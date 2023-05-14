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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Клермон
0:0
Первый тайм: 14'
Лион
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 116
Клермон 2.6% (3)
X 15.5% (18)
Лион 81.9% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Лион
4.18
4.06
3.89
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Хауи
Саиф-Эдин
95
Киэ
Грежон
18
Рашани
Эльбасан
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
5
Ловрен
Деян
4
Люкеба
Кастелло
27
Гюсто
Мало
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
88
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
7
Сарр
Амин
10
Ляказетт
Александр
Клермон
3-4-3
Лион
3-4-1-2

История личных встреч

Клермон
Лион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 7 (2) 0.21
Киэ Грежон 7 (3) 0.21
Хауи Саиф-Эдин 6 0.18
Андрич Комнен 4 (1) 0.12
Гастьен Йоан 3 0.09
Рашани Эльбасан 3 0.09
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 2 0.06
Бела Жереми 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Гоналон Максим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 24 (6) 0.71
Тете 6 0.18
Баркола Бредли 5 0.15
Токо-Экамби Карл 4 0.12
Шерки Райан 3 0.09
Дембеле Мусса II 3 0.09
Какере Максанс 2 0.06
Люкеба Кастелло 2 0.06
Тальяфико Николас 1 0.03
Толиссо Корентен 1 0.03
Лепнан Йоанн 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Ауа Уссем 1 0.03
Ловрен Деян 1 0.03
Сарр Амин 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Февр Ромен 0 0
Милагрес Энрике 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 9 1
Кофрие Максимилиано 8 1
Ветеска Матеуш 5 1
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Маньен Йоанн 6 0
Хауи Саиф-Эдин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ожье Флоран 3 0
Киэ Грежон 3 0
Андрич Комнен 3 0
Рашани Эльбасан 2 0
Аллевина Джим 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Pascal Gastien 2 0
Cheick Oumar Konate 2 0
Зеффан Мехди 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 8 0
Люкеба Кастелло 6 1
Тальяфико Николас 4 0
Лопеш Антони 2 1
Диоманде Синали 2 1
Ляказетт Александр 3 0
Мендес Тьяго 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Лепнан Йоанн 3 0
Шерки Райан 3 0
Баркола Бредли 3 0
Тете 3 0
Ловрен Деян 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Jeffinho 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Гюсто Мало 1 0

Результаты матчей

Клермон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Лион
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

4
9
Клермон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Лион
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

18
28
Клермон
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Лион
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

22
37

Голы по времени матча

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
19%
9
33%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
4
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

27
24
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
5
19%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
2
7%
6
25%
46-60
3
11%
5
21%
61-75
7
26%
5
21%
76-90

Забито

20
31
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
1
5%
4
13%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
5
25%
5
16%
46-60
3
15%
8
26%
61-75
6
30%
6
19%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
6
33%
8
50%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
33%
1
6%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Забито

36
58
12 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 18
11 Не забивали 7
4
11%
4
7%
1-15
2
6%
8
14%
16-30
6
17%
13
22%
31-45
9
25%
8
14%
46-60
5
14%
11
19%
61-75
10
28%
14
24%
76-90

Пропущено

45
40
24 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 26
5
11%
4
10%
1-15
8
18%
3
8%
16-30
11
24%
12
30%
31-45
4
9%
8
20%
46-60
9
20%
6
15%
61-75
8
18%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1
Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2
Лион
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2
Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2

Результаты матчей

Клермон
Лион

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Клермон
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
9
8
2
15
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
27
7
10
24
1.5
16
18
2
32
2.5
8
26
1
33
3.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Лион
 0:0 Заявка 35 16 9 10 57 - 41 57
7.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
8.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
9.
Лорьян
 Заявка 34 14 9 11 48 - 46 51
10.
Клермон
 0:0 Заявка 35 14 9 12 37 - 44 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 34 13 4 17 56 - 57 43
13.
Тулуза
 Заявка 34 12 6 16 48 - 55 42
14.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
15.
Брест
 Заявка 34 8 11 15 38 - 50 35
16.
Осер
 Заявка 34 8 10 16 32 - 56 34
17.
Нант
 Заявка 34 6 14 14 35 - 50 32
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 34 4 10 20 42 - 73 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
3.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Лион
 0:0 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
7.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
8.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 0:0 Заявка 18 7 4 7 16 - 27 25
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
15.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
16.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
17.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Лион
 0:0 Заявка 18 8 4 6 28 - 23 28
5.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 0:0 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лион Ляказетт Александр 24 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лион начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 53.3% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Клермон 2.6% (3)
    X 15.5% (18)
    Лион 81.9% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Лион
    4.18
    4.06
    3.89
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 0:0 Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:0 Лион

    Исход игры
    Клермон
    2.5% (3)
    Ничья
    15% (18)
    Лион
    82.5% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.23% (80)
    Меньше
    32.77% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    53.3% (64)
    1:1 Ничья
    14.2% (17)
    0:2 Лион
    9.2% (11)
    0:1 Лион
    8.3% (10)
    1:3 Лион
    4.2% (5)
    2:3 Лион
    2.5% (3)
    1:4 Лион
    1.7% (2)
    2:1 Клермон
    1.7% (2)
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