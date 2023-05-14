Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Лоренц Ассиньон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Команда Ренн играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Труа

46' Токо-Экамби Карл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Удар от ворот произведет Труа

45' Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали

44' Яссер Ларуси из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

42' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Труа

37' Удар от ворот произведет Ренн

35' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

34' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Труа

33' Майер Ловро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Куаме Роминигуе получил желтую карточку от судьи

32' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

27' Удар от ворот произведет Ренн

27' Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали

27' Бальде Мама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

25' Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

22' Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Хорошую попытку сделал Траоре Амари . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Jeanuel Belocian из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

17' Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Докю Жереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Удар от ворот произведет Труа

12' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Гуйри Амин нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

11' Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Jeanuel Belocian наказан за толчок Зукру Танги

7' Jeanuel Belocian нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

4' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Труа

2' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Труа начинает с центра поля