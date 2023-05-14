Тур: 35. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Ваттеллье Эрик
Ход матча
64'
70'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
244 Количество передач 276
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
15
Мунье
Стив
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Эн ГотьеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Осер
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
6 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.7
1.11
Среднее время на гол
128
81
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.7
Среднее время на гол
90
128
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
0.84
0.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
106
100
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|9
|0.26
|Дель Кастильо Ромен
|6 (5)
|0.17
|Онора Франк
|5
|0.14
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0.14
|Мунье Стив
|5 (1)
|0.14
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.06
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Белькебла Арис
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Фадига Ноа
|1
|0.03
|Лала Кенни
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Маньетти Уго
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|5
|0.14
|Ньянг М'Байе
|5 (3)
|0.14
|Жубал Мендес
|3 (1)
|0.09
|Перрен Гаэтан
|3 (1)
|0.09
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.06
|Туре Бирама
|2
|0.06
|Эн Готье
|2
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.03
|Равелсон Райан
|1
|0.03
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Туре Сулейман
|1
|0.03
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Камара Махди
|3
|1
|Бизот Марко
|4
|0
|Брассье Лилиан
|4
|0
|Лала Кенни
|3
|0
|Белькебла Арис
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Эрей Кристоф
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|Фадига Ноа
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Мунье Стив
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|4
|1
|Да Кошта Нуну
|4
|1
|Туре Сулейман
|4
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Зедатка Аким
|5
|0
|Менса Гидеон
|5
|0
|Жубал Мендес
|4
|0
|Туре Бирама
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Массенжо Хан-Ноа
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|М'Чангама Юссуф
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Эн Готье
|1
|0
|Дембеле Сирики
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Результаты матчей
Брест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
11
Брест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Осер
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
16
Волевые поражения
12
12
Брест
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
47% (16)
18% (6)
Осер
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
21
18
Волевые поражения
20
23
Голы по времени матча
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
3
14%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
19%
4
25%
76-90
Пропущено
22
33
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
4
18%
6
18%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
6
27%
4
12%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
3
14%
8
24%
76-90
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
4
22%
3
21%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
6
33%
2
14%
61-75
1
6%
1
7%
76-90
Пропущено
27
25
9 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
1
4%
4
16%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
5
19%
7
28%
31-45
6
22%
3
12%
46-60
5
19%
4
16%
61-75
7
26%
5
20%
76-90
Забито
39
30
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
7
18%
6
20%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
6
15%
6
20%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
9
23%
6
20%
61-75
5
13%
5
17%
76-90
Пропущено
49
58
23 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 27
5
10%
10
17%
1-15
7
14%
6
10%
16-30
11
22%
11
19%
31-45
8
16%
9
16%
46-60
8
16%
9
16%
61-75
10
20%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0
Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0
Осер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осер - Клермон 1:1 Марсель - Осер 2:1 Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1
Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2
Результаты матчей
Брест
Осер
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
0
10 раз 29%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
17 раз 50%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брест
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
511
413
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
414
314
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
2410
925
727
430
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|3:0 Заявка
|35
|18
|5
|12
|59 - 38
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|7.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|58 - 43
|56
|8.
|1:0 Заявка
|35
|15
|9
|11
|49 - 46
|54
|9.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|0:1 Заявка
|35
|13
|4
|18
|56 - 58
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|1:0 Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|0:1 Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|0:3 Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 76
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|3:0 Заявка
|18
|14
|0
|4
|40 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|9.
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|0:1 Заявка
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|15.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|18.
|0:3 Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 29
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|0:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|3:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|1:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|0:3 Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 48
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|25 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:0 Осер
Исход игры
Брест
62.4% (73)
Ничья
30.8% (36)
Осер
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
29.31% (34)
Меньше
70.69% (82)
Обе команды забьют
Да
56.9% (66)
Нет
43.1% (50)
Популярный счёт
1:0 Брест
32.5% (38)
1:1 Ничья
27.4% (32)
2:1 Брест
23.1% (27)
2:0 Брест
6% (7)
1:2 Осер
5.1% (6)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Осер
1.7% (2)
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