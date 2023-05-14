Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Хорошую попытку сделал Мунье Стив . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Матч возобновлен

39' Равелсон Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

36' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шардонне Брендан нанес удар головой, но Ионуц Андрей Раду спокойно отбил мяч.

26' Жереми Ле Дуарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Мунье Стив нанес удар головой, но Ионуц Андрей Раду спокойно отбил мяч.

26' Лис-Мелу Пьерр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде

22' Удар от ворот произведет Брест

22' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Осер

21' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

20' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Брест

17' Туре Сулейман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Брест

10' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Дюверн Жан-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Брест

3' Равелсон Райан не смог попасть в створ ударом издали

2' Удар от ворот произведет Осер

2' Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали

1' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля