
Србени Деннис
86' Желтая карточка
Рор Максимилиан
90'+6

Ход матча

26'
Kai Klefisch
(Обермайр Рафаэль)
1:0
30'
1:1
Кляйндинст Тим
(Пик Флориан)
34'
 
Бурнич Дженис
37'
1:2
Томалла Денис
(Бесте Ян-Никлас)
46'
Пирингер Марвин
Лайпертц Роберт
 
50'
Пирингер Марвин
(Муслия Флоран)
2:2
52'
Муслия Флоран
(Пирингер Марвин)
3:2
65'
 
Шиммер Штефан
Бурнич Дженис
65'
 
Тоеркауф Норман
Пик Флориан
75'
Niclas Nadj
Муслия Флоран
 
82'
Србени Деннис
Sirlord Conteh
 
82'
Хюнемайер Уве
Хеуэр Яннис
 
83'
Србени Деннис
 
83'
 
Риттмюллер Марвин
Шёппнер Ян
86'
Рор Максимилиан
 
88'
Шустер Марко
Юстван Юлиан
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 530 Количество передач 455
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
31
Рор
Максимилиан
33
Marcel
Hoffmeier
10
Юстван
Юлиан
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
8
Шалленберг
Рон
11
Sirlord
Conteh
30
Муслия
Флоран
13
Лайпертц
Роберт
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
20
Бурнич
Дженис
17
Пик
Флориан
11
Томалла
Денис
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Падерборн
3-4-2-1
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Падерборн
Хайденхайм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
3:1
Б2
1:5
Б2
1:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лайпертц Роберт 11 0.34
Муслия Флоран 10 (6) 0.31
Пирингер Марвин 9 0.28
Платте Феликс 7 0.22
Юстван Юлиан 5 0.16
Sirlord Conteh 5 0.16
Србени Деннис 4 0.13
Рор Максимилиан 3 0.09
Шалленберг Рон 3 0.09
Хеуэр Яннис 3 0.09
Обермайр Рафаэль 2 0.06
Marcel Hoffmeier 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Клаас Себастьян 0 0
Карльс Йонас 0 0
Хамфрейс Башир 0 0
Niclas Nadj 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 24 0.75
Бесте Ян-Никлас 10 (2) 0.31
Томалла Денис 8 0.25
Пик Флориан 3 0.09
Adrian Beck 3 0.09
Сесса Кевин 3 0.09
Шиммер Штефан 3 0.09
Майнка Патрик 3 0.09
Буш Марнон 2 0.06
Кюльветтер Кристиан 1 0.03
Шёппнер Ян 1 0.03
Зирслебен Тим 1 0.03
Фёренбах Йонас 0 0
Бурнич Дженис 0 0
Малони Леннард 0 0
Риттмюллер Марвин 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 7 0
Пирингер Марвин 5 1
Муслия Флоран 6 0
Рор Максимилиан 6 0
Tobias Mueller 4 0
Marcel Hoffmeier 4 0
Хут Янник 2 1
Sirlord Conteh 2 1
Хюнемайер Уве 2 0
Шустер Марко 2 0
Србени Деннис 2 0
Платте Феликс 2 0
Обермайр Рафаэль 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Niclas Nadj 2 0
Карльс Йонас 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Kai Klefisch 1 0
Хамфрейс Башир 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 8 0
Бурнич Дженис 4 1
Малони Леннард 5 0
Майнка Патрик 4 0
Пик Флориан 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Сесса Кевин 4 0
Зирслебен Тим 4 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Гейпль Андреас 2 0
Буш Марнон 2 0
Мюллер Кевин 2 0
Томалла Денис 0 1
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Adrian Beck 1 0

Результаты матчей

Падерборн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Хайденхайм
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

3
9
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Хайденхайм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

16
39
Падерборн
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
31% (10)
13% (4)
Хайденхайм
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

19
48

Голы по времени матча

Забито

44
23
14 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
18 Не забивали 20
6
14%
1
4%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
3
7%
8
35%
31-45
11
25%
5
22%
46-60
8
18%
4
17%
61-75
11
25%
2
9%
76-90

Пропущено

21
18
15 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
7
33%
3
17%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
2
10%
7
39%
76-90

Забито

20
39
10 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
5%
3
8%
1-15
5
25%
6
15%
16-30
4
20%
11
28%
31-45
2
10%
2
5%
46-60
3
15%
5
13%
61-75
5
25%
12
31%
76-90

Пропущено

22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
4
24%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
6
27%
2
12%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
5
23%
4
24%
76-90

Забито

64
62
24 В 1-м тайме 32
40 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 21
6 Не забивали 6
7
11%
4
6%
1-15
10
16%
9
15%
16-30
7
11%
19
31%
31-45
13
20%
7
11%
46-60
11
17%
9
15%
61-75
16
25%
14
23%
76-90

Пропущено

43
35
25 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 19
7
16%
4
11%
1-15
5
12%
4
11%
16-30
13
30%
5
14%
31-45
8
19%
8
23%
46-60
3
7%
3
9%
61-75
7
16%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0
Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0

Результаты матчей

Падерборн
Хайденхайм

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
7
1 раз 6%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
7 раз 22%
0
6 раз 19%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
2
11
5
1.5
12
4
10
6
2.5
8
8
5
11
3.5
3
13
3
13
4.5
3
13
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
7
9
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
26
6
16
16
1.5
19
13
12
20
2.5
11
21
6
26
3.5
4
28
3
29
4.5
3
29
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 32 19 7 6 49 - 29 64
2.
Хайденхайм
 32 17 10 5 63 - 34 61
3.
Гамбург
 32 18 6 8 67 - 44 60
4.
Санкт-Паули
 32 15 9 8 50 - 35 54
5.
Падерборн
 32 16 6 10 66 - 41 54
6.
Фортуна
 32 16 6 10 54 - 40 54
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Ганновер 96
 32 12 7 13 46 - 47 43
9.
Хольштайн Киль
 32 11 10 11 50 - 56 43
10.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
11.
Магдебург
 32 11 7 14 44 - 54 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 32 9 9 14 40 - 55 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 32 9 6 17 48 - 56 33
17.
Ян
 32 7 7 18 30 - 54 28
18.
Зандхаузен
 32 7 7 18 35 - 61 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Падерборн
 16 12 0 4 46 - 19 36
3.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
4.
Дармштадт
 16 10 5 1 26 - 13 35
5.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
6.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Ганновер 96
 16 8 3 5 26 - 21 27
9.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
11.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
12.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
13.
Хольштайн Киль
 16 6 4 6 26 - 25 22
14.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
15.
Ян
 16 4 7 5 15 - 25 19
16.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 16 9 2 5 23 - 16 29
2.
Гамбург
 16 8 3 5 31 - 25 27
3.
Хайденхайм
 16 6 6 4 23 - 18 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
15.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
16.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
17.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 24 (6)
Гамбург Глацель Роберт 19 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 13
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 9
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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