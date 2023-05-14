Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Толиссо Корентен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Лион

85' Матч возобновлен

85' Аллевина Джим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Судья подбегает и показывает Тальяфико Николас из команды Лион отложенную желтую карточку за фол.

84' Андрич Комнен не смог попасть в створ ударом издали

81' Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Лион

75' Матч возобновлен

74' Киэ Грежон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Кастелло Лукеба получил желтую карточку от судьи

73' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Мендес Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Сарр Амин уходит с поля и его заменяет Jeffinho

65' Тактическая замена. Мало Густо уходит с поля и его заменяет Кумбеди Саэль

65' Зеффан Мехди из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Киэ Грежон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Клермон

63' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Клермон

55' Оооо... вот это был удар! Хауи Саиф-Эдин должен был забить с этой позиции.

55' Хорошую попытку сделал Хауи Саиф-Эдин . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Клермон

53' Оооо... вот это был удар! Ляказетт Александр должен был забить с этой позиции.

53' Ляказетт Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Клермон

46' Мало Густо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.