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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Монако
 
Позже
Лилль
Прогнозы 126
Монако 58.7% (74)
X 31% (39)
Лилль 10.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Лилль
2.82
3.88
2.73
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Нюбель
Александр
6
Дисаси
Аксель
34
Матсима
Крислен
12
Кайо
Энрике
2
Скардовелли
Вандерсон
14
Якобс
Исмаил
15
Матазо
Элио
19
Фофана
Юссуф
18
Минамино
Такуми
17
Головин
Александр
9
Боаду
Мирон
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
20
Гомес
Анхель
21
Андре
Бенжамин
22
Веа
Тимоти
10
Кабелла
Реми
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
Монако
3-4-2-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Монако
Лилль

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

27 матчей

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
5:1
КЛ
0:3
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
4:0
К
2:1
Л1
1:4
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.2
1.58

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.83
1.07

Среднее время на гол

49
84

Всего голов

40
35

Голов в среднем за матч

1.48
1.3

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (4) 0.5
Эмболо Брель 12 0.35
Головин Александр 8 0.24
Дьятта Крепен 4 0.12
Бен Сехир Элиссе 4 0.12
Дисаси Аксель 3 0.09
Фолланд Кевин 3 0.09
Марипан Гильермо 3 0.09
Боаду Мирон 3 0.09
Фофана Юссуф 2 0.06
Бадьяшиль Бенуа 2 0.06
Кайо Энрике 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Минамино Такуми 1 0.03
Диоп Софьян 1 0.03
Матазо Элио 1 0.03
Диоп Эден 1 0.03
Камара Мохамед VII 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Матсима Крислен 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 21 (7) 0.62
Кабелла Реми 7 0.21
Бамба Джонатан 5 0.15
Байо Мохамед 4 0.12
Жегрова Эдон 3 0.09
Гомеш Андре 3 0.09
Рибейро Александро 3 0.09
Гомес Анхель 2 (1) 0.06
Исмаили Гонсалвес 2 0.06
Джало Тьягу 2 0.06
Диаките Бафоде 2 0.06
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 6 1
Фофана Юссуф 3 2
Марипан Гильермо 4 1
Бен-Йеддер Виссам 4 0
Головин Александр 4 0
Дисаси Аксель 3 0
Сарр Маланг 3 0
Кайо Энрике 3 0
Дьятта Крепен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Минамино Такуми 2 0
Эмболо Брель 2 0
Агилар Рубен 2 0
Нюбель Александр 2 0
Якобс Исмаил 2 0
Матазо Элио 2 0
Фолланд Кевин 1 0
Клемент Филипп 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Фонте Жозе 7 0
Джало Тьягу 7 0
Гомеш Андре 6 0
Гомес Анхель 6 0
Бамба Джонатан 5 0
Дэвид Джонатан 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Рибейро Александро 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0

Результаты матчей

Монако
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Лилль
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

7
10
Монако
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Лилль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

29
35
Монако
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Лилль
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
29% (10)
50% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

36
45

Голы по времени матча

Забито

38
26
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
8
21%
2
8%
1-15
7
18%
2
8%
16-30
6
16%
5
19%
31-45
6
16%
3
12%
46-60
8
21%
4
15%
61-75
3
8%
10
38%
76-90

Пропущено

29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
2
13%
1-15
3
10%
5
31%
16-30
6
21%
1
6%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
3
10%
3
19%
61-75
9
31%
5
31%
76-90

Забито

32
37
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 14
19 Не забивали 18
2
6%
5
14%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
7
22%
8
22%
31-45
7
22%
5
14%
46-60
4
13%
7
19%
61-75
8
25%
5
14%
76-90

Пропущено

20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 11
1
5%
1
5%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
7
35%
4
18%
61-75
4
20%
5
23%
76-90

Забито

70
63
34 В 1-м тайме 29
36 Во 2-м тайме 34
23 Забивали первыми 22
5 Не забивали 6
10
14%
7
11%
1-15
11
16%
9
14%
16-30
13
19%
13
21%
31-45
13
19%
8
13%
46-60
12
17%
11
17%
61-75
11
16%
15
24%
76-90

Пропущено

49
38
19 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 23
4
8%
3
8%
1-15
7
14%
9
24%
16-30
8
16%
5
13%
31-45
7
14%
4
11%
46-60
10
20%
7
18%
61-75
13
27%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1
Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1 Труа - Монако 2:2 Монако - Ницца 0:3 Монако - Байер Л 2:3 Брест - Монако 1:2 Байер Л - Монако 2:3 Монако - ПСЖ 3:1 Клермон - Монако 0:2 Монако - Осер 3:2 Марсель - Монако 1:1 Монако - Аяччо 7:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Родез 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1
Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0

Результаты матчей

Монако
Лилль

Точный счет

3:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 41%
1
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
11 раз 32%
3
8 раз 24%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монако
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
1
10
7
1.5
10
7
6
11
2.5
6
11
3
14
3.5
3
14
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
13
4
1.5
7
10
3
14
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
28
6
23
11
1.5
17
17
9
25
2.5
11
23
3
31
3.5
3
31
1
33
4.5
1
33
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Ренн
 3:0 Заявка 35 18 5 12 59 - 38 59
6.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
7.
Лион
 Заявка 35 16 8 11 58 - 43 56
8.
Лорьян
 1:0 Заявка 35 15 9 11 49 - 46 54
9.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 35 13 4 18 56 - 58 43
13.
Тулуза
 Заявка 34 12 6 16 48 - 55 42
14.
Брест
 1:0 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 0:1 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 34 6 14 14 35 - 50 32
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 0:3 Заявка 35 4 10 21 42 - 76 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 3:0 Заявка 18 14 0 4 40 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
7.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
8.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
9.
Лорьян
 1:0 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 0:1 Заявка 18 7 2 9 26 - 26 23
13.
Брест
 1:0 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
14.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
15.
Осер
 0:1 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
18.
Труа
 0:3 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 1:0 Заявка 18 7 5 6 26 - 29 26
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 0:1 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 3:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 1:0 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 0:1 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 0:3 Заявка 18 3 1 14 25 - 48 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лион Ляказетт Александр 25 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 34 минуты.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Монако.
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    • Прогнозы 126
    Монако 58.7% (74)
    X 31% (39)
    Лилль 10.3% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Лилль
    2.82
    3.88
    2.73
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако - Лилль

    Исход игры
    Монако
    58.7% (74)
    Ничья
    31% (39)
    Лилль
    10.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (72)
    Меньше
    38.46% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (102)
    Нет
    12.82% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    43.7% (55)
    1:1 Ничья
    23.8% (30)
    1:2 Лилль
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    1:0 Монако
    4.8% (6)
    0:1 Лилль
    4% (5)
    2:0 Монако
    3.2% (4)
    3:2 Монако
    1.6% (2)
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