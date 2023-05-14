Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Тавареш Нуну получил желтую карточку от судьи

85' Удар от ворот произведет Анже

85' Оооо... вот это был удар! Оливейра Витор должен был забить с этой позиции.

84' Оливейра Витор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Марсель

77' Г О О О О О Л - Верету Жордан из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Поль Бернардони прыгнул не в ту сторону.

77' ПЕНАЛЬТИ! - Абдалла Сима играет рукой в штрафной! Абдалла Сима вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

77' После проверки VAR судья изменил решение - Марсель пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

75' Абдалла Сима успешно блокирует удар.

75' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Марсель

70' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Марсель

67' Валери Ян не смог попасть в створ ударом издали

66' Матч возобновлен

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Марсель

62' Оооо... вот это был удар! Ньяне Ибраима должен был забить с этой позиции.

62' Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Удар от ворот произведет Анже

60' Пайе Димитри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Юндер Дженгиз из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Тиуб Сада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Клосс Жонатан наказан за толчок Абдалла Сима

48' Г О О О О Л - Пайе Димитри забивает с правой ноги!

48' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Анже

47' Малиновский Руслан не смог попасть в створ ударом издали

46' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.