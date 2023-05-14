Тур: 32. Стадион: Бентелер Арена. Зрители: 11946
3:2
Конец матча
0'
1:0
26' ГолKai Klefisch
1:1
30' ГолКляйндинст Тим
34' Желтая карточкаБурнич Дженис
1:2
37' ГолТомалла Денис
2:2
50' ГолПирингер Марвин
3:2
52' ГолМуслия Флоран
83' Желтая карточкаСрбени Деннис
86' Желтая карточкаРор Максимилиан
90'+6
Ход матча
26'
1:0
30'
1:1
34'
37'
1:2
50'
2:2
52'
3:2
83'
86'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
530 Количество передач 455
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
27
Kai
Klefisch
17
Пик
Флориан
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бувинк ПеллеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Tim Koether
-
31 Mert Arslan
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Падерборн
Хайденхайм
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лайпертц Роберт
|11
|0.34
|Муслия Флоран
|10 (6)
|0.31
|Пирингер Марвин
|9
|0.28
|Платте Феликс
|7
|0.22
|Юстван Юлиан
|5
|0.16
|Sirlord Conteh
|5
|0.16
|Србени Деннис
|4
|0.13
|Рор Максимилиан
|3
|0.09
|Шалленберг Рон
|3
|0.09
|Хеуэр Яннис
|3
|0.09
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.06
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Клаас Себастьян
|0
|0
|Карльс Йонас
|0
|0
|Хамфрейс Башир
|0
|0
|Niclas Nadj
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|24
|0.75
|Бесте Ян-Никлас
|10 (2)
|0.31
|Томалла Денис
|8
|0.25
|Пик Флориан
|3
|0.09
|Adrian Beck
|3
|0.09
|Сесса Кевин
|3
|0.09
|Шиммер Штефан
|3
|0.09
|Майнка Патрик
|3
|0.09
|Буш Марнон
|2
|0.06
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0.03
|Шёппнер Ян
|1
|0.03
|Зирслебен Тим
|1
|0.03
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Бурнич Дженис
|0
|0
|Малони Леннард
|0
|0
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|7
|0
|Пирингер Марвин
|5
|1
|Муслия Флоран
|6
|0
|Рор Максимилиан
|6
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Marcel Hoffmeier
|4
|0
|Хут Янник
|2
|1
|Sirlord Conteh
|2
|1
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Шустер Марко
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Обермайр Рафаэль
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Niclas Nadj
|2
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
|Kai Klefisch
|1
|0
|Хамфрейс Башир
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|8
|0
|Бурнич Дженис
|4
|1
|Малони Леннард
|5
|0
|Майнка Патрик
|4
|0
|Пик Флориан
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Сесса Кевин
|4
|0
|Зирслебен Тим
|4
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Гейпль Андреас
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Мюллер Кевин
|2
|0
|Томалла Денис
|0
|1
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Adrian Beck
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Хайденхайм
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
3
9
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Хайденхайм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
16
39
Падерборн
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
31% (10)
13% (4)
Хайденхайм
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
19
48
Голы по времени матча
Забито
44
23
14 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
18 Не забивали 20
6
14%
1
4%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
3
7%
8
35%
31-45
11
25%
5
22%
46-60
8
18%
4
17%
61-75
11
25%
2
9%
76-90
Пропущено
21
18
15 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
7
33%
3
17%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
2
10%
7
39%
76-90
Забито
20
39
10 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
5%
3
8%
1-15
5
25%
6
15%
16-30
4
20%
11
28%
31-45
2
10%
2
5%
46-60
3
15%
5
13%
61-75
5
25%
12
31%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
4
24%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
6
27%
2
12%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
5
23%
4
24%
76-90
Забито
64
62
24 В 1-м тайме 32
40 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 21
6 Не забивали 6
7
11%
4
6%
1-15
10
16%
9
15%
16-30
7
11%
19
31%
31-45
13
20%
7
11%
46-60
11
17%
9
15%
61-75
16
25%
14
23%
76-90
Пропущено
43
35
25 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 19
7
16%
4
11%
1-15
5
12%
4
11%
16-30
13
30%
5
14%
31-45
8
19%
8
23%
46-60
3
7%
3
9%
61-75
7
16%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0
Дармштадт - Падерборн 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Ян - Падерборн 1:0 Магдебург - Падерборн 0:0 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:4 Падерборн - Фортуна 4:1 Падерборн - Штутгарт 1:2 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Арминия - Падерборн 1:1 Мурсия - Падерборн 1:3 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Падерборн - Дуйсбург 4:0 Рот-Вайсс Эссен - Падерборн 3:2
Хайденхайм
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Арминия - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Хайденхайм - Гамбург 3:3 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганза 2:0 Хайденхайм - Пяст 1:0 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2 Виктория Пльзень - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Ингольштадт 1:0 Хайденхайм - Вальдхоф 2:0
Результаты матчей
Падерборн
Хайденхайм
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
7
1 раз 6%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
7 раз 22%
0
6 раз 19%
5
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
115
124
106
88
511
313
313
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
511
79
214
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
266
1616
1913
1220
1121
626
428
329
329
131
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|24 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|13 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 13
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9