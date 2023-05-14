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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Брест
1:0
Конец матча
Осер
0'
1:0
69' Гол
Ле Дуарон Жереми
90'+4

Ход матча

64'
 
Перрен Гаэтан
Да Кошта Нуну
64'
 
Аблин Маттис
Эн Готье
69'
Ле Дуарон Жереми
1:0
72'
Камара Махди
Дель Кастильо Ромен
 
75'
 
Дембеле Сирики
Жанвье Жульян
85'
 
Зедатка Аким
Равелсон Райан
85'
 
Синайоко Лассин
М'Чангама Юссуф
87'
Перейра-Лаже Матиаш
Онора Франк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 424 Количество передач 527
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Брест 62.4% (73)
X 30.8% (36)
Осер 6.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
20
Лис-Мелу
Пьерр
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
10
Дель
Кастильо
Ромен
22
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
1
Ионуц
Андрей
Раду
27
Жанвье
Жульян
4
Жубал
Мендес
95
Туре
Сулейман
97
Равелсон
Райан
14
Менса
Гидеон
6
М'Чангама
Юссуф
12
Туре
Бирама
80
Массенжо
Хан-Ноа
9
Да
Кошта
Нуну
7
Эн
Готье
Брест
4-1-4-1
Осер
3-4-2-1

История личных встреч

Брест
Осер

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
6 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
Л2
1:0
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
0:1
К
0:0
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
0:0
КЛ
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.7
1.11

Среднее время на гол

128
81

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
128

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

0.84
0.89

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

106
100

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 10 0.29
Дель Кастильо Ромен 6 (5) 0.17
Онора Франк 5 0.14
Лис-Мелу Пьерр 5 0.14
Мунье Стив 5 (1) 0.14
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.06
Слимани Ислам 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Лала Кенни 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 5 0.14
Ньянг М'Байе 5 (3) 0.14
Жубал Мендес 3 (1) 0.09
Перрен Гаэтан 3 (1) 0.09
Отре Матиас 2 (1) 0.06
Туре Бирама 2 0.06
Эн Готье 2 0.06
Сахи Хамза 1 0.03
Равелсон Райан 1 0.03
Шарбонье Гаэтан 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Туре Сулейман 1 0.03
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 9 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Камара Махди 3 1
Бизот Марко 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Лала Кенни 3 0
Белькебла Арис 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Дюверн Жан-Кевин 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Мунье Стив 1 0
Онора Франк 1 0
Маньетти Уго 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 4 1
Да Кошта Нуну 4 1
Туре Сулейман 4 1
Ньянг М'Байе 2 2
Зедатка Аким 5 0
Менса Гидеон 5 0
Жубал Мендес 4 0
Туре Бирама 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Массенжо Хан-Ноа 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
М'Чангама Юссуф 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Эн Готье 1 0
Дембеле Сирики 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Результаты матчей

Брест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Осер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
11
Брест
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Осер
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
16

Волевые поражения

12
12
Брест
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
Осер
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

21
18

Волевые поражения

20
23

Голы по времени матча

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
3
14%
3
19%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
18%
3
19%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
4
18%
4
25%
76-90

Пропущено

22
34
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 16
4
18%
6
18%
1-15
4
18%
4
12%
16-30
6
27%
4
12%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
3
14%
8
24%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
23 Не забивали 23
4
22%
3
21%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
6
33%
2
14%
61-75
1
6%
1
7%
76-90

Пропущено

27
25
9 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
1
4%
4
16%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
5
19%
7
28%
31-45
6
22%
3
12%
46-60
5
19%
4
16%
61-75
7
26%
5
20%
76-90

Забито

40
30
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
7
18%
6
20%
1-15
6
15%
3
10%
16-30
6
15%
6
20%
31-45
6
15%
4
13%
46-60
10
25%
6
20%
61-75
5
13%
5
17%
76-90

Пропущено

49
59
23 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 28
5
10%
10
17%
1-15
7
14%
6
10%
16-30
11
22%
11
19%
31-45
8
16%
9
15%
46-60
8
16%
10
17%
61-75
10
20%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0
Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0
Осер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осер - Клермон 1:1 Марсель - Осер 2:1 Осер - Лилль 1:1 Осер - Нант 2:1
Аяччо - Осер 0:3 Осер - Труа 1:0 Страсбург - Осер 2:0 Осер - Ренн 0:0 Ницца - Осер 1:1 Лорьян - Осер 0:1 Осер - Лион 2:1 Анже - Осер 1:1 Осер - Родез 2:3 Осер - Реймс 0:0 Монако - Осер 3:2 Осер - Монпелье 0:2 Ньор - Осер 0:4 Ланс - Осер 1:0 Осер - Тулуза 0:5 Дюнкерк - Осер 2:2

Результаты матчей

Брест
Осер

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брест
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
4
13
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
3
15
2
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
24
11
9
26
1.5
7
28
4
31
2.5
1
34
1
34
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 0:0 Заявка 35 19 8 8 68 - 51 65
5.
Лилль
 0:0 Заявка 35 17 9 9 60 - 41 60
6.
Ренн
 Заявка 35 18 5 12 60 - 38 59
7.
Лион
 Заявка 35 16 8 11 58 - 43 56
8.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
9.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 35 13 5 17 57 - 58 44
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 35 12 7 16 48 - 55 43
14.
Брест
 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 0:0 Заявка 35 6 15 14 35 - 50 33
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 35 4 10 21 42 - 77 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 0:0 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 0:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
7.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
8.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
14.
Брест
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 0:0 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 0:0 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 0:0 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 0:0 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лион Ляказетт Александр 25 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Перрен Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Жереми Ле Дуарон из команды Брест поставил подножку. Пострадал Менса Гидеон
  • 90'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 90'
    Контроль мяча: Брест: 46%, Осер: 54%.
  • 89'
    Шанс! Аблин Маттис из команды Осер пробил головой, но мимо
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 85'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 85'
      Тактическая замена. М'Чангама Юссуф уходит с поля и его заменяет Синайоко Лассин
    • 85'
      Тактическая замена. Равелсон Райан уходит с поля и его заменяет Зедатка Аким
    • 84'
      Осер пытается что-то создать.
    • 83'
      Хорошую попытку сделал Аблин Маттис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 83'
      Осер пытается что-то создать.
    • 83'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Дембеле Сирики выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      Осер пытается что-то создать.
    • 81'
      Ионуц Андрей Раду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Контроль мяча: Брест: 45%, Осер: 55%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 80'
      Камара Махди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 79'
      Брест пытается что-то создать.
    • 79'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      78'
      Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Дембеле Сирики
    • 78'
      Туре Сулейман из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Брест пытается что-то создать.
    • 77'
      Дембеле Сирики пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 77'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 76'
      Брест начинает контратаку
    • 76'
      Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 76'
      Осер пытается что-то создать.
    • 76'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Тактическая замена. Жанвье Жульян уходит с поля и его заменяет Дембеле Сирики
    • 75'
      Контроль мяча: Брест: 45%, Осер: 55%.
    • 75'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      74'
      Белькебла Арис из команды Брест подал угловой справа.
    • 73'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Брест начинает контратаку
    • 72'
      Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Камара Махди
    • 70'
      Контроль мяча: Брест: 46%, Осер: 54%.
    • Описание гола
      69'
      Г О О О О О Л - Жереми Ле Дуарон из команды Брест легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 69'
      Мунье Стив нанес удар головой, но Ионуц Андрей Раду спокойно отбил мяч.
    • 69'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Жанвье Жульян из команды Осер поставил подножку. Пострадал Онора Франк
    • 69'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      66'
      Судья свистит. Лала Кенни атаковал сзади соперника. Это Массенжо Хан-Ноа заработал своей команде штрафной
    • 66'
      Осер пытается что-то создать.
    • 66'
      Осер пытается что-то создать.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 65'
      Контроль мяча: Брест: 46%, Осер: 54%.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Онора Франк из команды Брест поставил подножку. Пострадал Массенжо Хан-Ноа
    • 64'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Тактическая замена. Эн Готье уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
    • 64'
      Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Перрен Гаэтан
    • 63'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Лала Кенни из команды Брест в офсайде
    • 63'
      Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Туре Сулейман из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Брест начинает контратаку
    • 61'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Осер пытается что-то создать.
    • 60'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: Брест: 47%, Осер: 53%.
    • 60'
      Брест пытается что-то создать.
    • 59'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 59'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 59'
      Брест пытается что-то создать.
    • 58'
      М'Чангама Юссуф пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      58'
      Судья сигнализирует, что Лала Кенни из команды Брест поставил подножку. Пострадал Массенжо Хан-Ноа
    • 57'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 57'
      М'Чангама Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
    • 57'
      Осер пытается что-то создать.
    • 56'
      Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 56'
      Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Брест начинает контратаку
    • 56'
      Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Осер пытается что-то создать.
    • 55'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Контроль мяча: Брест: 47%, Осер: 53%.
    • 54'
      Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Ионуц Андрей Раду делает важнейший сейв!
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Дель Кастильо Ромен бьет со штрафного в створ, но Ионуц Андрей Раду держит все под контролем
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 47%, Осер: 53%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Жанвье Жульян из команды Осер поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 49'
      Брест пытается что-то создать.
    • 48'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Осер пытается что-то создать.
    • 47'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 46'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Брест: 48%, Осер: 52%.
    • 46'
      Массенжо Хан-Ноа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Осер начинает контратаку
    • 46'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 48%, Осер: 52%.
    • 44'
      Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Осер пытается что-то создать.
    • 43'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Осер начинает контратаку
    • 42'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Брест пытается что-то создать.
    • 42'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Мунье Стив. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Осер начинает контратаку
    • 41'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 48%, Осер: 52%.
    • Травма, повреждение
      39'
      Равелсон Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      39'
      Да Кошта Нуну задерживает мяч рукой
    • 39'
      Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Менса Гидеон из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Брест начинает контратаку
    • 38'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Брест начинает контратаку
    • 36'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Бизот Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Осер пытается что-то создать.
    • 35'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Осер: 50%.
    • 34'
      Брест пытается что-то создать.
    • 34'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Массенжо Хан-Ноа
    • 33'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Мунье Стив выиграл воздушное противоборство у Туре Сулейман.
    • 31'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 31'
      Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Осер поставил подножку. Пострадал Дюверн Жан-Кевин
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 46%, Осер: 54%.
    • 30'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Брест пытается что-то создать.
    • 29'
      Шардонне Брендан нанес удар головой, но Ионуц Андрей Раду спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      29'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой слева.
    • 29'
      Равелсон Райан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      28'
      Шардонне Брендан наказан за толчок М'Чангама Юссуф
    • 27'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что М'Чангама Юссуф из команды Осер поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 26'
      Жереми Ле Дуарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Мунье Стив нанес удар головой, но Ионуц Андрей Раду спокойно отбил мяч.
    • 26'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Ионуц Андрей Раду из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      26'
      Лис-Мелу Пьерр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 45%, Осер: 55%.
    • 25'
      Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      24'
      Онора Франк из команды Брест в офсайде
    • 24'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      24'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде
    • 23'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 22'
      Равелсон Райан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 22'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 21'
      Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Брест пытается что-то создать.
    • 20'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Брест начинает контратаку
    • 20'
      Жубал Мендес выиграл воздушное противоборство у Лис-Мелу Пьерр.
    • 20'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 45%, Осер: 55%.
    • 19'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Брассье Лилиан выиграл воздушное противоборство у Да Кошта Нуну.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 17'
      Туре Сулейман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Осер пытается что-то создать.
    • 17'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Осер пытается что-то создать.
    • 15'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Менса Гидеон из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 49%, Осер: 51%.
    • 14'
      Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Эн Готье из команды Осер поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 13'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      12'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 11'
      Осер начинает контратаку
    • 11'
      Туре Бирама из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      10'
      Да Кошта Нуну из команды Осер опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
    • 10'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 44%, Осер: 56%.
    • 9'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Ионуц Андрей Раду взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Жереми Ле Дуарон из команды Брест поставил подножку. Пострадал Равелсон Райан
    • 8'
      Брест пытается что-то создать.
    • 7'
      Брест начинает контратаку
    • 7'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Осер пытается что-то создать.
    • 6'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 60%, Осер: 40%.
    • 4'
      Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Осер пытается что-то создать.
    • 4'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 3'
      Равелсон Райан не смог попасть в створ ударом издали
    • 2'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 2'
      Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
    • 2'
      Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Брест пытается что-то создать.
    • 1'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Осер пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Брест 62.4% (73)
    X 30.8% (36)
    Осер 6.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 1:0 Осер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:0 Осер

    Исход игры
    Брест
    62.4% (73)
    Ничья
    30.8% (36)
    Осер
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.31% (34)
    Меньше
    70.69% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    56.9% (66)
    Нет
    43.1% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Брест
    32.5% (38)
    1:1 Ничья
    27.4% (32)
    2:1 Брест
    23.1% (27)
    2:0 Брест
    6% (7)
    1:2 Осер
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Осер
    1.7% (2)
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