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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас Главный судья: Мийо Бенуа
Марсель
0:0
Первый тайм: 25'
Анже
0'
19' Желтая карточка
Ньяне Ибраима

Ход матча

19'
 
Ньяне Ибраима

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 125
Марсель 96.8% (121)
X 1.6% (2)
Анже 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Анже
8.30
8.70
18.83
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
21
Ронжье
Валентин
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
17
Юндер
Дженгиз
7
Клосс
Жонатан
6
Гендузи
Маттео
27
Верету
Жордан
10
Пайе
Димитри
18
Малиновский
Руслан
70
Санчес
Алексис
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
5
Блажич
Миха
25
Бамба
Абдулайе
92
Тиуб
Сада
17
Калумба
Жюстин-Ноэль
19
Сима
Абдалла
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
10
Абделли
Химад
7
Ньяне
Ибраима
Марсель
3-4-2-1
Анже
5-4-1

История личных встреч

Марсель
Анже

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:3
Л1
5:2
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
1.25

Среднее время на гол

42
72

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.63
1.29

Среднее время на гол

144
70

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.27

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
71

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 13 (2) 0.37
Тавареш Нуну 6 0.17
Юндер Дженгиз 5 (1) 0.14
Колашинац Сеад 4 0.11
МБемба Шансель 4 0.11
Пайе Димитри 3 (1) 0.09
Верету Жордан 3 0.09
Суарес Луис III 3 0.09
Гендузи Маттео 2 (1) 0.06
Жиго Самуэль 2 0.06
Жерсон Сантос 2 0.06
Оливейра Витор 2 0.06
Клосс Жонатан 1 0.03
Ронжье Валентин 1 0.03
Гуйе Папе 1 0.03
Малиновский Руслан 1 0.03
Каборе Исса 1 0.03
Унаи Аззедин 1 0.03
Бамба Дьенг 1 0.03
Лопес Пау 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенталеб Набиль 4 (2) 0.11
Буфаль Софиан 4 (2) 0.11
Эну Адриен 4 0.11
Сима Абдалла 4 0.11
Салама Амин 3 0.09
Блажич Миха 2 0.06
Дьони Лои 2 0.06
Ньяне Ибраима 2 0.06
Тиуб Сада 1 0.03
Шабанович Халид 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Абделли Химад 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 6 1
Жиго Самуэль 4 2
Ронжье Валентин 7 0
Тавареш Нуну 5 1
Игорь Тудор 6 0
Малиновский Руслан 4 0
Санчес Алексис 3 0
Верету Жордан 3 0
Колашинац Сеад 3 0
Лопес Пау 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Гендузи Маттео 3 0
МБемба Шансель 2 0
Милик Аркадиуш 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 7 0
Бенталеб Набиль 5 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Тиуб Сада 3 0
Валери Ян 3 0
Абделли Химад 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Эну Адриен 2 0
Камара Усман 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0

Результаты матчей

Марсель
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Анже
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

10
11
Марсель
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Анже
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

3
30

Волевые поражения

27
4
Марсель
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
32% (11)
35% (12)
Анже
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

13
30

Волевые поражения

37
15

Голы по времени матча

Забито

31
12
11 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
19 Не забивали 27
3
10%
1
8%
1-15
3
10%
3
25%
16-30
5
16%
4
33%
31-45
9
29%
29%
0
0%
46-60
6
19%
2
17%
61-75
5
16%
2
17%
76-90

Пропущено

21
37
11 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
14%
7
19%
1-15
4
19%
4
11%
16-30
4
19%
10
27%
31-45
1
5%
6
16%
46-60
1
5%
6
16%
61-75
8
38%
4
11%
76-90

Забито

28
19
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
4
14%
5
26%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
8
29%
1
5%
31-45
7
25%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
7
25%
7
37%
76-90

Пропущено

16
34
5 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 16
2
13%
6
18%
1-15
0
0%
4
12%
16-30
3
19%
8
24%
31-45
2
13%
7
21%
46-60
4
25%
3
9%
61-75
5
31%
6
18%
76-90

Забито

59
31
25 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 6
4 Не забивали 13
7
12%
6
19%
1-15
5
8%
3
10%
16-30
13
22%
5
16%
31-45
16
27%
2
6%
46-60
6
10%
6
19%
61-75
12
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

37
71
16 В 1-м тайме 39
21 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 26
23 Не пропускали 30
5
14%
13
18%
1-15
4
11%
8
11%
16-30
7
19%
18
25%
31-45
3
8%
13
18%
46-60
5
14%
9
13%
61-75
13
35%
10
14%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1 Лион - Марсель 1:2 Марсель - Труа 3:1
Лорьян - Марсель 0:0 Марсель - Монпелье 1:1 Реймс - Марсель 1:2 Марсель - Страсбург 2:2 Ренн - Марсель 0:1 Марсель - Анси 2:2 Марсель - ПСЖ 0:3 Тулуза - Марсель 2:3 Клермон - Марсель 0:2 Марсель - ПСЖ 2:1 Марсель - Ницца 1:3 Нант - Марсель 0:2 Марсель - Монако 1:1 Марсель - Ренн 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Труа - Марсель 0:2
Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Анже - Монако 1:2 Ренн - Анже 4:2 Анже - ПСЖ 1:2 Клермон - Анже 2:1
Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0

Результаты матчей

Марсель
Анже

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
7 раз 39%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
12 раз 67%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
7 раз 21%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 35%
1
10 раз 29%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Марсель
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
3
8
9
1.5
3
15
4
13
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
7
9
12
5
1.5
3
13
4
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
22
12
20
14
1.5
6
28
8
26
2.5
2
32
3.5
1
33
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 0:0 Заявка 35 21 8 6 62 - 34 71
4.
Монако
 Заявка 35 19 8 8 68 - 51 65
5.
Лилль
 Заявка 35 17 9 9 60 - 41 60
6.
Ренн
 Заявка 35 18 5 12 60 - 38 59
7.
Лион
 Заявка 35 16 8 11 58 - 43 56
8.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
9.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 35 13 5 17 57 - 58 44
13.
Тулуза
 Заявка 35 12 7 16 48 - 55 43
14.
Брест
 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 35 6 15 14 35 - 50 33
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 35 4 10 21 42 - 77 22
20.
Анже
 0:0 Заявка 35 3 6 26 28 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 0:0 Заявка 18 9 5 4 31 - 21 32
6.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
7.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
8.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
14.
Брест
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 0:0 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 0:0 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 0:0 Заявка 17 1 3 13 10 - 39 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лион Ляказетт Александр 25 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
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    Прогнозы 125
    Марсель 96.8% (121)
    X 1.6% (2)
    Анже 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Анже
    8.30
    8.70
    18.83
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Марсель 0:0 Анже онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 0:0 Анже

    Исход игры
    Марсель
    96.8% (121)
    Ничья
    1.6% (2)
    Анже
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (50)
    Меньше
    58.33% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    31.67% (38)
    Нет
    68.33% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    52% (65)
    2:1 Марсель
    14.4% (18)
    3:1 Марсель
    12.8% (16)
    3:0 Марсель
    8% (10)
    1:0 Марсель
    2.4% (3)
    4:0 Марсель
    2.4% (3)
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