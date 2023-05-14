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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Ренн
3:0
Второй тайм: 72'
Труа
0'
1:0
14' Гол
Теате Артур
32' Желтая карточка
Куаме Роминигуе
2:0
65' Гол
Буриго Бенжамен
3:0
71' Гол
Токо-Экамби Карл

Ход матча

14'
Теате Артур
1:0
32'
 
Куаме Роминигуе
65'
Буриго Бенжамен
(Докю Жереми)
2:0
69'
 
Конте Абду
Ларуси Яссер
71'
Токо-Экамби Карл
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 118
Ренн 95.8% (113)
X 2.5% (3)
Труа 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Труа
8.40
8.20
54.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
18
Белосьян
Женуэль
8
Сантамария
Батист
10
Докю
Жереми
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
17
Токо-Экамби
Карл
30
Галлон
Готье
22
Зукру
Танги
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
19
Бруус
Андреас
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
39
Ларуси
Яссер
11
Лопеш
Рони
7
Бальде
Мама
29
Одоберт
Уилсон
Ренн
4-1-4-1
Труа
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Труа

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:3
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 11 0.31
Террье Мартен 9 0.26
Мюинга Арно 7 0.2
Докю Жереми 5 0.14
Буриго Бенжамен 4 (1) 0.11
Теате Артур 4 0.11
Дуэ Дезире 3 0.09
Лаборд Гаэтан 3 0.09
Тэт Флавьен 2 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Токо-Экамби Карл 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 12 (2) 0.34
Лопеш Рони 5 0.14
Одоберт Уилсон 4 0.11
Рипар Рено 4 0.11
Шавалерин Ксавье 3 0.09
Тардьё Флориан 3 (3) 0.09
Угбо Ике 2 0.06
Поросо Джексон 2 0.06
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 6 0
Буриго Бенжамен 4 1
Траоре Амари 5 0
Дуэ Дезире 5 0
Угочукву Лесли 3 1
Ву Кристофер 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 5 2
Куаме Роминигуе 8 0
Сальмье Йоанн 5 1
Агум Люсьен 5 0
Рипар Рено 4 0
Палмер-Браун Эрик 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0

Результаты матчей

Ренн
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Труа
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

2
14
Ренн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Труа
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

11
14
Ренн
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
24% (8)
26% (9)
Труа
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
24% (8)
35% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

28
19

Волевые поражения

13
28

Голы по времени матча

Забито

37
24
15 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
6
16%
3
13%
1-15
7
19%
6
25%
16-30
2
5%
2
8%
31-45
6
16%
3
13%
46-60
6
16%
2
8%
61-75
10
27%
8
33%
76-90

Пропущено

14
46
6 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 26
4 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 17
0
0%
9
20%
1-15
3
21%
4
9%
16-30
3
21%
7
15%
31-45
5
36%
10
22%
46-60
1
7%
8
17%
61-75
2
14%
8
17%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

26
28
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
3
12%
4
14%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
5
19%
7
25%
46-60
6
23%
2
7%
61-75
4
15%
10
36%
76-90

Забито

54
41
21 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 11
6 Не забивали 10
7
13%
5
12%
1-15
8
15%
7
17%
16-30
6
11%
6
15%
31-45
11
20%
5
12%
46-60
9
17%
5
12%
61-75
13
24%
13
32%
76-90

Пропущено

40
74
17 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 45
14 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 33
3
8%
13
18%
1-15
8
20%
7
9%
16-30
6
15%
9
12%
31-45
10
25%
17
23%
46-60
7
18%
10
14%
61-75
6
15%
18
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0
Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0 Клермон - Ренн 2:1
Труа
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Труа - ПСЖ 1:3 Труа - Ницца 0:1 Нант - Труа 2:2 Марсель - Труа 3:1
Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0

Результаты матчей

Ренн
Труа

Точный счет

3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
3
7 раз 21%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ренн
Труа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
12
5
1.5
5
12
8
9
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
7
10
1
16
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
24
10
15
19
1.5
12
22
9
25
2.5
5
29
2
32
3.5
1
33
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Ренн
 3:0 Заявка 35 18 5 12 59 - 38 59
6.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
7.
Лион
 Заявка 35 16 8 11 58 - 43 56
8.
Лорьян
 1:0 Заявка 35 15 9 11 49 - 46 54
9.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 35 13 4 18 56 - 58 43
13.
Тулуза
 Заявка 34 12 6 16 48 - 55 42
14.
Брест
 1:0 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 0:1 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 34 6 14 14 35 - 50 32
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 0:3 Заявка 35 4 10 21 42 - 76 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 3:0 Заявка 18 14 0 4 40 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
7.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
8.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
9.
Лорьян
 1:0 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 18 7 2 9 26 - 26 23
13.
Брест
 1:0 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
14.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
15.
Осер
 0:1 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
18.
Труа
 0:3 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 1:0 Заявка 18 7 5 6 26 - 29 26
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 0:1 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 3:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 1:0 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 0:1 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 0:3 Заявка 18 3 1 14 25 - 48 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лион Ляказетт Александр 25 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 74'
    Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 74'
    Токо-Экамби Карл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 73'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 72'
    Ренн контролирует мяч.
  • 71'
    Труа контролирует мяч.
  • 70'
    Докю Жереми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - Токо-Экамби Карл забивает с левой ноги!
  • 70'
    Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 70'
    Докю Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Труа: 34%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 69'
    Тактическая замена. Яссер Ларуси уходит с поля и его заменяет Конте Абду
  • 68'
    Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 63'
      Докю Жереми не смог попасть в створ ударом издали
    • 62'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 61'
      Труа начинает контратаку
    • 61'
      Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
    • 60'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Труа: 34%.
    • 59'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 59'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 58'
      Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
    • 58'
      Рами Адиль из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 58'
      Лопеш Рони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 58'
      Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 56'
      Траоре Амари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Докю Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      Контроль мяча: Ренн: 67%, Труа: 33%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 55'
      Шанс! Теате Артур из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 55'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      54'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 54'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Ренн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Лопеш Рони из команды Труа поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 53'
      Галлон Готье делает важнейший сейв!
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Сантамария Батист. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Теате Артур нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      52'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 52'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      52'
      Уормед Омари из команды Ренн в офсайде
    • 51'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      51'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Труа: 35%.
    • 50'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 48'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Ренн контролирует мяч.
    • 47'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Теате Артур не смог попасть в створ ударом издали
    • Фол, нарушение
      46'
      Зукру Танги из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Токо-Экамби Карл.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Труа: 34%.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 46'
      Токо-Экамби Карл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Труа: 35%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 45'
      Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
    • 44'
      Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Ренн контролирует мяч.
    • 43'
      Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.
    • 42'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Труа пытается что-то создать.
    • 41'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Труа: 36%.
    • Травма, повреждение
      39'
      Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 38'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 37'
      Труа контролирует мяч.
    • 36'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 65%, Труа: 35%.
    • 35'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 33'
      Майер Ловро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Желтая карточка
      32'
      Куаме Роминигуе получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      32'
      Безумный фол. Куаме Роминигуе грубо играет против соперника. Пострадал Майер Ловро
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      31'
      Яссер Ларуси из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Буриго Бенжамен.
    • 31'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Труа: 39%.
    • 30'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 27'
      Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Труа начинает контратаку
    • 27'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      25'
      Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Труа: 39%.
    • 25'
      Траоре Амари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      22'
      Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Траоре Амари. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Шанс! Майер Ловро из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 21'
      Jeanuel Belocian из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 56%, Труа: 44%.
    • Фол, нарушение
      19'
      Зукру Танги из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Майер Ловро заработал фол
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Труа пытается что-то создать.
    • 17'
      Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      16'
      Шавалерин Ксавье наказан за толчок Сантамария Батист
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 53%, Труа: 47%.
    • 15'
      Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Теате Артур из команды Ренн забивает головой!
    • Угловой
      14'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 14'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 14'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Докю Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 13'
      Труа контролирует мяч.
    • 12'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Угловой
      12'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Зукру Танги успешно блокирует удар.
    • 12'
      Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      12'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 11'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Гуйри Амин нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • 11'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 50%, Труа: 50%.
    • 9'
      Труа контролирует мяч.
    • 8'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Труа пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      7'
      Jeanuel Belocian наказан за толчок Зукру Танги
    • 7'
      Jeanuel Belocian нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Зукру Танги из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 6'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • Офсайд
      5'
      Токо-Экамби Карл из команды Ренн в офсайде
    • 5'
      Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Контроль мяча: Ренн: 48%, Труа: 52%.
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Галлон Готье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ренн контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 2'
      Шанс! Гуйри Амин из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      2'
      Сантамария Батист из команды Ренн подал угловой справа.
    • 2'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Труа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Ренн 95.8% (113)
    X 2.5% (3)
    Труа 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Труа
    8.40
    8.20
    54.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 3:0 Труа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:0 Труа

    Исход игры
    Ренн
    95.8% (113)
    Ничья
    2.5% (3)
    Труа
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (54)
    Меньше
    53.85% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (51)
    Нет
    56.41% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Ренн
    33.9% (40)
    2:1 Ренн
    27.1% (32)
    1:0 Ренн
    16.9% (20)
    3:1 Ренн
    7.6% (9)
    3:0 Ренн
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:1 Ренн
    1.7% (2)
    4:2 Ренн
    1.7% (2)
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