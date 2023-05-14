Тур: 35. Стадион: Луи II. Главный судья: Бастьен Бенуа
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кайо
Энрике
14
Якобс
Исмаил
15
Матазо
Элио
19
Фофана
Юссуф
30
Шевалье
Люка
20
Гомес
Анхель
22
Веа
Тимоти
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
-
99 Оку ИлланЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Диоп ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Аклиуш МанесНападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монако
Лилль
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
27 матчей
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.2
1.58
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.83
1.07
Среднее время на гол
49
84
Всего голов
40
35
Голов в среднем за матч
1.48
1.3
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|0.5
|Эмболо Брель
|12
|0.35
|Головин Александр
|8
|0.24
|Дьятта Крепен
|4
|0.12
|Бен Сехир Элиссе
|4
|0.12
|Дисаси Аксель
|3
|0.09
|Фолланд Кевин
|3
|0.09
|Марипан Гильермо
|3
|0.09
|Боаду Мирон
|3
|0.09
|Фофана Юссуф
|2
|0.06
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.06
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Матазо Элио
|1
|0.03
|Диоп Эден
|1
|0.03
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|21 (7)
|0.62
|Кабелла Реми
|7
|0.21
|Бамба Джонатан
|5
|0.15
|Байо Мохамед
|4
|0.12
|Жегрова Эдон
|3
|0.09
|Гомеш Андре
|3
|0.09
|Рибейро Александро
|3
|0.09
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.06
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.06
|Джало Тьягу
|2
|0.06
|Диаките Бафоде
|2
|0.06
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|6
|1
|Фофана Юссуф
|3
|2
|Марипан Гильермо
|4
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|0
|Головин Александр
|4
|0
|Дисаси Аксель
|3
|0
|Сарр Маланг
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Дьятта Крепен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Минамино Такуми
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Агилар Рубен
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Якобс Исмаил
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Фолланд Кевин
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|10
|0
|Фонте Жозе
|7
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Гомеш Андре
|6
|0
|Гомес Анхель
|6
|0
|Бамба Джонатан
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|5
|0
|Диаките Бафоде
|5
|0
|Рибейро Александро
|4
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Результаты матчей
Монако
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Лилль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
7
10
Монако
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Лилль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
29
35
Монако
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Лилль
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
29% (10)
50% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
36
45
Голы по времени матча
Забито
38
26
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
8
21%
2
8%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
6
16%
5
19%
31-45
6
16%
3
12%
46-60
8
21%
4
15%
61-75
3
8%
10
38%
76-90
Пропущено
29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
2
13%
1-15
3
10%
5
31%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
3
10%
3
19%
61-75
9
31%
5
31%
76-90
Забито
32
37
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 14
19 Не забивали 18
2
6%
5
14%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
7
22%
8
22%
31-45
7
22%
5
14%
46-60
4
13%
7
19%
61-75
8
25%
5
14%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
7
35%
4
18%
61-75
4
20%
5
23%
76-90
Забито
70
63
34 В 1-м тайме 29
36 Во 2-м тайме 34
23 Забивали первыми 22
5 Не забивали 6
10
14%
7
11%
1-15
11
16%
9
14%
16-30
13
19%
13
21%
31-45
13
19%
8
13%
46-60
12
17%
11
17%
61-75
11
16%
15
24%
76-90
Пропущено
49
38
19 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 23
4
8%
3
8%
1-15
7
14%
9
24%
16-30
8
16%
5
13%
31-45
7
14%
4
11%
46-60
10
20%
7
18%
61-75
13
27%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1
Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1
Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0
Результаты матчей
Монако
Лилль
Точный счет
3:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 41%
1
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
11 раз 32%
3
8 раз 24%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монако
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
161
107
107
611
611
314
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
134
710
314
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
286
2311
1717
925
1123
331
331
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|3:0 Заявка
|35
|18
|5
|12
|59 - 38
|59
|6.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|7.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|58 - 43
|56
|8.
|1:0 Заявка
|35
|15
|9
|11
|49 - 46
|54
|9.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|0:1 Заявка
|35
|13
|4
|18
|56 - 58
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|1:0 Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|0:1 Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|0:3 Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 76
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|3:0 Заявка
|18
|14
|0
|4
|40 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|9.
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|0:1 Заявка
|18
|7
|2
|9
|26 - 26
|23
|13.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|15.
|0:1 Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|18.
|0:3 Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|26 - 29
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|0:1 Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|3:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|1:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|0:3 Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 48
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|25 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако - Лилль
Исход игры
Монако
58.7% (74)
Ничья
31% (39)
Лилль
10.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (72)
Меньше
38.46% (45)
Обе команды забьют
Да
87.18% (102)
Нет
12.82% (15)
Популярный счёт
2:1 Монако
43.7% (55)
1:1 Ничья
23.8% (30)
1:2 Лилль
5.6% (7)
2:2 Ничья
4.8% (6)
1:0 Монако
4.8% (6)
0:1 Лилль
4% (5)
2:0 Монако
3.2% (4)
3:2 Монако
1.6% (2)
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