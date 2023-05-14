Тур: 35. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
1:0
14' ГолТеате Артур
32' Желтая карточкаКуаме Роминигуе
2:0
65' ГолБуриго Бенжамен
3:0
71' ГолТоко-Экамби Карл
Ход матча
14'
1:0
32'
65'
2:0
71'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
11 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
10
Докю
Жереми
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
23
Рами
Адиль
39
Ларуси
Яссер
11
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
19 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
22 Зукру ТангиЗащитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
11 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Защитник
-
33 Коон РудиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фаже РайанПолузащитник
-
27 Донг КильянПолузащитник
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Труа
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
2
2.2
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|11
|0.31
|Террье Мартен
|9
|0.26
|Мюинга Арно
|7
|0.2
|Докю Жереми
|5
|0.14
|Буриго Бенжамен
|4 (1)
|0.11
|Теате Артур
|4
|0.11
|Дуэ Дезире
|3
|0.09
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.09
|Тэт Флавьен
|2
|0.06
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Токо-Экамби Карл
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Аблин Маттис
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|12 (2)
|0.34
|Лопеш Рони
|5
|0.14
|Одоберт Уилсон
|4
|0.11
|Рипар Рено
|4
|0.11
|Шавалерин Ксавье
|3
|0.09
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.09
|Угбо Ике
|2
|0.06
|Поросо Джексон
|2
|0.06
|Конте Абду
|1
|0.03
|Куаме Роминигуе
|1
|0.03
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Ларуси Яссер
|1
|0.03
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|6
|0
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Траоре Амари
|5
|0
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Угочукву Лесли
|3
|1
|Ву Кристофер
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Майер Ловро
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Мама
|5
|2
|Куаме Роминигуе
|8
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|1
|Агум Люсьен
|5
|0
|Рипар Рено
|4
|0
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Рами Адиль
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Труа
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
2
14
Ренн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Труа
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
11
14
Ренн
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
24% (8)
26% (9)
Труа
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
28
19
Волевые поражения
13
28
Голы по времени матча
Забито
37
24
15 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
6
16%
3
13%
1-15
7
19%
6
25%
16-30
2
5%
2
8%
31-45
6
16%
3
13%
46-60
6
16%
2
8%
61-75
10
27%
8
33%
76-90
Пропущено
14
46
6 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 17
0
0%
9
20%
1-15
3
21%
4
9%
16-30
3
21%
7
15%
31-45
5
36%
10
22%
46-60
1
7%
8
17%
61-75
2
14%
8
17%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
26
28
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
3
12%
4
14%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
5
19%
7
25%
46-60
6
23%
2
7%
61-75
4
15%
10
36%
76-90
Забито
54
41
21 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
7
13%
5
12%
1-15
8
15%
7
17%
16-30
6
11%
6
15%
31-45
11
20%
5
12%
46-60
9
17%
5
12%
61-75
13
24%
13
32%
76-90
Пропущено
40
74
17 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 45
14 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 33
3
8%
13
18%
1-15
8
20%
7
9%
16-30
6
15%
9
12%
31-45
10
25%
17
23%
46-60
7
18%
10
14%
61-75
6
15%
18
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0
Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1
Труа
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Труа - ПСЖ 1:3 Труа - Ницца 0:1 Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1
Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0
Результаты матчей
Ренн
Труа
Точный счет
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ренн
Труа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
125
512
89
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
134
314
710
116
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
2410
1519
1222
925
529
232
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|3:0 Заявка
|35
|18
|5
|12
|59 - 38
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|7.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|58 - 43
|56
|8.
|1:0 Заявка
|35
|15
|9
|11
|49 - 46
|54
|9.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|0:1 Заявка
|35
|13
|4
|18
|56 - 58
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|1:0 Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|0:1 Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|0:3 Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 76
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|3:0 Заявка
|18
|14
|0
|4
|40 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|9.
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|0:1 Заявка
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|15.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|18.
|0:3 Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 29
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|0:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|3:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|1:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|0:3 Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 48
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|25 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 3:0 Труа
Исход игры
Ренн
95.8% (113)
Ничья
2.5% (3)
Труа
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
43.59% (51)
Нет
56.41% (66)
Популярный счёт
2:0 Ренн
33.9% (40)
2:1 Ренн
27.1% (32)
1:0 Ренн
16.9% (20)
3:1 Ренн
7.6% (9)
3:0 Ренн
5.1% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:1 Ренн
1.7% (2)
4:2 Ренн
1.7% (2)
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