Тур: 35. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Тюрпен Клеман Главный судья: Буке Рюдди
0'
0:1
22' ГолЛяказетт Александр
1:1
25' ПенальтиКиэ Грежон
29' Желтая карточкаОжье Флоран
2:1
65' ГолКиэ Грежон
73' Желтая карточкаЛюкеба Кастелло
84' Желтая карточкаТальяфико Николас
90' Желтая карточкаАндрич Комнен
2:1
90' Не забитый пенальтиЛяказетт Александр
90' Желтая карточкаРашани Эльбасан
90' Желтая карточкаЛопеш Антони
90'+9
Ход матча
22'
0:1
25'
1:1
29'
65'
2:1
73'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
367 Количество передач 621
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
95
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Маурер АйманПолузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
70 Чам МухаммедНападающий
-
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Нападающий
-
47 JeffinhoНападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Клермон
Лион
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киэ Грежон
|9 (4)
|0.26
|Чам Мухаммед
|7 (2)
|0.2
|Хауи Саиф-Эдин
|6
|0.17
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.11
|Гастьен Йоан
|3
|0.09
|Рашани Эльбасан
|3
|0.09
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|2
|0.06
|Бела Жереми
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Гоналон Максим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|0
|0
|Зеффан Мехди
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|25 (6)
|0.71
|Тете
|6
|0.17
|Баркола Бредли
|5
|0.14
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.11
|Шерки Райан
|3
|0.09
|Дембеле Мусса II
|3
|0.09
|Какере Максанс
|2
|0.06
|Люкеба Кастелло
|2
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|Лепнан Йоанн
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Ауа Уссем
|1
|0.03
|Сарр Амин
|1
|0.03
|Ловрен Деян
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
|Милагрес Энрике
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|9
|1
|Кофрие Максимилиано
|8
|1
|Ветеска Матеуш
|5
|1
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|2
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Маньен Йоанн
|6
|0
|Ожье Флоран
|4
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|Андрич Комнен
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|Киэ Грежон
|3
|0
|Аллевина Джим
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Pascal Gastien
|2
|0
|Cheick Oumar Konate
|2
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|7
|1
|Кумбеди Саэль
|8
|0
|Тальяфико Николас
|5
|0
|Лопеш Антони
|3
|1
|Диоманде Синали
|2
|1
|Ляказетт Александр
|3
|0
|Мендес Тьяго
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Лепнан Йоанн
|3
|0
|Шерки Райан
|3
|0
|Баркола Бредли
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ловрен Деян
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Jeffinho
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Лион
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
4
10
Клермон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Лион
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
18
28
Клермон
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
Лион
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
22
38
Голы по времени матча
Забито
18
28
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
3
17%
9
32%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
4
22%
8
29%
76-90
Пропущено
28
26
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
5
18%
2
8%
1-15
6
21%
3
12%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
2
7%
6
23%
46-60
3
11%
6
23%
61-75
7
25%
5
19%
76-90
Забито
20
31
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
1
5%
4
13%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
3
15%
4
13%
31-45
5
25%
5
16%
46-60
3
15%
8
26%
61-75
6
30%
6
19%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
6
33%
8
50%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
33%
1
6%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Забито
38
59
13 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 19
11 Не забивали 7
4
11%
4
7%
1-15
3
8%
9
15%
16-30
6
16%
13
22%
31-45
9
24%
8
14%
46-60
6
16%
11
19%
61-75
10
26%
14
24%
76-90
Пропущено
46
42
25 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 27
5
11%
4
10%
1-15
9
20%
4
10%
16-30
11
24%
12
29%
31-45
4
9%
8
19%
46-60
9
20%
7
17%
61-75
8
17%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1
Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0 Клермон - Марсель 0:2 Клермон - Монако 0:2 Лилль - Клермон 0:0 Клермон - Нант 0:0 Анже - Клермон 1:2 Клермон - Ренн 2:1 Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2
Лион
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2
Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2
Результаты матчей
Клермон
Лион
Точный счет
2:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
8 раз 23%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Клермон
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
134
612
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
153
512
99
215
414
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
287
1124
1619
233
827
134
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|3:0 Заявка
|35
|18
|5
|12
|59 - 38
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|7.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|58 - 43
|56
|8.
|1:0 Заявка
|35
|15
|9
|11
|49 - 46
|54
|9.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|0:1 Заявка
|35
|13
|4
|18
|56 - 58
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|1:0 Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|0:1 Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|0:3 Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 76
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|3:0 Заявка
|18
|14
|0
|4
|40 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|9.
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|0:1 Заявка
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|15.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|18.
|0:3 Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 29
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|0:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|3:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|1:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|0:3 Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 48
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|25 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 2:1 Лион
Исход игры
Клермон
2.5% (3)
Ничья
15% (18)
Лион
82.5% (99)
Тотал 2.5
Больше
67.23% (80)
Меньше
32.77% (39)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
1:2 Лион
53.3% (64)
1:1 Ничья
14.2% (17)
0:2 Лион
9.2% (11)
0:1 Лион
8.3% (10)
1:3 Лион
4.2% (5)
2:3 Лион
2.5% (3)
1:4 Лион
1.7% (2)
2:1 Клермон
1.7% (2)
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