Тур: 35. Стадион: Велодром. Главный судья: Леонард Томас Главный судья: Мийо Бенуа
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
10
Пайе
Димитри
94
Валери
Ян
92
Тиуб
Сада
19
Сима
Абдалла
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
-
33 Муге ФрансуаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Тиуб СадаЗащитник
- Защитник
-
19 Сима АбдаллаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Защитник
-
70 Гая ЯсинЗащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
-
18 Мбок ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Анже
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
1.25
Среднее время на гол
42
72
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.63
1.29
Среднее время на гол
144
70
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.27
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
71
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|13 (2)
|0.37
|Тавареш Нуну
|6
|0.17
|Юндер Дженгиз
|5 (1)
|0.14
|Колашинац Сеад
|4
|0.11
|МБемба Шансель
|4
|0.11
|Пайе Димитри
|3 (1)
|0.09
|Верету Жордан
|3
|0.09
|Суарес Луис III
|3
|0.09
|Гендузи Маттео
|2 (1)
|0.06
|Жиго Самуэль
|2
|0.06
|Жерсон Сантос
|2
|0.06
|Оливейра Витор
|2
|0.06
|Клосс Жонатан
|1
|0.03
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Каборе Исса
|1
|0.03
|Унаи Аззедин
|1
|0.03
|Бамба Дьенг
|1
|0.03
|Лопес Пау
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенталеб Набиль
|4 (2)
|0.11
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.11
|Эну Адриен
|4
|0.11
|Сима Абдалла
|4
|0.11
|Салама Амин
|3
|0.09
|Блажич Миха
|2
|0.06
|Дьони Лои
|2
|0.06
|Ньяне Ибраима
|2
|0.06
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|Шабанович Халид
|1
|0.03
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Абделли Химад
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|6
|1
|Жиго Самуэль
|4
|2
|Ронжье Валентин
|7
|0
|Тавареш Нуну
|5
|1
|Игорь Тудор
|6
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Санчес Алексис
|3
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Лопес Пау
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|7
|0
|Бенталеб Набиль
|5
|1
|Блажич Миха
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Тиуб Сада
|3
|0
|Валери Ян
|3
|0
|Абделли Химад
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Эну Адриен
|2
|0
|Камара Усман
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Анже
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
10
11
Марсель
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Анже
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
3
30
Волевые поражения
27
4
Марсель
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Анже
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
13
30
Волевые поражения
37
15
Голы по времени матча
Забито
31
12
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
19 Не забивали 27
3
10%
1
8%
1-15
3
10%
3
25%
16-30
5
16%
4
33%
31-45
9
29%
29%
0
0%
46-60
6
19%
2
17%
61-75
5
16%
2
17%
76-90
Пропущено
21
37
11 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
14%
7
19%
1-15
4
19%
4
11%
16-30
4
19%
10
27%
31-45
1
5%
6
16%
46-60
1
5%
6
16%
61-75
8
38%
4
11%
76-90
Забито
28
19
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
4
14%
5
26%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
8
29%
1
5%
31-45
7
25%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
7
25%
7
37%
76-90
Пропущено
16
34
5 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 16
2
13%
6
18%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
3
19%
8
24%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
4
25%
3
9%
61-75
5
31%
6
18%
76-90
Забито
59
31
25 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 6
4 Не забивали 13
7
12%
6
19%
1-15
5
8%
3
10%
16-30
13
22%
5
16%
31-45
16
27%
2
6%
46-60
6
10%
6
19%
61-75
12
20%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
37
71
16 В 1-м тайме 39
21 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 26
23 Не пропускали 30
5
14%
13
18%
1-15
4
11%
8
11%
16-30
7
19%
18
25%
31-45
3
8%
13
18%
46-60
5
14%
9
13%
61-75
13
35%
10
14%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1
Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2
Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Анже - Монако 1:2 Ренн - Анже 4:2 Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1
Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0
Результаты матчей
Марсель
Анже
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
7 раз 39%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
12 раз 67%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
7 раз 21%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 35%
1
10 раз 29%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Марсель
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
153
89
315
413
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
79
125
313
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
2212
2014
628
826
232
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|0:0 Заявка
|35
|21
|8
|6
|62 - 34
|71
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|68 - 51
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|60 - 41
|60
|6.
|Заявка
|35
|18
|5
|12
|60 - 38
|59
|7.
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|58 - 43
|56
|8.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|9.
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|49 - 47
|52
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|Заявка
|35
|13
|5
|17
|57 - 58
|44
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|35
|6
|15
|14
|35 - 50
|33
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 77
|22
|20.
|0:0 Заявка
|35
|3
|6
|26
|28 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|31 - 21
|32
|6.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|18.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|0:0 Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|0:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|0:0 Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 39
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|25 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Анже
Исход игры
Марсель
96.8% (121)
Ничья
1.6% (2)
Анже
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (50)
Меньше
58.33% (70)
Обе команды забьют
Да
31.67% (38)
Нет
68.33% (82)
Популярный счёт
2:0 Марсель
52% (65)
2:1 Марсель
14.4% (18)
3:1 Марсель
12.8% (16)
3:0 Марсель
8% (10)
1:0 Марсель
2.4% (3)
4:0 Марсель
2.4% (3)
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